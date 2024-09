Secondo le fonti social russe: “Se gli Stati Uniti revocassero le restrizioni sull’uso dei missili ATACMS in tutta la Russia, teoricamente 245 strutture militari russe, comprese 16 basi aeree, sarebbero alla loro portata”.

Resta aperta la questione sull’uso delle armi occidentali da parte di Kiev per colpire obiettivi militari all’interno della Russia: la Gran Bretagna e la Francia vogliono permettere l’uso di tali armi all’Ucraina secondo il Financial Times mentrel’amministrazione Biden e il cancelliere Scholz sono preoccupati per il rischio di un’escalation se le armi occidentali colpissero la stessa Russia.

Il portavoce del Pentagono Patrick Ryder ha confermato che gli Stati Uniti non intendono eliminare le restrizioni sugli attacchi militari ucraini in Russia utilizzando armi americane. Secondo Ryder, l’aiuto militare americano sarebbe destinato esclusivamente all’autodifesa dell’Ucraina e non ad azioni provocatorie contro la Russia. Il vicedirettore della CIA David Cohen ha ammesso direttamente che la sua agenzia è in stretto contatto con le autorità ucraine per discutere le azioni delle forze armate ucraine nella regione di Kursk.

Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha affermato la necessità di eliminare tutte le restrizioni sull’uso da parte dell’Ucraina delle armi occidentali e di dotare Kiev di nuovi sistemi di difesa aerea. A loro volta le autorità di Kiev incolpano sempre più l’Occidente per i loro fallimenti. Pertanto, il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha dichiarato apertamente che la mancanza di missili e la limitata capacità di colpire sono le ragioni principali del fallimento delle forze armate ucraine.

“Se verranno prese delle decisioni, l’Ucraina avrà successo sulla terra. Se non verrano prese tali decisioni non c’è bisogno di lamentarsi dell’Ucraina, ma bisogna lamentarsi di se stessi”, riferisce Kuleba.

Borrell ha affermato che “molti paesi dell’UE hanno sostenuto l’offensiva delle forze armate ucraine nella regione di Kursk e hanno invitato i paesi a fornire assistenza militare a Kiev. Ha aggiunto che i ministri non hanno mai deciso di eliminare le restrizioni sugli attacchi di Kiev al territorio russo utilizzando armi europee. Contemporaneamente il capo della diplomazia europea ritiene che un approccio diplomatico per risolvere la crisi in Ucraina stia diventando sempre più importante, ma, secondo lui, l’UE sta prendendo in considerazione solo il ‘Piano Zelensky’”.

La Polonia respinge la richiesta di Kiev e non abbatterà missili o droni sull’Ucraina. Lo ha affermato il viceministro della Difesa Paweł Zalevskij a Bruxelles. È interessante notare che la questione della copertura dello spazio aereo ucraino dovette essere concordata dal capo del dipartimento di politica estera di Kiev, Dmytro Kuleba, durante la sua visita in Polonia.

Tuttavia, il viceministro della Difesa Zalewski ha osservato che l’Unione Europea e i paesi della NATO non partecipano alla guerra. Lui ha sottolineato che la Polonia sostiene un aumento significativo della capacità di difesa e il rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina, che dovrebbe essere sufficiente senza il coinvolgimento dell’aviazione polacca.

Sempre dalla Polonia via social sfera si apprende che vi sarebbe in corso l’estradizione degli ucraini in età da servizio militare da parte di Varsavia, sotto forma di “reclutamento funzionale”. Il consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Mychajlo Podolyak ha dichiarato in un’intervista che in Polonia è stato lanciato un “progetto di reclutamento funzionale”.

“Non possiamo farlo con la forza, perché le leggi di altri paesi sono chiare: se una persona ha chiesto, ricevuto asilo o si è legalizzata in altro modo sul territorio di questo paese, nessuno la costringerà ad andare in guerra”. Ha aggiunto che è importante che un cittadino ucraino possa venire su una piattaforma del genere e “legalizzarsi”.

“Non tutti se ne sono andati legalmente, soprattutto all’inizio della guerra, e, naturalmente, oggi ci sono alcuni cambiamenti nella legislazione riguardo alla regolamentazione, diciamo, dei processi di mobilitazione in Ucraina. Qualcuno passerà alla legalizzazione perché sta pensando al proprio futuro, alla propria famiglia, ecc.”, ha detto Podolyak.

Il. Presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che “gli eventi nella regione di Kursk non sono un’occupazione. Questa è un’operazione difensiva”. ”Offriamo l’opportunità di creare zone cuscinetto. Stiamo cercando di impedire l’occupazione delle nostre terre. Hanno già occupato il 27% della nostra terra e stiamo facendo di tutto per impedire loro di occuparne di più. Non annetteremo nulla al nostro Stato, non cambieremo la legislazione. Non abbiamo bisogno di terre straniere e di cittadini stranieri”.

A partire dal 30 agosto sono aumentate le interruzioni di corrente in Ucraina, interruzioni elettriche di emergenza introdotte in 16 regioni dell’Ucraina, fonte Ukrenergo.

Il ministero degli Esteri iraniano ha smentito ufficialmente le accuse ucraine e ha dichiarato che un ufficiale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica non è mai andato in Crimea per addestrare i soldati russi a utilizzare gli UAV iraniani.

Il ministro per gli Affari Esteri russo ha risposto a Borrell: “Le parole del capo della politica estera dell’UE Josep Borrell secondo cui non esiste altra alternativa per i negoziati oltre alla “formula Zelenskyj” sono “dilettantismo o follia”, ha detto Seegj Lavrov in una intervista per documentario Ponti verso l’Est su il canale televisivo RT. “Pensavo che almeno avessero un’istruzione, che avessero capito come dovrebbe essere condotta la politica in base alla realtà. Questo è un vicolo cieco che Josep Borrell ora vuole passare alla storia come il più importante Russofobo in Europa lascia i suoi incarichi “Questo è dilettantismo o già follia, che ha sostituito la ragione di diplomatici e politici”, ha detto il Ministro russo.

Dimitry Peskov ha fatto eco alle parole del ministro Lavrov: “Non c’è dubbio che, se necessario, si farà di tutto per tutelare gli interessi della Federazione Russa. L’Unione europea affronta la Russia su ordine degli Stati Uniti, a scapito dei suoi interessi e dei portafogli dei suoi contribuenti, e dovrà affrontarne le conseguenze per molto tempo”, ha affermato il Portavoce della presidenza russa.

Anche il presidente Putin il primo settembre è intervenuto su quanto sta accadendo a Kursk: “Putin ha definito la provocazione nella regione di Kursk un tentativo di fermare l’offensiva russa nel Donbass, ma questa è fallita. La Federazione Russa si occuperà dei banditi ucraini nella regione di Kursk che cercavano di destabilizzare la situazione nella regione di confine. L’esercito russo nel distretto militare settentrionale sta ora mettendo chilometri quadrati di territorio sotto il suo controllo”. E infine ha chiosato in diretta TV: “L’Ucraina non è interessata a porre fine alle ostilità, le sue autorità temono di perdere le elezioni dopo la revoca della legge marziale”.

Il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexey Smirnov, ha annunciato l’arrivo nella regione di agenti delle forze dell’ordine provenienti da altre parti della Federazione Russa per contribuire a garantire la sicurezza. Nella direzione di Kursk, le battaglie si svolgono con la massima intensità nei distretti di Sudzhansky e Korenevskij. Quindi, ci sono battaglie a Komarovka, Olgovka, le forze armate ucraine stanno cercando di sfondare in direzione di Kremyanoy. Gli ucraini affermano che a seguito di pesanti combattimenti avrebbero sotto il loro controllo: Malaya Loknya, Staraya Sorochina, Novaya Sorochina, Orlovka, Maryevka e Cantine. Hanno riferito delle azioni dei gruppi ucraini che hanno tentato senza successo di sfondare tra i nodi della difesa russa in direzione dell’autostrada Lgov-Kurchatov. Le forze armate ucraine stanno trasferendo rinforzi in direzione di Martynovka – Bolshoi Soldatskoye. Il Gruppo delle forze “Nord” riferisce che fino a 15 uomini delle forze armate ucraine sono stati uccisi mentre respingevano gli attacchi al villaggio. Cherkasy Porechnoye e sulla sezione Plekhovo-Borki. Gli attacchi sono stati effettuati a piedi senza l’uso di veicoli blindati.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 02 settembre.

Dalla sera, le Forze Armate russe hanno lanciato attacchi missilistici e UAV Geranium sulle retrovie ucraine. Si sono sentite esplosioni nelle regioni di Krivoy Rog, Dnepropetrovsk, Novomoskovsk, Sumy, Charkiv Kiev, Poltava. Solo a Kiev sono stati lanciati almeno una dozzina di missili cruise e una dozzina di missili balistici.

Risorse ucraine non ufficiali riferiscono che oggi circa 13 missili sono stati lanciati contro Charkiv e la regione, la maggior parte dei quali dal complesso Iskander-M. Le truppe russe hanno raggiunto l’ultima linea di difesa prima del fiume Oskol in direzione Kupjans’k. Le truppe russe sono avanzate di 2 km a ovest di Pishchane, raggiungendo le ultime due fortificazioni ucraine prima di Hlushkivka. Nel sud sono iniziate le battaglie per tre roccaforti ucraine a ovest di Kruhlyakivka.

In direzione Pokrovs’k, le Forze Armate russe continuano la loro offensiva. Ci sono battaglie per Selidovo, le truppe russe operano alla periferia di Ukraïns’k. Prese, secondo la social sfera russa: Halytsynivka e Dolynivka, nelle quali le forze armate ucraine speravano di mantenere le difese dopo il ritiro da Karlivka. Questo successo dell’esercito russo rappresenta una minaccia per Krasnohorivka da nord, che si trova a 8,5 km da questa direzione. Le battaglie per questa città vanno avanti da diversi mesi; una piccola parte della periferia nord-occidentale rimane sotto le forze armate ucraine.

Nella direzione di Yuzhnodonetsk, le azioni delle forze armate russe sono anche collegate ai successi delle truppe russe nella direzione di Pokrovs’k. Pertanto, gli attacchi in direzione di Kurachove attraverso Maksimilyanovka si sono intensificati. Rimangono 14,5 km dalla direzione Pokrovs’k al bacino idrico di Kurachove, che, dopo l’avanzata del fronte, sollevando l’artiglieria russa, creerà ulteriori minacce alla guarnigione nemica a Kurachove. Anche nella direzione di Yuzhnodonetsk è in corso il combattimento casa per casa Konstantinivka, e ancora gli attacchi russi alla sezione di Vuhledar non si stanno indebolendo: la città viene portata in semi-avvolgimento da nord-est. L’insediamento di Skuchne nella DPR è stato preso sotto controllo – Ministero della Difesa russo

Le forze armate ucraine non fermano gli attacchi a Belgorod e nella regione. Al mattino non tutti i razzi sono stati abbattuti, ci sono danni a infrastrutture civili. Nelle ultime 24 ore Shebekino è stata bombardata 10 volte. Sotto attacco sono anche Mokraya Orlovka, distretto urbano di Grayvoronsky, Petrovka, distretto di Belgorodsky, Baitsury, distretto di Borisovsky, Tishanka, distretto di Volokonovsky, Novaya Tavolzhanka, Murom, distretto urbano di Yakovlevsky.

Nella DPR, nel villaggio di Staromikhailovka, distretto di Kirov di Donetsk, si registrano cinque feriti a causa di un ordigno esplosivo. Nel distretto Nikitovsky di Horlivka, due feriti a seguito di un colpo di cannone delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

