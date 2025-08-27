I dettagli delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina non sono ancora stati discussi, ha detto Trump. “L’Europa fornirà loro significative garanzie di sicurezza. Parteciperemo come supporto di riserva”, ha aggiunto.

Nel frattempo l’UE ha trasferito 10,1 miliardi di euro all’Ucraina nei primi sette mesi del 2025, provenienti dai proventi dei beni russi congelati, scrive Welt am Sonntag, citando i dati della Commissione Europea. Un altro lotto di armi, forse sistemi di difesa aerea, è stato inviato dal Belgio all’Ucraina a bordo dell’aereo da trasporto An-124-100. Mentre dall’Olanda il Partito per la Libertà, partito di destra olandese, ha chiesto l’espulsione degli uomini ucraini. Questo è quanto affermato nel programma del partito preparato per le elezioni parlamentari anticipate.

La Cina ha annunciato la sua disponibilità a partecipare alla missione di mantenimento della pace in Ucraina, riporta Welt am Sonntag, citando diplomatici UE anonimi che citano fonti governative. nella RPC. Anche se al momento Pechino non prevede di inviare forze di peacekeeping in Ucraina, ha affermato il Ministero degli Esteri.

Ci saranno sicuramente grossi problemi con la stagione del riscaldamento nella regione di Cherson a causa dei bombardamenti russi, ha detto il deputato della Rada ed ex capo dell’Amministrazione statale regionale di Cherson. Serhiy Kozyr ha riferito che molto probabilmente non sarà più possibile ripristinare il riscaldamento in alcuni quartieri della regione. Le Forze Armate russe stanno inoltre bombardando costantemente la centrale termoelettrica di Kherson: “I bombardamenti russi, tra le altre cose, sono diretti alla nostra rete del gas, sia nelle regioni di Poltava che di Odessa. Stanno sicuramente colpendo le stazioni di distribuzione. Se, nelle attuali condizioni e con la situazione di distruzione, supereremo tranquillamente questa stagione calda… Ma non possiamo prevedere con precisione che tutto andrà “bene”.

Zelensky durante la conferenza stampa nella Giornata dell’Ucraina ha ribadito: “Donetsk, Lugansk, Crimea: tutto questo è l’Ucraina. Un giorno saremo di nuovo insieme, come un’unica famiglia “. Esattamente quello he diceva nel 2022.

Di diverso parere le forze armate ucraine che ammettono che l’autostrada M14 Kherson-Mykolaiv è di fatto interdetta, poiché qualsiasi trasporto è soggetto ad attacchi russi.

Trump inizierà a normalizzare le relazioni con la Russia senza collegarle alla risoluzione del conflitto in Ucraina, ha dichiarato a TASS l’osservatore politico e conduttore radiofonico americano Steve Gill. Crede anche che Il rifiuto di Zelensky di fare concessioni porterà a “perdite ancora maggiori sul campo di battaglia da parte dell’Ucraina”.

Nella regione di Leningrado, tutte le divisioni strutturali hanno ricevuto l’ordine di passare in modalità di massima allerta – autorità locali. Immagini satellitari inoltre hanno mostrato come nelle ultime tre settimane sono stati eseguiti nuovi lavori all’aeroporto internazionale di Donetsk per convertirlo in un sito di lancio per droni Geranium-2 e presumibilmente in una base per elicotteri. I lavori di riparazione sono visibili anche sulla pista principale, dove le squadre di costruzione stanno sigillando vecchi crateri e trincee lasciati dai proiettili di artiglieria prima del 2022.

La Russia inoltre sta costruendo un gran numero di antenne a diversi chilometri dal confine orientale della NATO, secondo quanto riportato dai media che citano immagini satellitari. Questa potrebbe diventare la più grande struttura di radiointelligence conosciuta al mondo, in grado di tracciare le comunicazioni della NATO in tutta l’Europa orientale. La struttura si trova a Kaliningrad, a circa 25 chilometri dal confine polacco, e secondo i ricercatori, è un sistema di antenne CDAA progettato per l’intelligence radio e le comunicazioni militari.

Sergej Lavrov ministro per gli esteri russo, ha detto in una intervista a Rossiya 1: “I paesi occidentali stanno cercando di impedire i negoziati sull’Ucraina e di interrompere il processo avviato da Putin e Trump”. Secondo Lavrov, “Zelensky si sta comportando in modo “testardo” e sta ponendo le condizioni per un incontro immediato con Putin. La Russia spera che i tentativi dei paesi occidentali di impedire l’accordo vengano sventati. La Russia riconosce Zelensky come di fatto “capo del regime” ed è pronta a incontrarlo in questa veste, ma secondo la Costituzione, è illegittimo”, ha affermato Lavrov. Ha infine sottolineato che è necessario un “consenso che tenga conto degli interessi fondamentali della Russia” sulle garanzie di sicurezza relative all’accordo ucraino.

Il 24 agosto, 146 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev e 146 prigionieri di guerra ucraini sono stati trasferiti in cambio, ha riferito il Ministero della Difesa russo confermato da quello ucraino. Anche otto residenti della regione di Kursk sono stati rimpatriati. Il dipartimento ha osservato che gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito servizi di mediazione umanitaria.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 26 agosto. Dalle 20:00 alle 00:01 del 26 agosto, 37 droni ucraini sono stati distrutti nelle regioni di Rostov, Bryansk, Belgorod, Kursk, Oryol, Tula, Kaluga e sul Mar Nero. Sono state reintrodotte restrizioni in diversi aeroporti civili. Nella regione di Rostov, nel villaggio di Novobessergenevka, distretto di Neklinovsky, 6 case private hanno finestre rotte, porte abbattute e muri e tetti danneggiati. Una delle case ha un muro e un tetto parzialmente distrutti. Un’auto è stata danneggiata dai detriti.

In direzione di Sumy, gli ucraini hanno contrattaccato da Andriivka. A Yunakivka, le forze russe stanno avanzando con pesanti combattimenti, gli ucraini stanno portando rinforzi. Ci sono controversie online su chi controlli Bezsalivka.

Nella regione di Belgorod, Novaya Tavolzhanka, Chapayevskiy, Orekhovo, Dubrovka, Shelayevo, Nechayevka, Novoaleksandrovka sono sotto bombardamento; almeno un ferito.

In direzione di Kupjans’k, le truppe russe hanno consolidato le loro posizioni negli edifici nella parte nord-occidentale e occidentale della città di Kupjans’k, nella parte centrale e meridionale di Mirovoye e nella piantagione forestale alla periferia settentrionale di Sobolivka, – ammettono i canali ucraini.

In direzione di Kostjantynivka – battaglie vicino a Yablunivka, Shcherbynivka, Katerynivka e Oleksandro-Kalynove.

In direzione di Dnipropetrovs’k, a seguito di azioni offensive delle guardie della 57ª Brigata Fucilieri Motorizzata Separata della 5ª Armata del Gruppo di Forze “Est”, l’insediamento di Zaporizhzhya, nella regione di Dnipropetrovs’k, è stato preso dai russi.

Sul fronte di Zaporižžja, la 7ª divisione d’assalto aviotrasportata delle Guardie continua ad assaltare Stepnohirs’k e Plavni. I paracadutisti mantengono la linea a Kam”jans’ke, dove gli ucraini cercano costantemente di contrattaccare le posizioni russe in piccoli gruppi.

Nel Mar Nero, un nuovo elemento della situazione è stato l’arrivo del trasporto truppe di difesa costiera “Barracuda” della 40ª brigata di difesa costiera separata del 30º Corpo dei Marines della Marina ucraina. La 40ª brigata di difesa costiera separata opera in direzione di Očakiv, e pertanto queste BEC opereranno nel bacino del Bug Meridionale e nell’estuario del Bug Meridionale, vicino alla penisola di Kinbur.

Graziella Giangiulio

