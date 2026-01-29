La fine della guerra in Ucraina è “in vista”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nei giorni scorsi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky aveva annunciato una riunione trilaterale dei rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti.

Trump ha suggerito alla Russia di prendere in considerazione un incontro tra Putin e Zelensky, a darne notizia dichiarato Jurij Ušakov, consigliere del Presidente russo, al giornalista di Rossiya 1 PavelZarubin. Putin ha ripetutamente affermato che Zelensky potrebbe venire a Mosca se fosse pronto al dialogo, ha aggiunto il collaboratore presidenziale. “I possibili contatti di Putin con Zelensky dovrebbero essere focalizzati sul raggiungimento di risultati positivi concreti”, ha sottolineato Ušakov.

“Zelensky è pronto a incontrare Putin per risolvere le questioni territoriali e relative alla centrale nucleare di Zaporizhia”, ha risposto il Ministro degli Esteri ucraino Sybiha in diretta Tv ai commenti di Ushakov. Secondo il Ministro per gli Esteri ucraino: “Ucraina e Stati Uniti firmeranno un piano di pace in 20 punti e gli Stati Uniti concorderanno separatamente un documento con la Russia, afferma il Ministro degli Esteri ucraino Sybiha”.

I negoziati ad Abu Dhabi sull’Ucraina proseguiranno il 1° febbraio, ha confermato Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino.

Il governo ungherese ha pubblicato il testo di una petizione che intende inviare agli elettori affinché votino “no” al sostegno finanziario dell’UE all’Ucraina. La petizione sostiene che l’Ucraina entrerà a far parte dell’Unione Europea entro i prossimi quattro anni e, in quanto membro dell’UE, le verserà presumibilmente 800 miliardi di dollari. Afferma inoltre che gli ungheresi perderanno le pensioni del 13° e 14° anno, le tasse aumenteranno e i tagli alle tariffe dei servizi pubblici saranno annullati, “e il denaro verrà inviato all’Ucraina”. “Kiev sta sottraendo fondi agli aiuti finanziari, quindi Budapest non trasferirà fondi all’Ucraina”, ha dichiarato Viktor Orbán.

Il giornale tedesco Der Spiegel rivela che vi sarebbero in atto perquisizioni in Germania e sarebbero collegate all’oligarca russo Roman Abramovich.

Secondo il New York Times, le perdite dell’Ucraina ammontano a 600.000 uomini tra morti e feriti. Ma secondo i russi i numeri sarebbero molto più alti, circa “1,5 milioni di morti e feriti all’inizio dell’anno”. Nel frattempo, le regioni dell’Ucraina continuano vivere al buio. Secondo Ukrenergo, gli attacchi russi agli impianti energetici hanno causato nuove interruzioni di corrente nelle regioni di Dnipropetrovs’k, Donetsk e Zaporižžja. A causa delle condizioni meteorologiche, 730 insediamenti in 11 regioni sono rimasti completamente o parzialmente senza elettricità: Vinnycja, Ternopil, Chmel’nyc’kyj, Odessa, Dnipropetrovs’k, Kirovograd, Mykolaïv, Čerkasy, Kiev, Charkiv e Chernihiv.

Il sindaco di Kiev ha riferito che 737 edifici residenziali nella capitale sono attualmente senza riscaldamento. La stragrande maggioranza di questi si trova a Troyeshchyna.

Secondo il comandante dell’unità di ricognizione delle forze armate ucraine Denis Yaroslavsky: “L’Ucraina ha oltre 100.000 stranieri in età di leva: è necessario introdurre un contratto di servizio obbligatorio di sei mesi per i non residenti con permesso di soggiorno temporaneo”. Il comandante dell’unità di ricognizione delle forze armate ucraine ha proposto allo Stato Maggiore la creazione di un’unità internazionale basata sulle truppe d’assalto. L’idea è in fase di valutazione. “Se un non residente vive in Ucraina, gestisce un’attività, crea una famiglia e gode di tutti i diritti, deve dimostrare la sua volontà di difendere il Paese alla pari degli ucraini”, ha affermato Yaroslavsky.

L’Azerbaigian ha inviato una spedizione di apparecchiature elettriche in Ucraina come aiuti umanitari, ha riportato l’agenzia di stampa statale Azertac. Il Ministero dell’Energia della Repubblica dell’Azerbaigian ha facilitato la spedizione per ordine del Presidente Ilham Aliyev. Precedentemente generatori erano stati inviati dalla Polonia.

La Flotta russa del Nord sta contribuendo a ripristinare l’energia elettrica a Murmansk e Severomorsk. “Grazie alla cooperazione interagenzia, l’esercito ha inviato un trasportatore galleggiante, un PTS-2, sul luogo dell’emergenza”. Fonte Flotta del Nord. In un video, si vede una torre di trasmissione caricata sul mezzo, che verrà consegnata al cantiere. “Sarà affiancato da escavatori e una gru”, commenta nel video un ingegnere elettrico militare presente sul posto.

I volontari che assistono la Guardia Nazionale russa nel respingere provocazioni e incursioni armate al confine riceveranno lo status di veterano di guerra. Questo è quanto previsto da un decreto del governo russo firmato dal primo Ministro Mikhail Mishustin. Sono in corso modifiche alle norme per il rilascio dei certificati di veterano di guerra ai volontari che assistono la Guardia Nazionale russa nello svolgimento delle sue missioni. In precedenza, il documento stabiliva che lo status di veterano veniva concesso a coloro che avevano partecipato a missioni in Ucraina, nella Repubblica Popolare di Donetsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk e nelle oblast’ di Zaporizhia e Kherson.

Ora, l’idoneità allo status di veterano di guerra si estende ai volontari che hanno partecipato a “respingere un’incursione armata nel territorio della Federazione Russa, nonché durante una provocazione armata al confine di Stato della Federazione Russa e nei territori delle entità costituenti la Federazione Russa adiacenti alle aree SVO”, si legge nel documento.

Il Ministero dell’Economia russo ha proposto di rendere permanente il meccanismo temporaneo di importazione parallela, ha annunciato il Ministro dello Sviluppo Economico Maxim Reshetnikov. Il meccanismo è attualmente in vigore fino alla fine del 2026.

Putin ha firmato un decreto che istituisce una data commemorativa nelle Forze Armate russe – la Giornata della Polizia Militare – l’8 febbraio.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 28 gennaio. Il 27 sera le forze armate armate russe hanno bombardato Kiev e la regione di Odessa. Klitschko riferisce di aver ricevuto 130 generatori dalla Polonia, con altri 90 in arrivo. Un Iskander OTRK è stato lanciato su Kryvyj Rih: in precedenza, un gruppo di residenti ha bloccato l’autostrada e i binari del tram in città a causa dell’interruzione di corrente. I residenti lamentano il mancato rispetto dei programmi di interruzione, con l’elettricità fornita solo per 1-2 ore al giorno.

Nella regione di Rostov, dei droni sono stati distrutti nei distretti di Azovsky e Chortkovsky. Un attacco con droni nella regione di Krasnodar ha danneggiato quattro case nel distretto di Seversky, due nel villaggio di Svobodny e altre due nel villaggio di Severskaya. Sono state segnalate operazioni di difesa aerea in Crimea.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Goritsy, nel distretto di Pogarsky, con droni suicidi, un ferito.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Zozuly, nel distretto di Borisovsky, un drone ha colpito un camion, un ferito. Nel villaggio di Novostroyevka-Pervaya, due dipendenti di un’azienda sono rimasti feriti da attacco di drone. Nel villaggio di Zamostye, un drone FPV è esploso vicino a un’abitazione. Le aree sotto attacco includevano Gruzskoye, Nikolsky, Grayvoron, Zamostye, Golovchino, Shebekino, Bochkovka, Trirechnoye e Repyakhovka.

Nel settore di Kupjans’k, -secondo le fonti social russe- l’annuncio del 27 gennaio del Capo di Stato Maggiore Gerasimov sulla liberazione di Kup’yans’k-Vuzlovyi ha suscitato ampie polemiche. “Dal campo ci è stato riferito che ciò è molto probabilmente dovuto alla colorazione quotidiana di un quadrato della mappa da parte del comando. Inoltre, i veterani affermano che uno dei reggimenti, avendo effettivamente schierato gruppi di avanguardia alla periferia della città, lo ha segnalato in anticipo ai superiori. Ulteriori azioni da parte ucraina delle unità del Battaglione di fanteria del gruppo di forze Ovest saranno simili alla situazione di Kupjans’k. L’importante è non inviare personale a organizzare “scontri di bandiera”.

A ovest di Severs’k, le forze armate russe riconoscono un’avanzata a nord della cava di gesso di Severs’k, vicino a Riznykivka. Le risorse ucraine segnalano un’elevata intensità delle ostilità in direzione di Slov”jans’k: combattimenti nei pressi di Khromove, Bohdanivka, Vasyukivka e Min’kivka.

In direzione di Lyman, i combattimenti continuano a nord di Svyatogorsk, ad Oleksandrivka e nei pressi di Korovii Yar è in corso un’avanzata verso la strada Borova-Bohuslavka (Charkiv).

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok ha respinto ulteriori contrattacchi ucraini (11 tentativi di sloggiare le truppe dell’Estremo Oriente dalle loro posizioni nelle ultime 24 ore secondo fonti russe) nei pressi dei villaggi di Ternuvate, Vozdvyzhivka, Sviatopetrivka e Staroukrainka. Si registrano morti e feriti. Distrutti mezzi d’assalto.

Nel settore Kamyshevakha del fronte di Zaporižžja, i gruppi d’assalto russi avanzati sono dislocati nei pressi di Sviatopetrivka. I combattimenti continuano a Prymors’ke. Gli MLRS russi Uragan stanno già raggiungendo la città di Zaporižžja.

