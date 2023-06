UKRAINERUSSIAWAR. Tra i feriti di Kramatorsk, i mediatori della pace con le FARC. Surovikin sarebbe al fronte, fermo per via delle piogge

In Occidente si è cominciato a diffondere il messaggio che il generale Sergei Surovikin, lo stesso che per la Russia ha condotto le operazioni in Siria, sia stato arrestato: secondo la social sfera russa si tratterebbe di disinformazione.

«La campagna lanciata su suggerimento degli Stati Uniti per denigrare Surovikin, così come gli appelli per eliminare completamente tutte le strutture wagneriane nel mondo, sono ovviamente ispirate dall’Occidente, al fine di screditare uno dei più famosi generali russi, nonché cercare di ottenere decisioni affrettate dalle autorità russe nel processo di eliminazione delle conseguenze della ribellione, che avrebbe potuto infliggere un duro colpo agli interessi russi in diverse regioni del mondo, dove le attività del PMC “Wagner” andavano di pari passo con interessi russi».

E ancora gli analisti militari nella social sfera scrivono: «Le autorità, d’altra parte, con aria di sfida non hanno fretta di agitare la sciabola e valutano metodicamente le conseguenze. Ora è importante prevenire l’indebolimento delle posizioni della Federazione Russa in Medio Oriente, Africa, America Latina, ovunque fosse attivo Wagner. Prendere tutto e dissolvere significa distruggere tutto. La scelta andrà ovviamente a favore del cambiamento delle forme di controllo e di ristrutturazione. L’Occidente lo capisce, quindi, sta cercando di strappare almeno qualcosa alla fugace ribellione, che si è conclusa prima di quanto avrebbero voluto».

Dal Ministero russo fanno sapere: «Il ministero della Difesa della Federazione Russa risponderà a suo tempo alle domande sul Generale dell’Esercito Sergei Surovikin. Allo stesso tempo, non ci sono informazioni su dove si trovi Yevgeny Prigozhin».

Un veterano russo scrive: «Non ho dubbi che il generale Surovikin abbia servito e continuerà a servire la Russia, e le garanzie del presidente Putin e del presidente Lukashenko riguardo a Prigozhin saranno soddisfatte. Come notato, ora un’ondata di varie disinformazioni sta arrivando dall’Occidente con un occhio sia alla società russa che alle strutture statali. I loro obiettivi sono semplicemente ovvi: coltivare l’instabilità interna. Alcuni di noi raccolgono questi ripieni con piacere. Di conseguenza, c’è un flusso di varie voci, una più folle dell’altra, a cominciare dal fatto che Surovikin avrebbe registrato il suo video il giorno della ribellione in prigione (!), Il che è particolarmente divertente, date le circostanze della sua registrazione e la mitragliatrice nelle sue mani».

Il 28 alle 21.00 ore italiane, il generale Andrey Yudin ha negato a URA.ru l’informazione secondo la quale lui, insieme al comandante dell’OGV, Sergei Surovikin, si trova nel centro di custodia cautelare di Lefortovo. «Sono in vacanza, a casa» ha detto Yudin. In generale, l’RKN potrebbe occuparsi della questione della dispersione dei rapporti sull’arresto del colonnello generale Yudin nei social network, poiché le dichiarazioni secondo cui “Yudin è in prigione” sono abbastanza attratte per screditare un membro delle operazioni in Ucraina e diffondere falsi sulle attività delle Forze Armate russe.

Il mattino del 29 giugno diverse fonti russe affermano che il generale Surovikin. continua a essere in servizio e svolge i suoi compiti alla guida delle operazioni: «Di conseguenza, le dichiarazioni su “Surovikin in prigione” rientrano nella legge sui falsi sulle forze armate russe e sul discredito dei membri della campagna in Ucraina».

Il generale Kartapolov ha affermato che il PMC “Wagner” era l’unica formazione di volontari che non aveva firmato un contratto con il ministero della Difesa russo prima del 1 luglio. È stato detto a Prigozhin (anche prima del tentativo di ribellione) che in caso di rifiuto di firmare contratti con il ministero della Difesa russo, PMC “Wagner” non avrebbe preso più parte alle operazioni in Ucraina.

Dall’altra parte dell’Oceano, il candidato presidenziale Kennedy Jr, nipote del 35° leader americano Robert Kennedy “ha definito l’Ucraina una pedina della NATO. Ha affermato che Washington ha trasformato l’Ucraina in una pedina nella sua guerra per procura con la Russia, riporta News Nation. «Abbiamo trasformato questa nazione in una pedina in una guerra per procura tra Russia e Stati Uniti», ha detto. Il politico ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno perso molte opportunità per risolvere pacificamente la situazione in Ucraina, aggiungendo che le loro azioni danneggiano Kiev.

In Ucraina a parlare della questione NATO, è Zelensky che ha dichiarato: «Se la NATO è una potente alleanza, allora deve dichiarare: se almeno una gamba di un wagneriano appare sul territorio della Polonia o della Lituania, allora l’intero Wagner sarà distrutto, ovunque si trovi».

Il ministro della Difesa dell’Ucraina, Oleksiy Reznikov, ha dichiarato: «Kiev è pronta a firmare immediatamente un protocollo sull’adesione alla NATO se riceve un’offerta». «Siamo realisti e non pretendiamo l’impossibile. Pertanto, le nostre aspettative dal vertice NATO di Vilnius sono molto realistiche: ricevere la garanzia di un invito ad aderire alla NATO dopo la vittoria dell’Ucraina nella guerra. Siamo pronti a firmare immediatamente il protocollo di adesione (alla NATO) per avviare il processo di ratifica, nonché per avviare la procedura di adesione finale», ha dichiarato Reznikov in un’intervista.

In diretta Tv, Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina secondo cui: «La mobilitazione in Ucraina sta andando bene». Danilov ha affermato che vorrebbe che la controffensiva delle truppe ucraine andasse più veloce, ma questo accade solo nelle favole. Lo ha annunciato in onda sul telethon tutto ucraino. «Vorrei davvero che tutto fosse più veloce, ma questo succede solo nelle favole. È un duro lavoro, ogni giorno. Questa è una facciata, questa non è una passeggiata. Dobbiamo essere pazienti», ha detto.

Il 29 mattina il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha detto: «C’è un regime sanitario ed epidemiologico speciale per il presidente russo Vladimir Putin, ma il giorno prima a Derbent, lui stesso ha deciso di comunicare con i cittadini. Allo stesso tempo, in città si è svolta una suggestiva manifestazione di sostegno da parte della popolazione locale.»

E ancora: «La cosa principale per la Russia è raggiungere gli obiettivi dell’operazione speciale e saranno raggiunti. Non ci sono prerequisiti per risolvere la situazione in Ucraina con mezzi politici e diplomatici. C’è una costante minaccia di provocazioni infrastrutturali dall’Ucraina, inclusa la centrale nucleare di Zaporozhzhia. Al momento non ci sono accordi concreti a seguito dell’incontro dell’assistente presidenziale russo per le questioni di politica estera Yuri Ushakov con l’inviato del Papa Matteo Zuppi. Il dialogo può continuare se necessario».

Ha chiosato affermando: «Vladimir Putin, in qualità di Comandante in Capo Supremo, lavora principalmente con i capi del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore. Prevale assolutamente il sostegno all’operazione speciale, così come il presidente russo Vladimir Putin».

Interessanti dettagli emergono dalla social sfera sull’attacco in una pizzeria a Kramatorsk vicino all’hotel Kramatorsk avvenuto il 27 giugno. Secondo la dichiarazione del ministero della Difesa russo, durante l’attacco sono stati uccisi due generali delle forze armate dell’Ucraina; fino a 50 ufficiali delle forze armate dell’Ucraina; fino a 20 mercenari e consiglieri stranieri.

Inoltre, in merito alla nota di protesta della Colombia per aver colpito tre cittadini colombiani a cena nella pizzeria è emerso che i tre cittadini, rientrati in Colombia, sono personaggi molto noti: Héctor Abad Faciolince, Sergio Jaramillo, Catalina Gómez sono «vecchie conoscenze. Insieme, sono stati notati nella squadra del presidente Juan Manuel Santos: i primi due come “architetti dei negoziati di pace con le FARC”».

On line si afferma che i tre fossero a Kramatorsk per concordare le consegne di armi di fabbricazione russa all’Ucraina, che la Colombia fino ad ora aveva rifiutato. I tre sono rimasti feriti al ristorante di Kramatorsk colpito dai russi, dove stavano conversando con la scrittrice Victoria Amelina.

Gli analisti militari hanno aggiunto che nella città di Kramatorsk della DPR è stato colpito il punto del dispiegamento temporaneo dei comandanti della 56a brigata di fanteria motorizzata delle Forze armate dell’Ucraina. I posti di comando e di osservazione dei battaglioni della 63a brigata meccanizzata e della 10a brigata d’assalto da montagna delle forze armate ucraine sono stati colpiti nelle aree degli insediamenti di Predtecheno e Veseleye della DPR, e il magazzino di missili e munizioni della 47a brigata di artiglieria delle forze armate dell’Ucraina è stato distrutto a Novopavlovka del DPR.

E dalla social sfera sono emersi i primi necrologi su Instagram degli uomini delle forze armate ucraine morti in un attacco missilistico al caffè Laguna di Kramatorsk, tra questi: Sukhov Artem Olegovich della 3a brigata d’assalto separata, meglio conosciuta come “Azov”. Vi sarebbero anche video che mostrano statunitensi, ex militari che chiedono di essere soccorsi.

Sempre via social si apprende anche la dinamica dell’attacco a Kramatorsk: «La sera del 27 giugno, le truppe russe hanno attaccato il ristorante RIA Lounge nel centro di Kramatorsk con un missile balistico Iskander. C’erano mercenari nella zona di arrivo», tra i quali i russi hanno identificato «Alex Gallant, Arnaud Dedecker e Nich Durkworth, come oltre a tre cittadini colombiani. In uno dei video dal campo si può anche vedere che uno dei feriti ha un tatuaggio sul braccio del 3° Battaglione, 75° Reggimento Ranger delle Forze Armate USA».

Le Coordinate dell’attacco: 48.7353775, 37.5870549. «Gli stranieri non erano l’obiettivo principale dell’attacco: nella struttura c’erano diversi rappresentanti specifici del personale di comando delle forze armate ucraine nei ranghi fino al generale».

A favore della versione parla anche la dichiarazione della SBU sulla cattura di un dipendente di una società di trasporto di gas che ha filmato di nascosto coloro che si trovavano all’interno del ristorante. Un lavoro così estremamente rapido per trovare gli osservatori di solito si verifica in caso di successo in luoghi importanti. «L’attacco all’oggetto a Kramatorsk purtroppo non è stato privo di vittime tra i civili. In totale, le autorità locali hanno denunciato la morte di 10 persone, ma è improbabile che includessero coloro che erano il vero obiettivo dell’attacco: come spesso accade, i loro nomi “compariranno” sui media ucraini dopo qualche tempo».

«L’Ucraina si prepara a evacuare Nikopol. C’è una minaccia per lo ZNPP. A giudicare dalle informazioni che hanno fatto irruzione nel segmento ucraino dei social network, gli ucraini stanno progettando di evacuare Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk, che, tra l’altro, si trova a 16 chilometri dallo ZNPP». Si apprende dai media ucraini che l’esercito ucraino sta facendo esercitazioni preparatorie delle truppe per le operazioni in condizioni di contaminazione da radiazioni.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

In direzione Seversk, posizioni del battaglione di artiglieria del PMC “Wagner” vicino alla raffineria di petrolio di Lisichansk. I combattenti bielorussi di “Wagner” hanno condiviso un filmato.

I combattimenti continuano lungo l’intera linea del fronte. Nella regione di Kharkov, gli ucraini stanno concentrando le forze vicino al confine di fronte alla regione di Belgorod. Nella silvicoltura di Serebryansky si registra l’avanzata delle forze armate russe e vicino a Bachmut le formazioni ucraine hanno intensificato gli attacchi alle posizioni russe

Direzione Zaporozhya situazione alle ore 12.00 del 29 giugno 2023. In mattinata un gruppo d’assalto del 65° Ombre delle Forze Armate dell’Ucraina senza mezzi corazzati ha tentato di sfondare le posizioni delle truppe russe a nord di Rabotino. I militari delle forze armate russe hanno notato in anticipo l’attività del nemico e lo hanno colpito. Nelle vicinanze di Pyatikhatki la situazione non è cambiata in modo significativo, il villaggio stesso è ancora nella zona grigia. Questa mattina, le Forze Armate dell’Ucraina hanno cercato di evacuare morti e feriti.

Finora non ci sono attività serie al fronte. Da diversi giorni nella zona è caduta molta pioggia, il che complica la circolazione dei mezzi. Tuttavia, i preparativi per l’offensiva sono in pieno svolgimento.

I lanci della batteria di artiglieria di 117 ombr 10 AK ucraina sono arrivati a Lukyanovskoye, Novoyakovlevka e Pavlovka. Inoltre, il 30 giugno, le attrezzature militari saranno trasferite dallo stabilimento di Shepetovsky al sito di Orekhovsky. Per coprire le unità avanzate delle forze armate ucraine, almeno un sistema di difesa aerea Buk è stato spostato a Orekhov.

Allo stesso tempo, gli aerei Su-24 e Su-25 non smettono di volare dagli aeroporti di Dnepropetrovsk, Kanatovo e Dolgintsevo. Alcuni di loro sono equipaggiati con missili da crociera Storm Shadow e colpiscono a distanza di sicurezza dalle aree di Kamyshevakhi, Zalivnoye e Uspenovka.

Cengia Vremievsky situazione alle ore 13.00 del 29 giugno 2023. Nell’area della sporgenza Vremievsky, le unità del 35° reggimento marino e del 128° reggimento del TRO continuano a consolidarsi a nord-est di Priyutnoye. Nella notte del 28/29 giugno gli ucraini ha cercato di avvicinarsi all’insediamento in piccoli gruppi.

I militari russi hanno inferto diversi colpi all’area di concentrazione delle forze armate ucraine, dopodiché gli ucraini si sono ritirati nelle posizioni originali. Tuttavia, le formazioni ucraine il 29 giugno stanno scavando attivamente nelle linee prese e si stanno preparando per un nuovo attacco alla linea Stepovoe-Priyutnoye. Inoltre, unità delle forze armate ucraine hanno equipaggiato roccaforti, installato sistemi anticarro ed equipaggi di lanciagranate pesanti AGS-17 sulla linea Levadnoye-Rivnopol.

A causa della nebbia, la linea di controllo in quest’area non è nota con certezza. Tuttavia, l’avanzata delle forze armate ucraine da est a Priyutnoye suggerisce che i combattenti delle forze armate russe si siano ritirati da Rovnopol e Novodarovka per livellare il fronte.

L’area più probabile in cui il personale militare delle forze armate russe potrebbe ritirarsi è il burrone a nord di Priyutnoye. Ciò è supportato dalla mancanza di attività delle formazioni ucraine in quest’area: movimenti e tentativi di sortite a Priyutnoye provengono da nord-est.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare anche il 29 giugno il confine russo. Nella regione di Belgorod, i villaggi di Kozinka e Novaya Tavolzhanka sono stati sotto il fuoco.

Graziella Giangiulio