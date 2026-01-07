UKRAINERUSSIAWAR. Trump non crede all’attacco ucraino contro Putin. Malyuk lascia la SBU per compiere attacchi contro la Russia all’estero. Scambi di bandiere a Rodyns’ke

Gli Stati Uniti hanno concordato un documento militare composto da quattro sezioni e appendici, afferma il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine Gnatov. A suo dire, Ucraina e Stati Uniti, a livello di Stato Maggiore, hanno concordato un documento militare sul sostegno alle forze armate ucraine, la loro fornitura, il ripristino, la modernizzazione e il monitoraggio dell’attuazione dell’accordo, comprese le risposte a potenziali violazioni. Un lavoro simile è in corso con altri paesi partner, in particolare nell’ambito della “Coalizione dei volenterosi”, anche su questioni contingenti.

L’UE sta valutando l’invio di un massimo di 15.000 soldati per monitorare un possibile cessate il fuoco in Ucraina, fonte Welt. Diversi paesi europei hanno predisposto piani per garantire un possibile cessate il fuoco in Ucraina. Ciò riguarda specificamente la presenza militare dei paesi europei. Si presume che il contingente verrà utilizzato per stabilizzare la situazione e monitorare il rispetto del cessate il fuoco. Questi piani sono stati sviluppati principalmente da esperti militari delle forze armate britanniche e francesi in collaborazione con Bruxelles. I paesi partecipanti specifici e il formato della possibile missione non sono stati specificati.

La Germania nel 2026 vuole rimpatriare i rifugiati ucraini di sesso maschile in Ucraina “per la difesa del Paese”, secondo il Münchner Merkur. La pubblicazione riporta che il partito dell’Unione Cristiano Sociale (CSU) è favorevole a questa decisione. Si propone inoltre che gli ucraini che arriveranno in Germania da aprile 2026 in poi utilizzino i propri beni per coprire le spese di sostentamento.

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ancora una volta si rende disponibile per portare avanti il dialogo tra Russia e Ucraina. “La Turchia sarà pronta a fare di Istanbul un centro per i colloqui di pace tra Ucraina e Russia quando le condizioni saranno favorevoli. Siamo l’unica parte in grado di parlare direttamente sia con Putin che con Zelensky. È necessario reintegrare la Turchia nel programma di caccia F-35 guidato dagli Stati Uniti, una mossa che rafforzerà le relazioni con Washington e rafforzerà la sicurezza della NATO. Sebbene le trattative sui prezzi siano ancora in corso, ci aspettiamo che le condizioni della Turchia per l’acquisto di caccia F-16 dagli Stati Uniti siano in linea con lo spirito della NATO”.

Ancora il 5 gennaio, si registrano, lunghe code al confine ucraino-polacco: in alcuni posti di blocco, le persone aspettano per oltre 20 ore, secondo i social media. La situazione è più grave ai posti di blocco di Krakovets, Grushev e Ustylug. In totale, più di 200 veicoli sono in coda. Al passaggio pedonale di Shehyni, la gente è in coda per oltre sette ore. Si dice che i polacchi stiano lasciando passare le persone lentamente perché lavorano una alla volta.

Volodymyr Zelenskyy in una nota alla stampa ha riferito che: “Ci stiamo preparando per entrambi gli scenari: diplomazia e difesa attiva”

Secondo il presidente ucraino, sono previsti importanti incontri in Europa nel prossimo futuro, che dovrebbero rafforzare la capacità difensiva dell’Ucraina e avvicinare la fine della guerra. Allo stesso tempo, ha sottolineato che se i suoi partner non eserciteranno una pressione sufficiente sulla Russia, l’Ucraina sarà costretta a continuare a difendersi militarmente. “L’Ucraina si preparerà per entrambi gli scenari: la diplomazia, che stiamo garantendo, o la continuazione della difesa attiva se la pressione dei suoi partner sulla Russia si rivelerà insufficiente”, ha sottolineato.

Il 5 gennaio Zelenskyy ha annunciato la nomina di Chrystia Freeland, ex Ministro delle Finanze canadese, a suo consigliere per lo sviluppo economico. Vasyl Malyuk ha rassegnato le dimissioni da capo dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina, riporta RIA Novosti. Secondo quanto riportato dai media, il generale Yevgeny Khmara, capo del centro operativo speciale dell’SBU, è stato nominato capo ad interim dell’SBU.

Lo stesso Vasyl Malyuk ha dichiarato di rimanere nell’SBU per condurre “operazioni speciali di livello mondiale” contro la Russia. Malyuk è cresciuto con l’MI5 e ha rapporti con l’intelligence danese. Sotto la guida di Maliuk, la SBU ha raggiunto un’autonomia tecnologica senza precedenti. I suoi laboratori a Kiev e Fastiv lavorano su crittografia, guerra elettronica e fusione di dati provenienti da diverse fonti. Tra i suoi partner figurano Swarmer Technologies, un’azienda specializzata nel controllo remoto di sciami di droni, e Mantis Analytic, un’azienda specializzata in analisi comportamentale e intercettazione di segnali. Oleksandr Kononenko è stato nominato nuovo capo dei Servizi di Intelligence Esteri dell’Ucraina.

In Russia il presidente Vladimir Putin ha incaricato il Consiglio dei Ministri e la Banca Centrale di ripristinare i tassi di crescita economica nel 2026, mantenendo l’inflazione al 4-5%, ha riferito il Cremlino. Putin ha chiesto di raggiungere un aumento significativo della riscossione delle imposte nel 2026 “sbiancando” l’economia. Ha ancora parlato di espandere le importazioni di beni prioritari in Russia, compresi quelli che non hanno equivalenti nazionali;

Nel 2026 sarà approvato un piano nazionale per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nell’economia, nei servizi sociali e nella pubblica amministrazione; attente anche proposte di sviluppo di una serie di soluzioni russe necessarie per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 19:00 del 5 dicembre. Il 4 gennaio Trump ha dichiarato di non credere che l’Ucraina avesse colpito la residenza di stato di Putin. “È successo qualcosa molto vicino, ma non c’entra nulla.”

437 droni sono stati abbattuti tra le 23:30 del 3 gennaio e le 23:00 del 4 gennaio 2026, sopra le regioni russe. Il 4 sera i vigili del fuoco hanno domato un incendio nella zona industriale di Yelets, nella regione di Lipetsk, dopo lo schianto di un drone.

Le forze armate russe hanno colpito Kiev e la regione circostante (Centrale Idroelettrica di Kiev e Centrale Termoelettrica n. 6), Charkiv, Poltava e le regioni di Sumy, Chernihiv e Čerkasy.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord le forze armate ucraine sono impegnate in combattimenti nel distretto di Sumy e vicino a Hrabovs’ke. Gli ucraini hanno schierato un numero ancora maggiore di equipaggi di droni per colpire nelle zone di confine.

Nella regione di Kursk, un drone FPV ucraino ha attaccato Novaya Nikolaevka nel distretto di Ryl’skij, un morto. Un impianto energetico nel villaggio di Khomutovka è stato attaccato, interrompendo l’alimentazione elettrica di due distretti.

Nella regione di Belgorod, tra i villaggi di Belyanka e Surkovo, un drone ha attaccato un’auto, un ferito. Nel villaggio di Razumnoye, un drone è esploso nel parcheggio di un edificio commerciale, ferendo tre persone. Durante un attacco missilistico sulla città di Grayvoron, un soldato dell’unità Orlan è rimasto ucciso e si registra un ferito, Nel villaggio di Novostroevka-Pervaya, un drone FPV ha colpito un’auto, ferendo un uomo. Un altro civile è rimasto ferito dall’esplosione di una mina nel villaggio di Berezovka, quando il drone è esploso.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta conducendo operazioni offensive vicino a Starytsya, a sud-ovest di Lyman, nell’area di Milove-Khatnje, e vicino a Dvorichna.

Nel settore di Kupjans’k, le segnalazioni della liberazione di Podoly non sono state confermate sul campo e hanno provocato una reazione negativa da parte del personale. A Kupjans’k continuano combattimenti e le linee di rifornimento sono estremamente difficili.

Nel settore di Kostjantynivka, si segnalano combattimenti nei pressi di Predtechyne; le forze armate ucraine temono il rilascio delle riserve russe da Pokrovs’k e Myrnohrad.

A nord di Pokrovs’k, le forze armate ucraine hanno segnalato “scambi di bandiere” a Rodyns’ke.

Dall’est dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok segnala che le forze armate ucraine hanno intensificato i contrattacchi in direzione di Huljajpole e Vidradne. Le forze armate ucraine hanno effettuato 10 contrattacchi senza successo, sette dei quali nella zona di Huljajpole. Le forze russe stanno utilizzando tutta la potenza di fuoco disponibile per attaccare le riserve ucraine a Verkhnya Tersa, Staroukrainka e Zaliznychne.

Nell’Oblast’ di Cherson, il bilancio delle vittime dell’attacco nel villaggio di Khorly del 1° gennaio è salito a 29, inclusi due bambini. Almeno 60 civili sono rimasti feriti.

