UKRAINERUSSIAWAR. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma i due paesi non hanno siglato accordo. La guerra elettronica russa a Kaliningrad ostacola la ricezione GNSS in Polonia

Donald Trump ha informato il mondo che “Ucraina e Russia avrebbero concordato un cessate il fuoco contro le infrastrutture energetiche”. La dichiarazione di Trump è stata prematura, poiché il documento è ancora in fase di stesura e non è stato raggiunto alcun accordo definitivo”, Financial Times. In effetti nella notte Kiev ha colpito una infrastruttura energetica in Russia.

Caccia della NATO sono decollati su allarme in Lituania: drone è stato abbattuto martedì mattina nel distretto di Kaišiadorys, nella regione centrale del Paese. “Il drone è entrato in Lituania, presumibilmente dal territorio bielorusso, dirigendosi verso la parte occidentale del Paese; è stato abbattuto da piloti italiani di Eurofighter di stanza alla base aerea di Šiauliai”, si legge nella nota del Centro nazionale anticrisi.

In ogni caso la Lituania non rileva segnali che indichino una preparazione russa per un attacco agli Stati baltici, afferma il consigliere presidenziale Deividas Matulionis. “Le incursioni dei droni di per sé dimostrano che la situazione sta subendo un’escalation; la Federazione Russa sta compiendo atti di sabotaggio e correndo maggiori rischi di escalation: questo è un dato di fatto. Tuttavia, non disponiamo di informazioni concrete riguardo a preparativi della Federazione Russa per alcun tipo di attacco convenzionale.”

Un militare britannico è morto in Ucraina a seguito di un incidente stradale, riferisce la BBC. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha dichiarato che l’incidente è avvenuto sabato e non era legato a operazioni di combattimento.

L’Istituto Nazionale delle Telecomunicazioni della Polonia ha segnalato un’importante ondata di perturbazioni ai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) lungo la costa settentrionale del Paese nel mese di agosto; nel 63% dei casi sono state registrate interferenze gravi, che hanno interessato direttamente sia la rete GPS che altre costellazioni satellitari. Rilevate da una stazione di monitoraggio a Danzica, queste interruzioni ricorrenti hanno causato sia la perdita del segnale che fenomeni di spoofing (falsificazione) dello stesso. Il fenomeno interessa tanto i telefoni cellulari e i trasporti urbani quanto i droni commerciali e la navigazione marittima costiera. Secondo gli esperti occidentali, tali interferenze ricorrenti hanno origine in sistemi di guerra elettronica schierati nella regione del Mar Baltico, nello specifico nell’Oblast di Kaliningrad. Alla luce di questa minaccia persistente, le autorità raccomandano di segnalare le potenziali interruzioni ed evitare di affidarsi esclusivamente ai sistemi di guida satellitare. Le forze armate polacche hanno ricevuto l’ordine di abbattere qualsiasi oggetto che entri nello spazio aereo del Paese; lo ha dichiarato Cezary Tomczyk, Viceministro della Difesa Nazionale della Polonia.

Ihor Romanenko, ex vice capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha dichiarato che è necessario vietare agli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni di lasciare l’Ucraina e istituire un “fronte del lavoro”. Il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato con decreto un nuovo comandante del Servizio medico delle Forze armate ucraine: Konstantin Gumenyuk — chirurgo militare e colonnello del servizio medico. Con un altro decreto, ha rimosso dall’incarico Anatoly Kazmirchuk, che ricopriva la posizione dal 2023. Palisa, vice capo dell’Ufficio del Presidente, ha sottolineato che Zelensky ha preso questa decisione di concerto con il Comandante in capo delle Forze armate ucraine, Mychajlo Drapatyj .

Lo stato delle finanze pubbliche si sta avvicinando a un punto critico, afferma il Primo Ministro ucraino Koretsky: ha esortato i parlamentari ad approvare quanto prima i provvedimenti necessari per ottenere gli aiuti finanziari internazionali. Secondo Koretsky, l’Ucraina rischia di perdere una parte significativa dei 29,5 miliardi di dollari di assistenza finanziaria internazionale previsti. Tali fondi sono essenziali per equilibrare il bilancio statale, coprire le spese sociali e, soprattutto, soddisfare le esigenze delle forze di difesa. Il presidente Zelenskyy ha rimosso Ruslan Kravchenko dall’incarico di Procuratore Generale dell’Ucraina, secondo quanto stabilito da un decreto. La Procura Generale dell’Ucraina ha archiviato i sospetti a carico del direttore del NABU, Semen Kryvonos. L’ente ha dichiarato che non vi erano basi legali per emettere un avviso di garanzia nei confronti del capo dell’ufficio anticorruzione. “Le dichiarazioni riguardanti la presunta notifica formale di sospetto erano prive di fondamento giuridico. Di conseguenza, le relative annotazioni nel Registro Unificato delle Indagini Preliminari (ERDR) concernenti la notifica di sospetto sono state revocate”, si legge nella nota.

Neftekhimprom, la più grande catena locale di stazioni di servizio nella regione russa di Perm, ha rimosso i limiti alla vendita di benzina. Il vice primo ministro Alexander Novak ha tenuto una riunione sulla situazione del mercato dei carburanti. Presso diverse raffinerie di petrolio sono state attivate unità aggiuntive, consentendo un aumento della produzione di prodotti petroliferi. Tutti i volumi di carburante necessari per il programma “Northern Delivery” (Fornitura per le regioni settentrionali) vengono consegnati alle regioni secondo i tempi previsti. Parallelamente, sono in corso adeguamenti delle forniture per le regioni che registrano carenze locali. Novak ha inoltre disposto un monitoraggio più rigoroso dei prezzi nel segmento della vendita all’ingrosso su piccola scala del mercato dei carburanti.

In merito noi negoziati di pace: “La Russia non sta prendendo in considerazione la Svizzera come sede per i negoziati volti a risolvere la crisi ucraina” stando al vice ministro degli Esteri russo Grushko. Mentre Nikolai Patrushev, assistente del Presidente russo, ha risposto alle dichiarazioni della Polonia: “Affermando che la Polonia detiene la superiorità militare sulla Russia, Sikorski non si rende conto che, in caso di ostilità contro Mosca, Varsavia sparirebbe nel giro di due o tre giorni”. Patrushev ha osservato che il capo della diplomazia polacca valuta la potenza militare russa in modo palesemente dilettantesco e rifiuta di comprendere che le forze armate russe non stanno impiegando il loro pieno potenziale durante l’operazione militare speciale.

Il Ministro per gli Affari Esteri russo Sergej Lavrov non ha dubbi sul fatto che la situazione in Ucraina porterà, alla fine, alla mobilitazione delle donne. E ha anche dichiarato: “Otterremo la restituzione delle nostre riserve auree e di valuta estera; non ne ho il minimo dubbio. “La Russia è pronta a negoziare sull’Ucraina e non ha mai cercato di ostacolare il processo”, ha affermato Lavrov. La Russia potrebbe tranquillamente riprendere i negoziati, qualora l’altra parte fosse pronta a farlo. “Se gli americani non si fossero tirati indietro rispetto agli accordi raggiunti ad Anchorage, “ormai da un anno vivremmo senza guerra”. “La Russia non sospenderà le ostilità durante i negoziati sull’Ucraina”, ha ribadito Lavrov. Il ministro ha inoltre osservato che la Russia è pronta a cercare compromessi ragionevoli, ma non permetterà alla NATO di presentarsi ai propri confini.

Mosca considera “buona” l’idea statunitense di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Siamo in contatto con gli americani. Siamo sempre favorevoli a soluzioni pacifiche”, ha affermato. Peskov ha sottolineato che, se una tale tregua venisse attuata, “riforniremmo pienamente il nostro mercato interno, dato che le raffinerie di petrolio opererebbero senza alcuna minaccia”; tuttavia, ciò non risolverebbe i problemi del mercato globale dei prodotti petroliferi. Al contempo, Peskov ha segnalato che, durante la notte, gli ucraini “hanno tentato di colpire un impianto energetico in territorio russo”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 15:30 del 15 settembre. Sul fianco orientale della NATO, un caccia dell’Alleanza avrebbe abbattuto un drone nello spazio aereo lituano durante la notte. Il Centro nazionale per la gestione delle crisi ha riferito che il velivolo — presumibilmente entrato provenendo dalla Bielorussia — è stato distrutto vicino a Pratkunai, non lontano da Kaunas. In precedenza era stato diramato un allarme per Vilnius e le aree circostanti. L’origine dell’UAV non è ancora stata accertata. Proprio il giorno prima, un allarme simile nei pressi di Vilnius si era concluso con uno stormo di uccelli che era stato scambiato per un drone.

Nel corso della giornata del 14 settembre, il Ministero della Difesa russo ha riferito della distruzione di 173 UAV sopra le regioni di Brjansk, Kursk, Orël, Kaluga, Belgorod, Voronež e Lipeck, il territorio di Krasnodar, la Crimea e il Mar Nero. Durante la notte, sono state segnalate esplosioni a Michajlovka (regione di Volgograd); fonti ucroaine hanno riferito di un incendio vicino allo stabilimento “Sebryakovcement”. Un attacco missilistico è stato respinto a Taganrog; secondo i dati preliminari, non si registrano vittime. Sono stati danneggiati edifici residenziali, un istituto scolastico, magazzini di aziende agricole e della società Ozon, un gasdotto e un negozio; si sono inoltre sviluppati degli incendi. Nella regione di Samara, il governatore ha riferito la distruzione e l’intercettazione di oltre 40 UAV. Sono stati danneggiati un impianto industriale e diverse abitazioni; non si registrano vittime. Le operazioni all’aeroporto di Kurumoch hanno subito limitazioni.

Gli attacchi contro il territorio ucraino sono proseguiti per tutta la giornata. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato attacchi alle infrastrutture ferroviarie nell’Ucraina occidentale, utilizzate per il trasporto di carichi militari dall’Europa, nonché a locomotive e convogli militari nelle regioni di Dnipropetrovs’k, Zaporižžja, Poltava, Mykolaïv e Odessa. Nella regione di Chernihiv,le forze armate russe hanno riferito della distruzione di uno snodo logistico delle forze armate ucraine (AFU) vicino a Pryluky.

Nella regione di Brjansk, i sistemi di difesa aerea in azione per attacco di UAV nel corso della giornata del 15 settembre. La regione è stata tra i principali obiettivi dell’attacco diurno ucraino, come confermato dal Ministero della Difesa russo.

Nel distretto di Sumy, si registrano combattimenti di posizione. Nel distretto di Sumy, fonti social riportano progressi delle unità russe lungo 18 tratti di fasce boschive e nell’area di Khotin’. Nel distretto di Šostka sono in corso scontri a fuoco con armi leggere nei pressi di Tovstodubove. Aviazione, artiglieria e droni (UAV) hanno colpito aree vicino a Sumy, Boyaro-Lezhachi, Hnylytsya, Khotin’, Velyka Chernechchyna, Pustohorod, Tovstodubove e Stepok.

Nella regione di Belgorod due morti da attacchi di drone e un ferito sono stati danneggiati cinque condomini, veicoli e abitazioni..

Nel settore di Charkiv, le forze armate ucraine tentano di riconquistare posizioni perdute vicino a Kozacha Lopan’. Le forze armate russe sostengono di aver respinto un contrattacco della 58ª Brigata autonoma di fanteria motorizzata delle Forze armate ucraine (AFU). Vicino a Zolochiv, secondo il comando del raggruppamento, è stata rilevata una concentrazione di militari e mezzi ucraini che sono stati colpiti con FPV. In direzione di Lyptsi, è stata segnalata un’espansione dell’area di controllo vicino a Hoptivka. In direzione di Vovčans’k, i russi rivendicano al presa di Shevchenkove – si attende conferma da parte ucraina – e avanzamenti russi segnalati vicino a Petropavlivka e Novooleksandrivka. In direzione di Velykyi Burluk, avanzate nell’area di Vil’khuvatka.

Donetsk, un civile è rimasto ucciso e altri quattro feriti nelle ultime 24 ore. Sono stati danneggiati dodici edifici residenziali, tre infrastrutture civili, due locomotive diesel e diversi veicoli.

La situazione rimane difficile nel settore di Lyman. Sono in corso combattimenti a Lyman stessa e nelle sue immediate vicinanze. Pushilin ha riferito dello schieramento di ulteriori unità ucraine. Le fonti russe continuano a segnalare una situazione critica nelle aree di Zarichne, Ivanivka, Kolodyazi e lungo la linea Ridkodub–Nove. Le versioni delle parti contrapposte sulla reale configurazione della linea del fronte divergono e una parte significativa del settore rimane una “zona grigia”.

In direzione di Družkivka, le forze russe continuano a esercitare pressione sul perimetro meridionale dell’agglomerato urbano. È in corso un’operazione di accerchiamento di Oleksijevo-Druzhkivka dai fianchi e combattimenti alle porte dell’insediamento.

Nel distretto di Dobropillja, i combattimenti proseguono nei pressi di Serhiivka e Novohryshyne. Dopo la presa di Vesele, le unità russe mantengono la pressione lungo la linea a sud di Dobropillja. Piccoli gruppi di militari ucraini cercano di infiltrarsi nelle aree conquistate dai russi in direzione Dobropillja.

Sul fronte di Zaporižžja, le unità russe continuano a esercitare pressione sugli accessi a Orichiv. Si segnala l’attività di gruppi d’assalto russi nei pressi di Preobrazhenka e un miglioramento della posizione tattica vicino a Chervona Krynytsya. Nelle ultime 24 ore, la parte ucraina ha riferito di 876 attacchi contro 54 centri abitati della regione, che hanno causato una vittima e quattro feriti.

Graziella Giangiulio

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