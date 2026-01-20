UKRAINERUSSIAWAR. Trump invita Putin al Consiglio di Pace per Gaza. Kirill incontra Witkoff e Khusner a Davos. Sulla linea del fronte i russi hanno Novopavlivka, Donec’k e Pavlivka

Un aereo da trasporto ucraino An-124-100 è decollato dall’aeroporto nazionale Dwight D. Eisenhower di Wichita. Le dimensioni dell’aereo dimostrano chiaramente perché Wichita sia considerata la capitale mondiale dell’aviazione. Probabilmente trasportava sistemi di difesa aerea. Tra il 10 e il 18 gennaio, almeno quattro voli di aerei cargo commerciali americani Boeing 747 con carichi militari sono partiti dagli Stati Uniti dalla base aerea di Dover con destinazione l’aeroporto di Rzeszow in Polonia, con successiva consegna in Ucraina

Secondo il Financial Times: “L’Unione Europea sta lavorando a un nuovo programma di adesione per gli Stati membri per abbreviare il processo di adesione dell’Ucraina”. La Repubblica Ceca è pronta a fornire all’Ucraina jet da combattimento per contrastare i droni nel prossimo futuro, ha affermato il Presidente Petr Pavel. “La Repubblica Ceca può fornire diversi aerei da combattimento medi, molto efficaci nel contrastare i droni, in un tempo relativamente breve, e credo che saremo in grado di risolvere questo problema rapidamente e con successo”, ha affermato.

Secondo Volodymyr Zelensky: “Credo che siamo molto vicini alla fine della guerra”.

A seguito degli attacchi alle infrastrutture energetiche, i consumatori delle regioni di Odessa e Kiev sono rimasti senza elettricità, secondo il Ministero dell’Energia ucraino. I “Punti di Invincibilità” continuano a funzionare normalmente, fanno sapere le autorità ucraine. Naftogaz ha fatto sapere che: “I russi stanno cercando di privare gli ucraini del gas: gli attacchi hanno colpito gli impianti di produzione quasi ogni giorno”.

Yulia Tymoshenko è stata arresta in quanto era nella lista dei ricercati dell’Interpol dal 2004 per accuse russe di frode. L’Ucraina secondo fonti locali afferma che Yulia Tymoshenko va in carcere sempre prima di colpi di Stato.

Secondo Voloshin, portavoce delle Forze di Difesa dell’Ucraina Meridionale, è stato registrato il ridispiegamento di unità aviotrasportate dell’esercito russo nelle direzioni di Huljajpole e Orichiv. E ancora Oleksandr Syrsky, Comandante in capo delle forze armate ucraine afferma: “L’esercito russo sta inviando riserve a Pokrovs’k, nel tentativo di sfondare le difese ucraine”. “Le forze armate russe stanno cercando opportunità per sfondare le difese delle forze armate ucraine sia attraverso singoli e massicci assalti che con avanzate segrete di piccoli gruppi di fanteria. La situazione rimane tesa nel settore di Pokrovs’k. Un estenuante stallo continua nell’area dell’agglomerato Pokrovs’k-Myrnohrad”.

In Russia, si apprende dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov: “Vladimir Putin invitato al “Consiglio di pace” annunciato da Donald Trump. Il Cremlino concorda sul fatto che Trump, risolvendo la questione della Groenlandia, farà la storia del mondo. Il Cremlino non commenta le accuse riguardanti gli “interessi” della Russia in Groenlandia .

Kirill Dmitriev, Rappresentante Speciale del Presidente russo per gli Investimenti e la Cooperazione Economica con i Paesi Esteri, parteciperà al Forum Economico Mondiale (WEF) di Davos e il 20 gennaio incontra i rappresentanti della delegazione americana, Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, riportano Axios e Reuters.

Secondo Kommersant, la sede centrale nazionale per l’intelligenza artificiale riceverà una leadership collegiale: Maxim Oreshkin e Dmitry Grigorenko la guideranno come copresidenti della commissione interdipartimentale sotto la presidenza – una proposta sostenuta da Vladimir Putin. Sono necessarie “due chiavi” per includere i dipartimenti e i governatori “presidenziali” nella corsa all’intelligenza artificiale, e i compiti principali della commissione saranno quelli di implementare infrastrutture per la nuova tecnologia ed esportare soluzioni pronte all’uso nei paesi amici della Russia.

Il più grande produttore di cemento russo ha sospeso le attività nei suoi stabilimenti nelle regioni di Belgorod e Ulyanovsk, ha dichiarato a RBK un rappresentante della holding Cemros. Un altro stabilimento nella regione di Lipetsk, secondo il rappresentante, è passato alla modalità di produzione limitata. Ora sono operativi solo i reparti di macinazione e confezionamento, così come i laboratori.

Il governo russo ha aggiornato il programma di sviluppo socio-economico per la Repubblica di Crimea e la città di Sebastopoli. Le modifiche prevedono il proseguimento dei lavori per migliorare le infrastrutture sociali, di trasporto, di pubblica utilità e turistiche della penisola. Pertanto, tenendo conto dell’estensione del programma statale fino al 2030, nelle due regioni saranno creati oltre 8.000 nuovi posti negli istituti scolastici e oltre 1.000 posti nelle strutture sanitarie. Inoltre, entro il 2030, le attrazioni turistiche in Crimea e Sebastopoli dovrebbero essere in grado di ospitare almeno 7,9 milioni di persone. Parlando degli obiettivi del programma aggiornato durante un incontro con i vice primi ministri il 19 gennaio, Mikhail Mishustin ha osservato che saranno costruite decine di chilometri di reti di distribuzione del gas e dell’acqua in due regioni e che la lunghezza delle autostrade sarà aumentata.

Il governo russo ha sostenuto un disegno di legge che protegge i partecipanti all’operazione militare speciale dai licenziamenti. Sono state proposte modifiche all’articolo 179 del Codice del Lavoro della Federazione Russa, che stabilisce garanzie sociali per i dipendenti in caso di riduzione del personale. Per legge, i contratti di lavoro dei dipendenti inviati al servizio militare vengono sospesi, ma il loro incarico viene mantenuto. In questi casi entro tre mesi dal termine del servizio, hanno il diritto di tornare dal loro precedente datore di lavoro.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 15:30 del 19 gennaio. Nella notte le forze armate russe hanno effettuato attacchi con droni contro infrastrutture energetiche nella regione di Dnipropetrovs’k, dove sono in vigore interruzioni di corrente prolungate e di emergenza. Attacchi sono stati effettuati anche contro obiettivi nella regione di Charkiv e nella città di Zaporižžja.

Nella regione di Saratov, i canali ucraini stanno diffondendo filmati di residenti locali che segnalano operazioni di difesa aerea contro una delle raffinerie di petrolio.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo sta conducendo operazioni offensive giornaliere nei distretti di Sumy, Hlukhiv e Krasnopil’s’kyi.

Nella regione di Belgorod, il governatore ha dichiarato che “i principali lavori di manutenzione volti a garantire una fornitura elettrica stabile sono quasi completati”. Anche ieri, gli ascensori di Belgorod sono stati temporaneamente chiusi a causa di sovratensioni. Nel villaggio di Nechayevka, nel distretto di Belgorod, una donna è morta sul colpo dopo l’esplosione di un drone FPV. Nel villaggio di Golovchino, un drone ha attaccato un’auto, due feriti. Chapayevsky, Shebekino, Grafovka, Malinovka, Vovchya Aleksandrovka, Grushevka, Borisovka e Bessonovka sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta attaccando le forze armate ucraine con supporto aereo vicino a Starytsya, Lyman, a Vovchans’ki Khutorye nel settore di Milove-Khatney.

A Kupjans’k sono in corso battaglie di posizione. Più a sud, le forze russe stanno distruggendo i valichi sul fiume Oskil a Kup’yans’k-Vuzlovyi. L’accerchiamento Lyman continua dai lati orientale e meridionale.

A nord-ovest di Severs’k, le forze armate russe si stanno aprendo la strada verso il Severskij Donec, con combattimenti in corso nei pressi di Ozerne e Dibrova.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che le forze armate russe hanno preso: Novopavlivka, Donec’k

In direzione di Kostjantynivka, le forze russe continuano le operazioni di assalto sui fianchi. Da Yablunivka, a sud, gruppi d’assalto avanzati si stanno infiltrando verso Illinivka (un sobborgo sud-occidentale di Kostjantynivka). Gli ucraini hanno risposto schierando numerosi droni.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, le forze armate ucraine stanno tentando di ingaggiare contrattacchi contro unità del gruppo di forze Nord: cinque contrattacchi sono stati respinti e due veicoli corazzati ucraini sono stati distrutti. Più a nord, le forze russe stanno penetrando le difese ucraine in direzione di Ternuvate e Vozdvyzhivka. Il Ministero per la Difesa russo ha affermato che le forze armate russe hanno preso il villaggio di Pavlivka.

Intensi combattimenti sono in corso sul fronte di Zaporižžja in tre villaggi a est di Luk’yanivs’ke. Ci sono segnalazioni di gruppi russi avanzati operativi nei pressi di Shcherbaky. A Melitopol, il ripristino di una centrale elettrica continua dopo un recente attacco delle forze armate ucraine.

