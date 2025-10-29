Secondo il Financial Time, “Putin sta accelerando l’offensiva nel Donbass: ha ordinato la cattura di Pokrovs’k entro metà novembre 2025”. In realtà durante un incontro con i comandanti del gruppo, Vladimir Putin ha affermato l’esatto opposto: “non c’erano scadenze specifiche per le truppe russe”.

“L’intenzione dell’UE di utilizzare illegalmente i beni russi congelati potrebbe portare a un conflitto diretto con la Russia e “diventare il preludio alla guerra”” ha dichiarato alla stampa Victor Orbán. A margine della Conferenza internazionale di Minsk sulla sicurezza eurasiatica, il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjarto ha iniziato il suo discorso in russo, chiedendo “il ripristino della cooperazione internazionale”. Ha inoltre affermato la disponibilità di Budapest a fornire una piattaforma per i negoziati tra Russia e Occidente. “Certo, sarò molto criticato per la mia partecipazione, ma la situazione della sicurezza globale è così grave che devo essere qui oggi”, ha affermato.

Si apprende da fonti stampa, radio nazionale della Lituania, che il Ministro degli Esteri Kęstutis Budrys “si riserva il diritto di bloccare il transito verso Kaliningrad nell’interesse della sicurezza”.

Volodymyr Zelensky dopo la riunione del Quartier Generale Supremo ha dichiarato che: “È stata presa la decisione di ampliare la portata geografica delle nostre armi a lungo raggio contro la Russia”. ”La raffinazione del petrolio russa sta già pagando un prezzo significativo per la guerra e ne pagherà uno ancora maggiore”, ha affermato. A confermare le dichiarazioni del presidente ucraino: “Le forze armate ucraine riceveranno missili Tomahawk se le sanzioni statunitensi contro la Russia falliranno”, afferma il deputato della Rada Chernev. Secondo Chernev, la questione dei missili a lungo raggio non è certo fuori discussione. E gli Stati Uniti stanno usando le informazioni provenienti dal Tomahawk come leva su Putin per portarlo al tavolo delle trattative.

Zelensky ha anche riferito che i combattimenti continuano a Pokrovs’k: “Ho parlato con i militari, prestando particolare attenzione a Pokrovs’k ai distretti limitrofi. È lì che le Forze Armate russe dispongono attualmente delle forze d’attacco più numerose e di una significativa attività d’assalto. I combattimenti continuano anche in città: Pokrovs’k è il loro obiettivo principale”, ha dichiarato.

In merito agli accordi di pace Zelensky ha dichiarato: “L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco solo lungo la linea del fronte”. “Stiamo portando avanti la diplomazia solo dalla nostra posizione. Non ci ritireremo da nessuna parte del nostro Stato. Putin farà di tutto per evitare di incontrarmi. Non ha bisogno di un accordo Russia-Ucraina di per sé”, ha detto Zelensky.

“Il Donbass non può essere riconquistato. La prima cosa che prenderemo è la Crimea”, afferma Libanova, Direttrice dell’Istituto di Demografia e Ricerca Sociale dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina. “Tutti ridono di me, ma ne sono certa. Se la Crimea viene tagliata fuori dalla terraferma, sarà impossibile per i russi mantenerla”, ha detto.

Il ministero per gli esteri russo in una nota ha fatto sapere che non vi è: “Nessun progresso per un nuovo round di negoziati con l’Ucraina”. “Attualmente non ci sono linee guida per un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump”, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

Allo stesso tempo, ha aggiunto, Mosca rimane “in linea di principio” pronta a tenere colloqui. “Rimaniamo in linea di principio pronti a tenere un incontro, se discusso in anticipo dagli esperti”, ha dichiarato Ushakov in una conversazione con il giornalista del VGTRK Pavel Zarubin.

Kommersant ha appreso che la Duma di Stato sta valutando con cautela la possibilità di un incontro con i membri del Congresso americano, la cui convocazione è stata annunciata con sicurezza dal Rappresentante Speciale del Presidente russo Kirill Dmitriev dopo la sua visita negli Stati Uniti. I parlamentari russi stanno attualmente evitando dettagli e previsioni definitive, ma concordano sul fatto che “la questione del ripristino del dialogo” sia attesa da tempo.

I danni alla diga del bacino idrico di Belgorod, causati dagli attacchi delle forze armate ucraine, hanno causato un abbassamento di un metro del livello dell’acqua. È stato dichiarato lo stato di emergenza presso la struttura e sono in corso i lavori di ripristino, ha dichiarato alla TASS l’ufficio stampa dell’Agenzia Federale russa per le Risorse Idriche.

“Macron sogna un intervento militare in Ucraina, senza abbandonare la speranza di passare alla storia come leader militare”, ha dichiarato il Servizio di Intelligence Estero russo, SVR. “Su sue istruzioni, lo Stato Maggiore delle Forze Armate francesi si sta preparando a schierare un contingente militare di circa duemila soldati e ufficiali in Ucraina per sostenere il regime di Kiev. La spina dorsale della formazione sarà costituita da truppe d’assalto della Legione Straniera francese, provenienti principalmente da paesi latinoamericani”, si legge nel comunicato. “Attualmente”, secondo le informazioni ricevute dall’SVR, “i legionari sono già schierati nelle zone della Polonia al confine con l’Ucraina e stanno subendo un intenso addestramento al combattimento”.

Vladimir Putin ha sostenuto la proposta di creare unità di volontari per rafforzare la protezione di strutture importanti a darne notizia Sergej Šojgu, Segretario del Consiglio di Sicurezza russo. La Duma di Stato ha approvato una legge sull’impiego dei riservisti per proteggere strutture critiche. Attualmente, l’impiego di unità composte da riservisti che hanno firmato volontariamente un contratto per prestare servizio nelle riserve è consentito solo durante la mobilitazione o in tempo di guerra.

La legge modifica la Legge sulla Difesa, consentendo l’invio dei riservisti in campi di addestramento speciali per garantire la protezione di strutture critiche e altre infrastrutture vitali. La Duma di Stato ha adottato una legge sulla coscrizione obbligatoria per il servizio militare durante l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Visite mediche, screening psicologici e riunioni della commissione di coscrizione si svolgeranno durante tutto l’anno. Tuttavia, l’invio effettivo dei coscritti per il servizio militare avverrà due volte l’anno.

Il Ministro per gli Affari Esteri russo ha dichiarato: “La Russia non ha mai attaccato e non intende attaccare nessuno degli attuali stati membri della NATO o dell’UE “. “La Russia sta ancora aspettando che gli Stati Uniti confermino le proposte discusse al vertice in Alaska”. “Non si parla da tempo di prorogare il Nuovo Trattato START”, ha affermato Sergej Lavrov. “In qualche modo tutti sono diventati silenziosi.” Lavrov sulla reazione dell’Occidente ai test del Burevestnik: “Non è pervenuta alcuna risposta attraverso i canali diplomatici”.

Ed ora uno sguardo allinea del fronte aggiornato alle ore 15:25 del 28 ottobre. Le ultime 24 ore sono trascorse tra discussioni sul nuovo missile russo Burevestnik, un missile da crociera strategico a propulsione nucleare e a gittata illimitata

Nel corso della giornata, le forze russe hanno lanciato Geranium su Chernihivs’ka, Bozhedarivka, Novgorod-Severskij e Horodnja, nella regione di Chernihivs’ka.

Entro mezzanotte, le forze armate russe hanno abbattuto 23 droni ucraini nelle regioni di Bryansk, Tula e Oryol, nonché nella regione di Mosca.

Nella regione di Bryansk, i militari ucraini hanno colpito civili su un’autostrada nel distretto di Pogarsky per il secondo giorno. Attacchi di droni su veicoli hanno ferito 14 persone nelle ultime 24 ore, ha riferito il governatore.

In direzione di Sumy, le unità d’assalto delle forze aviotrasportate e i marines del gruppo di forze Nord continuano a combattere. Le forze armate ucraine si stanno riorganizzando, stanno portando rinforzi e non ha ancora intrapreso alcuna azione attiva.

Nella regione di Belgorod, sono state segnalate inondazioni in alcune aree a causa di danni a una diga di un bacino idrico.

Nel settore di Charchiv, il gruppo di forze Sever detiene l’iniziativa e sta tentando di sfondare le difese delle forze armate ucraine su un ampio fronte. Sulla riva sinistra del fiume Vovčans’k, aerei d’assalto russi hanno catturato più di 10 edifici tecnici e hanno consolidato le loro posizioni. Si registrano anche conquiste nella regione di Charchiv. Nella foresta a ovest di Serebryansʹkyy, le forze Sever hanno catturato tre roccaforti delle forze armate ucraine, avanzando di 300 metri.

Sul fronte Milove-Khatnje, le unità d’assalto Sever sono avanzate di 550 metri attraverso aree boschive. L’aviazione e le unità di difesa aerea Trussa OS-1A “Solntsepek” hanno effettuato attacchi contro le posizioni delle forze armate ucraine vicino a Dvorichans’ke.

A Pokrovs’k, gli ucraini hanno riconosciuto l’avanzata dei aerei russi d’attacco nella parte nord-occidentale della città, e le unità dell’esercito russo stanno prendendo d’assalto il quartiere industriale. I canali ucraini hanno segnalato l’arrivo di forze speciali della direzione centrale di intelligence del Ministero della Difesa ucraino per rallentare l’avanzata russa.

La cattura di tre insediamenti nelle oblast’ di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja da parte del gruppo di forze Orientali ha rappresentato un importante passo avanti su un ampio fronte: Yehorivka, Pereval’s’ke e Novomykolaivka. Il saliente di Yehorivka suggerisce l’intenzione del nostro comando di tagliare la strada principale per Huljajpole nell’oblast’ di Zaporižžja, un nodo chiave nelle difese nemiche.

Nel settore di Orechiv del fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine stanno prendendo posizione intorno al villaggio di Orechiv dopo che le truppe russe sono entrate a Malaya Tokmachka. Le forze armate russe stanno attaccando le forze armate ucraine con attacchi FPV e altri droni d’attacco. A Prymors’ke, le forze armate ucraine sono in arrivo a distanza ravvicinata, battaglie in corso.

Nel settore di Cherson, le forze armate russe hanno concentrato i loro attacchi oltre il fiume Dnepr, sull’isola di Karantynnyy Ostriv a Kherson. Sulla riva, a Rybal’che, gli ucraini hanno lanciato un attacco mirato contro l’amministrazione del villaggio, sparando con 18 droni FPV con munizioni incendiarie. 11 diverse località colpite da attacchi.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/