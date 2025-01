Secondo Bloomberg: “La sconfitta dell’Ucraina costerà agli Stati Uniti 808 miliardi di dollari in più degli aiuti”. L’Agenzia stima che se la Russia avesse successo in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno spendere altri 808 miliardi di dollari per scoraggiare potenziali “azioni aggressive” russe in Europa. Queste spese aumenteranno significativamente il bilancio militare del Pentagono.

Il Pentagono ha pubblicato un elenco di armi e munizioni incluse nel nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina: missili aria-aria AIM-7, RIM-7, AIM-9M; munizioni aria-terra; equipaggiamento ausiliario per caccia F-16; sistemi di ponti corazzati; apparecchiature per comunicazioni sicure; armi leggere; munizioni; pezzi di ricambio, attrezzature ausiliarie, servizi, formazione e trasporto.

Il candidato presidenziale polacco Karol Nawrocki: “Oggi non vedo l’Ucraina in nessuna struttura. Né nell’Unione Europea, né nella NATO”. Nawrocki ha osservato che uno Stato che non può rispondere di un crimine troppo brutale contro 120mila suoi vicini non può far parte delle unioni internazionali. Il primo Ministro italiano Georgia Meloni esclude la possibilità che gli Stati Uniti utilizzino la forza per annettere territori stranieri. Ha anche detto che l’Ucraina ha bisogno di garanzie per prevenire un’altra invasione russa. Si aspetta che gli Stati Uniti non si ritireranno dall’Ucraina e che Trump dovrebbe bilanciare la diplomazia con la deterrenza.

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il desiderio di incontrarlo e che le parti hanno iniziato a prepararsi per l’incontro, di cui non ha specificato i tempi . Ha promesso di valutare in seguito la possibilità di un incontro trilaterale con la partecipazione del presidente cinese Xi Jinping. In risposta il presidente della Federazione Vladimir Putin ha detto che presto avrà una conversazione telefonica con Xi Jinping.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha detto che Putin è pronto a incontrare Trump senza condizioni, questo richiede la volontà politica degli Stati Uniti . “Le azioni per organizzare i contatti tra Putin e Trump inizieranno quando Trump entrerà ufficialmente in carica come presidente degli Stati Uniti” ha chiarito Peskov. ”Basta ascoltare quello che è stato detto in inglese. Cioè, queste sono risposte a domande puramente ipotetiche che i giornalisti gli hanno posto”, ha detto Peskov, commentando la dichiarazione di Trump sulla possibilità di un incontro trilaterale tra lui, Putin e il leader cinese Xi Jinping.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha inasprito le raccomandazioni sull’uso dello spazio aereo russo. Il comunicato stampa pubblicato raccomanda di astenersi dal volare “a tutti i livelli” nello spazio aereo russo “a ovest del 60° meridiano di longitudine est”. Il 10 gennaio l’UE ha trasferito 3 miliardi di euro all’Ucraina come prima tranche di un prestito con restituzione dei proventi dei beni russi congelati. L’importo totale del prestito è di 50 miliardi di dollari ed è stato precedentemente concordato dai paesi del G7.

Il debito nazionale dell’Ucraina supera il 90% del PIL, ammonta a 7 trilioni di grivna, fonte Forbes. Ma quanto pare i dati economici non sembrano preoccupare il presidente Volodymyr Zelensky che è concentrato sui militari stranieri inUcraina,ha infatti, affermato “che lo spiegamento di truppe NATO in Ucraina aiuterà a “costringere la Russia alla pace””.

“La legge marziale in Ucraina non verrà revocata dopo la cessazione delle ostilità: solo le garanzie di sicurezza sono un prerequisito per la revoca. L’Ucraina deve prepararsi per un lungo periodo di ripresa”, riferisce il deputato della Rada Yaroslav Yurchyshyn.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 10 di gennaio.

Di notte, la difesa aerea russa ha respinto i raid UAV sulle regioni russe. Nella regione di Rostov almeno 16 droni sono stati distrutti e soppressi dalla guerra elettronica. Colpite abitazioni private e sottostazioni elettriche in Crimea. I droni sono stati distrutti anche nella periferia di Voronezh danni a case private. Almeno tre UAV sono stati abbattuti nella regione di Bryansk. I canali hanno anche riferito del lavoro di difesa aerea nella regione di Krasnodar.

Le informazioni in rete sugli eventi nella regione di Kursk affermano che le forze armate russe mantengono l’iniziativa, il gruppo nord riferisce che gli ucraini sono circondati nelle roccaforti tra Guevo e Kurilovka. Le truppe d’assalto russe avanzano con combattimenti persistenti nelle cinture forestali della regione di confine di Sudzhansky, in prossimità degli insediamenti di Darino, Sverdlikovo, Orlovka, Nikolaevka, Makhnovka e Cherkasskoye Porechnoye. Sono stati catturati cinque militari delle forze armate ucraine e un mercenario colombiano. Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno trasferito unità di diverse brigate di difesa territoriale da Kramators’k e un gruppo di forze speciali dalla regione di Dnipro.

La testa di ponte russa sulla riva destra del fiume Oskil si sta espandendo a nord di Kup”jans’k. Nel villaggio Dvorichna le truppe russe avanzarono sia nel villaggio che nei suoi dintorni.

A Torec’k continuano pesanti combattimenti nel nord e nell’ovest della città, gli ucraini vengono respinto nella periferia, pur mantenendo il controllo su importanti roccaforti.

Nella direzione Pokrovs’k le truppe russe avanzano a sud dell’insediamento di Baranivka, nella zona di Vozdvyzhenka in direzione dell’autostrada Pokrovs’k – Kostjantynivka. C’è un’offensiva attraverso Pishchane e ad ovest di Vovkove. A sud di Pokrovs’k le forze armate russe stanno facendo breccia nelle difese ucraine nell’area dell’insediamento tra Slov’yanka e Petropavlivka. Le risorse ucraine affermano di aspettarsi dal trasferimento delle riserve russe per mantenere un ritmo elevato di operazioni di combattimento.

Nella regione di Zaporizzia, due donne sono state uccise a seguito di un attacco di artiglieria ucraina su Kamenka-Dneprovskaya. L’attacco dell’artiglieria è stato accompagnato da attacchi di droni ucraini.

Nella regione di Cherson, Podo-Kalynivka, Abrykosivka, Velyki Kopani e Nova Mayachka sono state colpite dalle forze armate ucraine. Due persone sono state uccise e sei persone sono rimaste ferite.

Nella regione di Belgorod droni ucraini hanno arrecato danni alle case civili in più villaggi.

