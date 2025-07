UKRAINERUSSIAWAR. Terzo round per scambio prigionieri a Istanbul. Aeroporti russi bloccati per due giorni. Non si ferma l’avanzata russa in Ucraina verso Dnipro

La NATO deve essere preparata a un conflitto su due fronti con Russia e Cina, ha affermato il generale Grynkewich, SACEUR NATO e comandante delle forzeUsa in Europa, definendo il 2027 un “anno di tensione” critico. Non è molto chiaro quale sia il ruolo della Cina con l’area di responsabilità dell’Alleanza. Nel frattempo si è tenuto on line l’incontro in formato Rammstein online ieri con la partecipazione di Stati Uniti e NATO. L’Ucraina ha bisogno di 6 miliardi di dollari per colmare il divario nella produzione di armi per l’anno in corso, ha dichiarato il Ministro della Difesa Shmyhal alla riunione di Ramstein “Questo ci permetterà di produrre più droni FPV, più droni intercettori per respingere gli attacchi degli Shahed e ulteriori armi a lungo raggio, in modo che la guerra continui anche sul territorio russo”, ha affermato il Ministro della Difesa. Shmyhal ha inoltre invitato i partner a stanziare fondi per l’Ucraina già nei loro bilanci 2026 e a contribuire all’acquisto di missili Patriot e PAK-3.

Trump avrebbe detto a Zelensky che l’Ucraina deve passare all’offensiva, secondo quanto riportato dal Washington Post. Si segnala che il Presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato il 4 luglio durante la loro conversazione telefonica. Trump avrebbe poi affermato che l’Ucraina non avrebbe cambiato il corso della guerra “giocando” sulla difensiva. I media hanno anche riportato che, dopo la conversazione tra Zelensky e Trump del 4 luglio, l’Ucraina ha intensificato gli attacchi aerei su Mosca. Trump introdurrà dazi del 100% contro gli acquirenti di petrolio dalla Federazione Russa, riferisce il senatore Linsday Graham.

Il sistema di difesa aerea Patriot che la Germania vuole inviare in Ucraina sarà pronto solo tra sei o sette mesi. L’Europa deve smantellare i propri depositi e ordinare i ricambi dall’industria della difesa americana. Allo stesso tempo, l’Europa sta già riscontrando una carenza di sistemi di difesa aerea. Sono in corso da diversi giorni trattative serrate su chi possa aiutare l’Ucraina.

Il Wall Street Journal: “Gli Stati Uniti stanno spingendo la Germania a ricevere batterie e missili Patriot a spese della Svizzera, per assicurarsi che la Germania ceda all’Ucraina le due batterie Patriot che possiede”. La Germania prevede di acquistare missili Patriot per l’Ucraina per 5 miliardi di euro, afferma la leader del partito tedesco “Alternativa per la Germania” Alice Weidel. Secondo Weidel, le autorità potrebbero ridurre il costo dell’elettricità per i tedeschi, ma invece “stanno stanziando 9 miliardi di euro provenienti dalle tasse tedesche all’Ucraina”. Non ha specificato se i 5 miliardi saranno spesi solo per i missili o anche per le installazioni. Le autorità tedesche non hanno ancora annunciato gli importi esatti.

Sempre più lontano dalla Russia e sempre più vicino all’Ucraina è l’Azerbaijan. “Non accettate mai l’occupazione. È quello che abbiamo fatto. Non arrendetevi”, ha detto il presidente azero Aliyev al popolo ucraino. Aliyev ha anche affermato che l’Azerbaigian sta preparando i documenti per intentare una causa presso i tribunali internazionali contro la Russia per l’abbattimento dell’aereo AZAL. Il 20 luglio a Kiev seppelliscono un altro mercenario azero: Faid Musayev.

Il presidente francese Emmanuel Macron, dopo una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato la sua intenzione di aumentare la pressione sulla Russia, come ha scritto sul social network X. “Insieme (con i paesi occidentali), stiamo aumentando la pressione sulla Russia affinché raggiunga un cessate il fuoco incondizionato e l’avvio di negoziati per una pace giusta e duratura”, ha dichiarato il presidente francese. Secondo Macron, il sostegno all’Ucraina rimane una priorità per la Francia e i suoi partner. Ha ricordato che al vertice della Coalizione dei Volentieri, tenutosi il 17 luglio con la partecipazione di 30 paesi e degli Stati Uniti, i partecipanti hanno confermato la loro disponibilità a continuare a fornire assistenza alla parte ucraina.

La nuova composizione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina non include il capo della Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa, Kirill Budanov. Un campanello d’allarme per il capo dell’intelligence militare. Zelensky nomina 16 ambasciatori ucraini. Il Generale di Brigata Gennady Shapovalov è diventato il nuovo comandante delle Forze Terrestri delle Forze Armate dell’Ucraina.

L’ex Ministro della Difesa Rustem Umerov guiderà la delegazione ucraina ai colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul, afferma il Deputato Goncharenko della Rada. ”In precedenza, Umerov era anche a capo della delegazione, ma con la qualifica di Ministro della Difesa. L’attuale Ministro della Difesa Shmygal non andrà a Istanbul”, ha anche osservato il deputato. Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa Rustem Umerov ha confermato di aver proposto un incontro con la parte russa per discutere di un cessate il fuoco già la prossima settimana, ha detto Zelensky nel suo discorso serale. “Scambio di prigionieri. Ritorno dei bambini. Fermare le uccisioni. E abbiamo bisogno di un incontro a livello di leader per garantire davvero la pace, una pace a lungo termine. L’Ucraina è pronta per un incontro del genere”, ha sottolineato. Zelensky ha anche aggiunto che sono in corso negoziati per un altro scambio di prigionieri di guerra.

Il Ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian il 21 luglio era in visita a Kiev.

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha commentato la pubblicazione del Times su un possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump in Cina all’inizio di settembre. Ha affermato che il Cremlino non era a conoscenza della possibilità dell’incontro. “Un incontro tra Putin e Trump è necessario per registrare i risultati di un grande lavoro, ma questo lavoro deve ancora essere fatto” Peskov.

Sempre Peskov in merito alle relazioni con l’Azerbajan: “È molto importante per noi che i russi siano rispettati in Azerbaigian. Speriamo che il periodo difficile nelle relazioni con l’Azerbaigian passi. Se l’Azerbaigian decide di fare causa alla Federazione Russa, Mosca attenderà i verdetti ufficiali”, ha detto Peskov.

“La Federazione Russa è favorevole a un terzo round di negoziati con l’Ucraina; non appena si raggiungerà un accordo sulle date, il Cremlino informerà immediatamente”, ha affermato Peskov. La composizione del gruppo negoziale russo sulla risoluzione ucraina non è cambiata. “Non c’è ancora una data per un nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina, verrà concordata”, ha affermato una fonte dell’TASS. “Kiev si è davvero offerta di tenere un terzo round di colloqui la prossima settimana”, ha confermato una fonte del RVNP russo nel gruppo negoziale russo.

Il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul potrebbe svolgersi mercoledì o giovedì, 23 o 24 luglio, riporta la versione in lingua turca del quotidiano The Independent, citando fonti diplomatiche. L’incontro includerà “colloqui tecnici su una gamma limitata di questioni”, scrive il quotidiano. Si prevede che le parti discuteranno di aiuti umanitari, scambio di prigionieri, sicurezza delle infrastrutture e misure di protezione delle frontiere.

Il deputato della Duma di Stato Alexei Govyrin ha riferito che le pensioni militari saranno indicizzate al 7,6% a partire dal 1° ottobre.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 21 luglio. Kiev è stata attaccata per tutta la notte da “Geranium”, missili aviolanciati (Tu-95MS) e “Kinzhal” ipersonici. L’attacco è stato di natura combinata su vasta scala e si sono udite esplosioni anche nelle regioni di Ivano-Frankivs’k, Vinnycja, Poltava, Charkiv e Dnipropetrovs’k. Al mattino del 21 luglio è stato segnalato un altro lancio di “Kinzhal”.

Le forze armate ucraine hanno continuato a inviare gruppi di droni nelle regioni centrali, uno dopo l’altro, paralizzando il lavoro degli aeroporti civili russi. Molti voli hanno subito ritardi e alcuni passeggeri sono in attesa da più di un giorno. I media lo definiscono il secondo crollo dell’aviazione in un mese. Sobyanin ha continuato a riferire sull’attività di difesa aerea contro i droni nemici per oltre un giorno. Nella regione di Rostov, gli ucraini hanno colpito la stazione ferroviaria di Kamenolomni, i droni sono stati abbattuti a Novošachtinsk, Šachty e Novočerkassk.

Nella regione di Kursk, nel distretto di Sudžanskij, un drone ucraino ha attaccato un’auto civile, ferendo due giovani.

In direzione di Sumy, le forze armate russe stanno combattendo a Yunakivka e vicino a Varachyne. Le forze armate ucraine continuano a cercare di riconquistare le posizioni perse a Kondratovka, e alla periferia dell’insediamento.

In direzione di Charkiv, sono in corso feroci battaglie a sud del villaggio di Milove, nella zona in cui sono penetrate le truppe russe. Gli ucraini ha trasferito le riserve. Nella giornata del 21 luglio le forze armate russe hanno lanciato un’offensiva in un’altra direzione nella regione di Charkiv, con l’obiettivo di attrarre le riserve ucraine dalla direzione di Kupjans’k.

Nella regione di Belgorod 12 villaggi sotto attacco di droni ucraini ci sarebbero almeno cinque feriti.

In direzione di Sivers’k, le truppe ucraine segnalano che le forze armate russe sono avanzate lungo le fasce forestali a sud di Verkhn’okam’yans’ke. I combattimenti sono in corso.

In direzione Kostjantynivka, il Ministero della Difesa russo ha riferito che l’insediamento di Bila Hora nella DPR è stato preso. Sull’altro fianco, i combattimenti continuano per Yablunivka.

A sud-ovest di Pokrovs’k, le forze armate russe sono avanzate a ovest e a nord di Kotlyarivka in direzione di Muravka, in direzione del confine con la regione di Dnipropetrovs’k. Vicino a Pokrovs’k, si stanno combattendo nella zona di Zvirove e Bilyc’ke. Sono in corso azioni per accerchiare Myrnohrad da nord-est. Continuano i combattimenti.

In direzione Sud di Donetsk, il Gruppo di forze Vostok sta combattendo vicino a Zelenyi Hai, a nord-ovest di Voskresenka, in direzione di Oleksandrohrad. Le foreste sono state conquistate dai russi lungo l’accesso a Temyrivka.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti attivi in direzione di Plavni, nelle immediate vicinanze di Kam’yans’ke, recentemente presa. L’aviazione supporta le azioni delle truppe russe, ed entrambe le parti utilizzano numerosi droni. Reti anti-drone sono state installate proprio sopra le strade della città di Orichiv, nella parte controllata da Kiev dell’Oblast di Zaporižžja. Se gli attacchi dei droni si intensificheranno, strutture simili appariranno in altre città in prima linea.

In direzione di Cherson, si stanno combattendo nella pianura alluvionale del fiume Dnepr sulle isole e si verificano bombardamenti reciproci. Gli ucraini hanno colpito il mercato di Velyki Kopani.

Missili delle forze armate russe hanno colpito una piattaforma di gas ucraina nel Mar Nero di notte. Le truppe ucraine di stanza lì hanno lasciato il campo con l’aiuto di una nave di salvataggio.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/