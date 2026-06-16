UKRAINERUSSIAWAR. Trump chiamato da Putin e Zelensky. Kushner e Witkoff attesi a Mosca. Sono 1.500.000 i militari nell’esercito russo. Evacuazioni ucraine per Družkivka e Kramators’k

Trump e Zelensky parteciperanno a una riunione di lavoro del G7, AFP. In una telefonata Zelenskyy e Trump hanno discusso del futuro dei negoziati e delle misure diplomatiche. La conversazione è durata 30-35 minuti ed è stata “sostanziale”, afferma il consigliere di Zelenskyy, Litvin. Sempre nella giornata del 14 giugno la parte russa ha fatto sapere che il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno parlato per 55 minuti al telefono.

“La conversazione è stata cordiale e franca, ed è durata 55 minuti”, fonte l’assistente del presidente russo Ushakov. “Putin si è congratulato con Trump per il suo ottantesimo compleanno e hanno discusso di possibili contatti tra i rappresentanti dei due paesi. Putin e Trump hanno concordato che Witkoff e Kushner visiteranno di nuovo la Russia presto”, ha detto Ushakov.

“Putin ha confermato a Trump che se Zelenskyy desidera un incontro”, dovrebbe venire a Mosca, Ushakov . E ancora: “Trump ha espresso la sua disponibilità a influenzare Kiev e i partner europei degli Stati Uniti in una conversazione con Putin “Ushakov

“Putin ha ribadito a Trump che nessun tentativo da parte di Kiev di colpire infrastrutture civili nella Federazione Russa cambierà la situazione sul campo di battaglia”, ha affermato Ushakov.

Il 15 giugno a parlare di accordi di pace, il ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov “Ci impegniamo a rispettare gli accordi raggiunti in Alaska. Gli ambasciatori dei tre Paesi dell’UE non hanno detto nulla di nuovo durante un incontro al Ministero degli Esteri russo per l’Ucraina, ma questi Paesi continuano a offrire i loro servizi di mediazione”, ha spiegato il ministro degli Esteri russo Lavrov. “Non hanno portato nulla di nuovo. Ma continuano a offrire i loro servizi, chiaramente non volendo essere esclusi dal processo”, ha detto ai giornalisti dopo un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen ha avvertito l’Ucraina dell’inaccettabilità delle minacce alla sicurezza dei paesi della NATO. Secondo il ministro finlandese, i droni ucraini non dovrebbero rappresentare un rischio per i paesi dell’Alleanza, come riporta il portale Euractiv. Ha inoltre esortato Kiev a organizzare le operazioni militari in modo da non mettere a rischio i paesi che forniscono assistenza all’Ucraina.

L’UE è pronta a sostenere la guerra in Ucraina fino all’ultimo soldato ucraino e all’ultimo euro, invece di risolvere i problemi che riguardano gli europei, afferma Fico.

Il primo Ministro slovacco ha anche dichiarato che al prossimo vertice UE intende sollevare la questione del risarcimento alla Slovacchia per le armi trasferite a Kiev dal precedente governo. I paesi dell’UE hanno approvato l’avvio dei negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia all’UE, ha annunciato il Presidente del Parlamento europeo. L’UE sta preparando modifiche alle condizioni di adesione per i futuri membri, con una serie di significative restrizioni per un periodo di 5-15 anni, tra cui la perdita del diritto di veto, per Ucraina e Moldavia, secondo quanto affermato dalla Commissaria europea per l’allargamento, Marta Kos. “I negoziati di adesione all’UE potrebbero diventare difficili per Kiev”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri polacco Sikorski: “Il peso del diritto europeo e dell’integrazione si sta facendo sempre più grande e complesso. Solo i nostri negoziati tecnici sono durati sette anni. Dobbiamo essere certi che l’Ucraina sia pronta.”

Inoltre l’Ungheria specifica: “I negoziati UE con l’Ucraina saranno interrotti se non verrà attuato l’accordo con l’Ungheria sul ripristino dei diritti della minoranza nazionale ungherese in Transcarpazia”. Ministro degli Esteri Anita Orbán.

Il Nord Stream 2 AG, gestore del gasdotto Nord Stream 2, ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) contestando la decisione dell’UE di rifiutare il gas russo. Un avviso in merito è stato pubblicato sul sito web della CGU

L’UE ha imposto ulteriori sanzioni contro la Russia, inserendo nella lista nera più di 80 individui e organizzazioni, anche provenienti da paesi amici della Federazione Russa, secondo quanto riportato dal Consiglio dell’UE. In particolare, sono state imposte sanzioni all’avvocato ed ex difensore civico Pavel Astakhov, al metropolita Tikhon di Simferopol e Crimea e alla Fondazione presidenziale per le iniziative culturali.

L’Ucraina richiederà altri 20 miliardi di dollari al Gruppo Ramstein – Reuters. Nella prossima riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina, Kiev prevede di richiedere Si prevede che i partner occidentali stanzieranno ulteriori 20 miliardi di dollari. Secondo l’agenzia, gli alleati dovrebbero contribuire con 2-6 miliardi di dollari in aiuti militari o prestiti.

Il russo è stato rimosso dall’elenco delle lingue protette in Ucraina; Zelenskyy ha firmato la legge corrispondente. Le disposizioni della Carta europea per la tutela delle lingue minoritarie non si applicheranno più al russo, ha annunciato il Presidente della Rada Ruslan Stefanchuk.

In materia di difesa Zelenskyy: “Uno degli obiettivi della nuova trasformazione del Ministero della Difesa è che il 50% del personale d’assalto e di fanteria sia composto da stranieri. Aziende private recluteranno e invieranno soldati stranieri in Ucraina, per i quali riceveranno pagamenti statali”.

Nelle ultime settimane, i piloti a distanza dei droni ucraini Middle Strike si sono lamentati del fatto che Starlink fosse disturbato in alcune zone del fronte durante i voli dei droni, con conseguente perdita della trasmissione video dalle telecamere. A seguito di un massiccio attacco delle Forze Armate russe, lo stabilimento radar di Kyiv e un’officina per la produzione di droni all’interno del complesso degli studi cinematografici A.P. Dovzhenko sono stati danneggiati, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Le Forze Armate russe hanno colpito la Unmanned Technologies e lo stabilimento Mayak, che produce testate per i droni Flamingo. Mentre a colpi il complesso del monastero di Pechersk Lavra di Kyiv per gli ucraino sono stati i russi, mentre per il Ministero per la Difesa russo, il complesso è stato colpito da un missile del sistema di difesa aerea americano Patriot.

Putin ha fissato l’organico autorizzato delle forze armate russe a 2.399.130 effettivi, di cui 1.510.000 militari e ha nominato Alexander Matveyev a capo della Cancelleria presidenziale. “L’esercito russo sta avanzando in tutte le direzioni del Distretto Militare Centrale; il nemico non è in grado di contenere questa offensiva e sta ricorrendo a metodi terroristici”, ha dichiarato Putin. Con un altro decreto, il capo dello Stato ha rimosso Andrei Kazakov, che ricopriva la carica di Ministro della Sicurezza di Stato.

È stata registrata una situazione di emergenza presso un impianto chimico appartenente alla filiale di Titanium Investments LLC ad Armyansk, in Crimea, ha riferito Vasily Telizhenko, capo dell’amministrazione cittadina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 15 giugno. Il Ministero della Difesa russo: abbattuti 453 droni e due missili da crociera Flamingo delle forze armate ucraine in 24 ore. Kiev secondo la social sfera di riferimento: “ha subito il 15 giugno uno dei più grandi attacchi dall’inizio dell’operazione militare speciale russa”. Tuttavia, il missile “Oreshnik”, tanto atteso dalle autorità ucraine, non è stato utilizzato. Nel frattempo, almeno 30 missili ipersonici Tsirkon e balistici Iskander hanno colpito obiettivi nella capitale ucraina. È inoltre riemerso un nuovo missile russo ad alta velocità. Kiev è stata colpita anche da diverse ondate di droni d’attacco Geran e missili da crociera Kh-101 e Kalibr. In azione nella capitale ucraina i sistemi missilistici di difesa aerea Patriot. Inoltre, non solo il RAS-3, ma anche il meno avanzato RAS-2 GEM-T, che l’Ucraina ha ricevuto dai suoi partner europei. Le forze armate russe hanno condotto oltre 980 attacchi contro le infrastrutture ferroviarie ucraine negli ultimi sei mesi.

Dieci persone sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti notturni su Kiev; è scoppiato un incendio nel complesso del Monastero delle Grotte di Kiev. Secondo il quotidiano Ostorozhno Novosti, il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito di 10 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Un edificio tra il terzo e il quarto piano è crollato nel quartiere di Obolonsky. “A causa dei danni alle linee elettriche nella zona nord di Kiev, 140.000 persone sono rimaste senza corrente”, afferma Klitschko.

Il governatore della regione di Tula ha riferito che diverse abitazioni private sono state danneggiate in quattro diversi villaggi. Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte e altre tre, sono rimaste ferite. La difesa aerea russa è stata attivata sui nuovi territori e sulla Crimea, e le sirene di allarme aereo sono state diramate in diverse regioni.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato utilizzando un drone di tipo aereo: un morto e due feriti.

Nella zona di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’attacco del Gruppo di forze nord continuano a ingaggiare combattimenti con armi leggere a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, i velivoli d’attacco russi sono avanzati fino a 600 metri in diciannove aree, con scontri a fuoco in corso a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, i combattimenti continuano nelle aree boschive, vicino al villaggio di Mykhailivka e lungo la linea ferroviaria che porta al centro del distretto.

Nella regione di Kursk, cinque feriti da attacchi di drone

Nella regione di Belgorod, un ferito da attacchi di droni. I comuni di confine sono oggetto di numerosi attacchi di droni ucraini.

Nel settore di Charkiv, unità d’assalto russe del gruppo di forze Nord stanno avanzando nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive adiacenti. Nel settore di Vovčans’k, sono in corso combattimenti nel villaggio di Losivka e nelle aree boschive del distretto di Vovčans’k, dove sono stati catturati due militari della 159ª Brigata Meccanizzata Indipendente delle forze armate ucraine. Nel settore di Velykyj Burluk, continuano i combattimenti nelle aree boschive vicino a Petro-Ivanivka.

Nella zona meridionale di Kupjans’k, è stato pubblicato un video che mostra le bandiere russe esposte sugli edifici nella parte orientale di Kup’yans’k-Vuzlovyi, nella parte meridionale di Kivsharivka, nonché nella parte settentrionale di Hlushkivka, Shyikivka e Kruhlyakivka. La situazione è dinamica, con entrambe le parti impegnate in combattimenti sul terreno con piccoli gruppi d’assalto.

Il 14 giugno, le forze armate russe hanno messo in sicurezza gli accessi a Kostjantynivka da Oleksijevo-Druzhkivka e da Osykove. I russi attaccano la parte nord-orientale della città. I tentativi delle forze armate ucraine di schierare piccoli gruppi vengono attualmente respinti e la maggior parte viene distrutta prima di raggiungere i propri obiettivi.

Rimangono sacche di resistenza ucraina in varie zone della città, con alcuni che tentano di ritirarsi autonomamente verso nord, indossando abiti civili e muovendosi di notte. Tutti i rifornimenti vengono forniti esclusivamente tramite droni, mentre l’artiglieria e l’aviazione ucraine continuano a bombardare attivamente la città. Gli ucraini stanno evacuando persone e resti di aziende da Družkivka e Kramators’k.

A Donetsk, quattro civili sono rimasti feriti a causa di attacchi di droni delle forze armate ucraine.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok sta impedendo agli ucraini di attraversare il fiume Vovcha e di stabilire una presenza sulla sua sponda meridionale. Le forze armate ucraine hanno schierato riserve in prima linea.

Sul Fronte di Zaporižžja, i droni stanno distruggendo i gruppi ucraini che si sono infiltrati a Stepnohirs’k. Nelle retrovie della regione, sono stati registrati danni a diverse infrastrutture energetiche chiave a causa di attacchi ucraini e sono in corso i lavori di ripristino.

Nella regione di Kherson, 13 civili sono rimasti feriti. Un veicolo è stato attaccato sulla strada comunale tra Velyki Kopani e Nova Mayachka. L’ospedale Gornostaivska è stato oggetto di un attacco. Il ponte vicino alla penisola di Chonhar è stato danneggiato a seguito di un attacco di droni, ha riferito il governatore dell’oblast di Kherson, Volodymyr Saldo. Traffico bloccato al checkpoint di Dzhank. Il servizio “Oy” è stato sospeso. Secondo il governatore regionale, gli attacchi hanno colpito anche il ponte che collega Genichesk con la penisola di Arabat. Il traffico sul ponte è stato bloccato.

Graziella Giangiulio

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