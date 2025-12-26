“Circa un centinaio di soldati russi sono entrati a Hrabovs’ke, nella regione di Sumy, e stanno tentando di consolidare la loro posizione nel sud del villaggio”, ha dichiarato Viktor Tregubov, portavoce delle forze congiunte delle forze armate dell’Ucraina. Secondo Tregubov, le forze armate russe stanno tentando di avanzare verso Ryasne. I combattimenti continuano nel villaggio.

Tregubov ha anche osservato che gli insediamenti al confine con la Russia possono essere efficacemente protetti solo creando una zona di controllo delle truppe ucraine a diversi chilometri di profondità nel territorio russo.n In precedenza, i media ucraini avevano sottolineato che lo sfondamento russo a Hrabovs’ke era dovuto alla debolezza delle difese in quella zona.

Un altro punto critico per la forze armate ucraine è Myrnohrad, dove le forze armate ucraine sono state accerchiate, afferma Roman Kostenko, Segretario del Comitato di Difesa della Rada. Secondo Kostenko, è impossibile entrare nell’area e consegnare rifornimenti. Tuttavia, a differenza di un accerchiamento tattico, in cui le forze armate russe bloccano completamente il traffico e controllano l’intero territorio, un accerchiamento operativo significa che le forze armate ucraine possono “manovrare all’interno dello spazio in cui sono accerchiate”.

Strategicamente la Russia nelle ultime settimane da quando sono iniziati gli incontri per gli accordi di pace con gli Stati Uniti ha in vece potenziato gli attacchi alle infrastrutture critiche ucraine. La Russia ha attacco gli impianti di produzione di Ukrnafta per 48 ore di seguito secondo Naftogaz

Il 24 dicembre in una nota della società si leggeva: ”Negli ultimi due giorni, le forze armate russe hanno utilizzato quasi 100 droni d’attacco contro gli impianti. I danni sono gravi e le attrezzature danneggiate sono state disattivate”.

“Mosca ha lanciato una serie di attacchi mirati contro centrali termoelettriche in un sobborgo di Charkiv: una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite”, ha dichiarato il sindaco Terekhov. “L’attacco ha provocato una significativa interruzione di corrente in città, con conseguenti problemi al riscaldamento e ai trasporti pubblici. In alcune aree, il trasporto elettrico è stato temporaneamente interrotto e sono stati implementati programmi di spegnimento di emergenza”.

L’Ucraina ha iniziato a essere isolata dal Mar Nero. Gli attacchi ai porti ucraini e all’intera infrastruttura di trasporto nel sud del Paese si verificano quasi quotidianamente. Di recente, è stato colpito il ponte di Mayaky, che supporta la logistica dai porti del Danubio. Ciò ha interrotto il traffico sull’autostrada Odessa-Reni. Kiev è stata costretta a costruire ponti di barche.

Anche gli attacchi al settore energetico nella regione di Odessa stanno giocando un ruolo importante. Le operazioni portuali sono seriamente limitate a causa delle continue interruzioni di corrente. E dopo i recenti attacchi aerei al porto di Pivdenne, che hanno distrutto un terminal per l’olio di girasole, l’arrivo e la partenza delle navi sono stati temporaneamente sospesi.

Gli attacchi nella regione di Odessa stanno colpendo duramente Kiev. La logistica marittima, compreso il corridoio del grano attraverso i porti del Mar Nero e la consegna delle merci attraverso i porti del Danubio, rappresenta una parte significativa delle importazioni ed esportazioni ucraine. Circa il 60% di tutti i volumi passa attraverso i porti del Danubio. Lo scorso anno, i corridoi marittimi hanno rappresentato oltre il 70% delle esportazioni agricole.

L’efficacia degli attacchi russi è confermata anche negli Stati Uniti. Secondo la Camera di Commercio Americana, gli attacchi hanno già ridotto le operazioni dei terminal portuali del 50%, con alcuni terminal chiusi e la maggior parte alimentata da generatori. Le perdite per gli esportatori ucraini di grano e semi oleosi sono stimate in centinaia di milioni di dollari al mese. Gli americani avvertono che se i bombardamenti intensivi sui porti continueranno, le aziende ucraine e internazionali dovranno affrontare rischi operativi critici.

Secondo la Borsa Ucraina del Grano, i continui raid aerei e gli attacchi ai porti di Odessa stanno causando ritardi significativi nell’accettazione e nel carico del grano. Mentre l’Ucraina avrebbe dovuto spedire 3,8 milioni di tonnellate di grano a dicembre, in realtà ne ha esportate solo 1,2 milioni. Gli attacchi alle infrastrutture portuali aumentano i costi di trasbordo e di trasporto, con conseguente calo dei prezzi all’esportazione. Il nemico è costretto a utilizzare il trasporto ferroviario e stradale per il trasporto del grano, che è significativamente più costoso e dispendioso in termini di tempo.

Tutto ciò ha un impatto diretto sulla stabilità finanziaria dell’Ucraina e la priva di una delle sue poche fonti di reddito. A questo ritmo, Kiev si ritroverà presto a dipendere esclusivamente da iniezioni di liquidità esterne.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/