L’amministrazione Trump ha revocato le principali restrizioni all’uso di missili occidentali a lungo raggio da parte dell’Ucraina, consentendo a Kiev di colpire per la prima volta alcune strutture militari e logistiche in Russia.

Questa modifica, annunciata il 22 ottobre 2025, rappresenta un cambiamento significativo nella politica statunitense e conferisce all’Ucraina maggiori autorità operative sotto il coordinamento della NATO. Secondo il Wall Street Journal, questa decisione trasferisce l’autorità per tali attacchi dal Pentagono al Comando Europeo degli Stati Uniti, conferendo al generale Alexus Grynkevich, comandante delle forze statunitensi in Europa, il controllo diretto sull’uso transfrontaliero dei missili.

Questa mossa segue una serie di attacchi ucraini contro depositi di munizioni e nodi ferroviari vicino a Bryansk e Kursk, presumibilmente effettuati utilizzando missili da crociera Storm Shadow forniti dal Regno Unito.

I sistemi ammissibili per la deroga includono il missile da crociera aerolanciato Storm Shadow e lo SCALP-EG francese, in grado di colpire obiettivi fino a 250 chilometri di distanza con testate a guida di precisione.

Queste armi sono già state utilizzate contro strutture logistiche e di comando russe in Crimea, ma il loro utilizzo era precedentemente limitato a obiettivi all’interno dell’Ucraina e nelle regioni limitrofe della Russia.

In base alla nuova autorizzazione, Kiev può ora utilizzarle contro basi russe, depositi di carburante e linee di rifornimento a supporto diretto delle operazioni militari. Gli Stati Uniti non hanno ancora concesso analoga libertà d’azione all’ATACMS (Army Tactical Missile System) americano, il cui utilizzo rimane limitato a obiettivi russi nel territorio ucraino sotto controllo russo.

Il cambiamento di politica mira a migliorare la capacità dell’Ucraina di interrompere la produzione e la logistica militare russa senza aumentare significativamente il rischio di escalation.

Ciò dimostra la crescente unità tra i membri della NATO, in particolare Regno Unito e Francia, sulla questione di garantire all’Ucraina la capacità di condurre attacchi di precisione più profondi, mantenendo al contempo il controllo occidentale sulla pianificazione operativa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 23 ottobre. Dopo le raffinerie di Ungheria e Romania, in un modo o nell’altro collegate agli interessi della Russia, a essere in fiamma ora la raffineria di Bratislava Slovacchia, la raffineria lavora petrolio russo proveniente dall’oleodotto Druzhba.

A Čeljabinsk, ci sono state esplosioni in una centrale, nove morti e alcuni feriti, ma il governatore ha smentito la teoria dell’attacco con i droni.

A causa di attacchi russi a lungo raggio, in Ucraina si stanno verificando interruzioni di corrente orarie, le autorità ucraine stanno cercando di stabilizzare il sistema. La centrale idroelettrica di Kam”jans’ke è stata attaccata durante la notte da almeno 20 dei droni russi; la diga forma il grande bacino idrico di jans’ke. Ci sono stati attacchi anche a Kramators’k e Pavlohrad.

Nel frattempo, le regioni russe, per lo più quelle in prima linea, sono sottoposte a attacchi ucraini, che stanno mettendo fuori uso le strutture di alimentazione elettrica. Nella regione di Voronezh, almeno otto droni sono stati abbattuti durante la notte.

Nella regione di Kursk, il 22 ottobre un drone si registra un ferito da attacco di drone.

Nel distretto di Grajvoron, nella regione di Belgorod, un morto e tre feriti da attacchi di droni ucraini. Si registrano almeno altri otto attacchi da parte ucraina in otto dovesse località con feriti tra i civili- fonti russe – .

In direzione di Pokrovs’k le forze russe stanno avanzando verso Molodetske e Myrnohrad, csono in corso combattimenti. A Pokrovs’k, combattimenti registrati per i microdistretti di Lazurny e Yuzhny. Le forze russe stanno bloccando la logistica e i rifornimenti ucraini.

Il GrV Vostok riferisce sulla sua offensiva in corso: Pavlivka, nella regione orientale di Zaporižžja, sarebbe – secondo fonti militari russe – passata sotto bandiera russa. Le forze armate russe sono avanzate in profondità nelle difese ucraine in diverse aree, tra cui verso Vyshneve. L’avanzata è stata profonda fino a 1,5 chilometri e larga fino a 2 chilometri. Tre contrattacchi sono stati respinti. Le forze amate russe stanno avanzando verso Pavlivs’ke.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate russe stanno consolidando le loro posizioni nell’area estesa di Malaya Tokmachka dal 22 notte, gli ucraini preparano i contrattacchi. Nell’area di Stepnohirs’k-Prymors’ke, le unità delle forze aviotrasportate russe continuano a ad attaccare sistematicamente le forze armate ucraine che stanno lasciando le loro posizioni prese dai russi e a difendere le posizioni esistenti. Finora, non ci sono stati cambiamenti lungo la linea di combattimento. Secondo fonti militari russe: “I cieli sono brulicanti di droni, rendendo difficile anche il minimo movimento”.

Sul fronte di Cherson, il gruppo di forze Dnipro sta distruggendo la logistica ucraina sull’isola Karantynnyy Ostriv a Cherson con attacchi.

Graziella Giangiulio

