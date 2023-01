UKRAINERUSSIAWAR. Tajani chiede stop agli attacchi alle infrastrutture. Fronti: verso accerchiamento operativo di Bachmut

«I Paesi europei potranno chiedere all’Ucraina di avviare colloqui di pace solo se la Russia interromperà gli attacchi alle infrastrutture», ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

Sul versante russo a parlare è il ministro per gli Esteri Sergei Lavrov: «La guerra con l’Occidente non è più ibrida, ma quasi reale (…) La parola ci separa quasi dalla guerra nucleare». Ricordiamo che a parlare di nucleare la scorsa settimana è stato Dimitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza nazionale russo che ha anche chiosato: «La guerra con l’Occidente, quindi, è la nuova guerra patriottica. E la vittoria sarà nostra. Come nel 1812 e nel 1945».

Passando alla linea del fronte, secondo gli analisti militari russi, Vladimir Putin starebbe preparando un’offensiva da tre direzioni che potrebbe partire già a febbraio. A confermare la notizia riferita al Daily Beast il capo del Fondo del Demanio dell’Ucraina Rustem Umerov: «L’attacco arriverà da nord, attraverso la Bielorussia, dalle roccaforti russe nel Donbass e da sud». «Le forze russe ci circondano da 240 gradi, attaccano dal Mar Nero, dalle regioni Bielorussia, Luhansk e Donetsk», ha detto Umerov. «L’Ucraina manca di munizioni e armi», sottolinea che è a zero. «Stiamo combattendo i russi a mani nude», ha detto Umerov.

La Russia ha sempre detto negli ultimi tre giorni che l’evoluzione e quindi l’escalation della Operazione Speciale in Ucraina dipende dalle armi che l’Occidente darà all’Ucraina. In risposta l’Unione europea attraverso le parole di Josep Borrel, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha detto: «Le forniture di carri armati all’Ucraina saranno discusse alla riunione dei ministri degli Esteri dell’UE».

Al momento lo scontro a fuoco va avanti e i russi stanno perfezionando l’utilizzo dei droni, di tutti i tipi con l’artiglieria, in qualsiasi condizione atmosferica e ancora stanno mettendo mano al loro eterno tallone d’Achille: la logistica.

La situazione al fronte alle 13.00 del 23 gennaio era la seguente: nel settore di Soledar, i distaccamenti d’assalto della PMC Wagner stanno avanzando verso Rozdolivka a nord di Soledar e Blahodatne a ovest dopo aver liberato il villaggio di Krasnopillya .

Unità della 10ª Brigata Ogsh, rinforzate con due unità di veicoli corazzati, hanno tentato senza successo di assaltare le posizioni russe sulla linea Rozdolivka-Soledar. L’offensiva è stata vanificata dal fuoco dell’artiglieria.

I membri della 17ª Brigata carri ucraina riferiscono che il motivo principale della perdita di Soledar è l’errore del comando durante il trasferimento e la sostituzione del personale della 128 OGRB. Secondo la task force di Kiev, nelle ultime due settimane le perdite totali dell’intera guarnigione ucraina a Soledar e dintorni sono state di oltre 2.000 morti e feriti.

A nord-est di Bachmut, le forze russe stanno combattendo nei pressi di Krasnaya Gora, dove le forze armate ucraine stanno cercando di mantenere una linea difensiva. L’artiglieria ucraina sta sparando contro le aree di offesa delle forze armate russe.

Le formazioni ucraine in quest’area sono state rifornite di cannoni e razzi d’artiglieria, tra cui l’Olkha-M MLRS di produzione nazionale con una gittata fino a 130 km, nonché di un gran numero di veicoli corazzati. Tuttavia, le forze armate ucraine hanno attualmente una significativa carenza di munizioni, che rende impossibile il bombardamento massiccio. Un equipaggio non può effettuare più di cinque bombardamenti al giorno.

A Paraskoviivka è stato allestito un deposito RAW di fortuna, dove il giorno prima sono stati consegnati altri proiettili, termocamere, radio a onde ultracorte e batterie.

A Bachmut, le squadre d’assalto della PMC Vagner sono avanzate nelle zone di Meat Factory e Zabakhmutka e hanno occupato un’area residenziale alla periferia meridionale dal lato di Opytne.

Il ritiro della 60ª Brigata meccanizzata ucraina dalla stazione di Družkivka continua a causa delle perdite subite. I punti di forza e le posizioni sono occupati dai membri della 93ª Brigata, arrivati per sostituirli.

A sud-ovest di Klishchiivka, i contractor Wagner si sono consolidati a nord e a nord-ovest del villaggio e stanno avanzando verso Ivanivske, avendo stabilito il controllo su quattro capisaldi e tre postazioni di tiro. La cattura di Krasna Hora permetterà di portare Bachmut in un accerchiamento operativo.

Il comando ucraino ha formato un gruppo tattico separato sulla base del 3° distaccamento. Le formazioni di Kiev hanno occupato le aree a sud-ovest e a ovest di Klishchiivka e si stanno preparando a lanciare una controffensiva per riprendere il controllo dei territori perduti.

Alle 14:15 del 23 gennaio scatta l’allarme nelle regioni ucraine di Sumy, Poltava, Kirovograd, Kharkiv e Dnipropetrovsk.

Il ministero per la Difesa russa nel suo briefing mattutino ha confermato la presa dell’insediamento di Krasnopolivka da parte di distaccamenti d’assalto di volontari con il supporto di fuoco dell’aviazione operativa e dell’esercito, delle truppe missilistiche e dell’artiglieria del Distretto Militare Sud.

Graziella Giangiulio