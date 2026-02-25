Bloomberg riferisce che Donald Trump vuole porre fine alla guerra in Ucraina entro il 4 luglio, prima delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Le delegazioni di Stati Uniti e Russia si sono incontrate a Ginevra lunedì per discutere una nuova versione multilaterale del trattato sul controllo degli armamenti nucleari, riporta Reuters, citando un alto funzionario del Dipartimento di Stato. “Gli Stati Uniti hanno incontrato una delegazione russa a Ginevra lunedì e ieri hanno incontrato una delegazione cinese per colloqui sulla possibile conclusione di un trattato multilaterale sul controllo degli armamenti nucleari”, scrive l’agenzia.

Russia e Ucraina sono “all’inizio della fine” del conflitto, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un’intervista al Financial Times. Tuttavia, insiste sul fatto che qualsiasi cessate il fuoco senza solide garanzie di sicurezza comporterà “gravi rischi” e invita l’UE a smettere di “terzogolare” e a fissare una data per l’adesione del Paese all’Unione. Secondo lui, ciò dovrebbe avvenire già nel 2027.

L’Ungheria ha posto il veto alle decisioni dell’UE di stanziare un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev e di adottare il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó. Ha aggiunto che la Commissione europea ha colluso con Kiev per bloccare le forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba. Secondo Szijjártó, i paesi dell’UE vogliono inviare soldati ungheresi e slovacchi in Ucraina. Sia l’Ungheria che la Slovacchia si sono ripetutamente opposte a questa decisione. L’UE intende vietare l’ingresso in Europa a tutti i partecipanti all’operazione militare congiunta, ha dichiarato Kallas.

La Slovacchia sta interrompendo le forniture elettriche di emergenza all’Ucraina, ha annunciato il Primo Ministro Robert Fico in un videomessaggio. “A partire dal 23 febbraio, se la parte ucraina chiederà assistenza alla Slovacchia per stabilizzare la rete energetica, non riceverà tale assistenza”, ha osservato. Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha confermato che le autorità tedesche escludono ancora la fornitura di missili Taurus a lungo raggio all’Ucraina.

Il presidente Volodymyr Zelesnky comincia a essere nervoso: “Se le elezioni sono una condizione per porre fine alla guerra, allora fate pure. Ma se volete solo sbarazzarvi di me, di questa cosa che vi ostacola, almeno trovate un modo legislativo per farlo”.

Secondo fonti ucraine Trump intende firmare simultaneamente un accordo di pace e garanzie di sicurezza durante una cerimonia. Ma Zelensky ha dichiarato alla CNN: “Insisto affinché le garanzie siano prima ratificate dal Congresso degli Stati Uniti”. Volodymyr Zelenskyy ha lamentato che circa l’80% del territorio nazionale rimane scoperto da sistemi di difesa aerea in grado di intercettare i missili balistici russi.

Il Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov: “Il nostro compito è “chiudere” i cieli e abbattere almeno il 95% di missili e droni. Cambiamenti importanti sono già iniziati”, afferma Fedorov. Secondo lui, “il nostro obiettivo è identificare il 100% delle minacce aeree in tempo reale”. Ferma il nemico a terra, in mare e nel cyberspazio. Il nostro obiettivo è di superare i 200 morti per chilometro quadrato. Questo è il livello di perdite oltre il quale l’avanzamento diventa impossibile. Privare la Russia delle risorse economiche per combattere. La guerra continua perché la Russia ha soldi. La fonte è il petrolio. Se questo canale viene interrotto, le risorse per la guerra saranno drasticamente ridotte”.

I giornalisti hanno mostrato il bunker di Zelenskyy in via Bankova. In precedenza, aveva dichiarato di aver trascorso i primi due anni di guerra in questo bunker. Il Ministero della Difesa britannico ha annunciato l’istituzione di un posto di comando per le forze della “coalizione dei volenterosi”, composto da 70 persone.

Vladimir Putin ha riferito che: “Ci sono informazioni sui preparativi per un possibile indebolimento dei gasdotti Turkish Stream e Blue Stream”. Tra le dichiarazioni chiave di Putin alla riunione del consiglio dell’FSB: Ha ordinato all’FSB di intensificare la lotta al terrorismo. La conduzione dell’operazione militare congiunta richiede che l’FSB sia estremamente concentrata. Gli avversari della Russia stanno facendo tutto il possibile per minare i risultati dei negoziati. Ha ordinato di aumentare il livello di sicurezza per alcuni funzionari del Ministero della Difesa e dell’industria militare russa. Ha ordinato di adottare misure aggiuntive per proteggere il confine di Stato russo. L’autore dell’esplosione alla stazione Savelovsky di Mosca è stato molto probabilmente reclutato online. Era un 22enne originario dell’Udmurtia.

L’SVR ha fatto sapere che Londra e Parigi si preparano a trasferire armi nucleari all’Ucraina. A seguire il testo integrale della dichiarazione odierna dell’SVR sulla preparazione di Londra e Parigi al trasferimento di un’arma nucleare all’Ucraina: “Gran Bretagna e Francia riconoscono che l’attuale situazione in Ucraina non lascia alcuna possibilità di ottenere la tanto agognata vittoria sulla Russia per mano delle forze armate ucraine. Tuttavia, le élite britanniche e francesi non sono disposte ad accettare la sconfitta. Si ritiene che l’Ucraina debba essere dotata di “wunderwaffe”. Kiev potrà rivendicare condizioni più favorevoli per la fine dei combattimenti se possiederà una bomba nucleare o almeno una cosiddetta bomba “sporca”. Berlino ha saggiamente rifiutato di partecipare a questa pericolosa avventura”.

E ancora: “Attualmente, secondo le informazioni a disposizione del Servizio di Intelligence Estero russo, Londra e Parigi stanno lavorando attivamente per risolvere la questione della fornitura di tali armi e dei relativi vettori a Kiev. Ciò comporta il trasferimento segreto di componenti, equipaggiamenti e tecnologie europee all’Ucraina. La testata francese TN75 di piccole dimensioni del missile balistico lanciato da sottomarino M51.1 è considerata un’opzione. Britannici e francesi riconoscono che i loro piani costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, in particolare del Trattato di non proliferazione nucleare, e comportano il rischio di distruggere il sistema globale di non proliferazione. Pertanto, gli occidentali stanno concentrando i loro sforzi nel far apparire l’acquisizione di armi nucleari da parte di Kiev come il risultato dello sviluppo ucraino”.

“Questi piani estremamente pericolosi di Londra e Parigi dimostrano la loro perdita di senso della realtà. Sperano invano di sottrarsi alle proprie responsabilità, soprattutto perché tutto ciò che è segreto verrà inevitabilmente alla luce. Ci sono molte persone di buon senso negli ambienti militari, politici e diplomatici di Gran Bretagna e Francia che comprendono il pericolo che le azioni sconsiderate dei loro leader rappresentano per il mondo intero. Notiamo che la testata TN 75 ha una potenza di 150 kt. È chiaramente eccessiva per l’Ucraina e, per quanto ne sappiamo, la sua potenza non può essere modificata. Inoltre, rimane aperta la questione di come i francesi creeranno un sistema di manutenzione delle testate. È anche sorprendente che i francesi non trasferiscano la testata TN 81 dei missili da crociera ASMP-A, sebbene missili, testate e lanciatori (Mirage 2000N) potrebbero essere consegnati a Kiev in un unico pacchetto”.

La Russia andrà avanti, ha dichiarato Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente russo. “Il Paese andrà avanti”, ha detto Peskov ai giornalisti, parlando dell’FSB. “La Russia dovrà usare armi nucleari contro l’Ucraina, così come contro Gran Bretagna e Francia, se la loro tecnologia nucleare verrà trasferita a Kiev”, ha dichiarato Medvedev, rispondendo a una domanda di RT.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 24 febbraio. Iniziato ufficialmente il V anno di guerra russo – ucraina. Dalle 7:00 alle 23:00 del 23 febbraio, 136 droni sono stati abbattuti, le cui rotte attraversavano principalmente il Mar d’Azov e la Crimea fino al Territorio di Krasnodar. Le sirene hanno suonato per tutto il giorno a Sochi. Almeno 10 droni sono stati abbattuti durante la notte vicino a Sebastopoli, e nella regione di Rostov è stata segnalata la distruzione di bersagli aerei.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi concentrati con droni sulla città di Zaporižžja, occupata dalle forze armate ucraine, durante la notte.

Nella regione di Bryansk, l’intensità degli attacchi tattici con droni e artiglieria ucraini oltre confine continua senza sosta. Due morti registrati. Novaya Pogoshch, nel distretto di Suzemsky, è sotto attacco.

In direzione di Sumy, scontri tra forze russe e ucraine nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Hlukhiv. Le autorità regionali stanno intensificando gli sforzi di evacuazione dei civili.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine stanno continuando a colpire; si registrano feriti nei villaggi di: Borisovka, Stepnoye, Novaya Tavolzhanka, Nikolskoye, Shebekino, Tavrovo e Zamostye.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord russo segnala continui attacchi contro gli ucraini con tutti i mezzi disponibili, dai Geran ai missili MLRS e TOS. Sono in corso battaglie offensive lungo le linee precedenti: vicino a Starytsya, Semenivka e a Vovchans’ki Khutory. L’avanzata russa segnalata è di 100-200 metri al giorno, il che non modifica significativamente la situazione nell’area di quei campi di battaglia.

In direzione meridionale di Kupjans’k, la principale roccaforte difensiva ucraina rimane la Fonderia di Kupjans’k di fronte a Kup’yans’k-Vuzlovyi. Le forze armate russe stanno concentrando i loro sforzi sulla cattura dei villaggi circostanti con piccoli gruppi d’assalto.

In direzione di Slov”jans’k, la social sfera ucraina ammette la perdita di Nykyforivka e segnala l’inizio di un assalto al villaggio di Lypivka (sulla strada per Rai-Oleksandrivka). Più a sud, si osservano azioni offensive delle truppe russe in diversi settori del fronte, che stanno mettendo a dura prova le difese ucraine.

In direzione di Družkivka, si stanno svolgendo combattimenti prolungati nei pressi di Torec’k. Piccoli gruppi di fanteria si stanno muovendo tra numerosi droni in volo. Sono in corso combattimenti a Hryshyne, con le forze russe che operano già nel centro della città.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta conducendo operazioni offensive nei pressi dei villaggi di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa, Hirke e Huljajpole. Le forze ucraine stanno continuando i contrattacchi. I russi hanno mantenuto le posizioni.

Sul fronte di Zaporižžja non si registrano cambiamenti significativi: i combattimenti sono in corso nei pressi di Stepnohirs’k, Prymors’ke e Mahdalynivka. Un gran numero di droni da attacco e ricognizione sono in volo. Un altro attacco di artiglieria alle infrastrutture energetiche ha causato interruzioni di corrente in tutta la parte nord-occidentale della regione di Zaporižžja. Un drone ucraino ha colpito un’ambulanza nel villaggio di Vodyane, nel distretto di Kam’janka-Dniprovs’ka.

Graziella Giangiulio

