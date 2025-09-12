Trump ha chiarito che l’Europa deve prima smettere di finanziare direttamente l’economia militare russa con denaro per petrolio e gas, e solo dopo rivolgersi a lui per le sanzioni, ha riferito il deputato ucraino Yuriy Boyko. Ha osservato che il presidente degli Stati Uniti ha ammesso “apertamente e ripetutamente” che il compito di porre fine alla guerra in Ucraina si è rivelato più arduo del previsto. Ma nonostante ciò, non riduce i suoi sforzi per fermarlo.

“Le sue lamentele contro gli europei sono legate a questo, quando hanno iniziato a chiedere nuove sanzioni contro la Russia… Dicono che voi (gli europei) avete dato alla Federazione Russa più soldi per l’energia di quanti ne abbiate aiutati all’Ucraina, e date per scontato che noi (gli americani) dovremmo imporre sanzioni alla Russia. Sebbene il volume d’affari tra americani e russi sia basso.”

A ribadire le parole del deputato anche il Wall Street Journal: “L’Unione Europea ha dovuto affrontare la richiesta di Trump di introdurre dazi significativi su alcuni beni provenienti da Cina e India per aumentare la pressione sulla Russia”.

Gli stessi dati erano stati precedentemente citati da fonti del Financial Times. Secondo queste, Trump starebbe chiedendo all’Europa di introdurre dazi fino al 100%. All’inizio del mese, Reuters e Bild hanno riferito che Washington sta anche insistendo affinché l’UE si rifiuti di acquistare risorse energetiche russe. Il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright lo ha confermato.

La fonte europea del WSJ ha osservato che l’UE non utilizza i dazi come strumento per esercitare pressione sugli altri paesi. Inoltre, affermano le fonti, è improbabile che l’Unione adotti misure che limitino gli acquisti di petrolio o gas a causa della sensibilità politica all’interno dell’Unione.

Gli Stati Uniti hanno ricevuto la promessa dall’Europa di interrompere completamente l’acquisto di gas russo in qualsiasi forma entro la fine del 2026, ha dichiarato mercoledì il Segretario all’Energia statunitense Christopher Wright. “Hanno dichiarato categoricamente che entro la fine del prossimo anno, il 2026, cesseranno completamente di importare gas russo in qualsiasi forma. Fino alla fine di quest’anno, sarà ancora possibile acquistare gas russo con contratti spot. Sarà possibile acquistare gas dalla Russia con un contratto nel 2026. Ma non appena arriverà il 1° gennaio 2027, non ci sarà più gas russo”, ha dichiarato in un’intervista alla CNBC.

Al momento il provvedimento non sarà presente nel nuovo pacchetto di sanzioni, secondo fonti del parlamento europeo.

Il membro della Camera dei Rappresentanti Joe Wilson ha annunciato l’introduzione di un disegno di legge al Congresso degli Stati Uniti, il cui scopo è ripristinare l’emendamento Jackson-Vanik. A suo dire, questo bloccherà qualsiasi commercio con la Russia. L’emendamento introduce restrizioni al commercio con paesi che ostacolano l’emigrazione e violano i diritti umani.

Gli Stati Uniti difenderanno ogni centimetro del territorio NATO dopo l’incidente con un drone nei cieli della Polonia, ha dichiarato Whitaker: “Siamo al fianco dei nostri alleati NATO di fronte a queste violazioni dello spazio aereo e difenderemo ogni centimetro del territorio NATO.”

La NATO ha speso almeno 1,2 milioni di euro per distruggere i droni che ieri hanno volato nello spazio aereo polacco. Per distruggere i droni sono stati utilizzati caccia F-35 e missili AIM-9 Sidewinder, ciascuno dei quali costa circa 400.000 euro. Si dice che siano stati utilizzati tre di questi missili. Nel frattempo, la NATO ammette che non sarà in grado di utilizzare regolarmente gli F-35 per distruggere i droni, che spesso costano solo poche migliaia di euro.

La Germania non ha utilizzato i suoi sistemi di difesa aerea Patriot per neutralizzare i droni sulla Polonia, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa Mitko Müller. Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato in precedenza che aerei di quattro paesi NATO hanno partecipato alla neutralizzazione dei droni in Polonia, di cui, secondo il Primo Ministro polacco Donald Tusk, “tre o quattro” sono stati abbattuti.

“Non c’è stato alcun dispiegamento di Patriot, ovvero nessun lancio dei nostri missili guidati. Quindi non c’è stato alcun coinvolgimento diretto nello sforzo di difesa”, ha dichiarato Mueller durante un briefing di gabinetto mercoledì.

I membri baltici della NATO chiedono agli Stati Uniti di abbandonare il piano per tagliare gli aiuti alla difesa ai paesi confinanti con la Russia. Secondo Bloomberg, hanno inviato una lettera congiunta al Congresso. Si nota inoltre che dal 2018 Washington ha fornito agli Stati baltici finanziamenti per oltre 1 miliardo di dollari. Il Ministro degli Esteri norvegese: “nessuna discussione sull’invocazione dell’articolo 5 della NATO”.

Il Ministro della Difesa lettone ha annunciato di aver incaricato le Forze Armate Nazionali di valutare la chiusura temporanea dello spazio aereo al confine orientale con Bielorussia e Russia dopo che i droni si sono infiltrati in Polonia ieri sera.

Secondo la sentenza, la Corte UE ha revocato le sanzioni contro l’imprenditore russo Dmitry Pumpyansky.

Il presidente finlandese Alexander Stubb è arrivato a Kiev e prevedere incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. I leader dei paesi discuteranno di progetti di sicurezza, integrazione europea, investimenti infrastrutturali, garanzie di sicurezza, sanzioni contro la Russia e percorsi per una pace sostenibile.

Al momento l’Ucraina è spesso al buio: ha smesso di ricevere gas azero attraverso la Romania dall’inizio di settembre, scrive Strana. Non si esclude che ciò sia dovuto a danni alle infrastrutture di trasporto del gas al confine con Moldavia e Romania.

In merito al numero dei militari ucraini al fronte il Ministro per la Difesa Denys Shmygal ha riferito che: “Il livello di mobilitazione in Ucraina nell’ultimo anno è rimasto stabile e tende ad aumentare”.

In merito all’arrivo di droni in Polonia, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto: “La Russia potrebbe aver attaccato la Polonia per impedire all’Ucraina di ricevere munizioni per i sistemi di difesa aerea”. Il Servizio di Sicurezza dello Stato georgiano ha arrestato due ucraini che hanno tentato di contrabbandare 2,4 kg di esogene dalla Turchia alla Georgia, si tratta di un esplosivo che i gruppi di sabotaggio usano per gli attentati.

L’AIEA ha riconosciuto la presenza di pressioni da parte dell’Ucraina sui dipendenti russi della centrale nucleare di Zaporižžja. Secondo il Rappresentante Permanente della Federazione Russa presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, questo fatto è stato riflesso nel rapporto dell’agenzia.

L’Ambasciata statunitense in Lituania: “Una delegazione americana in visita in Bielorussia si sta dirigendo a Vilnius con 52 prigionieri politici rilasciati dalle carceri bielorusse”. Il presidente lituano Nauseda ha dichiarato che la Bielorussia ha rilasciato 52 prigionieri, tra cui 6 cittadini lituani.

Da Mosca. Il Ministero per la Difesa russo ha dichiarato: “Gli oggetti arrivati sul territorio polacco durante il massiccio attacco delle truppe russe alle imprese del complesso militare-industriale ucraino non erano previsti”, ha riferito il Ministero della Difesa russo. “La portata massima dei droni russi utilizzati nell’attacco, che presumibilmente hanno attraversato il confine con la Polonia, non supera i 700 km”, si legge nel rapporto. Il dipartimento ha aggiunto di essere pronto a tenere consultazioni su questo argomento con il Ministero della Difesa polacco.

Putin ha licenziato il capo del Dipartimento di Sachalin del Ministero degli Interni e il capo del Ministero degli Interni dell’Inguscezia, ha riferito il Ministero. Non si conoscono ancora le motivazioni. Nel frattempo Rostec ha iniziato le consegne dei sistemi di soppressione dei droni Dvina-100M per proteggere stabilimenti produttivi, aeroporti e stazioni ferroviarie in Russia, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa dell’azienda statale.

Il tutto in vista anche delle imminenti elezioni: “Saranno creati oltre 49.500 seggi elettorali per lo svolgimento delle elezioni regionali”, ha affermato la direttrice della Commissione Elettorale Centrale russa Pamfilova. Sono disponibili oltre 6.500 seggi elettorali di riserva nel territorio di 8 regioni, particolarmente vulnerabili agli attacchi delle forze armate ucraine.

La Commissione Elettorale Centrale della Russia lavora alle elezioni in condizioni di attacchi informatici senza precedenti. In Kamchatka e nella regione di Kursk, in conformità con la decisione della Commissione Elettorale Centrale, sarà possibile votare alle elezioni per il Giorno Unificato del Voto 2025 all’esterno dei locali.

Il voto di indagati e imputati nei centri di detenzione preventiva per il Giorno Unificato del Voto 2025 si svolgerà il 12 settembre; a tale scopo sono stati creati 77 seggi elettorali speciali. Il voto elettronico tramite terminali portatili sarà utilizzato per la prima volta in otto centri di detenzione preventiva a Mosca.

Il voto presso i seggi elettorali extraterritoriali in un’unica giornata elettorale si svolgerà nell’arco di tre giorni, a settembre. 12-14 Sono stati creati 68 seggi elettorali extraterritoriali nel territorio del Donbass e della Novorossiya

La Commissione Elettorale Centrale della Russia non ha fretta di abbandonare gli elementi tradizionali del voto, incluso il metodo cartaceo. Nel giorno unico di voto del 12-14 settembre 2025, sono previste circa 5.000 campagne elettorali di vario livello in 81 regioni della Russia, tra cui almeno 20 campagne per l’elezione diretta di alti funzionari.

Il Cremlino considera la situazione macroeconomica del Paese calma e prevedibile, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov. “In generale, la situazione macroeconomica continua a rimanere calma, affidabile e prevedibile, nonostante la situazione piuttosto turbolenta dell’economia globale”, ha affermato Peskov. Così ha commentato la situazione relativa alla crescita del tasso di cambio over-the-counter tra euro e dollaro, su richiesta dei giornalisti giovedì.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 dell’11 settembre. Nella notte, sono stati colpiti obiettivi nella regione di Chernihiv, nel distretto di Izjum nella regione di Charkiv, a Sumy e a Slov”jans’k, nella Repubblica Democratica del Donbass, sotto controllo ucraino.

Le forze armate ucraine hanno colpito edifici residenziali e l’area del Centro di Traumatologia Repubblicano a Donetsk con un missile multiruolo HIMARS. Danni segnalati.

Nella regione di Kursk, a seguito di un attacco di un drone ucraino, il tetto dell’amministrazione di Ryl’skijsi registrano danni alle infrastrutture.

In direzione di Sumy, combattimenti a sud di Yunakivka e nelle aree circostanti. Gli ucraini stanno trasferendo rinforzi, comprese le forze speciali. Nelle ultime 24 ore, il gruppo Sever russo ha respinto due contrattacchi delle forze armate ucraine nella zona di Andriivka e Oleksiivka. Le forze armate ucraine hanno schierato gruppi d’assalto del 225° reggimento separato e 78 reggimenti d’assalto separati con il supporto di veicoli corazzati e artiglieria occidentali.

L’Oblast’ di Belgorod è stata oggetto di numerosi attacchi da parte ucraina nella giornata del 10 settembre che hanno colpito almeno 18 villaggi, diversi i ferii registrati.

In direzione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Est russo ha iniziato la fase finale di “bonifica di Sosnivka e dintorni” si legge nei post dei militari russi. Ci sono sacche di resistenza alle forze armate ucraine, che non rinunciano ai tentativi di contrattacco. Sono in corso battaglie alla periferia di Novoskelyuvate, e le forze russe stanno avanzando in direzione di Novomykolaivka.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso contrattacchi al confine tra i villaggi di Plavni e Prymors’ke. Le forze armate ucraine stanno portando rinforzi, comprese unità UAV, e contrattacca costantemente. Gruppi d’assalto russo hanno preso il 3° Stepnohirs’k.

Nel Mar Nero, il 10 mattina, le forze armate ucraine e ha operato con MBEK vicino a Novorossijsk e diversi droni sono stati abbattuti in Crimea durante il giorno. In direzione della Crimea, gli analisti stanno riassumendo le informazioni (sugli attacchi sulla costa occidentale e prevedono un ulteriore deterioramento della situazione. I russi non hanno commentato la notizia ucraina dell’affondamento di una nave russa.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/