L’amministrazione Trump ha approvato la vendita di munizioni di artiglieria e attrezzature militari all’Ucraina per un valore di oltre 200 milioni di dollari. Proprio mentre Steve Witkoff incontrata Vladimir Putin.

L’incontro è durato circa due ore, alle 15:33 del 6 agosto sulla social sfera di riferimento si apprendeva che un “jet Gulfstream, che presumibilmente potrebbe trasportare l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff, è partito da Mosca”, la notizia fu confermata da Interfax.

Gli Stati Uniti con Donald Trump in prima persona si sono detti molto ottimisti dopo l’incontro parlando di importanti progressi. Trump ha affermato che il suo “Inviato Speciale Steve Witkoff ha avuto un incontro ‘molto produttivo’ con Putin, ‘sono stati fatti molti progressi’.” “Sono stati fatti molti progressi! Da allora ho informato alcuni dei nostri alleati europei. Tutti concordano sul fatto che questa guerra debba finire e lavoreremo per far sì che ciò accada nei prossimi giorni e settimane. Grazie per l’attenzione a questa questione!”.

Ad essere informati dell’incontro: il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, il Primo Ministro britannico Keir Starmer, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Presidente finlandese Alexander Stubb che hanno partecipato a una conversazione telefonica tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Volodymyr Zelensky, riporta l’Agence France-Presse citando una fonte ucraina.

Trump in conferenza stampa ha spiegato che “solo tre prenderanno parte ai colloqui” – Stati Uniti, Russia, Ucraina, “senza la partecipazione dei paesi europei”.

Nonostante i progressi nei negoziati con la Russia, Trump intende impone sanzioni secondarie contro Mosca.

La CNN ha riferito che Trump ha chiesto al suo team di agire rapidamente nella preparazione degli incontri con Putin e Zelensky. La pianificazione è iniziata immediatamente. Secondo l’emittente televisiva, i negoziati potrebbero svolgersi entro due settimane.

I russi sono stati più cauti nel rilasciare dichiarazioni. Si apprende che Putin ha ricevuto l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff intorno alle 11:00 del mattino ora italiana del 6 agosto.

A parlare dell’incontro alla stampa il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov e lo ha fatto solo il 7 agosto. Dopo che ha parlato Trump alla nazione. Tra le dichiarazioni del Consigliere riportiamo: “Il luogo dell’incontro tra Putin e Trump è stato concordato, sarà annunciato più avanti”. E ancora “Su suggerimento della parte americana, è stato concordato, in linea di principio, un incontro bilaterale al massimo livello nei prossimi giorni, ovvero un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump”. “Witkoff ha accennato all’idea di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, ma Mosca non ha rilasciato dichiarazioni”. “Ora, insieme ai nostri colleghi americani, stiamo iniziando a lavorare su un progetto specifico (sull’incontro tra Trump e Putin)”. “La prossima settimana è stata designata come punto di riferimento per l’incontro tra Putin e Trump, ma è difficile dire quanti giorni richiederà la preparazione,” ha spiegato Ushakov. “Mosca sta informando i suoi amici e partner sui risultati dell’incontro di lavoro di Putin con Witkoff”, ha affermato Ushakov.

Il mercato azionario russo ha accelerato la sua crescita al 4% in seguito all’accordo tra Russia e Stati Uniti su un incontro dei leader dei due Paesi, secondo i dati di trading.

Per quanto concerne l’Ucraina il mediatore ufficiale russo Vladimir Rostislavovič Medinsky ha confermato ufficialmente il rifiuto di Kiev di scambiare 1.000 prigionieri di guerra ucraini. Secondo l’agenzia di stampa russa TASS: “Tra i prigionieri ucraini che Kiev ha rifiutato di scambiare, non c’è un solo ufficiale, circa il 70% sono soldati e marinai. Circa il 15% dei prigionieri che Kiev ha rimosso dalle liste di scambio è stato mobilitato”.

In Ucraina un An-124-100 ha trasportando un sistema missilistico di difesa aerea Patriot dagli Stati Uniti. Il primo ministro ucraino Svyrydenko riferisce che: “La prima riunione del consiglio di amministrazione del fondo di investimento USA-Ucraina è prevista per settembre”. Secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro, ha discusso il lancio del fondo con il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. “Stiamo lavorando per ampliare il suo mandato in modo che il fondo possa investire anche nel settore della difesa. L’obiettivo è lanciare i primi tre progetti entro 18 mesi”, ha affermato Sviridenko.

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita di attrezzature e servizi per la riparazione degli obici M777 all’Ucraina per un importo di 104 milioni di dollari. La società britannica BAE Systems fungerà da appaltatore principale in base al contratto.

Volodymyr Zelensky ha approvato diverse nuove operazioni dell’SBU, ha dichiarato dopo un incontro con il capo dei servizi segreti, Vasyl Maliuk, durante il quale hanno discusso delle operazioni condotte contro la Russia. “Non renderemo pubblici i dettagli”, ha detto Zelensky, ringraziando Malyuk per il suo lavoro.

Il Ministero dell’Energia ucraino in una nota ha fatto sapere che: “La Russia ha attaccato la stazione attraverso la quale il gas dall’Azerbaigian viene fornito all’Ucraina”.

Ed ora uno sguardo alla Linea del Fronte aggiornato alle ore 15:30 del 7 agosto. A Novorossijsk, un attacco di un MBE ucraino è stato respinto di notte. In due villaggi del Territorio di Krasnodar, attacchi di droni hanno causato incendi, anche in uno dei silos per il grano. A Slavjansk-na-Kuban, un mortodaattaccodidrone. Nella regione di Rostov, un attacco di un drone è stato respinto nei distretti di Chertkovsky e Millerovsky. Da Surovikino, nella regione di Volgograd, sono state segnalate esplosioni sopra la città e un incendio vicino alla stazione ferroviaria; sono state imposte restrizioni al funzionamento degli aeroporti.

Nella mattina del 7 agosto iIskander su Izyum, Čuhuïv Oblast di Charkiv. Attacco MLRS russo a Kramators’k.

I “Gerans” russi hanno lavorato su obiettivi nelle regioni di Kryvyj Rih, Dnipropetrovs’k, Pavlohrad, Sumy, Zaporižžja, Chernihiv e Charkiv. Le informazioni provenienti da canali ucraini su presunti lanci di missili aviolanciati sono risultati non veri.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato un’auto civile nel distretto di Ryl’skij, ferendo un uomo.

Le forze armate ucraine stanno tentando senza successo di sfondare i fianchi delle truppe russe in avanzata vicino a Yunakivka, nella regione di Sumy, e sono in corso combattimenti.

Nella regione di Belgorod si registrano 21 attacchi in 21 diverse località attacchi di droni.

Nella direzione di Kupjans’k, le forze armate russe stanno attaccando nell’area degli insediamenti di Moskovka e Sobolivka con l’obiettivo di tagliare la logistica del gruppo delle forze armate ucraine a Kupjans’k. A Sobolivka è stata individuata la fanteria russa, sostiene la social sfera ucraina. La zona di controllo delle Forze Armate russe si sta espandendo anche nei pressi della periferia settentrionale della città, nell’area degli insediamenti di Rad’kivka e Holubivka.

In direzione di Lyman, la social sfera ucraina riconosce l’espansione della zona russa di controllo a nord del lago Chernykove. Le forze russe stanno avanzando anche in direzione del lago Linevoe e sulla riva settentrionale del fiume Seversky Donets. Sono in corso battaglie nella zona di Tors’ke.

In direzione di Kostjantynivka, le truppe russe hanno conquistato la parte meridionale di Poltavka, e stannoavanzando verso l’area dell’insediamento di Rusyn Yar.

Sul fronte di Zaporižžja – battaglie vicino a Nesteryanka, le forze armate russe stanno vincendo sulle forze armate ucraine nell’insediamento di Plavni, sono in corso battaglie di posizione vicino a Stepnohirs’k. La centrale nucleare di Zaporižžja ha riferito che le forze amate ucraine hanno nuovamente bombardato la zona industriale di Enerhodar, nell’area in cui si trovano l’officina di trasporto e la tipografia della centrale nucleare di Zaporižžja. Il livello di radioattività è normale. Gli ucraini incolpano i russo per l’episodio.

In direzione di Cherson, le forze armate russe stanno distruggendo il ponte dall’isola Karantynnyy Ostriv con attacchi aerei e altre armi. Anche le posizioni delle forze armate ucraine in quell’area sono sottoposte a pesanti bombardamenti e attacchi di artiglieria. Ad Antonivka, tutto ciò che assomiglia anche solo lontanamente alle posizioni degli operatori di droni ucraini viene colpito dall’aviazione russa.

