“Non sono più interessato a parlare”, ha detto Trump, rispondendo a una domanda su possibili contatti con Putin. Douglas McGregor in una dichiarazione ha detto: “La crescente ostilità di Trump nei confronti della Russia è il prezzo che Washington paga per la capitolazione commerciale dell’Europa”. Avverte che il piano rafforza il controllo globalista sull’Europa e mette gli Stati Uniti in rotta di collisione con Mosca, per la quale non sono preparati

Gli Stati Uniti hanno consegnato armi nucleari alla Gran Bretagna a bordo di un aereo con i transponder attivati per segnalare alla Russia lo spostamento. Gli Stati Uniti dimostrano quindi che “non stanno riducendo la loro presenza nucleare in Europa”, scrive Bloomberg.

La Commissione Europea ha inviato a Kiev un avviso circa una possibile sospensione totale del sostegno finanziario, riporta il Frankfurter Allgemeine Zeitung. La deputata ucraina Ivanna Klympush-Tsintsadze, membro della Verkhovna Rada ed ex vice primo ministro per gli Affari Europei, ha confermato alla pubblicazione di aver effettivamente ricevuto un segnale in tal senso dall’UE. Secondo Klympush-Tsintsadze, il documento osserva “che l’assistenza finanziaria dell’UE sarà congelata se la situazione con gli organismi anticorruzione non verrà risolta”. Questo riguarda “l’intero prossimo pagamento, non solo una parte di esso”. Allo stesso tempo, la Commissione Europea ha dichiarato nella sua lettera di “non vedere alcuna influenza russa” negli organismi anticorruzione e di considerarli un pretesto per la repressione.

Secondo fonti ucraine il 29 luglio l’UE ha sospeso gli aiuti finanziari all’Ucraina a causa della situazione con l’ufficio anticorruzione, scrive il quotidiano russo Ekonomicheskaya Pravda.

Nel frattempo l’UE sta cercando di adeguare il suo sistema di trasporto ferroviario a quello militare. “Le strade e le ferrovie dell’UE non sono adatte al rapido trasferimento di equipaggiamento militare e truppe attraverso l’Europa continentale in caso di conflitto con la Russia”, ha dichiarato al Financial Times il Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo Apostolos Tsitsikostas. Il direttore dell’agenzia europea per i trasporti prevede di spendere “almeno 17 miliardi di euro per modernizzare le infrastrutture europee “per aumentare la mobilità militare””. “Carri armati NATO con un peso fino a 70 tonnellate, se utilizzati per rispondere al confine orientale, rimarranno bloccati nei tunnel, crolleranno ponti e… “si confonderanno con i protocolli di frontiera”, ha affermato”.

Il Ministero della Difesa bielorusso ha riferito che le forze di difesa aerea hanno rilevato e intercettato il volo di un bersaglio aereo non identificato (UAV) intorno alle 2 del mattino. “A seguito dell’esposizione ad apparecchiature di guerra elettronica, alle 02:33 il UAV è caduto vicino all’abitazione 72 in via Matusevich a Minsk. Non ci sono state vittime”, ha riferito l’esercito. Il Comitato Investigativo sostiene che l’UAV contenesse TNT con elementi esplosivi. Gli autori del video sottolineano separatamente gli adesivi in lingua ucraina sul drone e i componenti stranieri.

L’Ucraina ha ricevuto sette sistemi di difesa aerea IRIS-T dalla Germania, altri 11 dovrebbero arrivare in seguito, ha riferito ucraino in Germania Alexey Makeyev. Per quanto riguarda i sistemi di difesa aerea Patriot e quanti l’Ucraina prevede di riceverne grazie al supporto tedesco, l’ambasciatore ucraino in Germania Makeyev ha osservato che questo numero è attualmente in evoluzione. La Sicurezza Il Servizio Ucraino ha confermato di aver sventato con successo un tentativo dei servizi segreti russi di eliminare Sergei Filimonov, a capo del 108° Battaglione d’Assalto Separato. Filimonov, al comando del battaglione da febbraio 2024, è attivo in prima linea, svolgendo missioni in zona di combattimento.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge sull’addestramento militare obbligatorio per gli studenti di medicina come ufficiali di riserva. L’efficacia della difesa aerea ucraina è scesa da oltre il 90% al 30-35%, The Times. Le ragioni principali sono il crescente carico sui sistemi di difesa aerea e la riduzione degli arsenali missilistici.

Dal 1° ottobre 2025, la Banca Nazionale dell’Ucraina propone il graduale ritiro delle monete da 10 copechi, giustificandolo con la necessità di ottimizzare il sistema monetario in relazione all’aumento dell’inflazione. Con il valore in contanti delle monete in calo, potrebbero essere ancora in uso prima del ritiro.

La grande nave antisommergibile “Vice-Ammiraglio Kulakov” è tornata ieri nel Mar Baltico dopo essere stata attorno alla metà del mese nelle acque dell’isola di Fehmarn. Il governo russo ha imposto un divieto assoluto sulle forniture di benzina all’estero ad agosto. “La decisione è stata presa per mantenere una situazione stabile sul mercato interno dei carburanti durante il periodo di elevata domanda stagionale e di lavoro agricolo nei campi”, ha osservato il governo.

Il governo russo ha deciso di chiudere 20 posti di blocco al confine con l’Ucraina dal 1° agosto. Secondo fonti russe, Dmitry Medvedev e Lindsay Graham hanno discusso sull’ultimatum di Trump per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, scrive RBC.

Nella sua conferenza stampa del mattino, il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov ha detto: “Il Cremlino ha preso atto della dichiarazione del Presidente Trump sulla riduzione del periodo dell’ultimatum da 50 a 10 giorni, restiamo inoltre impegnati nel processo di pace per risolvere il conflitto in Ucraina e tutelare i nostri interessi durante questo accordo.”

Peskov ha respinto le affermazioni di Kiev secondo cui Mosca avrebbe attaccato una colonia penale nella regione di Zaporižžja. “L’esercito russo non colpisce obiettivi civili. Gli attacchi vengono effettuati contro infrastrutture militari e paramilitari”, ha sottolineato.

Il Servizio di Intelligence Estero russo ha riferito che: “Rappresentanti di Stati Uniti e Gran Bretagna hanno recentemente organizzato un incontro sulle Alpi con la partecipazione di Andrij Jermak, Kyrylo Budanov e Valerij Zalužnyj per discutere la sostituzione di Zelensky, ha dichiarato il Servizio di Intelligence Estero russo. Sembra che in questo incontro, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno deciso di nominare Zaluzhny per la carica di Presidente dell’Ucraina in un incontro segreto” Servizio di Intelligence Estero Russo. I partecipanti all’incontro hanno concordato che la questione della sostituzione di Zelensky era matura.

Jermak e Budanov si sono assicurati dagli anglosassoni la promessa di mantenere i loro attuali incarichi e di tenere conto dei loro interessi nel decidere altre questioni relative al personale, ha osservato il Servizio di Intelligence Estero Russo.

Aeroflot riprende a volare dopo che gli hacker hanno segnalato l’attacco ai sistemi della compagnia aerea. Secondo loro, l’operazione è durata circa un anno e si è conclusa con la distruzione dell’infrastruttura della compagnia aerea. Sono stati distrutti circa 7.000 server fisici e virtuali e sono stati rubati oltre 20 TB di dati. Gli hacker del gruppo ucraino Silent Crow e del bielorusso CyberPartisans BY attaccano da tempo le aziende russe ad altissimo livello.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 29 luglio. Gli ucraini continuano a minare il settore dei trasporti russo. Gli esperti stimano che il danno subito da Aeroflot il 28 luglio sia di 250 milioni di rubli a causa della cancellazione di 54 voli di ritorno da Sheremetyevo a causa del crollo dell’infrastruttura IT causato da un attacco hacker. Nella regione di Rostov, attacchi di droni in cinque diverse località. A Salsk, si è verificato un grave incendio alla stazione ferroviaria, un treno passeggeri è stato deviato a distanza di sicurezza. Nel distretto di Orlovsky, una sottostazione elettrica è stata danneggiata da un attacco con drone. Un massiccio attacco alla DPR ha causato circa 20 esplosioni a Donetsk e Makiïvka. Le centrali elettriche sono state danneggiate. Donetsk e Makiïvka sono state disattivate. Nella regione di Leningrado, un drone è stato distrutto nel distretto di Kingisepp. In serata, è stato dichiarato l’allarme aereo a Sebastopoli, è stato segnalato che i missili ucraini stavano aggirando la penisola da sud, e sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea. Nella regione di Smolensk, due droni sono stati abbattuti.

Esplosioni dei geran si sono verificate a Odessa, armi missilistiche sono state utilizzate contro obiettivi nelle regioni di Dnipropetrovs’k e Sumy.

Nella regione di Bryansk, un attacco di droni FPV delle forze armate ucraine in due villaggi su un’auto civile in movimento, ha ferito leggermente un civile.

In direzione di Sumy, combattimenti a Yunakivka per ogni casa

In direzione di Charkiv, gli ucraini hanno intensificato le azioni attive in tutta la LBS, scrive il GrV “Sever” russo. I combattimenti più intensi si sono svolti nell’area urbana di Vovčans’k, così come nelle foreste a nord di Synel’nykove e a sud di Milove. Ci sono informazioni sulla avanzata russa da Milove ad Ambarne.

Nella regione di Belgorod, si registrano 13 attacchi con droni

In direzione Pokrovs’k, gli ucraini riconoscono i successi russi nell’area dell’insediamento di Mayak, sul saliente settentrionale del fronte. Boikivka e Bilyc’ke della Repubblica Popolare di Donetsk sono state prese dai russi.

In direzione Dnipropetrovs’k, i canali ucraini segnalano l’intensificazione delle azioni russi a ovest dell’insediamento di Dachne, nella regione di Dnipropetrovs’k.

In direzione Donetsk Sud, il gruppo di forze Vostok segnala contrattacchi nei pressi di Andriivka-Klevtsove. Le truppe russe stanno circondando l’insediamento di Sichneve.

Sul fronte di Zaporižžja, si combattono a Plavni, dove gli ucraini stanno trasferendo rinforzi. A Stepnohirs’k, i gruppi russi di paracadutisti sono avanzati e sono in corso combattimenti pesanti e ad alta intensità. Unità del gruppo di forze Est russo hanno continuato ad avanzare e hanno preso l’insediamento di Temyrivka nella regione di Zaporižžja.

Nella regione di Cherson, un civile è stato ucciso a Oleshky a seguito di un attacco delle forze armate ucraine e un uomo è rimasto ferito a Nova Kachovka. Un edificio amministrativo è stato danneggiato a Radensk. Sei attacchi registrati da droni.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/