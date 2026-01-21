UKRAINERUSSIAWAR. Trump intimidisce la UE: pensate all’Ucraina e non alla Groenlandia. Bruxelles pensa un paio “B” per Kiev senza USA. Lavrov: gli europei si preparano la guerra con la Russia

Donald Trump ha consigliato agli europei: “L’Europa dovrebbe concentrarsi sul conflitto ucraino, non sulla Groenlandia”, ha detto Trump a NBC News. Qualcuno dovrebbe ricordare a Trump che la Danimarca è entrata nell’Unione Europea il 1º gennaio 1973.

Trump cerca di mantenere rapporti cordiali con Putin, secondo il Financial Times e a dimostrazione di ciò l’invito del presidente degli Stati Uniti al “Consiglio di pace per Gaza”. Invito esteso a 58 paesi che sembra tanto un modo per mettere fine al lavoro delle Nazioni Unite, visto che Trump ha parlato di Consiglio globale per la Pace. Tanto che un raffreddore ha impedito a Gutierres di raggiungere Davos.

L’Unione Europea sta valutando la possibilità di creare una nuova alleanza militare con l’Ucraina, ma senza la partecipazione degli Stati Uniti, riporta Politico. “Questo formato (la ‘coalizione dei volenterosi’) potrebbe potenzialmente costituire la base per una nuova alleanza per la sicurezza in un’epoca in cui gli Stati Uniti non sostengono più la NATO e la sicurezza europea. Se includiamo la potenza militare dell’Ucraina, così come di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, la potenziale forza armata della ‘coalizione dei volenterosi’ sarebbe enorme e includerebbe sia stati nucleari che non nucleari”, afferma l’articolo.

Volodymyr Zelenskyy ha approvato la candidatura di un nuovo vice comandante dell’Aeronautica Militare ucraina, che sarà responsabile del sistema di difesa aerea. “Il compito è trasformare l’uso degli intercettori, il lavoro delle squadre di fuoco mobili e di altre unità in modo che siano efficaci al 100%”, ha dichiarato Zelenskyy in seguito al rapporto del Ministro della Difesa Fedorov. Inoltre, è in corso una verifica della fornitura di armi e attrezzature necessarie alle truppe. Secondo Zelensky, “deve essere garantito il numero richiesto di droni per ogni brigata da combattimento. L’Ucraina continua inoltre a sviluppare un sistema per il controllo tecnologico del campo di battaglia”. “Il nostro compito è costruire una cupola sopra l’Ucraina per proteggerla dai droni”, chiosa il ministro della Difesa ucraino Fedorov.

Zelenskyy ha approvato nuove operazioni dell’SBU a seguito di un rapporto del capo dell’agenzia, Khmara.

173.000 residenti di Kiev rimangono senza elettricità a causa degli attacchi aerei, secondo DTEK. L’elettricità è già stata ripristinata in 162.000 abitazioni. Le interruzioni di corrente di emergenza continuano a Kiev, con le interruzioni programmate inefficaci. La situazione a Kiev sta iniziando ad assomigliare a un’interruzione di corrente sistemica: la Rive Gauche è completamente senza elettricità, mentre la Rive Droite ha un’energia elettrica limitata in alcune aree, senza elettricità né riscaldamento. A Kiev manca la corrente elettrica, la temperatura è attualmente di -11°C.

Dall’ottobre 2025, la Russia ha danneggiato 8,5 GW di capacità di generazione elettrica ucraina, richiedendo 1 miliardo di dollari di ripristino, afferma il Ministro dell’Economia, dell’Ambiente e dell’Agricoltura Oleksiy Sobolev. “Gran parte di questa capacità è stata ripristinata, poi attaccata e distrutta di nuovo, e tutto questo sta accadendo di nuovo”, ha osservato il Ministro Sobolev.

La centrale nucleare ucraina di Chernobyl ha perso l’alimentazione esterna e anche le linee di comunicazione con altre centrali nucleari sono state danneggiate dopo “un’azione militare su larga scala”, riporta l’AIEA.

“Alla vigilia della firma dei documenti di pace e delle elezioni, il governo sta attualmente epurando coloro che assumono posizioni ideologiche fondamentalmente diverse”, ha dichiarato Yulia Tymoshenko in aula. L’udienza sul sequestro dei beni del capo della fazione Batkivshchyna è stata aggiornata a oggi.

Zelenskyy è riluttante a partecipare al “Consiglio di Pace” di Trump, che potrebbe lavorare alla risoluzione del conflitto non solo a Gaza ma anche in Ucraina, perché Lukashenko e Putin sono stati invitati fonte Financial Times. Per Kiev è arrivata una ulteriore doccia fredda da Davos: la firma del “piano di prosperità” tra Zelenskyy e Trump a Davos è stata annullata, ha dichiarato un funzionario ucraino ad Axios. Necessiterebbe di perfezionamenti. Zelenskyy ha confermato che non parteciperà al forum di Davos e ha dichiarato che rimarrà in Ucraina per coordinare il ripristino delle forniture energetiche dopo l’attacco notturno.

Il capo del FMI ha invitato l’Ucraina a eliminare i sussidi per l’elettricità e il riscaldamento e ha consigliato agli ucraini di “fare branco domattina”. “L’elettricità e il riscaldamento sono ancora sovvenzionati… Sappiamo perché il Paese lo fa, ma dobbiamo liberarcene. C’è ancora del lavoro da fare in termini di bilancio. Stiamo valutando come rendere più equa la distribuzione del carico fiscale. Non è facile, ma è necessario”, ha affermato Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo.

Dichiarazioni molto ferme arrivano dalla Russia per voce del ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov: “Se l’Occidente vuole parlare tra di loro secondo le proprie regole, è un suo diritto, ma la Russia parlerà sulla base dei principi di uguaglianza”. “L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela è stata una brutale invasione armata con decine di morti e feriti” ha detto Lavrov in una conferenza stampa di sintesi delle attività diplomatiche russe nel 2025. E ancora: “Le dichiarazioni dei leader europei, tra cui il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, indicano che si stanno seriamente preparando alla guerra contro la Russia”

Lavrov ha ricordato che gli Stati Uniti sono l’unico paese ad aver offerto alla Russia una vera soluzione in Ucraina. Ha dichiarato che Mosca ha accettato queste proposte al vertice di Anchorage e spera che questi approcci rimangano in vigore. “Sarà probabilmente impossibile raggiungere un accordo con gli attuali leader europei”.

E infine ha precisato: “Russia e Cina non hanno intenzione di impadronirsi della Groenlandia”. Commento ironico sul Regno Unito: “Penso che la Gran Bretagna dovrebbe essere chiamata Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna è l’unico esempio di un paese che si definisce grande”.

Il Rappresentante Speciale del Presidente russo Dmitriev ha annunciato di essere arrivato a Davos, per l’incontro con Witkoff e Kushner.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 20 gennaio. Attacco alle retrovie ucraine effettuato nella notte dai russi utilizzando droni d’attacco e missili; viene menzionato il nuovo Iskander-I. Sotto attacco anche Vinnycja, Vyšhorod, Konotop, Dnipropetrovs’k, Kryvyj Rih, Zaporižžja, Mashivka nell’Oblast’ di Poltava, Balakliya e Merefa nell’Oblast’ di Charkiv e Južnoukraïns’k nell’Oblast’ di Mykolaiv. Il 20n mattina fonti ucraine hanno segnalato la sortita di combattimento di diversi vettori missilistici Tu-95MS.

Dalle 23:00 del 18 gennaio alle 23:00 del 19 gennaio, il Ministero della Difesa russo ha segnalato 163 droni ad ala fissa abbattuti, segnando la media giornaliera. Nella regione di Rostov, i droni sono stati intercettati e distrutti in sei distretti tra la notte scorsa e ieri.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Sever continua la sua pesante offensiva nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Glukhovskiy. Si verificano scontri a fuoco nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon.

Nella regione di Belgorod, sono stati pubblicati gli indirizzi dei punti di riscaldamento temporanei nel caso in cui la situazione dell’approvvigionamento energetico dovesse peggiorare ulteriormente. Nel villaggio di Otradnoe, un civile è rimasto ferito a seguito di un attacco di un droneucraino. Un altro attacco di un drone si è verificato durante l’evacuazione da parte delle forze di autodifesa un morto. Una donna è rimasta ferita da un attacco di droni nel villaggio di Gruzskoye.

In direzione di Cherkiv, il gruppo di forze Nord sta avanzando lungo i suoi assi precedenti con il supporto delle unità TOS; due soldati sono stati catturati aVovchans’ki Khutory. Le forze ucraine ammettono la perdita del villaggio di Dehtyarne, nella regione di Charkiv.

La situazione a Kupjans’k rimane invariata. Pesanti combattimenti continuano in città e sulla riva orientale del fiume Oskil, a sud.

A Kostjantynivka, le forze russe continuano a schierare piccoli gruppi d’assalto nell’area edificata; le forze ucraine mantengono la capacità di contrattaccare in alcuni punti. A ovest sta emergendo un piano per entrare a Družkivka da ovest. Missili anticarro pesanti sono operativi nell’agglomerato.

Nell’est della regione di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok russo sta respingendo gli attacchi ucraini su un ampio fronte: otto contrattacchi sono stati sventati, dai russi. Le forze russe continuano a penetrare le difese ucraine.

Pesanti combattimenti continuano sul fronte di Zaporižžja. Alcuni resoconti di successi potrebbero essere in anticipo sugli eventi. Gli ucraini hanno colpito la scuola secondaria n. 1 nella città di Kam’janka-Dniprovs’ka. Al momento dell’attacco, 15 bambini e 10 membri del personale si trovavano all’interno della scuola; non ci sono state vittime. Proseguono i lavori per risolvere i problemi energetici nella regione, in particolare a Berdiansk e Melitopol’.

Nella regione di Cherson, due civili sono rimasti feriti durante gli attacchi delle forze armate ucraine in due villaggi. Dodici insediamenti sono sotto il fuoco ucraino.

I droni russi hanno iniziato a minare le linee ferroviarie nella regione di Rivne utilizzando mine anticarro PTM-3.

