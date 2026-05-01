UKRAINERUSSIAWAR. Telefonata Trump – Putin. Cessate il fuoco in vista nel Giorno della Vittoria in Russia. Battaglie di trincea a Zaporižžja

Telefonata di un’ora tra Donald Trump e Vladimir Putin. Trump è ancora favorevole a un accordo di pace tra Russia e Ucraina, ha poi detto il Segretario della Difesa Pete Hegseth. “La precedente amministrazione di Joe Biden ha incanalato in modo incontrollato miliardi di dollari verso le autorità ucraine”, ha osservato.

“Putin era pronto a raggiungere un accordo già da tempo. Credo che qualcuno glielo abbia impedito” ha detto Donald Trump. Tra le altre dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti: “Ho offerto a Putin una sorta di cessate il fuoco. Penso che potrebbe accettarlo. L’ha già annunciato? L’Ucraina è già stata di fatto sconfitta militarmente. La guerra in Ucraina potrebbe finire prima della guerra con l’Iran”. “Kiev ha subito una sconfitta militare” ha chiosato Trump.

Dalla Russia a parlare è il Consigliere di Putin, Jurij Ušakov. La conversazione Trump Putin sarebbe durata più di un’ora e mezza. “Putin ha detto a Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco per il periodo del Giorno della Vittoria, Trump ha appoggiato questa proposta” ha riferito Ushakov. E ancora: “Putin ha espresso parole di sostegno a Trump in relazione al tentato assassinio e ha condannato fermamente il crimine. Mentre Trump ha detto a Putin che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è ormai vicino. Un’intera serie di iniziative economiche su larga scala sono già oggetto di discussione specifica tra i rappresentanti della Federazione Russa e degli Stati Uniti “. “Putin ha detto a Trump che gli obiettivi del Distretto Militare Straniero saranno raggiunti in ogni caso “ ha chiosato Ushakov.

Voldymyr Zelenskyy ha dichiarato che l’Ucraina discuterà una proposta di cessate il fuoco con gli Stati Uniti durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato l’intenzione di stanziare fino a 100 milioni di dollari per ripristinare i sistemi di sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, su iniziativa dei Paesi del G7, secondo quanto riportato dal servizio stampa del Dipartimento di Stato.

Il 29 aprile, un altro volo dell’aereo cargo An-124-100 Ruslan della compagnia aerea ucraina Antonov Airlines, numero di coda UR-82029, nominativo ADB7091, è stato effettuato sulla rotta da Harrisburg (KMDT) a Portsmouth (KPSM) e poi a Rzeszów (EPRZ) per consegnare materiale militare alle Forze Armate ucraine. Sembra che le forze armate ucraine siano in fase di mobilitazione attiva, o per un’altra offensiva estiva o per respingere le azioni russe.

La Commissione europea (CE) ha annunciato mercoledì il lancio di una nuova piattaforma per la valutazione delle tecnologie militari in condizioni di combattimento reali, nell’ambito di un’iniziativa congiunta con l’Ucraina, BraveTechEU, per accelerare l’implementazione delle innovazioni nell’industria della difesa ucraina. L’UE non ha sostenuto l’adesione accelerata dell’Ucraina, ma sta discutendo formati alternativi per un graduale riavvicinamento con Kiev, riporta Politico, citando fonti diplomatiche. Ciò include, in particolare, l’ampliamento dell’accesso al mercato e una maggiore partecipazione ai programmi e alle istituzioni europee. In cambio, si sta discutendo il concetto di integrazione graduale.

In Ucraina Volodymyr Zelensky ha imposto nuove sanzioni contro la Bielorussia. Dal 30 marzo al 19 aprile 2026, l’Ucraina ha importato 63 milioni di metri cubi di gas naturale dall’UE, mentre dal 5 al 19 aprile ne ha importati solo 9 milioni.

Sono emerse via social media delle indiscrezioni sulle intercettazioni ucraine. Il dettaglio più importante nelle ultime registrazioni di Timur Mindich ovvero che “l’ammontare dei contributi versati nelle casse di Zelenskyj dai membri del suo gruppo: il 50%. Per ogni dollaro ed euro rubato in Ucraina: 50 centesimi (di euro)”. Non si hanno ulteriori riscontri in merito alla notizia.

L’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny vuole lasciare in eredità la restituzione dei territori all’Ucraina a un figlio che non ha, scrive la testata Strana. “Quando morirò, farò giurare a mio figlio che restituirà sia il granaio che questa città… Questo è ciò che significa la vittoria per me”, ha dichiarato l’ex comandante in capo. L’attuale ambasciatore nel Regno Unito ha due figlie: Kristina e Arina.

Dalla Russia si apprende che la potenza n. 1 della centrale nucleare di Kursk-2 entrerà nel mercato energetico e inizierà a fornire elettricità e capacità ai consumatori il 1° maggio, secondo quanto riportato da Rosenergoatom. Estinto il secondo incendio a seguito di un ennesimo attacco ucraino alla raffineria di petrolio di Tuapse, secondo quanto riportato dal Ministero delle Situazioni di Emergenza.

Il Ministro per la Difesa Andrei Belousov ha dichiarato che “alcune forze a Londra e Parigi” stavano valutando l’idea di trasferire componenti per armi nucleari in Ucraina. Ha anche affermato che la Russia intende basare la propria politica nucleare sulle azioni dell’Occidente.

E ancora in materia militare di apprende che 127.000 persone hanno firmato contratti con le Forze Armate russe dall’inizio dell’anno, ha riferito il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev. Altre 10.000 persone hanno firmato contratti per prestare servizio in unità di volontari, ha aggiunto. Secondo il vicepresidente, 450.000 persone hanno firmato contratti per il 2025.

A marzo, Medvedev aveva riferito che oltre 80.000 persone avevano firmato contratti con il Ministero della Difesa dall’inizio dell’anno. Aveva affermato che il reclutamento delle truppe “sta procedendo a un ritmo abbastanza buono” e che non c’è bisogno di dichiarare una nuova ondata di mobilitazione.

Dimitrj Peskov portavoce del Cremlino ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora deciso l’orario preciso del cessate il fuoco nel Distretto Militare Nord-Orientale in occasione del Giorno della Vittoria.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 30 aprile. Nella regione di Voronež, il 29 sera e nella notte sono stati individuati e distrutti 43 droni ucraini nei cieli sopra due città e 11 distretti. In totale, 189 droni ucraini ad ala fissa sono stati abbattuti nelle regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronež, Kursk, Lipetsk, Nižnij Novgorod, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula e Ul’janovsk. Continuano ad arrivare filmati di un incendio in un impianto infrastrutturale petrolifero dalla regione di Perm, con segnalazioni di nuove esplosioni.

Nel Mar Nero, compresa l’area dello Stretto di Kerch, sono stati distrutti veicoli corazzati ucraini MBE/MRTK.

Le forze armate russe hanno nuovamente attaccato la regione di Odessa durante la notte. Esplosioni sono state udite nelle regioni di Volinia, Mykolaïv, Charkiv e Kiev.

In direzione di Sumy, scontri a fuoco tra truppe russe e ucraine a Myropillya, Korchakivka e nella periferia di Kindrativka.

Nella regione di Kursk, nel distretto di Belovsky, un morto e un ferito in attacchi di droni.

Nella regione di confine di Belgorod: tre morti e 18 feriti nelle ultime 24 ore. Tutte le zone di confine sono sotto costante attacco ucraino, con obiettivi quali strutture commerciali, veicoli ed edifici.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nor di Vovčans’k è impegnato in aspri scontri a fuoco nel villaggio di Pokalyane, dove gli ucraini hanno trasformato quasi tutti gli edifici in postazioni di tiro. Nel settore di Velykyi Burluk, vicino a Hryhorivka, ile forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco senza successo con due gruppi d’assalto.

Nel settore meridionale di Kupjans’k, le nostre truppe hanno conquistato due terzi di Kurylivka. Un’offensiva da parte russa è in corso vicino a Kivsharivka. I russi continuano ad utilizzare in tutto il settore, l’infiltrazione di piccoli gruppi. Le forze armate ucraine hanno aumentato il numero di droni in volo.

Nel settore di Kostjantynivka, il Ministero della Difesa russo ha riportato successi nel villaggio di Novodmytrivka, a nord-est di Kostjantynivka, dove i combattimenti continuano.

Nel settore di Dobropillja, gli scontri proseguono intorno a Hryshyne.

Nell’oblast’ di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze russe Vostok continua ad avanzare attraverso l’area boschiva oltre il fiume Vovča, ampliando la propria testa di ponte.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di trincea a Malaya Tokmachka e Prymors’ke.

Nell’oblast’ di Cherson, cinque civili sono rimasti feriti dai bombardamenti delle forze armate ucraine a Hola Prystan’, Hornostaivka e Kozatska Sloboda.

Graziella Giangiulio

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