UKRAINERUSSIAWAR. Tokyo vuole i militari a protezione delle sue centrali nucleari

Il Giappone sta considerando il dispiegamento delle Forze di Autodifesa per garantire la sicurezza delle centrali nucleari del paese, alla luce dell’attacco all’impianto nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina che ha dimostrato un fatto nuovo: i reattori nucleari possono essere ritenuti obiettivi militari. Fino ad ora, le misure di sicurezza nucleare del Giappone si sono concentrate sulla preparazione e la risposta ai disastri naturali come i terremoti e gli tsunami, così come sull’antiterrorismo.

Come riporta Nikkei, tra le misure in esame ci sono il dispiegamento di missili intercettori e l’uso delle Sdf per proteggere le centrali nucleari in tempo di pace. Le misure dovrebbero riflettersi nella strategia di sicurezza nazionale, che sarà rivista entro la fine di quest’anno. L’attuale strategia di sicurezza nazionale, che è stata impostata nel 2013, non descrive un’eventualità in cui le centrali nucleari del paese siano attaccate da un militare straniero. Menziona solo «garantire la sicurezza degli impianti nucleari» in una sezione sulla lotta al terrorismo internazionale.

Toyoshi Fuketa, presidente della Nuclear Regulation Authority nipponica, ha detto che le revisioni della sicurezza delle centrali nucleari «non presuppongono un attacco armato dovuto a un conflitto tra due paesi, quindi non richiedono alcuna contromisura». Questo in parte perché il protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra proibisce gli attacchi alle centrali nucleari. L’invasione russa dell’Ucraina ha reso chiaro che un attacco a una centrale nucleare potrebbe avvenire in violazione del diritto internazionale.

Anche se non ci sono stati danni al reattore, una centrale nucleare potrebbe subire un grave incidente se le sue tubature o la rete elettrica circostante venissero danneggiate.

L’8 marzo, le autorità locali di Fukui hanno incontrato il ministro della Difesa Nobuo Kishi e hanno chiesto di difendere gli impianti nucleari della prefettura. Hanno anche chiesto al Ministro di schierare le Forze di Autodifesa nella regione di Reinan della prefettura, dove si trova un gran numero di centrali nucleari. Mercoledì, al primo Ministro Fumio Kishida è stato chiesto che tipo di misure adotta il Giappone per difendere i suoi impianti nucleari. Il premier ha detto che il suo governo «esaminerà se il rafforzamento delle capacità di difesa è sufficiente», aggiungendo che «considereremo questo in termini concreti durante la revisione della strategia di sicurezza nazionale e altri documenti».

Con il prezzo del greggio e del gas naturale liquefatto che è salito alle stelle a causa dell’invasione dell’Ucraina, l’energia nucleare è stata discussa come una via d’uscita dalla conseguente crisi energetica. Una preoccupazione, tuttavia, è che le centrali nucleari potrebbero essere prese di mira da missili balistici o da crociera. Un modo per rendere sicuri questi impianti potrebbe essere quello di schierare un’unità missilistica Patriot nelle vicinanze dell’impianto. Le unità possono abbattere i missili in arrivo con i propri missili guidati terra-aria.

Vent’anni fa, fu proposto di impiegare le Sdf in operazioni antiterrorismo per proteggere le centrali nucleari. L’utilità dell’idea, tuttavia, non fu ampiamente compresa all’epoca. Nel frattempo, negli Stati Uniti, la Nuclear Regulatory Commission ha stabilito standard di sicurezza centralizzati, e la Guardia Nazionale e le compagnie di sicurezza private il cui personale ha esperienza militare spesso forniscono protezione, alle centrali nucleari.

Tommaso Dal Passo