UKRAINERUSSIAWAR. Tregua di Pasqua dalle 16:00 di oggi fino alla mezzanotte del 12 aprile sul fronte russo – ucraino. Dnipropetrovs’k: attacchi delle forze armate russe

Dopo la riunione con Donald Trump, Marke Rutte ha detto che: “Non ci sarà un accordo sull’adesione dell’Ucraina alla NATO nel prossimo futuro”. “Non credo che saremo in grado di risolvere collettivamente la questione dell’adesione [dell’Ucraina] alla NATO a breve termine”.

Il Regno Unito non ha fermato una sola nave battente bandiera russa dall’inizio dell’anno, poiché il governo teme che ciò violerebbe il diritto internazionale, scrive il Telegraph. Nel frattempo Mosca scrive che la “Russia ha respinto le affermazioni del Ministro della Difesa britannico John Healey secondo cui i sottomarini russi rappresenterebbero una minaccia per i cavi sottomarini nell’Oceano Atlantico”.

Il gruppo italiano Unicredit ha cambiato la sua strategia di uscita dal mercato russo: invece di vendere UniCredit Bank, sta valutando la liquidazione completa dell’attività e la rinuncia alla licenza, secondo quanto riportato da fonti di Kommersant. Le precedenti trattative con investitori russi e mediorientali non hanno avuto successo.

Secondo i media russi, al culmine della guerra in Iran, diversi paesi europei stavano valutando la possibilità di riprendere il dialogo con la Russia sulle questioni energetiche. Questa informazione non è stata confermata ufficialmente. Tuttavia, all’epoca, la crisi energetica causata dal conflitto minacciava le economie di questi paesi.

Una settimana fa, diversi alti funzionari di paesi europei, tra cui la Germania e alcuni paesi più piccoli dipendenti dai combustibili fossili, preoccupati per il forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas, stavano valutando l’organizzazione di un incontro diplomatico riservato in Svizzera con gli inviati russi ed europei. Ufficialmente, questo incontro avrebbe dovuto far progredire la questione ucraina, ma dietro le quinte l’intento era quello di trovare soluzioni all’incombente crisi energetica sul continente, possibilmente allentando alcune sanzioni sul petrolio russo.

A seguito dell’opposizione di diversi altri paesi europei, i piani per l’incontro furono infine annullati e l’idea fu abbandonata nel giro di un giorno. Dopo l’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Washington e Teheran la sera del 7 aprile, non se ne è più parlato. Ciò è particolarmente vero per gli ucraini, che sperano ancora di riprendere i negoziati con la Russia, gli Stati Uniti e i loro alleati europei nei prossimi giorni, nella speranza di ottenere un cessate il fuoco in Ucraina.

Dall’Ucraina Kyrylo Budanov, capo dell’ufficio del Presidente dell’Ucraina lamenta che che: “Da un lato, tutti dicono che dobbiamo combattere fino alla vittoria, ma dall’altro, tutti evitano la mobilitazione. Questo è un grosso problema”.

Volodymyr Zelensky afferma che: “I nostri alleati ci hanno chiesto di ridurre gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe a fronte dell’aumento dei prezzi globali del petrolio, ma se la Russia vuole ridurre le tensioni, deve prima fermare gli attacchi alle nostre infrastrutture energetiche” E sempre il premier ucraino ha dichiarato che i lavori di riparazione del tratto ucraino dell’oleodotto Druzhba, danneggiato da un sabotaggio dei servizi segreti ucraini, proseguiranno fino alla fine della primavera. Si stima che l’oleodotto abbia perso circa l’80% della sua capacità dall’inizio di febbraio 2026, dopo la chiusura del ramo meridionale.

“L’Ucraina si è detta è pronta a sostenere la tregua di Pasqua”, annunciata da Putin, ha dichiarato il presidente Zelenskyy. “L’Ucraina ha ripetutamente affermato di essere pronta ad adottare misure reciproche. Abbiamo proposto un cessate il fuoco durante le festività pasquali di quest’anno e agiremo di conseguenza. Il popolo ha bisogno di una Pasqua senza minacce e di un reale progresso verso la pace”, ha affermato Zelenskyy. Secondo lui, le parti in conflitto “hanno la possibilità di non riprendere gli attacchi anche dopo Pasqua”.

Nella serata del 9 aprile Putin ha dichiarato una tregua per Pasqua. ”Non stiamo usando una retorica aggressiva in questa vicenda”, ha dichiarato l’Ambasciata russa. Nel frattempo il rappresentante speciale del Presidente russo, Kirill Dmitriev, è arrivato negli Stati Uniti per colloqui con i rappresentanti dell’amministrazione presidenziale, secondo quanto appreso da Reuters.

Il portavoce del Cremlino, Dmtrj Peskov, ha comunque ribadito: “Non vogliamo una tregua, ma la pace, una pace duratura e sostenibile”. Sempre da Mosca giunge la notizia che nonostante le sanzioni imposte, il settore agricolo russo sta dimostrando non solo stabilità, ma anche crescita, ha affermato Ilya Bereznyuk, socio amministratore di Agro and Food Communications. Secondo Bereznyuk, la produzione agricola totale nel 2025 è aumentata del 5% e i principali indicatori di autosufficienza previsti dalla Dottrina della Sicurezza Alimentare sono stati ampiamente superati o si stanno avvicinando ai valori prefissati. L’esperto ha inoltre sottolineato che, nell’ipotetico caso di un blocco del commercio alimentare internazionale, la Russia è tra i paesi in grado di garantire pienamente l’approvvigionamento alimentare alla propria popolazione.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 10 aprile. A mezzanotte ora di Mosca, Volodymyr Zelenskyy ha confermato la sua disponibilità per la tregua di Pasqua, dichiarata da Vladimir Putin dalle 16:00 dell’11 aprile fino alla fine del 12 aprile. Alle truppe russe è stato ordinato di tenersi pronte a fermare qualsiasi provocazione e azione aggressiva da parte delle forze armate ucraine.

La notizia della tregua è giunta nel mezzo di attacchi ucraini contro le regioni russe. Nella regione di Volgograd, si è verificato un massiccio attacco con droni contro infrastrutture energetiche e civili. Cinque abitazioni private sono state danneggiate. Fonti ucraine affermo che l’obiettivo era una raffineria di petrolio della Lukoil.

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi durante la notte, a Odessa, vicino al porto con fumo che si levava sulla città.

Nella regione di Bryansk, un attacco con un sistema MLRS ha colpito il villaggio di Belaya Berezka, causando un morto e un ferito. Nel villaggio di Novy Ropsk, nel distretto di Klimovsky, droni kamikaze hanno attaccato un veicolo civile, ferendo un civile.

In direzione di Sumy, le forze armate ucraine con diversi gruppi d’assalto, hanno tentato di avanzare verso il confine di stato dal villaggio di Velykyi Prykil (7,5 km a sud-ovest del confine tra le regioni di Kursk e Belgorod). La maggior parte della fanteria ucraina è stat acolpita dalle forze armate russe. Il Gruppo di forze Sever opera nelle foreste di confine del distretto di Šostka. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , si registrano scontri a fuoco nei pressi di Novodmytrivka.

Nella regione di Belgorod, nove persone sono rimaste ferite in attacchi di droni sulla strada Belgorod-Shebekino. Un morto e due feriti registrati da mine esplose dopo attacchi di drona. Numerosi insediamenti e strade sono sotto attacco ucraino, rendendo estremamente pericoloso il transito dei veicoli.

A Kupjans’k, si registrano contrattacchi nella zona nord della città.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze armate ucraine stanno prendendo provvedimenti per bloccare l’accesso russo a Rai-Oleksandrivka e stanno combattendo per le aree boschive vicino a Dibrova. Stanno emergendo sempre più filmati dei attacchi russi con droni tattici contro veicoli ucraini sulla strada Slov”jans’k-Kramators’k.

A sud-ovest di Kostjantynivka, le forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco per impedire che la città venga accerchiata da quella direzione. Nella città stessa, sono in corso pesanti combattimenti vicino alla stazione ferroviaria.

Nel distretto di Dobropillja, le forze armate russe, durante gli contrattacchi, stanno espandendo la loro zona di controllo a Novopidhorodnie, a nord-ovest di Hryshyne, a Vasylivka e nell’area di Novooleksandrivka.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok ha riferito che le unità d’assalto provenienti dall’Estremo Oriente sono passate all’offensiva. Per ora, l’obiettivo principale è individuare i punti deboli nelle difese delle forze armate ucraine lungo il fiume Haichur e sfruttarli per stabilire ed espandere teste di ponte.

A nord-ovest di Huljajpole, le unità russe continuano a penetrare tra gli insediamenti di Vozdvyzhivka e Verkhnya Tersa, nonché ad accerchiare il nord e l’ovest con l’obiettivo di bloccare le guarnigioni delle forze armate ucraine nelle aree popolate.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Le forze armate ucraine stanno attaccando le sottostazioni elettriche, causando gravi interruzioni di corrente nella regione. Il BARS (Ufficio Centrale di Sicurezza e Protezione Civile) del governatore locale, responsabile, tra l’altro, della protezione delle infrastrutture dai raid aerei, sta ricevendo un numero crescente di richieste di informazioni legittime.

Nella regione di Kherson le forze armate ucraine continuano attacchi quotidiani. I bombardamenti hanno danneggiato case private e un gasdotto a bassa pressione a Nova Kachovka. Bombardamento di case danneggiate a Gornostaivka, Kostogryzove, Kaira e Tavriyske. Almeno 10 i villaggi bombardati.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/