Il Consiglio dell’Unione europea ha prorogato tutte le sanzioni contro la Russia per 6 mesi, fino al 31 gennaio 2025. Lo afferma in un comunicato il Consiglio Ue.

Mentre dall’Ucraina il comandante in capo dell’esercito Oleksandr Stanislavovyč Syrs’kyj ha dichiarato che: “Nelle forze armate ucraine si osserva una totale carenza di missili antiaerei a corto raggio”. Al fronte sarebbero inoltre stati schierati 38.000 prigionieri, rilasciati anticipatamente in Ucraina per colmare la carenza di personale delle forze armate ucraine. Lo riferisce il quotidiano britannico The Guardian, citando i dati del ministero della Giustizia ucraino.

Tamponata anche la questione finanziaria Ucraina, almeno per il momento: Kiev ha raggiunto un accordo di principio con il Comitato dei possessori di eurobond dell’Ucraina sulla ristrutturazione del debito estero, ha dichiarato il primo ministro ucraino Denis Shmyhal. Ha affermato che questo “importante passo” nella ristrutturazione consentirebbe di risparmiare 11,4 miliardi di dollari nel servizio del debito nei prossimi tre anni e 22,75 miliardi di dollari entro il 2033. Bloomberg chiarisce che il comitato ha accettato perdite nominali pari al 37% del suo patrimonio su 13 obbligazioni, rinunciando a pretese per 8,67 miliardi di dollari.

Dalla Russia l’agenzia di stampa Tass, fa sapere chenellanotte del 22 luglio, 75 droni sono stati intercettati e distrutti nelle regioni russe, più della metà dei quali nella regione di Rostov, cita il ministero della Difesa russo.

Nella conferenza del lunedì mattina del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha dichiarato: “Il Cremlino non commenta le prospettive di un possibile scambio di Gershkovich, condannato a 16 anni per spionaggio; Il Cremlino non è rimasto molto sorpreso dal ritiro di Biden dalla corsa elettorale, poiché aveva imparato a non stupirsi di nulla che riguardi il tema degli Stati Uniti”.

Peskov ha definito molto importante per la Federazione Russa il futuro delle relazioni russo-americane, sottolineando che “stanno vivendo il periodo peggiore della storia”; “Il Cremlino non si aspetta nulla di buono dall’amministrazione americana uscente nei confronti della Russia; non possiamo ancora valutare il vicepresidente americano Harris; non è stato notato alcun contributo da parte sua alle relazioni con la Federazione Russa; Le dichiarazioni del vicepresidente americano Harris sono piene di retorica ostile alla Russia”. Peskov ha chiosato affermando: “Il Cremlino ritiene ovvio che gli Stati Uniti continueranno ad aiutare l’Ucraina, ma con un crescente onere finanziario per l’Europa; L’assistenza statunitense all’Ucraina non può influenzare l’esito dell’operazione speciale, ma porta al prolungamento del conflitto; La NATO continua a circondare la Russia con le sue infrastrutture”.

Infine l’FSB ha postato un video in cui gli agenti dell’FSB hanno bloccato a San Pietroburgo una rete che trasportava esplosivi dall’Italia e dalla Germania alla Federazione Russa per compiere attacchi terroristici, ha riferito il Centro per le pubbliche relazioni (PSC) del dipartimento.

Secondo l’FSB “le armi terroristiche sono state trasportate in più spedizioni postali (pacchi) dall’Italia e dalla Germania e sono state nascoste negli spazi vuoti dei pezzi di ricambio di automobili”. La DSP ha ricordato che “un sistema simile per il trasporto di esplosivi dall’Europa alla Russia è stato scoperto nell’aprile 2023 nella Repubblica di Crimea”.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte aggiornato alle ore 14:00 del 22 luglio. A partire dalle 08:37 italiane è stato dichiarato l’allarme antiaereo nelle regioni ucraine di Kiev, Sumy e Černihiv, nonché a Kiev. Si sono sentite esplosioni nella regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Fonte rivista ucraina Glavkom. Le autorità locali non hanno commentato la situazione.

In direzione Charkiv: Nel settore Lyptsi a Hlyboke le truppe russe incalzano da est e da sud e si registrano successi tattici. Le forze armate ucraine stanno trasferendo riserve da altre direzioni. A Vovčans’k, le forze armate RF hanno ottenuto successi tattici e sono avanzate nell’area degli edifici a più piani. Nella direzione di Vovčans’k, le forze armate russe premono a Tykhe, ci sono successi tattici. Nella mattinata del 22 luglio l’agenzia di stampa Strana parla di esplosione a Charkiv.

Direzione Kupjans’k-Liman: Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici nell’area di Pishchane. Le forze armate ucraine si sono ritirate in posizioni più vantaggiose e stanno prendendo piede a Kivsharivka e Kolisnykivka.

Le truppe russe sono avanzate sulla strada Makiivka-Novovodyane e continuano a premere nella parte meridionale di Makiivka.

Nella zona di Ternove, le forze armate RF hanno ottenuto successi tattici e sono avanzate lungo il burrone nella parte settentrionale dell’insediamento.

Direzione Seversky: a nord di Bilohorivka, le forze armate ucraine continuano ad attaccare dopo essersi riorganizzate, ma non ottengono successi tattici. nella zona di Spirne il territorio a sud della strada ferroviaria passò sotto il controllo delle Forze Armate della RF. Anche l’altitudine a nord di Ivano-Dar’ivka è passata sotto controllo russo.

Direzione Časiv Jar: Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici sul fianco settentrionale di Časiv Jar e sono avanzate a nord di Kalinina.

Direzione Torec’k: Le forze armate russe premono a sud di Ozarianivka. A Niu-York le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici, avanzando lungo Zalizna Street fino all’incrocio con Kozats’ka Street e assicurandosi un punto d’appoggio lungo Naberezhny Lane in un’area larga fino a 2,23 km fino a una profondità di 1,22 km. E anche dalla direzione sud-est al centro dell’insediamento, il controllo del territorio è stato ampliato di 1 km.

Direzione Pokrovs’k: Le truppe russe continueranno gli attacchi sulla base di Lozuvats’ke in direzione di Tymofiivk, premendo in direzione di Vozdvyzhenka. Le forze armate russe premono tra Prohres e Lozuvats’ke, attaccando da due direzioni; si registrano successi tattici lungo le cinture forestali;

Le battaglie di posizione continuano a Novoselivka Persha, le forze armate ucraine continuano a controllare le posizioni a sud del villaggio. Nell’area di Karlivka, le truppe russe avanzarono verso sud dalla sponda meridionale del bacino idrico di Karlivka e verso l’istmo tra i bacini artificiali lungo la sponda settentrionale. Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici e sono avanzate lungo la cintura forestale a est di Nevel’s’ke.

Su Kurachove: a Krasnohorivka continuano i combattimenti per la parte settentrionale della città. Le forze armate russe hanno successi tattici. Le forze armate russe stanno spingendo a sud di Paraskoviivka verso la strada O0532 Vuhledar-Konstantinivka.

Su Vremivka: a nord di Urozhaine, le battaglie imminenti continuano. La situazione non è cambiata in modo significativo.

A Zaporozhizhie: Non ci sono ostilità attive.

Graziella Giangiulio

