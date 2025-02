UKRAINERUSSIAWAR. Trump invia altre munizioni a Kiev. USA aumentano la ricognizione sulla Crimea. I russi hanno respinto le offensive a Kursk. Zelensky sposta riserve da Kryvyj Rih a Pokrovs’k. Uspenivka prossimo obiettivo russo

Continuano le consegne di munizioni all’Ucraina dagli Stati Uniti il 5 febbraio le ultime munizioni da Dover, ma originarie della Corea del Sud.

L’ex presidente georgiano Salome Zurabishvili parteciperà quest’anno alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco: all’ordine del giorno c’è la questione ucraina. Il vicepresidente americano Vance incontrerà Zelensky alla conferenza a Monaco la prossima settimana, fonte New York Times.

Il 7 febbraio in una dichiarazione alla stampa Donald Trump afferma: “Non vedo l’ora di parlare con Zelenskyj, per discutere delle garanzie per i suoi beni, come delle Terre Rare”. In risposta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto: “Pronto a stringere un accordo con gli Stati Uniti sulle Terre Rare in cambio di garanzie di sicurezza”. Zelensky ha mostrato ai giornalisti di Reuters una mappa delle risorse di Terre Rare dell’Ucraina. Secondo Zelensky si tratta di “minerali di uranio, titanio e manganese, elementi di Terre Rare, litio, gas naturale e decine di altre risorse da cui dipende la geopolitica”. “Ecco perché i russi vogliono la regione di Zaporozzia, l’intera regione di Donetsk. Stanno prendendo un sacco di soldi”, ha detto a Reuters.

Nonostante le dichiarazioni di Trump alla stampa sulle affermazioni di Putin, David Lemmy al The Guardian ha detto:”Putin non è pronto a negoziare e la guerra durerà ancora per molti mesi”. Lemmy ha osservato che, nonostante gli sforzi dell’amministrazione statunitense per contribuire a porre fine al conflitto, i negoziati non avranno luogo nel prossimo futuro. “Non sono sicuro che manchino settimane prima dei colloqui di pace. E dico questo perché la nostra valutazione, che sono sicuro condivisa dagli Stati Uniti, è che Putin non ha mostrato alcuna voglia di negoziare e di porre fine a questa guerra”, ha detto il ministro.

L’UE dovrebbe prendere in considerazione un embargo commerciale totale con la Russia , a dirlo il Presidente estone, Alar Karis dopo un incontro con i presidenti della Commissione Europea, Lettonia e Polonia: “L’Unione Europea deve rafforzare ulteriormente la propria indipendenza e smettere di importare energia russa. Dovremmo seriamente prendere in considerazione un embargo commerciale totale contro la Russia.”

L’esercito francese ha pubblicato filmati di piloti ucraini che si addestrano sui caccia Mirage 2000.

Recentemente, l’Ucraina ha ricevuto i primi aerei da combattimento dalla Francia. A frenare gli entusiasmi Xavier Moreau, ex ufficiale francese ed esperto militare, secondo il quale le forze aerospaziali russe, con i loro missili aria-aria R-37M con una gittata di 300 chilometri, sono in grado di distruggere gli aerei da combattimento Mirage 2000 recentemente inviati in Ucraina nei primi istanti di decollo. Ha osservato che questo tipo di caccia è anche in grado di trasportare testate nucleari ed è generalmente considerato un buon caccia multiruolo, sottolineando che la Francia li ha gradualmente eliminati e li sta sostituendo con i caccia Rafale. Moreau ha sottolineato che l’uso del Mirage 2000 equivarrebbe a un massacro e ad aumentare le perdite tra i piloti e le forze armate ucraine. L’esperto francese ha ammesso che la ricezione del Mirage 2000 non cambierà le condizioni dell’aeronautica ucraina sul campo di battaglia. Un portavoce militare tedesco ha detto all’AFP che la polizia stava indagando su sei casi di droni che volavano sopra una base aerea nel nord della Germania dove si stanno addestrando le truppe ucraine.

“In Ucraina non ci sarà più il servizio di leva: questo formato verrà cancellato. Il paese cambierà le regole del servizio militare”, a darne notizia il deputato Goncharenko. Tra le altre dichiarazioni: “Le nuove regole contrattuali semplificheranno il sistema di firma e rinnovo dei contratti; vengono aggiunti il ​​servizio militare di base e il servizio di riserva”. Zelenskyj ha precisato: “L’Ucraina lancerà una campagna di reclutamento militare su larga scala, offrendo contratti interessanti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. I soldati dell’esercito nordcoreano sono tornati a combattere nella regione russa di Kursk dopo una pausa di diverse settimane”.

L’ambasciatore ucraino in Bielorussia Kizim ha annunciato le sue dimissioni il sette febbraio: “Cari amici, colleghi, amici! Oggi, esclusivamente per motivi personali, ho deciso di dimettermi dal servizio diplomatico e di concedermi un “meritato riposo”, ha osservato.

I russi temono che Trump abbia dato maggiori poteri all’intelligence nella regione della Crimea. Il 5 febbraio, un aereo RC-135V per l’intelligence dei segnali è arrivato entro 100 miglia da Sebastopoli, in netto contrasto con le tattiche caute dell’amministrazione Biden, quando venivano utilizzati solo i droni.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 del 10 febbraio.

Di notte, la difesa aerea russa ha respinto le incursioni degli UAV ucraini. Nella regione di Rostov (distretto di Millerovsky) l’attacco è stato respinto. A Krasnodar un drone ucraino ha danneggiato il complesso residenziale Centrale. Si sono registrati altri due attacchi con droni. Tre UAV di tipo aereo sono stati distrutti sul territorio della regione di Bryansk.

Le forze armate russe hanno effettuato attacchi con droni sulle regioni di Kiev, Poltava, Chmel’nyc’kyj, Chernihiv e Dnipropetrovs’k. Durante il fine settimana, i canali ucraini hanno riferito che le forze armate russe stanno aumentando gli attacchi giornalieri da parte di UAV di tipo aereo, il cui numero di utilizzi è in media di 150 al giorno.

Nella regione di Kursk secondo le fonti social russe “continua la distruzione dei mezzi ucraini facenti parte del tentativo di sfondamento da parte delle forze armate ucraine a Makhnovka. Il gruppo di truppe del Nord riferisce che le forze armate ucraine sono state completamente distrutte intorno a Fanaseevka, gli ucraini sono stati “annientati” da diverse posizioni vicino a Cherkasskaya Konopel’ka, la strada verso Ulanok è stata completamente sgombrata”. Continuano i combattimenti nelle vicinanze di Sverdlikovo e Pogrebkov. Combattimenti si stanno verificando nella zona di Viktorovka, dove le forze armate ucraine hanno cercato di trasferire rinforzi. In generale, le riserve ucraine continuano ad essere portate nella regione quasi ogni giorno. A seguito dei bombardamenti delle forze armate ucraine nel quartiere Rylsky del villaggio di Slobodka, 9 edifici residenziali privati ​​sono stati danneggiati.

A nord della direzione Kupjans’k le forze armate russe, hanno creato due teste di ponte sulla riva destra del fiume. Come risultato delle azioni offensive sul fiume Oskil si è formata una “tasca” tra gli insediamenti Zapadne e Dvorichne. Lentamente ma inesorabilmente le truppe russe stanno creando le condizioni per un’ulteriore avanzata nel nord della regione di Charkiv.

A Časiv Jar non ci sono cambiamenti significativi alla LBS. Il numero di droni FPV ucraini è indicato dall’installazione di Bachmut a Časiv Jar attraverso un corridoio speciale per il trasferimento di attrezzature, protetto dai droni FPV da una fitta rete. Il gruppo di truppe “Sud” ha preso l’insediamento di Orikhovo-Vasylivka, situato vicino all’autostrada E40 che porta a Slov”jans’k.

Secondo fonti russe: “A Torec’k, le forze speciali dell’FSB hanno iniziato a ripulire la città dai sabotatori ucraini. I combattimenti continuano alla periferia degli insediamenti adiacenti alla città”.

Le prossime battaglie si svolgeranno nella direzione Pokrovs’k. Kiev sta formando riserve; diverse brigate delle forze armate ucraine si sarebbero trasferite da Kryvyj Rih al Donbass. Un contrattacco delle forze armate ucraine vicino a Pokrovs’k è stato respinto. Le fonti social riportano del successo delle forze armate russe a sud-ovest di Pokrovs’k a Uspenivka, le battaglie per Novooleksandrivka e Udachne.

In direzione di Kostyantynopil’, le truppe russe stanno combattendo a ovest dell’insediamento. Dachne, e stanno anche comprimendo la “tasca” formatasi dopo la cattura di Kurachove. Si segnalano combattimenti nella parte orientale di Andriivka, adiacente a Kostyantynopil’.

Sul fronte Zaporizzia, sull’autostrada Vasylivka-Tokmok, si registra un gran numero di droni FPV ucraini. I droni d’attacco ucraini secondo le fonti social russi hanno attaccato Energodar quattro volte, danneggiando apparecchiature ad alta tensione. Gli ucraini affermano il contrario. Ricordiamo che la centrale nucleare è sotto controllo russo.

Nella regione di Belgorod si registrano sei attacchi con droni FPV.

Nella DPR, nella regione di Horlivka, un ferito e sei edifici danneggiati da attacchi ucraini, più di 10 droni armati. È stata utilizzata l’artiglieria a botte con un calibro di 155 mm, incl. munizioni a grappolo, attacco UAV.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/