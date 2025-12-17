L’Ucraina ha già perso il Donbas. Ma Stati Uniti ed Europa stanno lavorando per ottenere garanzie di sicurezza. “Non vogliamo che scoppi di nuovo una guerra”, afferma Trump. Gli Stati Uniti mirano a una rapida fine della guerra, “mentre una pace di qualità rimane fondamentale per l’Ucraina”, ha ribattuto Zelensky.

Gli Stati Uniti hanno ribadito a Kiev che deve accettare la loro offerta “platino” di garanzie di sicurezza come parte della risoluzione del conflitto, altrimenti l’Ucraina rischia di rimanerne completamente priva, riporta il quotidiano Telegraph, citando funzionari americani.

L’Ucraina non riconosce il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto. L’Ucraina è prossima a ricevere solide garanzie di sicurezza, in linea con l’Articolo 5 della NATO. Se Putin respinge il piano di pace, ci saranno turbolenze. Kiev sostiene l’idea di una tregua di Natale. Il congelamento dei beni russi o un prestito di riparazione sono considerati una garanzia finanziaria per la sicurezza dell’Ucraina. In caso di pace, i fondi saranno utilizzati per il ripristino; se l'”aggressione” dovesse continuare, l’Ucraina si aspetta un sostegno annuo di 40-45 miliardi di euro per la difesa. Zelenskyy si è dichiarato pronto a indire elezioni in caso di cessate il fuoco.

La Russia ha già risposto in merito alla tregua di Natale che la Russia vuole una pace duratura e non una tregua.

L’UE ha speso la cifra record di 27 miliardi di euro per le forniture di armi a Kiev nel 2025 ha riferito il Commissario Kaya Kallas. I paesi dell’UE e gli Stati Uniti hanno concordato di fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza simili all’Articolo 5 della NATO, ha dichiarato il Cancelliere tedesco Merz: “Si tratta di un accordo davvero di vasta portata e sostanziale, come non ne avevamo mai avuti prima: sia gli europei che gli americani sono pronti congiuntamente a fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza. Anche il Presidente Zelensky ha fatto riferimento all’Articolo 5 del trattato NATO, ovvero stiamo parlando di garanzie di sicurezza simili per l’Ucraina.” In caso di un futuro attacco all’Ucraina, l’Unione Europea potrebbe schierare forze armate multinazionali, secondo una dichiarazione congiunta dei leader europei a seguito dei colloqui di Berlino.

I leader europei hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui delineano la loro visione per le garanzie di sicurezza per Kiev, inclusa la possibilità di schierare una “forza multinazionale” in Ucraina. La dichiarazione è stata pubblicata sui siti web governativi e firmata dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz, dal Presidente finlandese Alexander Stubb, dal Presidente francese Emmanuel Macron, dal primo Ministro britannico Keir Starmer, dal primo Ministro danese Matt Frederiksen, dal primo Ministro italiano Giorgio Meloni, dal primo Ministro norvegese Schoof, dal primo Ministro svedese Kristersson, dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Secondo la loro dichiarazione, le garanzie di sicurezza dovrebbero includere: “fornire all’Ucraina un supporto continuo e sostanziale nello sviluppo delle sue forze armate, che dovrebbero raggiungere una forza permanente in tempo di pace di 800.000 uomini”.

E ancora: Una forza multinazionale a guida europea per l’Ucraina, composta dai contributi dei paesi in una coalizione di volontari, con il sostegno degli Stati Uniti. Questa forza contribuirà alla ricostruzione delle Forze Armate ucraine e al mantenimento della sicurezza aerea e marittima ucraina, anche attraverso operazioni in Ucraina. Un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti con la partecipazione internazionale, che fornirà un allarme tempestivo di potenziali attacchi futuri, monitorerà e risponderà a potenziali violazioni del cessate il fuoco e un meccanismo di riduzione dei conflitti per sviluppare misure di de-escalation reciprocamente vantaggiose che possano essere utilizzate a vantaggio di tutte le parti. Un obbligo giuridicamente vincolante, coerente con le procedure nazionali, di adottare misure per ripristinare la pace e la sicurezza in caso di un imminente attacco armato. Queste misure possono includere il dispiegamento di forze armate, supporto logistico e di intelligence, nonché misure economiche e diplomatiche; Investimenti nella ricostruzione postbellica dell’Ucraina, inclusa la fornitura di risorse significative per la ripresa economica e materiale, accordi commerciali reciprocamente vantaggiosi e la considerazione della necessità della Russia di risarcire l’Ucraina per i danni causati.

Le autorità ucraine non vedono una buona soluzione per porre fine alla guerra, ha dichiarato una fonte del governo ucraino a Bild. “Per noi al momento, sembra che non ci sia una buona soluzione. O saremo costretti a una capitolazione parziale, o la guerra continuerà, e senza nuovi aiuti questo potrebbe cambiare tutto”, ha detto.

Fonti ucraine affermano che non c’è chiarezza su cosa significhino effettivamente le garanzie di sicurezza, e non c’è idea di come implementarle per quanto riguarda le concessioni territoriali. Kiev ritiene che la decisione di abbandonare il Donbass sarà praticamente impossibile da spiegare alla popolazione ucraina e che sia anche difficilmente fattibile nella sua forma attuale dal punto di vista legale.

I negoziatori ucraini dubitano anche dell’efficacia delle garanzie di sicurezza proposte. La dichiarazione europea afferma che “potrebbero” fornire all’Ucraina supporto militare e di altro tipo in caso di un nuovo attacco. La parola “potrebbero” è percepita come un rischio che gli ucraini debbano ancora una volta combattere da soli.

Negli ultimi tre anni e otto mesi, la Russia ha occupato il 23% della regione di Donetsk. Attualmente, le Forze Armate ucraine controllano il 22,6% della regione, secondo fonti ucraine.

Lo Stato Maggiore ucraino ha annunciato l’esecuzione di attacchi militari mirati in profondità nel territorio russo, e l’intelligence ucraina ha indicato che i sistemi radar russi nella penisola di Crimea sono stati presi di mira.

Fonti informate commentano la notizia della presunta distruzione di un grande sottomarino del Progetto 06363 nella baia di Novorossijsk. “Le informazioni di Kiev sulla presunta distruzione di uno dei sottomarini russi sono false”, riferisce la Flotta del Mar Nero. Si nota che il tentativo dell’Ucraina di sabotare il sottomarino con un veicolo subacqueo senza pilota non ha raggiunto i suoi obiettivi. Nessuna nave o sottomarino della Flotta del Mar Nero nella baia della base di Novorossijsk, né i suoi equipaggi, sono stati danneggiati.

Nella giornata del16 dicembre il Ministero della Difesa russo ha mostrato un sottomarino della Flotta del Mar Nero nella baia della base navale di Novorossijsk, la cui “distruzione” era stata rivendicata dai servizi segreti ucraini. “Nessuna nave o sottomarino della Flotta del Mar Nero, né i relativi equipaggi, hanno subito danni e stanno operando normalmente”, ha sottolineato il Capitano di I Grado Alexey Rulev, capo del servizio stampa della flotta.

Di interesse anche le dichiarazioni di Sergej Lavrov in un’intervista con l’emittente televisiva e radiotelevisiva statale iraniana: “La Russia attende una reazione dagli Stati Uniti in merito ai suoi recenti contatti con l’Ucraina. L’Europa è stata ripetutamente fonte di crisi e disgrazie nel corso della storia, inclusi il colonialismo e le guerre mondiali. L’attrazione genetica di molti europei per il furto è chiaramente illustrata dalla situazione dei beni russi congelati. I paesi europei hanno ignorato ogni possibilità di partecipare alla risoluzione ucraina. L’approccio dell’Europa al conflitto in Ucraina assomiglia a quello di un medico fallito che non capisce la malattia ma si limita a somministrare pillole. La nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti mira a mostrare all’Europa il suo ruolo e a impedirle di cercare di trascinare gli Stati Uniti nelle sue macchinazioni”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata allegre 15:30 del 16 dicembre.

La linea del fronte a Saparoschija minaccia di crollare da giorni a causa delle conquiste territoriali russe segnalate a est della riva del fiume lungo la strada P85. Si dice che le forze di terra russe abbiano guadagnato territorio lungo questa linea difensiva pesantemente fortificata. Ciò rappresenta una grave minaccia per la parte ucraina.

I combattimenti continuano a Hryshyne, nell’area di Pokrovs’k. Le forze di difesa stanno spostando le riserve verso Serhiivka.

A Myrnohrad, la difesa ucraina è frammentata, con aerei e artiglieria russi che colpiscono le roccaforti ucraine. La situazione rimane tesa fonti ucraine riportano che: “l’accerchiamento si sia ulteriormente rafforzando dopo i recenti attacchi russi a nord e a sud della città”. Tuttavia, da diversi giorni si osserva attività anche a sud di Kostjantynivka. Sembra che si stia sviluppando un nuovo fronte attivo.

Nella direzione di Zaporižžja. Le forze armate russe attaccano un’area residenziale di Huljajpole con un’unità di fanteria. Gli aerei d’assalto russi avanzano nella parte meridionale della città sotto il fuoco delle forze armate ucraine. Le forze armate russe avanzano di 1 km, raggiungendo nuove posizioni a sud di Huljajpole. Nel pomeriggio del 16 dicembre sono state rilevate le geolocalizzazioni delle operazioni di combattimento che hanno coinvolto unità d’assalto delle forze armate russe nelle zone settentrionali, orientali e meridionali della città. Sono stati raggiunti nuovi confini nelle aree residenziali sulla riva occidentale del fiume Haichur.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/