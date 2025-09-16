Secondo il The Wall Street Journal, l’esercito russo ha lanciato 6.300 droni contro l’Ucraina nel luglio 2025, rispetto ai 426 del luglio 2024. Intensificando gli attacchi. Bloomberg, invece informa che gli Stati Uniti proporranno ai paesi del G7 di creare un “meccanismo per il sequestro” dei beni sovrani russi congelati. Sempre secondo l’agenzia di stampa: “Gli Stati Uniti hanno discusso con l’Europa la possibilità di sequestrare gradualmente i beni russi congelati per “aumentare la pressione” su Mosca. E sempre gli States potrebbero proporre al G7 sanzioni contro le entità giuridiche che sostengono il complesso militare-industriale russo, un divieto sui servizi relativi all’intelligenza artificiale nelle zone economiche speciali russe.

Trump ha dichiarato di essere pronto a introdurre pesanti sanzioni contro la Federazione Russa quando tutti i paesi della NATO saranno d’accordo e smetteranno di acquistare petrolio russo. E quindi non ci saranno ulteriori sanzioni visto che Ungheria e Turchia, mantengono buoni rapporti con Mosca e sono ansiosi di acquistare risorse energetiche russe. E altri stati europei fanno ancora molto affidamento su queste risorse.

Kaja Kallas, l’Alto Rappresentante per la politica estesa comunitaria: ”La situazione ricorda quella del 1938″. “Ci troviamo in una situazione che ricorda quella del 1938. La Cecoslovacchia chiese aiuto contro la Germania nazista, non lo ricevette e cadde nelle mani dei nazisti. La differenza oggi è che se l’Ucraina cadesse, la sicurezza di tutta l’Europa sarebbe a rischio. Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione della storia.” Oggi i paesi della NATO hanno avviato esercitazioni per testare il trasferimento di truppe e materiali in Lituania.

L’UE ha prorogato le sanzioni contro la Russia di sei mesi. E si sta preparando a inasprire la sua posizione sul rilascio dei visti ai cittadini russi, ha riportato Politico: “l’Unione Europea pubblicherà nuove normative per i paesi del blocco entro la fine dell’anno”. “Diversi paesi dell’UE chiedono il divieto assoluto di ingresso nella comunità per i turisti russi”, secondo quanto riportato dal portale Euractiv.

L’Austria è pronta a diventare una piattaforma per i colloqui di pace tra Ucraina e Russia, afferma il ministro degli Esteri austriaco Beate Meinl-Reisinger. “Vienna dovrebbe aumentare il suo peso nella diplomazia mondiale e diventare un centro per la risoluzione dei conflitti, pur mantenendo la neutralità”. “L’Austria non è membro della NATO e non sostiene l’adesione alla NATO”, ha affermato.

Il 13 settembre il governo rumeno ha inviato un avviso ai telefoni dei residenti vicino al confine con l’Ucraina. “Si segnala che un drone si sta avvicinando”. Il Ministero della Difesa rumeno ha riferito che il drone russo si è infiltrato nello spazio aereo rumeno ed precipitato sul territorio del Paese. I media rumeni hanno confermato la distruzione di un drone Geranium che ha penetrato lo spazio aereo del Paese. Due F-16 rumeni sono decollati dalla base aerea di Fetești alle 18:05 ora locale. Tuttavia, i rottami non sono ancora stati presentati. Secondo messaggi della social sfera oggetti sono stati ritrovati nella zona di Tulcea, in Romania, vicino al confine con l’Ucraina, scrivono i media locali.

L’accusa contro Mosca in merito alla violazione dello spazio aereo rumeno è “inverosimile” e “infondata”, ha affermato l’ambasciata russa. Così la missione diplomatica ha risposto alla protesta che il Ministero degli Esteri rumeno ha espresso all’ambasciatore russo. La parte russa è stata accusata di aver lanciato un drone che, come ha affermato Bucarest, ha successivamente sorvolato il territorio rumeno vicino al confine con l’Ucraina.

In Ucraina Starlink non funziona su tutto il fronte, afferma il comandante della Madyar Unmanned Systems Force Secondo Downdetector, interruzioni della connessione internet satellitare Starlink sono state registrate in tutto il mondo. Il deputato ucraino Fedor Venislavsky ha riferito che la guerra sta finendo, “questo è ovvio. Alcune azioni politiche sono già iniziate”. Un altro lotto di armi per le forze armate ucraine, presumibilmente sistemi di difesa aerea Patriot, è stato consegnato a Lublino dall’aeronautica militare statunitense.

Dalla Russia il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov ha detto: “La NATO è di fatto in guerra con la Russia”. “La creazione di una no-fly zone sull’Ucraina e il permesso ai paesi della NATO di abbattere i droni russi significherebbero una guerra tra l’Alleanza e la Russia,” ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev. Un terremoto di magnitudo 7,7 si è verificato al largo della costa della Kamchatka, ha riferito il governatore Vladimir Solodov. È stato emesso un allarme tsunami. Non sono stati segnalati danni.

“La Russia non è interessata a un’escalation delle tensioni con Varsavia”, Rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Nebenzya.

L’FSB e il Comitato Investigativo della Russia hanno segnalato la scoperta di un piano per prelevare oltre 2,5 miliardi di rubli dalla Lettonia da parte del capo di una holding internazionale. Il denaro è stato prelevato tramite organizzazioni di microcredito. Si segnala che due degli imputati hanno sistematicamente trasferito fondi a sostegno di gruppi armati ucraini. Il Comitato Investigativo e l’FSB non hanno rivelato l’identità degli imputati nel caso. Nella nota non si fanno i nomi degli imputati.

Si apprende da font social russe che il 24 settembre, la Duma di Stato potrebbe esaminare in prima lettura un disegno di legge sulla coscrizione obbligatoria per il servizio militare durante l’anno solare.

L’ex viceministro della Difesa Timur Ivanov è stato accusato di tre capi d’imputazione per aver accettato tangenti per un importo di 1,3 miliardi di rubli, ha dichiarato a RBC il suo avvocato Denis Baluev. A luglio, il tribunale della città di Mosca ha condannato Ivanov a 13 anni di carcere per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Secondo gli inquirenti, nel 2015, Ivanov, a capo di Oboronstroy, insieme al suo complice Anton Filatov, a capo dell’impresa Oboronlogistics, si è appropriato indebitamente di oltre 216 milioni di rubli per concludere un accordo per l’acquisto di traghetti per attraversare lo stretto di Kerch.

In Russia si sono concluse le lezioni regionali. Tutti i governatori in carica hanno vinto le elezioni in 20 regioni, ha annunciato la Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa. L’affluenza complessiva alle urne durante il Giorno del Voto Unificato del 2025 è stata di circa il 47%, ha affermato Ella Pamfilova, Presidente della Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa.

“L’affluenza alle urne è stata di circa il 47%, ovvero l’8% in più rispetto allo stesso periodo, in termini, ad esempio, di portata e formato della campagna elettorale introdotta nei giorni di voto del 2022”, ha dichiarato Pamfilova al centro informazioni della Commissione Elettorale Centrale, riassumendo i risultati preliminari del Giorno del Voto Unificato del 2025. Pamfilova ha anche aggiunto che sono stati registrati 290.000 attacchi sul portale della Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa, un attacco senza precedenti.

A settembre del prossimo anno, oltre alle elezioni dei deputati della Duma di Stato di nona convocazione, si terranno le elezioni dei presidenti di sette regioni, nonché le elezioni dei deputati delle assemblee legislative di 39 soggetti della Federazione Russa, secondo una presentazione della Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa. Le elezioni dei capi di regione si terranno nella Repubblica di Mordovia, nella Repubblica di Tuva, nella Repubblica Cecena, nelle regioni di Belgorod, Penza, Tver e Ulyanovsk, si legge nella presentazione.

Nel fine settimana Putin ha inaugurato il Centro Spaziale Nazionale di Mosca, al Cremlino. Il centro di controllo di volo della stazione orbitale russa avrà sede nel Centro Spaziale Nazionale, ha dichiarato il capo di Roscosmos Bakanov. “Qui, in questa sala, avrà sede il centro di controllo di volo della stazione orbitale russa, di cui ci ha parlato poco prima il CEO di RSC Energia Igor Maltsev”, ha detto Bakanov durante l’inaugurazione del Centro. “I centri di controllo dell’intero gruppo orbitale della Federazione Russa, sia i veicoli di comunicazione, i dispositivi di navigazione e i dispositivi di telerilevamento terrestre, saranno qui”, ha affermato. Putin ha inaugurato nuove stazioni della metropolitana sulla linea Troitskaja a Mosca tramite collegamento video.

Vladimir Putin ha conferito a Dmitri Medvedev l’Ordine “Al Merito della Patria” di IV grado. Il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo è diventato Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Patria” a pieno titolo.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 15 settembre. Di notte, i Gerananium hanno colpito il deposito di petrolio di Nezhin, Chernihivs’ka . A Zaporižžja, dopo gli arrivi, si sono verificate interruzioni di corrente. Si sono udite esplosioni anche nelle regioni di Dnipropetrovs’k e Charkiv.

Da mercoledì scorso, la regione di Belgorod è sottoposta ad attacchi ucraini. Due persone sono state uccise, 28 civili feriti. 106 case e appartamenti sono stati danneggiati, 122 auto sono state danneggiate o parzialmente distrutte. Il 14 settembre attaccati 10 insediamenti.

In direzione di Sumy, continuano i combattimenti lungo tutto il fronte. Le forze armate ucraine stanno completando il trasferimento dei rinforzi e il contrattacco. Il 14 settembre, il gruppo di forze nord russo ha respinto l’attacco del 225° reggimento distaccato delle forze armate ucraine nei pressi di Andriivka. A seguito dell’ampio bombardamento, il gruppo d’assalto ucraino secondo fonti russe è stato distrutto. Sono in corso combattimenti nella zona di Yunakivka, dove gli ucraini stanno opponendo resistenza.

In direzione di Charkiv, sono in corso pesanti combattimenti nella foresta a ovest di Synel’nykove, sulla riva sinistra del fiume Volchya a Vovčans’k e nel settore Kalynivs’ke del fronte. A Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Volchya, gli ucraini stanno opponendo resistenza.

A Kupjans’k, gli ucraini riconoscono l’avanzata delle truppe russe lungo via Davydova-Luchitskogo, nella parte nord-occidentale della città. A nord di Stepova Novoselivka, le truppe russe continuano i loro attacchi.

In direzione Kostjantynivka – battaglie vicino ad Oleksandro-Shul’tyne e nella zona tra Predtechyne e Oleksandro-Shul’tyne, le forze armate russe stanno conducendo un’offensiva.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok russo continua a occupare aree di Berezove; sono in corso combattimenti. Le forze russe stanno avanzando nei pressi di Novomykolaivka verso Novohryhorivka. Attacchi si verificano simultaneamente su diverse sezioni del fronte.

Sul fronte di Zaporižžja – combattimenti nei pressi di Stepnohirs’k e a Prymors’ke. Nonostante l’intensità dei combattimenti, la LBS non è ancora cambiata in modo significativo.

Sul fronte di Cherson – attacchi reciproci attraverso il Dnepr; la città di Kherson e la sua parte meridionale sono considerate abitate solo da truppe ucraine.

Graziella Giangiulio

