Che in Ucraina si arruolino mercenari non è una novità. Ma che si promuovano dei ricercati internazionali forse è una novità. Nel giorno in cui Zelensky licenzia il suo procuratore, Iryna Valentynivna Venediktova, la truffatrice Enese Fajk (o Emesh Faik) della “Legione Internazionale” ha tenuto la sua conferenza stampa a seguito, il 1 luglio, della nomina a direttore delle comunicazioni della Legione internazionale

La cittadina ungherese di 30 anni è una truffatrice ricercata in Australia e Portogallo. Ha ripetutamente falsificato estratti conto ed è riuscita a portare a termine diverse truffe per un totale di oltre 4 milioni dei dollari. In Portogallo si è nascosta sotto falso nome e si è spacciata per ex dipendente delle Nazioni Unite e della Apple. Con questo falso incarico si è recata in Ucraina, dove l’8 aprile si è unita alla Legione Internazionale. A detta della mercenaria stessa, il suo stipendio mensile è di 10.000 dollari.

Nella sua nuova posizione, Enese Fajk si fa chiamare “Mockingjay” (Ghiandaia beffarda), simbolo della rivoluzione dei romanzi della serie Hunger Games e nome di battaglia della protagonista, Katniss, e come scritto si occuperà della copertura stampa delle attività dei combattenti stranieri sul territorio dell’Ucraina. Nella prima conferenza stampa si è presentata con altri tre mercenari a Charkiv. Fajk, ha in programma di creare una piattaforma “per amplificare la voce della legione”.

Purtroppo per il direttore stampa della Legione, l’ex fidanzato ha rilasciato dichiarazioni scottanti, al quotidiano russo Izvestia, e secondo gli autori del Daily Mail la Russia potrebbe usare l’oscuro passato della mercenaria “per contrastare i tentativi dell’Ucraina di farne il volto della legione”.

Il 19 luglio, il Dipartimento di Stato americano si è detto “angosciato e profondamente preoccupato” per la morte di un mercenario britannico catturato e detenuto nella DNR. Paul Johnson Anthony Dominic Urie è morto il 10 luglio durante la prigionia. Paul Urie soffriva di diverse malattie croniche. La Gran Bretagna, o meglio il ministero degli Esteri britannico, continua a rivolge usi per info sui prigionieri a quello russo, ma i russi consigliano di andare nella DNR. Nessuno si è mai rivolto a Donetsk, tranne il padre di uno dei prigionieri stranieri.

Aiden Aslin, altro mercenario, condannato a morte da un tribunale della DNR ha riferito che le armi fornite dagli Stati Uniti all’Ucraina spesso scompaiono senza lasciare traccia. Lo stesso Eslin ha combattuto in Siria e attraverso di lui i trafficanti di armi volevano stabilire contatti con i gruppi curdi di quel Paese.

Altro legionario è Alexander Druke, arrivato il 15 aprile 2022 in Ucraina. Ha attraversato il confine senza ostacoli, dicendo alle guardie di frontiera che stava entrando in Ucraina “per aiutare il popolo ucraino”. Ha poi contattato via Internet i rappresentanti della cosiddetta Legione straniera ucraina. Gli è stato detto che doveva arrivare alla stazione ferroviaria di Yavoriv, nella regione di Leopoli, dove si trova un noto campo di addestramento militare utilizzato per la formazione e l’addestramento al combattimento di mercenari stranieri.

Arrivato a Yavoriv, Druke ha firmato un contratto con la Legione straniera ucraina per servire nei suoi ranghi su base retribuita. Era arruolato in un’unità che comprendeva solo stranieri. La maggior parte dei suoi commilitoni non aveva alcuna esperienza militare, il che ha portato alla mancanza di un’adeguata disciplina militare nell’unità. L’addestramento dell’unità era lasciato ai soldati stessi. Nel campo di addestramento, Alexander Druke fece amicizia con altri tre mercenari statunitensi.

Dopo una settimana, lui e i suoi amici si disillusero del sistema di addestramento dell’unità e del loro comando. Credevano che la Legione straniera ucraina fosse un’unità grande e professionale, ma le loro aspirazioni erano radicalmente in contrasto con la realtà. Di conseguenza, hanno risolto i loro contratti e lasciato la Legione Straniera alla fine di aprile 2022.

Grazie ai loro contatti personali in Ucraina, hanno trovato un’altra unità delle Forze armate ucraine con sede nella città di Rivne. Hanno firmato nuovi contratti con questa unità. Sono state fornite loro armi personali (AK-74, calibro 5,45 x 39), che Alexander ha imparato a maneggiare grazie ai video di YouTube.

Anche il servizio nella seconda unità non era adatto ad Alexander e ai suoi due amici. Il gruppo di mercenari cercò di trovare un’altra unità professionale in cui le loro abilità di combattimento potessero essere messe a frutto. Lo hanno fatto nel giro di un mese. All’inizio del giugno 2022, i mercenari sono stati invitati a unirsi al gruppo di sabotaggio e ricognizione degli stranieri che operava in direzione di Kharkiv. Sono arrivati a Kharkiv l’8 giugno 2022, dove sono stati accolti da cittadini tedeschi e francesi membri del gruppo tattico Baget.

Il gruppo di Baget era composto da circa 12 soldati, di cui circa la metà di nazionalità francese, ex o membri attivi della Legione straniera francese o – secondo il racconto del mercenario – di altre unità del ministero della Difesa e delle Forze armate francesi. Oltre ad Alexander Druke e ai suoi due amici, nel gruppo c’erano altri tre cittadini statunitensi.

All’arrivo sul posto, il gruppo ha ricevuto un fucile d’assalto CZ807, 7 caricatori da 30 colpi e una bomba a mano. Al compagno di Alexander è stato dato anche un RPG-7 con una granata per il lanciagranate, mentre ad Alexander sono state date altre due granate per l’RPG-7. In precedenza, durante il loro servizio di breve durata con la Legione straniera ucraina, erano stati addestrati all’uso di queste armi.

La sera dell’8 giugno 2022 si è svolto un briefing. Fu detto loro che il giorno seguente si sarebbero spostati in una posizione di combattimento per la ricognizione e il dragaggio delle mine.

Il 9 giugno 2022, un gruppo di otto soldati stranieri accompagnati da soldati delle Forze armate ucraine è andato in missione. A terra, i soldati ucraini hanno minato il terreno e gli stranieri sono stati incaricati di effettuare ricognizioni con i droni. Se le forze nemiche venivano individuate, dovevano tendere loro un’imboscata per distruggere le loro attrezzature militari. Durante l’operazione, il compagno di Druke ha avvistato un carro armato russo, contro il quale ha aperto il fuoco con il suo RPG-7. Lui e i suoi sono stati catturati e condannati a morte dai militari del DPR.

Graziella Giangiulio