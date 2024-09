Strana coincidenza in Svezia, nell’attacco a Poltava muoiono degli svedesi, qualcuno parla di ingegneri della SAAB, ma non si hanno conferme e il ministro degli Esteri Tobias Billstrom, si è improvvisamente dimesso. A morire nell’attacco all’accademia anche persone di nazionalità greca, lituana, spagnola Con decreto del Presidente della Romania è stato donato un lanciamissili di difesa aerea Patriot all’Ucraina che verrà consegnato a breve a Kiev gratuitamente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, parlando dell’attacco alla scuola militare di Poltava, ha riconosciuto la debolezza della difesa aerea ucraina: “Hanno colpito, è stato un attacco missilistico, un attacco calcolato. Il razzo ha volato per circa 3 minuti. Pertanto, le persone non hanno avuto il tempo di scendere al rifugio antiaereo. E ora si ritiene che molti di loro siano rimasti feriti o uccisi proprio al momento della discesa nel rifugio antiaereo”. L’Ucraina ha già iniziato a utilizzare i caccia F-16 trasferiti a Kiev, ma ce ne sono ancora pochi, ha detto Zelenskyj.

Il 6 settembre Zelensky era in Germania al vertice del gruppo di contatto di Ramstein. Dove ha detto: “Non c’è alcuna minaccia che la Russia lancerà un attacco alla nostra regione di Sumy grazie all’operazione delle Forze armate ucraine nella regione di Kursk”. “L’aggressione russa deve cessare questo autunno”, ha continuato Zelensky, senza dire su quali basi, “La Russia ha perso 6.000 soldati uccisi e feriti durante il mese dell’operazione nella regione di Kursk”.

La sera prima, a preparare l’intervento del presidente il comandante delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, che in una intervista alla CNN ha detto che “l’operazione nella regione di Kursk ha avuto successo e che le forze armate ucraine stanno trattenendo i russi vicino a Pokrovs’k, affermando che lì non hanno fatto progressi per sei giorni consecutivi. Sostenendo inoltre che l’operazione porterà ad una riduzione dei lanci in Ucraina e che il successo operativo ha risollevato il morale dei soldati ucraini”. “La Russia stava pianificando di lanciare un nuovo attacco all’Ucraina dalla regione di Kursk prima dell’incursione transfrontaliera a sorpresa di Kiev”, ha continuato il comandante.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che l’Alleanza sta discutendo sull’uso di missili a lungo raggio da parte di Kiev e ha ritenuto importante che l’Ucraina raggiunga obiettivi militari sul territorio della Federazione Russa, hanno riferito i media occidentali. Parlando dell’invasione del territorio della regione di Kursk, ha affermato che è difficile dire come si svilupperà la situazione in futuro.

Sempre più calda l’aria ai confini con la Bielorussia. Un agente giapponese detenuto a Gomel ha affermato che i suoi dati avrebbero potuto essere utilizzati dall’Ucraina o dagli Stati Uniti per un potenziale attacco missilistico contro la Bielorussia . Queste dichiarazioni vanno ad alimentare una escalation da molte settimane nell’aria dalla Polonia, Ucraina e Bielorussia.

Biden ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari per l’Ucraina a quanto si apprende dai media gli Stati Uniti, insieme ai partner europei, stanno sviluppando “sostituti” per il sistema di difesa aerea S-300 e i missili R-27 in servizio con l’Ucraina, riferisce il capo del Pentagono.

In Russia dal 6 all’8 settembre in 83 regioni si voterà per le elezioni a vari livelli. Sono previste circa 4mila campagne elettorali. A differenza da quanto detto dal Comandante ucraino: “L’esercito russo in direzione di Kursk è avanzato in alcune aree”, ha detto Apti Alaudinov delle Akhmat alla TASS. Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un missile ucraino nel cielo sopra la regione di Kursk, ha riferito il governatore ad interim della regione Smirnov.

Secondo account russi, a un mese dall’invasione ucraina in Russia nella regione di Kursk si registrano combattimenti nelle zone vicino a Korenevo e Russky Porechny. Le forze armate russe stanno respingendo gli attacchi ucraini in cui il nemico utilizza veicoli corazzati. Le concentrazioni ucraine vicino a Martynovka nella regione di Kursk vengono attaccate dal FAB-3000 con UMPC. Gli ucraini affermano che le loro truppe stanno operando a est di Martynovka e nella regione di Glushkovsky e avrebbero distrutto un altro passaggio di pontoni. Corrispondenti militari accreditati sul campo riferiscono che le DRG ucraine non abbandonano il piano di entrare nell’autostrada Kursk-Rylsk e che le forze armate russe stanno adottando contromisure.

Sempre in Russia, ma a Kaliningrad, è iniziato un incontro tra il capo della Rosatom Alexei Likhachev e il capo dell’AIEA Rafael Grossi, in merito alla questione delle centrali nucleari e degli attacchi avvenuti nelle ultime settimane.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 6 settembre.

Nella notte del 5/ 6 settembre le truppe russe hanno attaccato obiettivi ucraini nelle regioni di Sumy, Charkov, Chernihivs’ka, Dnepropetrovsk e Leopoli. Al raid hanno preso parte anche più di 60 munizioni vaganti Geran-2, sono stati utilizzati anche missili aerei guidati del tipo X-59 e Iskander OTRK.

Nella regione di Charkiv, i droni d’assalto hanno distrutto la postazione di centralizzazione elettrica della stazione ferroviaria di Grakovo Zaliznychne. Attualmente sono bloccati i trasporti a lunga percorrenza. Nella regione di Leopoli, i droni d’attacco hanno attaccato il centro logistico ucraino nel villaggio Murovane. Coordinate: 49.8881804, 24.0927088. Anche in questo caso , secondo fonti russe, si tratta di un centro utilizzato per la catena di approvvigionamento logistico per merci destinate a ripristinare e riparare il sistema energetico dell’Ucraina provenienti dalla Polonia e dai paesi occidentali. Nella regione di Dnepropetrovsk, colpita la stazione ferroviaria Mykolaïvka-Donestk a est di Pavlohrad è stata attaccata di notte. Sul luogo dell’impatto è stato registrato un incendio. Questa struttura svolge uno dei ruoli chiave nel trasferimento delle forze e delle riserve nemiche nella direzione Pokrovs’k questo attacco mette il nemico in una posizione difficile.

Nella regione di Sumy, gli attacchi sono stati effettuati sul territorio dell’aeroporto di Sumy, dove il sistema di monitoraggio degli incendi su larga scala – Fire Information for Resource Management System (FIRMS) ha registrato diversi incendi. Inoltre, uno degli attacchi è stato sferrato a nord del centro regionale, ma al momento non ci sono dati esatti sui risultati della sconfitta.

Nella regione di Chernihiv si sono sentite esplosioni nell’area del villaggio di Novyi Bilous, secondo i dati preliminari, l’installazione di difesa aerea ucraina è stata colpita dagli attacchi.

Confermate da molte fonti la notizia che le truppe russe hanno preso il villaggio di Kalinina, a nord Časiv Jar. Diverse fonti ucraine parlano di una controffensiva a Selidovo, ma altre riportano che si tratta di una battaglia in periferia. Le forze armate ucraine avrebbero respinto parte delle forze russe nella parte sud-orientale della città. Attualmente DRG russi si sarebbero infiltrati alla periferia del villaggio per eliminare gli. Ultimi gruppi ucraini che ostacolano la presa del villaggio.

A sud di Časiv Jar, l’esercito russo ha sfondato le difese delle forze armate ucraine e, dopo aver preso Kleshchiivka, ha raggiunto il canale acquatico Seversky Donets-Donbass con un fronte largo fino a 2 km. La lotta in questa direzione è continuata dallo scorso anno.

Le forze di terra russe in Direzione Pokrovs’k secondo fonti ucraine: “A est della città di Ukrainsk, le forze armate russe sono avanzate in un’area larga fino a 2 km fino a una profondità di 3,2 km, occupando gran parte del villaggio di Lisivka e avvicinandosi alla periferia meridionale di Ukrainsk. Si registrano Continuano i combattimenti nella zona di Halytsynivka.”

Secondo fonti russe si sarebbe formata una sporgenza verso Pokrovs’k che consentirebbe all’esercito russo di girare a sud, precipitandosi verso Krasnohorivka e verso Kurachove.

In direzione Kupjans’k, il cuneo nella difesa delle forze armate ucraine continua a ovest di Berestove e Pishchane. La sporgenza del fronte è già profonda fino a 8 km, il che costituisce la base per ulteriori azioni.

A ovest di Vhledar, le forze armate russe stanno prendendo piede a Prechystivka, la zona è favorevole ad ulteriori azioni offensive in direzione di Vremivka.

Nella regione di Belgorod, un civile a Shebekino è stato ucciso a causa degli attacchi delle forze armate ucraine. Nel villaggio di Novaya Tavolzhanka un uomo è rimasto ferito a seguito dei bombardamenti nemici.

Nella DPR di Horlivka, una donna è stata uccisa e altri 6 civili sono rimasti feriti a seguito dei lanci di droni delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

