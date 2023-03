UKRAINERUSSIAWAR. Syrsky: pronti per controffensiva a Bachmut. I russi bombardano centro di addestramento e campi militari area Slavyansko-Kramatorsk

Il 25 marzo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev non può ancora lanciare una controffensiva. Lo ha spiegato con il fatto che il Paese sta aspettando la fornitura di carri armati, artiglieria e sistemi di razzi a lancio multiplo americani. Nel frattempo l’Ucraina si è aggiudicata l’ennesimo prestito dal Fondo Monetario Internazionale che ha consentito a Kiev di non rimborsare i debiti fino al 2027. L’importo del prestito è di 15,6 miliardi di dollari.

Putin sull’uranio impoverito sempre il 25 marzo ha detto: «La Russia ha qualcosa a cui rispondere, abbiamo centinaia di migliaia di tali proiettili».

Kiev chiede di convocare immediatamente una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a causa della decisione della Russia di schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia, ha affermato il ministero degli Esteri ucraino in una nota. Nella sua dichiarazione, l’agenzia invita il G7 e l’UE ad avvertire Minsk delle “conseguenze di vasta portata” del dispiegamento di armi nucleari russe. Kiev si aspetta anche “un’azione efficace” dai membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna e Francia, che hanno «una responsabilità speciale per prevenire le minacce di aggressione usando armi nucleari», afferma il rapporto.

Il 26 marzo sulle pagine del Sunday Times si legge che le forze armate ucraine stanno perdendo da 100 a 200 uomini al giorno durante le battaglie per Bachmut. Secondo la pubblicazione, le pesanti perdite subite dalla parte ucraina potrebbero costringere Kiev a lasciare Bachmut. Secondo gli analisti occidentali, le forze armate ucraine dovranno scegliere tra tenere la città a tutti i costi e ritirarsi a Slavyansk e Kramatorsk, dove sono già state predisposte posizioni fortificate per scoraggiare un’ulteriore avanzata russa.

Il 27 marzo sempre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato di aver visitato le posizioni avanzate delle truppe ucraine nella parte della regione di Zaporozhozhia controllata da Kiev. «Regione di Zaporozhye. Posizioni avanzate. Ho l’onore di essere qui», ha scritto Zelensky sul suo canale Telegram, accompagnando la pubblicazione con un video con l’esercito ucraino. In precedenza, l’ufficio del presidente ucraino ha dichiarato che il 22 marzo Zelensky ha visitato le posizioni occupate dalle unità delle forze armate del paese nella direzione di Bachmut e il 23 marzo ha visitato la parte della regione di Kherson controllata da Kiev.

Il 26 marzo, Kiev ha tentato di effettuare un attacco con un veicolo aereo senza pilota del tipo Strizh in una performance shock, ha detto il ministero della Difesa russo. Almeno 8 case private e un grattacielo sono stati danneggiati a seguito di un’esplosione a Kireevsk, nella regione di Tula. Tre i morti. Il numero di morti non è stato importante perché a detta del Ministero per la Difesa, è entrato in funzione il sistema di guerra elettronica Pole-21 che ha colpito un UAV d’attacco ucraino, il suo sistema di navigazione è stato disabilitato, il drone si è poi schiantato nell’area di Kireevsk.

Anche il comandante delle forze di terra ucraine, Alexander Syrsky, il 27 marzo ha visitato le posizioni militari vicino a Bachmut per valutare la situazione e ha preso una serie di decisioni operative, scrive Military Media Center. In precedenza, Syrsky ha affermato che Kiev potrebbe presto passare all’offensiva nella regione di Bachmut. «Il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine Alexander Syrsky ha visitato ancora una volta i punti più caldi nella direzione di Bachmut. Ha valutato la situazione e ha adottato una serie di misure per risolvere problemi che impediscono l’effettiva attuazione delle missioni di combattimento. Il comandante ha anche preso una serie di decisioni operative volte a rafforzare le nostre capacità di contenimento e infliggere la sconfitta», scrive il Military Media Center. Secondo Syrsky, «la difesa di Bachmut è dovuta a necessità militari».

E se gli ucraini pensano ancora di sconfiggere i russi a Bachmut, il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che il ministero della Difesa russo ha assunto la sicurezza sui fianchi, quindi la Wagner ora ha tutta la copertura che le serve per avanzare. In precedenza, in una lettera aperta al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, Prigozhin aveva affermato che, secondo le informazioni in suo possesso, era prevista un’offensiva su larga scala da Kiev tra la fine di marzo e l’inizio di aprile per tagliare il gruppo Wagner e aveva chiesto di prendere “misure necessarie per impedire l’interruzione” dei gruppi dalle principali forze delle forze armate russe.

A rispondere alle parole del comandante militare ucraino il Wall Street Journal secondo cui Kiev, nonostante l’addestramento militare e l’afflusso di attrezzature occidentali, non sarà in grado di lanciare un’offensiva in stile NATO che preveda un massiccio attacco aereo. «Nonostante l’addestramento e l’afflusso di attrezzature NATO, l’Ucraina non sarà in grado di lanciare un attacco in stile NATO. Attacco aereo con aerei e missili da crociera», scrive la pubblicazione. Secondo John Nagle, già tenente colonnello USA, le truppe ucraine hanno solo un numero limitato di aerei da combattimento ed elicotteri d’attacco, quindi è improbabile che Kiev li rischi in un attacco frontale.

Il 27 marzo si registra un attentato alla vita del capo della polizia Moskvin a Mariupol. L’uomo è scampato all’attentato.

Sempre da fonti social media, i militari russi stanno avanzando nelle foreste vicino a Kreminna (LPR): in due giorni sono avanzati di 500 metri lungo tutta la linea del fronte. Inoltre, i paracadutisti e specnaz russi hanno preso sei roccaforti delle forze armate ucraine, due delle quali erano pesantemente fortificate, hanno detto i combattenti al corrispondente militare di RT Stanislav Obishchenko. Il lavoro principale delle forze russe è ora livellare la linea del fronte. Quindi hanno in programma di colpire il nemico sul fiume Seversky Donetsk.

Fonti ucraine riferiscono che le forze armate russe hanno nuovamente colpito in mattinata obiettivi individuati nella regione di Sumy. Non dicono a cosa stanno lavorando, ma non molto tempo fa, nella regione di Sumy iniziarono ad essere utilizzate bombe plananti, che anche secondo le dichiarazioni del nemico portarono ad un aumento delle perdite delle forze armate ucraine.

I russi inoltre, si apprende sempre via social media stanno usando Lancet-3 in direzione Zaporozhizhia. Nella prima metà della giornata del 27 marzo le forze armate russe hanno attaccato a Orekhovo e alle aree adiacenti. Le posizioni ucraine in città e le posizioni delle forze armate ucraine in periferia e nell’area di Novodanilovka sono interessate dai colpi russi.

Nella Direzione Avdiivska arrivano segnalazioni dal fianco meridionale della offensiva russa. Su un post si legge: «OSN “Vichingo” funziona. Il Grad MLRS sta smantellando le posizioni delle forze armate ucraine a Tonenkoe, gli equipaggi ATGM stanno colpendo i resti dei militanti ucraini in Experimental. Un Fury, un UAV da ricognizione nemico, sta sorvolando la nostra troupe cinematografica. È difficile distruggere con un tale fuoco di armi leggere: devi colpire il motore o il “cervello”. Ma con noi, i combattenti gli hanno trafitto notevolmente le ali, motivo per cui ha iniziato a contrarsi e scendere notevolmente – molto probabilmente, non ha raggiunto il punto di atterraggio».

Da quella direzione secondo i russi arrivano i bombardamenti su Donetsk da quasi nove anni.

In materia di attacchi aerei e bombardamenti reciproci nella zona operativa nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2023 la situazione era la seguente: le Forze Armate russe hanno attaccato le postazioni delle Forze Armate dell’Ucraina a Novovasilievka, Volfino e Bachevsk, nella regione di Sumy. Nella regione di Kharkiv, i militari russi hanno colpito obiettivi a Strelechya, Staritsa e Melovo. In direzione di Starolbisk, le forze armate russe hanno colpito i siti di concentrazione delle formazioni ucraine a Kupyansk, Stelmakhivka e Makeevka.

Nella direzione di Bachmut le forze russe hanno colpito posizioni di militari ucraini in città a Bachmut, Chasovoy Yar e Seversk. Le forze armate russe hanno effettuato attacchi missilistici sui luoghi di concentrazione di attrezzature e manodopera delle forze armate ucraine a Kramatorsk.

Nella direzione di Donetsk, le truppe russe hanno colpito l’accumulo di manodopera nemica ad Avdiivka, Kamenka e nella periferia occidentale di Maryinka. Le formazioni ucraine hanno nuovamente sparato contro il territorio dell’impresa Stirol a Gorlovka: il negozio di acido nitrico e l’edificio degli uffici sono stati danneggiati.

Nella direzione di Yuzhnodonetsk, i militari russi hanno attaccato obiettivi a Novomikhailovka, Vugledar e Prechistovka. Le forze armate RF hanno colpito le posizioni delle forze armate ucraine a Olhovsky, Charivny e Orekhov, nella regione di Zaporizhizhia. A loro volta, le formazioni ucraine hanno sparato contro il collegio di Melitopol: secondo i dati preliminari, diversi edifici sono stati danneggiati, quattro persone sono rimaste ferite.

Nel settore meridionale del fronte, le unità russe hanno attaccato la forza lavoro nemica a Novoselka, Olgovka e Kherson. Di notte, le forze armate ucraine hanno sparato su edifici residenziali a Novaya Kakhovka, Tavriysk e Vasilyevka.

Sempre via social si appende che l’Ucraina ha diramato una nuova informativa selle restrizioni al lavoro dei media nell’Ucraina meridionale. Il 25 marzo, il comando operativo “Sud” delle forze armate ucraine ha annunciato l’introduzione di restrizioni alle attività dei lavoratori dei media nell’area di responsabilità del comando nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Kherson e Dnepropetrovsk.

In conformità con i nuovi requisiti, a giornalisti e reporter sono state assegnate tre zone: “rossa”, dove la presenza dei media è severamente vietata, “gialla” – gli operatori dei media possono lavorare in presenza di un funzionario appositamente autorizzato, e “verde” – non ci sono restrizioni.

Zona Rossa

È assolutamente vietato visitare basi militari, campi di addestramento, porti e aeroporti, nonché altre infrastrutture critiche. Inoltre, ai giornalisti non è permesso lavorare nelle zone confinanti con Pridnestrovie. Nelle regioni di Mykolaiv e Kherson, i giornalisti di Pravdino, Posad-Pokrovsky, Kiselevka, Novopetrovka, Lyubomovka, Snigirevka, Davydov Broda, Belaya Krinitsa e Vysokopolie non possono esserlo. In questi insediamenti, tra l’altro, si svolgono eventi per preparare i mobilitati.

Agli operatori dei media è inoltre vietato avvicinarsi alle rive dell’estuario del Dnepr-Bug, del fiume Ingulets e del bacino idrico di Kakhovka, dove i DRG hanno lanciato su barche e le squadre d’assalto attacchi contro le postazioni russe.

“Zona Gialla”

Accompagnati da rappresentanti autorizzati del ministero della Difesa dell’Ucraina, giornalisti e operatori possono lavorare in diversi insediamenti delle regioni di Mykolaiv e Dnepropetrovsk. Alcuni di essi sono anche dotati di campi di addestramento per i mobilitati. Con restrizioni, si può girare lungo la costa del Mar Nero. Il territorio della Riserva Alibey, a sud di Odessa sulla costa del Mar Nero, è parzialmente compreso nella zona rossa. Vicino alla zona di protezione della natura, si trova il sito di test di Tuzly, dove viene testato l’OTRK Grom-2. Ora Tuzla ha quattro lanciatori OTRK. Inoltre, le attività dei giornalisti vicino al confine con la Transnistria sono completamente vietate. Ciò è dovuto alla concentrazione di diverse centinaia di persone e una dozzina di armi nella PMR, che a Kiev è costantemente negata. Decine di mercenari stranieri operano anche nei villaggi di confine.

E l’istituzione della “zona rossa” lungo il bacino idrico di Kakhovka, il Dnieper e l’estuario del Dnieper-Bug è più associata ai preparativi per la controffensiva delle forze armate ucraine e al probabile forzamento di una barriera d’acqua per distogliere l’attenzione delle truppe russe dal colpo principale.

In chiusura di redazione dell’articolo si apprende che le forze armate russe hanno bombardato l’ufficio di registrazione e arruolamento militare di Slavyansk. 2 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. Secondo la social sfera filo russa sullo sfondo dei preparativi ucraini per un contrattacco vicino a Bachmut, le forze armate russe stanno attaccando quasi quotidianamente le strutture nell’agglomerato di Slavyansko-Kramatorsk. Alcuni attacchi sono piuttosto efficaci: in particolare, il 25 marzo, sono riusciti a colpire le truppe ucraine sul territorio dello stabilimento Emal nel villaggio di Yasnaya Polyana.

Graziella Giangiulio