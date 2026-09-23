UKRAINERUSSIAWAR. Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi agli impianti energetici. Droni ucraini assemblati in Germania colpiscono Mosca. Velykyi Burluk, il fronte frammentato

Donald Trump ima discusso della sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche durante l’incontro con Zelensky a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU, ha dichiarato il Segretario di Stato USA Marco Rubio. Washington vuole che Mosca e Kiev smettano di colpire le rispettive infrastrutture energetiche. Gli Stati Uniti sono preoccupati per gli attacchi alle navi a loro collegate a causa del conflitto in Ucraina; è una questione che deve essere risolta. Trump si conferma pronto a fare tutto ciò che è in suo potere per porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo Reuters Volodymyr Zelensky ha incontrato il direttore della CIA Ratcliffe in Irlanda.

I deputati francesi Laurent Jacobelli e Jean-Louis Thiériot sono a Kiev nell’ambito di una missione parlamentare incentrata sul futuro dell’industria europea della difesa per quanto riguarda gli armamenti terrestri; entrambi ricoprono il ruolo di co-relatori su questo tema. Il loro programma prevede, tra l’altro, incontri con esponenti di spicco dell’industria ucraina dei droni (UAV).

I recenti dibattiti sull’ipotesi che il partito francese Rassemblement National (RN) possa tagliare gli aiuti finanziari all’Ucraina in caso di vittoria alle elezioni presidenziali del prossimo anno non hanno dissuaso una delle sue figure di spicco dal recarsi a Kiev. I deputati francesi Laurent Jacobelli (anche portavoce ufficiale della candidata presidenziale dell’RN, Marine Le Pen) e Jean-Louis Thiériot (in rappresentanza del partito di destra Les Républicains, LR) si trovano attualmente nella capitale ucraina in qualità di co-relatori di una missione dell’Assemblea nazionale francese volta a esaminare le prospettive del settore europeo della difesa terrestre.

L’obiettivo della loro missione, avviata ad aprile (con un rapporto previsto per febbraio), è valutare le esigenze in termini di armamenti — cingolati o su ruote, robotizzati o di altra tipologia — per il periodo 2030-2034. Nelle prossime settimane incontreranno Bruno Cruchant, direttore delle relazioni pubbliche di Shark Robotics, nonché i vertici di Asgard Motors e KNDS France, rispettivamente Xavier de Lavignère e Nicolas Groux.

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina ha confermato di aver inviato droni assemblati in Germania per attaccare Mosca, con il permesso del Cancelliere Friedrich Merz. Sempre in tema di difesa militare, il generale di brigata Dmitry Voloshin — nominato due mesi fa da Zelenskyy come futuro comandante delle neonate Forze Unite di Risposta Rapida (OSBR), con l’obiettivo di “ripristinare l’ordine” nei reggimenti d’assalto e “combattere l’anarchia” — non assumerà l’incarico.

Le truppe d’assalto ucraine hanno rifiutato il paracadutista come loro leader, considerandolo un uomo di “cultura diversa”: “Le truppe d’assalto non avevano obiezioni su Voloshin come persona o come comandante. Tuttavia, hanno contestato il suo annuncio secondo cui l’intera struttura di comando — circa l’80% di essa — sarebbe stata composta da paracadutisti. “Quali paracadutisti comprendono il sistema secondo cui noi [truppe d’assalto] combattiamo?” Hanno obiettato le truppe d’assalto. Fonti ucraine fanno sapere che il modello operativo dell’OSBR, pensato per riunire tutti i reggimenti d’assalto, è ancora in fase di discussione e non è certo che la formazione OSBR sopravviverà. Come afferma un documento, “la loro composizione e struttura potrebbero subire cambiamenti significativi”. Le stesse truppe d’assalto esprimono indignazione per il fatto che le loro unità stiano già iniziando a subire pesanti perdite.

Secondo il deputato della Rada Serhiy Demchenko: “L’Ucraina dovrebbe dichiarare guerra invece di rimanere in regime di legge marziale”. “Il nostro Stato è di fatto in guerra fin dal primo giorno — tutti lo capiscono — ma legalmente la situazione è attualmente classificata come legge marziale”, ha dichiarato.

Dalla Russai arriva ild sto definitivo dell’affluenza alle urne per le elezioni della Duma di Stato 59,68%.Complessivamente hanno partecipato al voto 67.279.994 elettori, TASS. Restando in politica interna russa, Siluanov ha definito “impegnativo il bilancio federale russo per il prossimo triennio”. Intervenendo al Moscow Financial Forum, ha osservato che il bilancio russo per il 2027 prevede un deficit pari al 2% del PIL, ma che ciò non comporta rischi. Dal 2019 sono stati spesi 15mila miliardi di rubli dal Fondo per la ricchezza nazionale, ha dichiarato il ministro delle Finanze Anton Siluanov. Secondo la TASS, il ministro ha descritto il fondo come una necessaria “riserva” per garantire l’adempimento degli obblighi in caso di fluttuazioni del prezzo del petrolio. Siluanov ha fatto notare che solo 4mila miliardi di rubli dei fondi spesi sono stati destinati agli investimenti. “Vogliamo che questo denaro lavori nell’economia e generi per noi entrate aggiuntive attraverso il pagamento delle tasse”, ha osservato il responsabile delle finanze.

Il Ministero delle Finanze russo ha anche detto che non intende vendere aziende statali a prezzi di saldo; monitorerà le condizioni di mercato, fonte vice ministro delle Finanze Alexey Moiseev. In materia di Assemblea Generale dell’ONU, gli Stati Uniti non hanno concesso il visto al viceministro degli Esteri russo Alimov – responsabile degli affari ONU – per il suo viaggio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; fonte Ministero degli Esteri

Un agente dei servizi segreti ucraini è stato arrestato a Sebastopoli mentre effettuava attività di ricognizione su strutture della Flotta del Mar Nero; lo riferisce l’FSB. L’arrestato registrava i dati della ricognizione utilizzando la fotocamera del telefono e inviava le immagini ai servizi segreti ucraini. “L’Unione Europea sta elaborando proposte per trasferire gli asset russi al di fuori della giurisdizione belga di Euroclear: lo ha riferito l’SVR (Servizio di intelligence estera). Altre dichiarazioni dell’agenzia: i leader dell’UE vogliono completare l’operazione sugli asset russi prima delle elezioni previste in diversi paesi europei nel 2027; l’UE teme che, senza la confisca degli asset russi, non sarà in grado di finanziare l’Ucraina a tempo indeterminato; i tentativi di appropriarsi dei fondi sovrani russi potrebbero minare la fiducia nelle istituzioni paneuropee”.

La Turchia ha effettivamente sollevato la questione della sospensione degli attacchi contro le navi nel Mar Nero, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo il portavoce del Cremlino, l’iniziativa turca volta a fermare gli attacchi alle navi è stata discussa durante un recente incontro tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan, ed è attualmente in corso uno scambio di comunicazioni diplomatiche. In precedenza, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan aveva confermato che il Paese aveva inviato a Russia e Ucraina una bozza di memorandum riguardante la cessazione degli attacchi alle navi nel Mar Nero e che era in attesa di una risposta.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 21 settembre. Nella notte del 22 settembre, sono state diramate allerte per attacchi di droni (UAV) nelle regioni di Samara e Saratov. Gli ucraini hanno diffuso filmati che mostrano le conseguenze di attacchi contro un impianto industriale. In precedenza, tra le 08:00 e le 20:00, il Ministero della Difesa russo aveva riferito dell’abbattimento di 45 droni sopra le regioni di Belgorod, Brjansk, Kursk e Rjazan’, nonché sopra il Baschirstan e la Crimea. Nel complesso, si è registrata una temporanea diminuzione dell’intensità delle incursioni nemiche.

Le forze armate russe hanno proseguito gli attacchi a lungo raggio contro obiettivi in ​​territorio ucraino. Il Ministero della Difesa ha riferito di colpi a segno contro il centro logistico BDU a Ščaslyve (regione di Kiev) e una stazione di distribuzione del gas a Boiarka, che riforniva imprese dell’industria della difesa. Nel porto di Odessa è stata colpita una nave da carico secco che, secondo i militari russi, aveva trasportato un carico militare; a Izmail sono state colpite infrastrutture portuali utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di tali carichi. Un’altra nave da carico secco è stata colpita mentre era in navigazione verso Odessa. Conto ucraine habnno segnalato attacchi su Lozova, nella regione di Charkiv, colpendo tra l’altro infrastrutture ferroviarie e la stazione.

Nella regione di Brjansk, a causa di attacchi di droni si registrano un morto e tre feriti.

Nel distretto di Sumy, le forze armate russe segnalano combattimenti di posizione e l’avanzata di gruppi d’assalto russi attraverso le fasce boschive. Le forze armate ucraine (AFU) sono state ridislocate dalla regione di Chernihiv per rafforzare la difesa di Sumy. L’aviazione, l’artiglieria e i droni russi hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Krasnopillya, Yastrubyne, Khotin’, Stets’kivka, Krovnee Pustohorod. Nel distretto di Sumy, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati avanzamenti fino a 200 metri vicino a Khotin’ e Kyyanytsya. Proseguono i combattimenti nel distretto di Šostka, nei pressi di Ulanove e Pustohorod; nel distretto di Krasnopillya, il gruppo segnala un avanzamento vicino a Stepok.

Tre civili sono rimasti feriti nella regione di Kursk. Un impianto energetico è stato danneggiato nel distretto di Ryl’sk, lasciando senza elettricità circa 500 residenti di tre centri abitati.

Nella regione di Belgorod, l’ultimo rapporto dei russi elenca 156 attacchi in 13 distretti; 11 civili sono rimasti feriti, tra cui un diciassettenne. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in gravi condizioni. Il numero delle vittime è aumentato nel corso della giornata del 21 settembre.

Nel settore di Charkiv, le forze russe riferiscono di combattimenti in corso contro unità ucraine accerchiate nella parte nord-orientale della regione. Secondo il gruppo, le AFU si stanno riorganizzando e stanno inviando rinforzi. Si segnala l’arrivo a Charkiv di rappresentanti del comando ucraino e di personale militare straniero. L’aviazione, l’artiglieria e i droni d’attacco russi hanno effettuato raid nell’area di confine con la regione di Belgorod.

Nel settore di Liptsi, secondo quanto riferito ci sarebbero azioni del gruppi d’assalto russi. Nel settore di Vovčans’k, i russi affermano di aver preso Novooleksandrivka. Secondo i russi la conquista di questi insediamenti complica il rifornimento delle unità ucraine accerchiate e crei le condizioni per un’avanzata verso Prykolotne.

Nel settore di Velykyi Burluk, le forze russe riferiscono che le unità russe continuano a frammentare le forze delle AFU accerchiate in sacche isolate, successivamente prese di mira dall’aviazione e dall’artiglieria.

Nel Donetsk indicano un tentativo in corso di avvolgere Dobropillja da più direzioni da parte delle truppe russe. La conquista di Mar’ivka e Zolotyi Kolodyaz’ amplia le opzioni operative per le unità russe in questo settore.

Nel Luhansk, il 21 settembre droni ucraini hanno attaccato veicoli civili e aree residenziali. Tre i feriti.

Nel settore di Lyman, secondo i dati ucraini aggiornati alle 22:00, le unità russe hanno condotto tre attacchi.

Nel settore di Družkivka sono in corso combattimenti. Secondo i dati ucriani, entro le 22:00 sono stati registrati 14 attacchi russi. Fonti russe hanno riferito dell’avanzata di unità d’assalto vicino a Chervone e di una crescente pressione in direzione di Oleksijevo-Druzhkivka.

Nel settore di Kupjans’k, secondo i dati ucraini, nel corso della giornata è stato registrato un attacco russo. Secondo i dati russi, gli ucraini stanno attuando misure preparatorie per dei contrattacchi.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti proseguono nelle aree orientali del settore di Orichiv.

Nel settore di Cherson, la situazione ad Oleshky rimane difficile. Le autorità russe segnalano una costante attività di droni (UAV) ucraini, che complica la consegna di cibo e medicinali alla città.

Graziella Giangiulio

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