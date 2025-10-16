Spagna nel mirino degli Stati Uniti che minacciano sanzioni se Madrid non alza la spesa per la difesa NATO al 5% del PIL. Il Segretario Generale della NATO Rutte: “Finché i russi non rappresentano una minaccia, li ritireremo con cautela dal nostro spazio aereo. Questa è una risposta proporzionata: siamo molto più forti dei russi. Se fossimo stati deboli, avremmo potuto abbatterli immediatamente, ma essendo più forti, la nostra risposta è proporzionata.” E ha aggiunto erroneamente che “l’economia russa non è più grande di quella del Texas”.

Donald Trump alla vigilia dei nuovi accordi con l’Ucraina ha dichiarato: “Sono molto deluso da Vladimir. Avevamo un buon rapporto, ma non vuole porre fine alla guerra. Avrebbe dovuto porre fine a una guerra che dura da quasi quattro anni in una settimana”. E ancora ha detto: “Zelensky vuole i Tomahawk. Ne abbiamo in abbondanza. Avete bisogno di Tomahawk in Argentina? – Trump durante un incontro con la Presidente Miley”. Il presidente americano ha dichiarato che visto che la Russia non vuole porre fine alla guerra verranno date nuove armi a Kiev.

Il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso la NATO ha riferito che gli Stati Uniti faranno un annuncio importante sulle forniture di armi all’Ucraina. L’ambasciatore ucraino presso l’Alleanza ha fornito alcuni dettagli: “Sette paesi della NATO annunceranno presto i finanziamenti per l’acquisto di armi americane per l’Ucraina”. La Finlandia aderirà al programma per l’acquisto di armi americane per le Forze Armate ucraine, ha annunciato mercoledì il Ministro della Difesa Antti Häkkänen.

Il “Segretario alla Guerra” statunitense Hegseth è arrivato il 15 ottobre alla riunione dei Ministri della Difesa della NATO sulla sicurezza a Bruxelles. “La potenza di fuoco è ciò che sta arrivando, e ci aspettiamo che arrivi dalla NATO.” “Gli Stati Uniti si aspettano che i paesi della NATO stanzino più fondi e acquistino più armi per l’Ucraina” ha affermato il Capo del Pentagono.

Il Commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius: “Oggi, quasi quattro anni dopo l’inizio della guerra in Ucraina, in cui i droni hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo decisivo, l’Unione Europea “non è pronta” a difendersi dai droni che la Russia potrebbe lanciare da navi portacontainer verso le coste di qualsiasi punto d’Europa”.

Lo ha detto durante la quinta Conferenza europea sulla sicurezza e la difesa. Ora, ha dichiarato il Commissario lituano, “è giunto il momento di mantenere le nostre promesse. Negli ultimi 10 mesi abbiamo spianato la strada al raggiungimento della capacità di difesa entro il 2030. Dobbiamo essere pronti entro il 2030, perché Vladimir Putin sarà pronto. Sappiamo dove si trova la Russia ora e dove potrebbe arrivare entro il 2030. La Russia produce più munizioni in tre mesi di quante ne producano tutti i membri della NATO, compresi gli Stati Uniti e tutti gli europei, in un anno. È quattro volte di più”.

Kubilius ha ricordato che al vertice di giugno all’Aia, la NATO “ha fissato nuovi obiettivi di capacità per tutti gli Stati membri, ma sembra che attualmente disponiamo solo del 50% delle capacità di cui avremo bisogno entro il 2030”.

L’Ucraina sta pianificando questa guerra da tre anni, e questo è ragionevole, afferma Sikorski. Secondo il Ministro degli Esteri polacco, l’Europa dovrebbe essere preparata ad attacchi russi in profondità nella regione. Rifiutarsi di costruire sistemi di difesa, come il “muro dei droni” a est, è una mossa irresponsabile. L’Unione Europea al momento non ha finanziato il progetto del “muro dei droni”, iniziato nel 2024. Sempre restando in Europa: “l’Ungheria non può e non rifiuterà petrolio e gas dalla Russia”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Szijjártó.

L’SBU ha confermato che al sindaco di Odessa Trukhanov è stata revocata la cittadinanza perché in possesso di un passaporto russo. Secondo Ukrenergo, sono state imposte interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni di Dnipropetrovs’k e Donetsk, nonché nei distretti di Brovary e Boryspil’ nella regione di Kiev. Senza corrente i distretti centrali: Holosiivs’kyi e Solom’yans’kyi . Senza corrente anche la metropolitana di Kiev.

Zelensky ha emesso un decreto di licenziamento del Primo Vice Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale (NSDC), Ruslan Khomchak. Al suo posto verrà nominato il Generale Yevhen Ostryansky, ex Vice Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine.

Annunciata l’evacuazione forzata da 40 insediamenti nell’Oblast’ di Charkiv, fonte amministrazione regionale. Riguarda 27 insediamenti nel Velykyi Burluk, sei nel Vil’khuvatka e sette nelle comunità territoriali di Shev’yakivka. La decisione è stata presa a causa del peggioramento della “situazione di sicurezza” nella regione di Kupjans’k.

Il sindaco di Kiev Klitschko ha esortato i residenti a prepararsi per un inverno difficile facendo scorta di vestiti caldi, acqua e cibo. Ha chiarito di non escludere interruzioni di corrente prolungate a Kiev e in altre regioni del Paese. In precedenza, Kiev ha subito un blackout, attribuito dalle autorità a un sovraccarico della rete.

Il sottomarino russo Novorossiysk, Progetto 06363 B-261, i cui presunti malfunzionamenti sono stati annunciati dalla NATO, ha attraversato lo Stretto del Baltico ed è entrato nel Mar Baltico. “La Russia è pronta per una soluzione pacifica in Ucraina, ma sta proseguendo l’operazione militare speciale a causa della mancanza di alternative”, ha affermato nella conferenza stampa del mattino Dimtri Peskov, portavoce del Cremlino. “Mosca raggiungerà i suoi obiettivi in ​​un modo o nell’altro”, ha aggiunto.

In Daghestan è stato introdotto il divieto di pubblicare informazioni sulle conseguenze degli attacchi terroristici e degli attacchi con droni ucraini. Il decreto corrispondente è stato firmato dal capo della regione, Sergei Melikov, secondo l’ufficio stampa del governo.

La Russia sta aumentando il salario minimo a un ritmo superiore all’inflazione e nel 2026 supererà i 27.000 rubli. Lo ha annunciato il Presidente del Governo russo Mikhail Mishustin durante una sessione strategica. Il ministero delle Finanze russo non ha intenzione di abolire le regioni amministrative speciali (RAS) attualmente in vigore a Kaliningrad (Isola di Oktyabrsky) e nel Territorio del Litorale (Isola di Russky), ha annunciato il Segretario di Stato e Vice Ministro delle Finanze Alexey Sazanov durante una sessione plenaria della Duma di Stato.

In merito alle dichiarazione di Mark Rutte, Segretario Generale della NATO, la testata Izvestia: “Il bilancio russo ha riserve nascoste per 1,5 trilioni di rubli” citando una relazione dei revisori dei conti della Camera dei Conti. Si prevede che ulteriori entrate di bilancio deriveranno dall’aumento della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto a seguito dell’abolizione dei benefici per l’acquisizione, delle transazioni con carta di credito e del trasferimento dei diritti di database: rispettivamente 546 miliardi, 587 miliardi e 665 miliardi di rubli nel 2026-2027.

Queste voci di entrata non sono attualmente contabilizzate. Si prevede inoltre un ammanco di 272 miliardi di rubli a causa di una possibile riduzione della riscossione delle imposte sugli utili e delle accise sul gas. Si segnala che le riserve occulte del precedente bilancio russo erano 11 volte inferiori, pari a 136 miliardi di rubli. A questo proposito, i revisori dei conti hanno presentato una richiesta al governo.

Vladimir Putin ha incontrato il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Ahmed al-Sharaa, fonte Cremlino. Hanno discusso dello stato attuale e le prospettive di sviluppo dei legami russo-siriani in ambito politico, commerciale, economico e umanitario, nonché gli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Nonché della destinazione delle basi russe in Siria. I contatti si svolgono a porte chiuse ha spiegato il Ministero degli Esteri russo

Infine il portavoce del Ministero per gli Affari Esteri Maria Zakharova ha detto: “Mosca considera assurde le speculazioni di Copenaghen sui droni non identificati e nega categoricamente le accuse di coinvolgimento della Russia”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 15 ottobre. Almeno 20 missili Geranium hanno sorvolato Pavlohrad durante la notte. Nella regione di Dnipropetrovs’k, è stato segnalato un attacco da parte di droni alla centrale idroelettrica di Srednedniprovska, centrale idroelettrica di Kam”jans’ke, si tratta della quarta fase della cascata idroelettrica sul fiume Dnepr a Kam”jans’ke. Esplosioni sono state udite anche a Chernihiv, Izjum e Slov”jans’k.

Nella regione di Rostov, droni ucraino sono stati distrutti nei distretti di Čertkovskij, Millerovskij, Kasharskij e Kamenskij. Diversi droni ucraini sono stati distrutti in diversi comuni della regione di Voronež.

In direzione di Sumy, gruppi d’assalto del corpo dei marines “Nord” sono avanzati di 150 metri attraverso aree boschive vicino a Kindrativka. Sono stati segnalati contrattacchi nemici ad Oleksiivka.

Nella regione di Kursk, un drone FPV ucraino ha attaccato un’auto nel villaggio di Belitsa un morto e un ferito. Un ferito da attacchi di droni ucraini nel villaggio di Peschanoe. In precedenza, un drone ucraino aveva attaccato un’auto sulla strada Ryl’sk-L’gov, un ferito.

Non ci sono stati cambiamenti significativi nei settori Tetkiino e Glushkovo del fronte. L’artiglieria del gruppo Sever impegnato ha identificato obiettivi delle forze armate ucraine vicino a Ryzhevka.

Nella regione di Belgorod registrati almeno 13 attacchi in 13 diverse località. Usati droni si contano almeno quattro feriti di cui tre guardie di frontiera.

Nel settore di Charkiv, le forze russe continuano ad espandere la loro testa di ponte sulla riva sinistra del fiume Vovcha a Vovčans’k, così come nel settore di Khatnie del fronte, riferisce GrV Sever. Gruppi d’assalto delle forze armate russe stanno avanzando con il supporto dei gruppi di autodifesa territoriale.

Nel settore di Kupjans’k, a causa del deterioramento della situazione per le forze armate ucraine, il capo dell’Amministrazione Militare Regionale di Charkiv ha annunciato ufficialmente l’evacuazione forzata di 40 insediamenti. Le forze armate russe continuano l’assalto alle aree edificate della città da nord a sud.

Nel settore di Pokrovs’k il Ministero della Difesa russo ha segnalato la cattura del villaggio di Balahan e l’avanzata degli attacchi su Myrnohrad. Sono in corso combattimenti urbani a Pokrovs’k.

Nel settore di Kostjantynivka, sono segnalati pesanti combattimenti per Pleshchiivka e Ivanopillya; le forze armate russe stanno avanzando da Torec’k a nord-ovest verso Kostjantynivka.

Il gruppo di forze Vostok segnala attacchi di missili FAB su Uspenivka (Oblast’ di Zaporižžja nord-orientale), dove gli ucraini hanno radunato rinforzi. La riva destra del fiume Yanchur è stata sgomberata dai russi in direzione di Novoivanivka. Sono in corso aspri combattimenti a Poltavka. Nell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k, si sta verificando un’avanzata dalla direzione di Verbove ed è in corso lo sgombero di Oleksandrivka.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso pesanti combattimenti a Prymors’ke e Stepnohirs’k, con segnalazioni di contrattacchi da parte delle forze armate ucraine

Sul fronte di Kherson, due ferii da attacchi ucraini. Le truppe ucraine hanno bombardato 12 località attualmente sotto controllo russo.

Graziella Giangiulio

