Trump ha affermato di aver impedito lo scoppio di guerre nucleari in tutto il mondo tra Pakistan e India, Iran e Israele, così come tra Russia e Ucraina. Ma ancora non ha aderito agli accordi START sulle armi nucleari. I rappresentanti della Federazione Russa e degli Stati Uniti hanno concordato che i due Paesi rispetteranno i termini del Nuovo Trattato START per almeno altri sei mesi durante i negoziati riferisce Axios.

La portavoce della Casa Bianca Carolyn Levitt non ha confermato che Stati Uniti e Russia continueranno ad aderire al Nuovo Trattato START durante i negoziati. “Non che io sappia”, ha risposto Levitt quando un giornalista le ha chiesto se esistesse un accordo provvisorio con la Russia per conformarsi al Nuovo Trattato START mentre erano in corso i negoziati per un nuovo accordo sul controllo degli armamenti strategici.

A spiegare stato dell’arte sugli accordi sul nucleare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Gli Stati Uniti e la Russia non dovrebbero prorogare il Nuovo Trattato START, ma piuttosto elaborare un nuovo accordo”.

In merito agli accordi di pace, secondo il Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent: “Credo ancora che Putin sia un criminale di guerra e che abbiamo imposto sanzioni alla Russia, costringendola a sedersi al tavolo dei negoziati”. Un nuovo incontro tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbe aver luogo negli Stati Uniti, afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In Europa crescono i timori che la Russia possa attaccare entro un anno, fonte The Washington Post. “Berlino e altre capitali credevano in precedenza che la Russia non sarebbe stata in grado di minacciare il fianco orientale della NATO prima del 2029. Ora cresce la preoccupazione che ciò possa accadere molto prima, prima che l’Europa possa rafforzare la propria potenza militare. Si nota che gli Stati baltici, precedentemente sotto il controllo di Mosca, sono considerati obiettivi evidenti. Secondo alcuni funzionari ed esperti europei, una nuova guerra potrebbe iniziare con un attacco all’Europa senza un accordo di pace con l’Ucraina”.

La Polonia è pronta a trasferire i suoi caccia MiG-29 all’Ucraina in cambio di droni ucraini. Lo ha dichiarato il primo Ministro polacco Donald Tusk in una conferenza stampa congiunta con Volodymyr Zelensky. E restando in materia di droni, “un muro di droni è un’utopia; non esiste”, afferma il Ministro della Difesa rumeno, commentando l’idea di proteggere i confini europei con i droni. “Questo muro di droni, in cui qualcuno, come in un videogioco, crea una cortina attraverso la quale non può passare assolutamente nulla, è un’utopia.”

Bratislava è rimasta completamente indifesa dopo il trasferimento dei caccia MiG-29 e dei sistemi di difesa aerea a Kiev, ha dichiarato il primo Ministro slovacco Robert Fico. Aerei provenienti da Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca sono ora responsabili della sicurezza dello spazio aereo. Ciò è dovuto alla decisione del precedente governo di fornire armi all’Ucraina “come dono”. Secondo Fico, si è trattato di un “terribile abuso di potere” che ha lasciato la Slovacchia in una posizione disperata: Bratislava non è in grado di difendere il proprio spazio aereo. E ancora l’Ungheria: “Se le parole del Segretario Generale della NATO Mark Rutte sull’invio di truppe occidentali in Ucraina dopo la fine del conflitto si avverassero, significherebbe guerra tra Occidente e Russia”, ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán. L’Estonia chiuderà due posti di blocco notturni al confine con la Russia per tre mesi.

Se alcuni paesi riconoscessero i nostri territori come russi, non otterrebbero nulla. In ogni caso, non tutti i paesi li riconosceranno, afferma Zelenskyy. Così ha commentato la richiesta della Russia che tutti i paesi riconoscano il Donbass come russo. “L’Ucraina ha un presidente ucraino che firma i documenti. Non sono altri leader a firmare i documenti importanti per l’Ucraina. Pertanto, i nostri territori sono nostri, nonostante il loro status temporaneo di occupazione temporanea”, ha aggiunto.

Dalla delegazione ucraina rientrata da Abu Dhabi, Umerov ha riferito: “Ucraina e Russia intendono dichiarare un cessate il fuoco completo”. “I metodi per introdurre e monitorare la cessazione delle ostilità sono già stati discussi negli Emirati”.

E in questo contesto, Zelensky ha approvato nuove operazioni di combattimento per l’SBU e ha dichiarato: “Indeboliremo il nemico”. “Il Generale Khmara ha riferito sulle operazioni del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina. Ottimi risultati, ho approvato il nuovo lavoro del Servizio: nuove operazioni di combattimento. Continueremo a indebolire il nemico”, ha affermato.

Kiev, metà della riva sinistra, rischia, secondo i media ucraini di rimanere senza riscaldamento fino alla fine dell’inverno. Le aree senza riscaldamento sono in aumento. Il Ministero dell’Energia ha riferito che l’area più vulnerabile di Kiev rimane quella servita dalla centrale termoelettrica n. 4; 1.126 grattacieli nella capitale sono senza riscaldamento.

In merito ai negoziati tra Russia e Ucraina, Sergej Viktorovič Lavrov ha ribadito che: “La Russia è pronta a considerare l’Ucraina un vicino neutrale a lungo termine”. E ancora ha dichiarato: “La Russia ha contatti con alcuni leader europei, ma non vengono resi pubblici “.

Il presidente francese Emmanuel Macron deve semplicemente chiamare il presidente russo Vladimir Putin se Macron vuole davvero avere una conversazione seria, ha dichiarato il Ministro Lavrov in un’intervista a RT. “Un paio di settimane fa, il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente dichiarato che un giorno avrebbe chiamato il presidente russo Vladimir Putin”, ha osservato Lavrov. “Non è una cosa seria. È una diplomazia patetica. Se vuoi chiamare e parlare di qualcosa di serio, allora chiama.” “Il presidente russo risponderà sempre al telefono e ascolterà qualsiasi proposta, e solo se si tratta di proposte serie”, ha detto il ministro. Il Ministro degli Esteri russo ha sottolineato che le proposte serie “non rimarranno senza risposta”.

Il Cremlino ha descritto il lavoro sui colloqui per l’accordo di Abu Dhabi come costruttivo e allo stesso tempo molto impegnativo. Dmitrij Peskov ha osservato che il lavoro continuerà.

In relazione al tentato assassinio del Generale Vladimir Alekseyev, è significativo che Zelensky abbia incontrato ieri il Presidente dell’SBU Khmara, dove secondo fonti della sociale fera russa, “ha dato l’approvazione definitiva all’operazione contro il generale russo”.

Il Generale del Ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è stato colpito a Mosca ed è stato ricoverato in ospedale. Un aggressore sconosciuto gli ha sparato diversi colpi alla schiena ed è fuggito. È stata aperta un’indagine penale sul tentato omicidio. Alekseyev è il Primo Vice Capo della Direzione Generale dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe. “Alekseyev sarebbe stato colpito alla schiena nell’atrio degli ascensori di un edificio sull’autostrada Volokolamsk alle 7:00 del mattino; l’assassino si è dato alla fuga”, fonte Mash. Il Generale è sopravvissuto ed è stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni.

Secondo Baza, un’assassina potrebbe aver compiuto il tentato omicidio del generale Alekseev: questa è una teoria diffusa tra le forze di sicurezza, e sono in corso le ricerche.

Lavrov intervistato sull’attentato al generale: ”Beh, naturalmente, ho sentito questa notizia poco prima dell’inizio dei negoziati e non farò previsioni. Non è mia responsabilità; spetta alla leadership del nostro Paese decidere.” “Ma questo attacco terroristico ha confermato ancora una volta l’attenzione del regime di Zelensky su provocazioni costanti, volte a interrompere il processo negoziale, e un regime disposto a tutto pur di convincere i suoi sponsor occidentali a tenere il passo con gli Stati Uniti nel tentativo di impedirgli di raggiungere un accordo equo”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 6 febbraio. La chiusura dei terminali Starlink utilizzati dalle forze armate russe da parte degli americani ha avuto un impatto negativo sulle comunicazioni nelle unità russe. Le truppe stanno organizzando urgentemente metodi di comunicazione di riserva, sebbene meno convenienti.

Belgorod ha subito un attacco missilistico durante la notte, danneggiando una centrale termoelettrica. “Ci sono stati ingenti danni alle infrastrutture energetiche della città di Belgorod, così come ai distretti di Belgorod, Rakityansky, Borisovsky, Grayvoronsky e Yakovlevsky”, ha riferito il governatore.

I droni russi hanno preso di mira obiettivi a Gadjač nella regione di Poltava, Kovel’ nella regione di Volinia e Kropyvnyc’kyj. Esplosioni sono state udite nelle regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord, è impegnato in attacchi nelle stesse aree, riferisce che le forze armate ucraine hanno concentrato un numero record di equipaggi di droni per questo settore con l’obiettivo di fermarlo.

Nella regione di Belgorod, 9 feriti tra cui un militare da attacchi di droni ucraini. Ci sono segnalazioni isolate di segnali di un rafforzamento delle forze delle forze armate ucraine nel settore di Belgorod.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha continuato a mantenere l’iniziativa sulle stesse sezioni del fronte.

Nel settore di Lyman, i combattimenti continuano per l’omonima città alla periferia della città. Le forze armate ucraine stanno pubblicando un video anti-crisi che mostra un “attacco di bandiera” da Dibrova.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze armate russe continuano ad avanzare verso ovest attraverso Riznykivka e nel villaggio di Ozerne. Le forze armate ucraine riferiscono via social che le forze russe stanno avanzando a Pryvillya. Le azioni offensive russe si stanno svolgendo su un fronte piuttosto ampio, per ora si tratta di azioni di numerosi piccoli gruppi d’assalto di fronte all’attività di droni ucraini.

Da Kostjantynivka, dove sono in corso i combattimenti, arrivano sempre più filmati dei droni russi FPV che operano su fibra ottica dal centro città.

Nella parte orientale dell’Oblast’ di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok respinse nove contrattacchi ucraini da parte di gruppi d’assalto separati, supportati da carri armati e veicoli corazzati, nella parte settentrionale del fronte assegnato, dalle direzioni di Kosivtseve – Ternuvate, e a ovest, da Rizdvyanka, Ternuvate e Zarichne.

Graziella Giangiulio

