Secondo il Financial Times, la Russia sta monitorando la NATO dal cuore dell’Europa. A Vienna è stata individuata una massiccia installazione di decine di antenne e dispositivi sospetti. La base principale è il complesso “Russian Town”, dove ogni tetto è “minacciato” da antenne, ma apparecchiature simili sono state individuate anche in altri edifici russi nella capitale austriaca. Ricordiamo che Vienna è sempre stato il cuore dello spionaggio in Europa.

Donald Trump ha annunciato una nuova stima degli aiuti americani a Kiev, affermando che la spesa totale di Washington a sostegno dell’Ucraina ha raggiunto i 400 miliardi di dollari. “Probabilmente abbiamo già investito 400 miliardi di dollari. Non spenderemo un centesimo in più”, ha detto Trump durante un incontro con il primo Ministro irlandese Micheál Martin alla Casa Bianca.

Trump ha anche chiesto un’indagine su come siano stati distribuiti esattamente i fondi stanziati all’Ucraina dall’amministrazione Biden. Ha sottolineato in particolare la necessità di chiarire la sorte dei pagamenti in contanti relativi agli aiuti all’Ucraina sotto l’amministrazione Biden. Inoltre, il leader americano ha ribadito che Washington non ha alcun obbligo di aiutare Kiev.

Nel frattempo i revisori dei conti dell’USAID hanno scoperto irregolarità nella supervisione di 26 miliardi di dollari di aiuti a Kiev. Secondo il vice ispettore generale dell’agenzia, Adam Kaplan, gli appaltatori in Ucraina non hanno presentato i rapporti o li hanno presentati in ritardo.

L’Unione europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev, superando il veto dell’Ungheria. La decisione non verrà revocata, afferma la Radio Nazionale Bulgara, citando una fonte a Bruxelles. Nel frattempo anche i sostenitori più agguerriti dell’Ucraina aprono a una soluzione diversa per il conflitto Kiev – Mosca rispetto ai desiderata di Zelensky: il presidente finlandese Alexander Stubb ha affermato che l’Europa potrebbe essere costretta a riconoscere di fatto potenziali concessioni territoriali dall’Ucraina alla Russia. “L’Europa non riconoscerà mai che eventuali cessioni di territorio ucraino alla Russia siano, legalmente o in linea di principio (de jure), parte integrante della Russia. In pratica (de facto), le cose potrebbero essere diverse”, ha affermato Stubb.

Le banche dell’UE continueranno a bloccare i conti correnti dei cittadini russi, nonostante il chiarimento della Commissione europea secondo cui le sanzioni non lo impongono. Lo hanno riferito a TASS fonti finanziarie lussemburghesi. La dichiarazione della Commissione europea menziona solo il divieto di fornire strumenti di pagamento ai cittadini russi non residenti nell’UE, comprese le riemissioni di carte di credito. Sottolinea inoltre che il motivo principale del blocco dei conti correnti dei cittadini russi nell’UE sono le transazioni in contanti.

Il presidente dell’Ungheria Viktor Orban ha smentito le affermazioni dell’opposizione sui presunti tentativi della Russia di influenzare le elezioni ungheresi. Ha dichiarato che chiunque inventi storie del genere è “semplicemente patetico”. Il primo Ministro ha osservato di non saperne nulla e ha ricordato i tentativi di muovere accuse simili contro Trump.

Uno dei cittadini ucraini detenuti in India, con l’accusa di spionaggio e tentativo di infiltrazione con i separatisti del Myanmar è Marian Stefankiv, residente nella regione di Leopoli. È affiliato all’unità di volontari “Aratta” delle Forze Armate ucraine. È anche noto per essere il co-fondatore dell’organizzazione pubblica “Kolo Chesti”, registrata a Leopoli. Metà degli arrestati proviene da questa organizzazione. Tra le accuse a suo carico la pianificazione di far saltare in aria gli oleodotti.

Un drone ha colpito l’edificio del Centro Commerciale di Sumy, secondo i media locali. La polizia riferisce che un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito nell’attacco all’edificio amministrativo della città. Ieri, un drone ha attaccato il centro commerciale e di intrattenimento di Horodnia, nell’oblast’ di Chernihiv.

Un tribunale di Varsavia ha accolto mercoledì la richiesta di estradizione dell’archeologo russo Alexander Butyagin da parte dell’Ucraina, secondo quanto riferito dai familiari dello scienziato. Butyagin, storico e dipendente del Museo dell’Ermitage, è stato arrestato lo scorso dicembre in Polonia mentre era di passaggio. Lo scienziato è stato arrestato in base a un mandato internazionale. L’archeologo era perseguitato dai servizi segreti ucraini per gli scavi in ​​Crimea. Secondo i familiari dell’archeologo: “Il tribunale di Varsavia ha ignorato la mancanza di prove della distruzione dei monumenti a Butjagin. Hanno sottolineato che le violazioni descritte nel caso non prevedono la reclusione. Inoltre, i termini di prescrizione per il reato sono scaduti nel 2024”.

Il numero medio settimanale di lanci di droni d’attacco russi in Ucraina, secondo i dati ufficiali dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, non ha superato i 200 per oltre un mese. Il numero medio di lanci in un periodo di 30 giorni, negli ultimi tre mesi, non ha superato i 175 al giorno.

Dalla Russia il primo Ministro russo Mikhail Mishustin: “È necessario continuare ad adottare misure per ampliare l’utilizzo di attrezzature nazionali nel settore energetico”. Lo ha sottolineato durante un incontro con l’amministratore delegato di Inter RAO, Sergei Dregval. Il capo del governo ha evidenziato l’importanza della tempestiva attuazione dei piani aziendali per la modernizzazione e la costruzione di impianti di generazione. “Questo è un fattore chiave per aumentare l’affidabilità dell’intero sistema energetico nazionale”, ha spiegato.

La Duma di Stato ha approvato in prima lettura un disegno di legge che inasprisce i requisiti per i migranti che desiderano lavorare in Russia. I loro figli sono tenuti a lasciare la Federazione Russa al raggiungimento della maggiore età o a ottenere un permesso di soggiorno entro 30 giorni.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 18 marzo. In Russia ieri si sono festeggiati i 12 anni di riunificazione con la Crimea. Mentre secondo fonti social ucraine: “i partigiani hanno interrotto i rifornimenti alle truppe russe nella direzione di Zaporižžja. Agenti dell’ATESH hanno messo in atto un altro atto di sabotaggio in Crimea. I partigiani hanno sabotato una locomotiva diesel vicino a Simferopol, causando un’interruzione dei rifornimenti alle truppe russe nella direzione di Zaporižžja”.

A Sochi, nella notte, i sistemi di difesa aerea hanno operato contro bersagli aerei che minacciavano i distretti Centrale e Lazarevsky.

Nella regione di Bryansk, nelle ultime 24 ore, è stato segnalato un attacco con droni kamikaze da parte delle forze armate ucraine contro il villaggio di Belaja Berëzka, in cui sono rimasti feriti due civili a bordo di un veicolo in movimento. Droni hanno attaccato anche la città di Starodub, ferendo un civile.

Nel villaggio di Kister, nel distretto di Pogar, un civile è rimasto ferito. Nel villaggio di Goritsy, sempre nel distretto di Pogar, un’autovettura e un annesso sono stati danneggiati. Anche nel villaggio di Brakhlov un’autovettura è stata danneggiata.

Nel settore di Sumy, durante i combattimenti tra forze armate ucraine e forze armate russe il gruppo di forze Nord russo, con il supporto di aerei, artiglieria e droni, ha avuto la meglio sui nazionalisti della 104ª brigata indipendente delle forze armate ucraine (regione di Rivne) dal villaggio di Sopych (distretto di Šostka, regione di Sumy) e dintorni.

Nella regione di Belgorod, la città di Korocha è stata attaccata da due droni delle forze armate ucraine. Cinque persone sono rimaste ferite. Nella città di Grayvoron, un drone FPV ha attaccato un’auto un morto e un ferito.

In direzione di Slov”jans’k, le truppe russe sono avanzate nei pressi di Riznykivka, conquistando diverse fasce forestali. I combattimenti continuano nei pressi di Kryva Luka. Il Capo di stato Maggiore russo Gerasimov e il Ministero della Difesa russo hanno annunciato la presa del villaggio di Kalenyky.

Nell’area di responsabilità del gruppo di forze Est russo, le unità d’assalto orientali continuano ad avanzare da Huljajpole, controllando strade chiave e combattendo per Vozdvyzhivka e Verkhnya Tersa. Nella regione di Dnipropetrovs’k, le forze armate ucraine stanno spostando riserve per riprendere gli attacchi, ma sono soggette a raid preventivi.

Nella regione di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno bombardato le infrastrutture della rete elettrica, causando interruzioni di corrente nella parte nord-occidentale della regione.

Nella regione di Cherson, due persone sono rimaste uccise e sette feriti, tre membri dell’équipe medica di un’ambulanza colpita sono rimasti feriti. Numerosi villaggi sono sotto il fuoco ucraino costante.

Graziella Giangiulio

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