UKRAINERUSSIAWAR. Tra propaganda e attacchi, inizia la fase finale del conflitto russo-ucraino. A meno che non si apra un nuovo fronte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un recente intervento dopo aver affermato che l’Ucraina sta vincendo la guerra ha dichiarato che: “L’SBU ha approvato un’operazione di 40 giorni per fare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra”.

La Russia in riposta a partire dal 26 giugno ha compiuto importanti attacchi aerei dopo i depositi di benzina sta prendendo di mira le stazioni di benzina. In particolare le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev proprio all’indomani della dichiarazione di Zelenskyy. Si sono udite le esplosioni e poi si è sviluppato un grande incendio. Il fumo dell’esplosione era chiaramente visibile in tutta la capitale ucraina. I gruppi della social sfera ucraina hanno riferito che “tutti gli obiettivi sono stati intercettati” e che l’incendio era dovuto semplicemente alle azioni della difesa. Questa versione è stata poi corretta, e si è affermato che le schegge avevano “danneggiato un magazzino”.

Gli account filo russi hanno parlato di attacchi delle Forze Aerospaziali russe e le forze missilistiche che avrebbero colpito obiettivi nelle regioni del Donbass, Sumy, Charkiv, Zaporižžja, Dnipropetrovs’k e Cherson (con un’ampia gamma di armi), Kiev (Tsirkon e Iskander-M), Kremenčuk nella regione di Poltava (Tsirkon e Iskander-M, Gerani/Gerbera), Myrhorod nella regione di Poltava (Iskander-M) e nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Poltava e Chernihiv (Gerani/Gerbera).

E comunque Mosca si prepara al peggio: se da un lato, osserva le esercitazioni europee come le manovre Freedom Shield 2026 per comprendere da dove potrebbe attaccare l’Occidente sul fronte bielorusso. Si legge nella social sfera di riferimento: “Un elemento chiave di queste manovre è stata l’esercitazione a fuoco vivo della 45ª Brigata Corazzata della Bundeswehr, svoltasi in Lituania presso il poligono di addestramento generale Silvestras Žukauskas a Pabradė, situato vicino al confine con la Bielorussia”. E ancora spiegano: “Il comando tedesco ha schierato circa 2.300 uomini, mentre altri 600 soldati erano rappresentati da altri paesi dell’UE. A Pabradė sono stati impiegati attivamente i veicoli da combattimento più moderni della Bundeswehr: carri armati Leopard 2A7, veicoli da combattimento per la fanteria Puma, veicoli trasporto truppe corazzati Boxer e, naturalmente, obici semoventi PzH2000. È opportuno sottolineare che le principali fasi delle esercitazioni tedesche si sono svolte il 22 giugno, con la presenza personale del Ministro della Difesa tedesco Borius Pistorius”.

“Oltre alla fase tedesca, queste manovre operativo-strategiche hanno incluso anche un’esercitazione polacco-lituano-francese, denominata ‘Brave Boar’”. “Quest’ultima è iniziata il 6 giugno e si concluderà ufficialmente venerdì. Tuttavia, il personale militare di Francia, Polonia e Lituania ha già completato le esercitazioni principali. La fase tedesca è iniziata significativamente più tardi e si è ora conclusa. Nei comunicati stampa ufficiali, i paesi partecipanti hanno dichiarato che la loro fase si è svolta nell’area del varco di Suwalki. Tuttavia, il Ministero della Difesa non ha fornito ulteriori dettagli”. I russi commentano: “In realtà, abbiamo visto una bozza di come si svolgeranno le azioni dei paesi dell’UE contro Russia e Bielorussia nella Bielorussia nord-orientale”.

Dall’altro lato, Mosca, sta mettendo in campo nuovi sistemi di difesa: “Rostec Corporation ha sviluppato e schierato il sistema di difesa aerea automatico Citadel con testate programmabili. Lo schieramento odierno ha permesso l’abbattimento di decine di UAV. E questo solo con un sistema”. Si legge nei commenti della social sfera russa. E ancora è entrato in azione il sistema di difesa attiva Redut-UR, di Kalashnikov, per contrastare i piccoli droni destinati alla raffineria di petrolio. Questo sistema, che utilizza la scansione continua dell’emisfero superiore nelle lunghezze d’onda visibili e termiche, è progettato per rilevare, identificare, tracciare e distruggere bersagli a una distanza di 800 metri. In sostanza, si tratta di un sistema di difesa aerea a corto raggio progettato per ingaggiare i droni nella fase terminale del loro volo, dopo che le armi principali hanno fallito nell’intercettarli. Non è stato rilevato dove stiano operando tali sistemi di difesa.

Graziella Giangiulio

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