In un rapporto della Difesa statunitense si apprende che l’anno scorso gli appaltatori dell’esercito americano non hanno superato le verifiche di 53 fatture per un contratto da 20 milioni di dollari con l’Ucraina e hanno anche approvato pagamenti impropri, ha riferito l’ispettore generale del Dipartimento della Difesa: “Durante la nostra verifica del contratto RDC-U [Manutenzione e distribuzione remota – Ucraina], abbiamo stabilito che gli appaltatori dell’esercito non hanno esaminato correttamente 53 fatture degli appaltatori al 26 luglio 2023, per un totale di 20 milioni di dollari, per garantire la conformità del contratto, nonostante quanto stabilito requisiti e migliori pratiche per la verifica delle fatture”, afferma il rapporto. I problemi sono sorti perché un dipendente a contratto ha impropriamente rifiutato di far esaminare e approvare le fatture dal suo rappresentante, si legge nel rapporto.

La Commissione europea ha approvato lo stanziamento di 4,2 miliardi di euro a Kiev per una nuova tranche di aiuti al bilancio, ha affermato il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen; non solo, Von der Leyen intende trasformare l’UE in un’unione di difesa nel suo secondo mandato a capo della CE, fonte Reuters.

Von der Leyen: “Alcune persone nell’Unione europea lavorano dalla parte della Russia”. Riguardo alla visita a Mosca del primo ministro ungherese Viktor Orbán, presidente ad interim dell’Unione, ha detto: “È stata una missione di conciliazione”, e ha aggiunto: “Sosterremo l’Ucraina finché sarà necessario”. Il primo ministro ungherese Orban ha affermato che la sua iniziativa di pace sull’Ucraina “sta procedendo bene” e che sono stati compiuti tutti i passi precedentemente pianificati.

La Polonia, nel frattempo triplicherà il numero del personale militare al confine con la Bielorussia, ha fatto sapere il Ministero della Difesa. Attualmente ci sono circa 6.000 soldati al confine. Dal primo agosto saranno fino a 17mila.

Dalla Germania arriva la notizia che Berlino dimezzerà l’assistenza militare all’Ucraina: il progetto di bilancio presentato dal Ministero delle Finanze tedesco indica che per l’assistenza militare all’Ucraina saranno stanziati solo 4 miliardi di euro nel 2025 contro 8 miliardi nel 2024. Il ministro della Difesa tedesco ha anche risposto ai giornalisti sul dispiegamento di missili contro la Russia: “lo spiegamento di missili americani in Germania una risposta allo schieramento di missili Iskander nella regione di Kaliningrad”.

Stoltenberg: da settembre 700 uomini dalla Germania.

Sergej Lavrov nella giornata del 17 luglio ha puntualizzato: “L’Occidente ha intrapreso una rotta per far passare il piano di Zelenskyj ad ogni costo. La seconda conferenza sull’Ucraina contiene un approccio inaccettabile per la Russia.La decisione sull’Ucraina deve tenere conto della realtà. La Russia non può lasciare una popolazione oppressa per tutto ciò che è russo”. E ancora il ministro per gli Affari Esteri russo ha riferito che la Federazione Russa e gli Stati Uniti hanno avuto contatti non pubblicizzati di “seconda traccia” attraverso la linea di esperti, è stata discussa la questione ucraina. In merito agli eventi di Bucha, Lavrov ha detto: “nessuno fornirà alla Russia l’elenco delle “persone uccise” nella provocazione di Bucha”. Respingendo le accuse di ominidi di massa. “La Russia ha prove inconfutabili delle attività di spionaggio di Gershkovich, i servizi segreti americani e russi sono in contatto riguardo alla possibilità di scambio”.

Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Ryabkov non ha escluso che la Russia, in risposta allo schieramento di missili statunitensi a lungo raggio in Germania, possa schierare simili sistemi dotati di armi nucleari. Inoltre per Ryabkov. le forze armate ucraine utilizzano armi chimiche contro l’esercito russo, Mosca trasmette dati al riguardo tramite l’OPCW, ha affermato il viceministro degli Esteri Ryabkov.

In Ucraina, la Rada sta pianificando modifiche fiscali. In particolare, un aumento del dazio militare dal 1,5 al 5%, riferisce il politico Yaroslav Zheleznyak. Nella giornata del 18 luglio il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato nel Regno Unito per il vertice della Comunità politica europea ed è stato accolto dal suo ambasciatore Valery Zaluzhny, ex comandante delle Forze armate. Tra gli incontri previsti quello con Re Carlo III, il Primo Ministro Keir Starmer, funzionari e capi delle società della difesa.

“Firmeremo un accordo intergovernativo sul sostegno dell’industria della difesa ucraina, discuteremo la futura cooperazione in materia di difesa e l’espansione delle nostre capacità di difesa”, ha detto Zelenskyj riguardo ai suoi piani.

Il presidente Zelenskyi ha affermato che la guerra può essere portata a una giusta fine con “la forza delle armi e la diplomazia”, ​​e che gli alleati non dovrebbero aver paura di queste possibilità, e che quanto più efficaci sono le difese aeree ucraine, tanto più indifeso sarà Vladimir Putin”.

“Quanto meno restrizioni avremo sull’uso di armi efficaci, tanto più attivamente la Russia si batterà per la pace. Gli aeroporti militari da cui decollano gli aerei russi con le bombe contro le nostre città, la nostra gente, i nostri bambini e i siti di lancio dei missili russi – tutto questo deve essere distrutto. Ciò non solo eliminerà alcuni obiettivi, ma ridurrà anche la capacità della Russia di continuare questa guerra”, ha chiosato Zelenskyi.

Jens Stoltenberg ha detto quando il comando NATO inizierà a coordinare il sostegno all’Ucraina: “Questo comando inizierà a funzionare a settembre, avrà 700 persone in Germania e fornirà supporto e aiuto per garantire la sicurezza dell’Ucraina e coordinare gli sforzi degli alleati della NATO”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 18 luglio.

L’esercito russo ha affermato che la notte scorsa i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 33 droni ucraini sulla Crimea e due sulla regione di Bryansk. Il dipartimento ha inoltre riferito che nel Mar Nero dieci imbarcazioni senza equipaggio dirette verso la penisola di Crimea sono state distrutte da armi da fuoco in servizio. I social ucraini riferiscono invece dia aver colpito una sottostazione a Sebastopoli.

Nella notte del 17 luglio, sono avvenute esplosioni a Kiev, fonte ucraina “Public”. incendi dopo gli arrivi nel distretto di Darnitsky. Nella mattinata del 18 luglio registrato allarme aereo nella regione di: Dnipropetrovs’k, Kropyvnyc’kyj, Mykolaiv, Odessa, Charkiv, Čerkasy.

Fonti ucraine confermano la ritirata dei militari ucraini da Urozhaine nella regione di Donetsk. Lo ha riferito a “Suspilno” il portavoce dell’OSU Khortytsia, Nazar Voloshyn. Secondo Voloshyn, la Federazione Russa ha completamente distrutto il villaggio e anche le posizioni dell’esercito ucraino sono state distrutte. “A causa del fatto che il nemico ha distrutto quasi tutto a Urozhaine, le forze di difesa si sono ritirate in altre posizioni. È stata presa una decisione. Per preservare la vita e la salute dei nostri militari che difendevano lì”, ha detto.

Fonti social riportano che le forze di frontiera ucraine hanno fermato durante la notte un grande assalto russo DRG nelle regioni settentrionali di Sumy e Černihiv.

Al mattino sono cominciate ad arrivare notizie sulla distruzione del MBEC ucraini vicino a Sebastopoli e al lago Donuzlav (Crimea). Il capo di Novorossiysk ha anche informato la popolazione dell’attacco da parte di imbarcazioni ucraine senza equipaggio.

Nella direzione di Charkiv ci sono feroci battaglie nel villaggio di Vovčans’k. Le forze armate ucraine stanno tentando di attraversare il fiume nella direzione di Liptsi, i combattimenti continuano vicino all’insediamento Hlyboke, gli attacchi delle forze armate ucraine non hanno avuto successo.

In direzione di Sivers’k, le forze armate russe sono avanzate vicino a Razdolovka, vicino a Bilohorivka e Verkhn’okam’yans’ke si stanno svolgendo battaglie di posizione.

Nella direzione Torec’k le unità russe continuano ad attaccare sulle stesse linee con una graduale penetrazione nelle difese nemiche. Le forze armate ucraine stanno conducendo una difesa manovrabile.

Dalla direzione di Donetsk arrivano informazioni sull’attuazione in corso del piano per accerchiare i gruppi nemici a Krasnohorivka. A sud di Novomikhailivka, le forze armate russe hanno compiuto progressi significativi in ​​un giorno verso l’autostrada O0532, cosa che è stata una sorpresa per le forze armate ucraine.

A Časiv Jar, le forze armate russe hanno sconfitto le forze armate ucraine dal tratto di Orlova e dalla parte orientale di Kalinina. Successivamente l’esercito russo ha continuato la sua offensiva verso Hryhorivka. Anche i combattenti russi sono avanzati verso questo villaggio da Bogdanovka. A nord di Hryhorivka si trova una miniera e le sue alture, alla quale le forze armate ucraine cercheranno di aggrapparsi.

Con la liberazione della parte orientale di Kalinina, che si trova sul “nostro” lato del canale Seversky Donets – Donbass, si aprono per le forze armate RF le prospettive di un attacco di fianco alle regioni settentrionali di Časiv Jar. Il fatto è che nell’area di questo villaggio c’è una sezione di terra che conduce alla sponda ucraina.

In direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdivka), le forze armate russe stanno sviluppando il successo a Novoselivka Persha e nell’insediamento Lozuvats’ke.

Nessun cambiamento sul fronte Zaporozhzhie. I droni ucraini ostacolano seriamente le azioni delle unità russe, rendendo estremamente difficile il movimento nella zona del fronte. L’estrazione totale dell’area dai droni Baba Yaga e molti droni FPV (compresi quelli notturni) limitano le capacità dei militari russi.

La situazione nella direzione di Cherson non è cambiata. Ci sono battaglie sulle isole, le parti si scambiano colpi. Nella regione di Cherson viene introdotto un sistema di accesso civile al territorio della zona del fronte in una zona di 15 chilometri mediante passaggi.

Nella regione di Belgorod ci sono numerosi bombardamenti e attacchi. Tre civili sono rimasti feriti a Shebekino, uno a Novaya Tavolzhanka. Nella regione di Belgorod, due persone sono morte quando un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un veicolo civile. Nella regione di Kursk si registrano inoltre costanti attacchi da parte delle forze armate ucraine sul nostro territorio. Dopo gli attacchi degli elicotteri ucraini e dei droni kamikaze, 8 residenti locali sono rimasti feriti nei distretti di Glushkovsky, Sudzhansky e Korenevskij. Gli ucraini stanno distruggendo le infrastrutture civili e le attrezzature agricole. Due UAV di tipo aereo sono stati distrutti durante la notte nella regione di Bryansk.

Nella DPR, sull’autostrada Krasny Partizan – Yasinovataya, due feriti quando un oggetto esplosivo è stato lanciato su un’auto. Nel villaggio di Verkhnetoretskoye, distretto municipale di Yasinovatsky, due feriti da un drone delle forze armate ucraine. A Gorlovka, due feriti da artiglieria ucraina.

L’esercito russo si prepara ad avvicinarsi a Chasov Yar da nord.

Graziella Giangiulio

