UKRAINERUSSIAWAR. START: non c’è accordo Mosca – Washington. Centrali nucleari ucraine spente per via degli attacchi russi alle sottostazioni elettriche. Arrestati attentatori del numero due del GRU

Gli Stati Uniti intendono negoziare un nuovo START da una posizione di forza, afferma il Segretario di Stato americano Rubio. Ha osservato che Washington è interessata a ridurre le minacce nucleari globali, ma non intende accettare accordi che danneggino gli interessi statunitensi o chiudere un occhio sulle violazioni in nome di un accordo. Il destino dello START è stato discusso anche durante gli incontri negli Emirati Arabi Uniti.

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo sulle nuove priorità per le vendite di armi americane, Reuters. “Ora, gli acquisti di armi statunitensi saranno prioritari per i Paesi che investono di più nella propria difesa e hanno un’importanza strategica sulla mappa mondiale”. L’ambasciatore statunitense presso la NATO, Matthew Whitaker, ha precedentemente dichiarato che fino al raggiungimento di un accordo di pace, gli Stati Uniti continueranno a vendere armi agli alleati della NATO, che poi le trasferiranno all’Ucraina.

Preoccupazione all’interno dell’agenzia AIEA, “La sicurezza nucleare è seriamente minacciata: tutte le centrali nucleari in Ucraina hanno smesso di generare energia dopo gli attacchi. La causa è il guasto delle principali sottostazioni ad alta tensione che trasmettono l’elettricità dalla centrale nucleare alla rete elettrica”.

Il ministero degli Esteri lituano nel fine settimana ha convocato un rappresentante dell’ambasciata russa e ha protestato contro gli attacchi agli impianti energetici in Ucraina. “Il Ministero osserva che, scegliendo obiettivi chiaramente civili, come un autobus che trasportava minatori, il mercato di Druzhkovka, un’ambulanza e aziende di riscaldamento ed elettricità, la Russia sta dimostrando ancora una volta che la sua partecipazione ai negoziati è solo una farsa, poiché non ha alcun interesse a porre fine alla distruzione del popolo ucraino o a porre rapidamente fine a questa aggressione contro uno Stato sovrano”, ha osservato il Ministero.

Dall’Unione europea si apprende che il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia includerà il divieto assoluto di spedizione di petrolio russo, ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Le nuove restrizioni includeranno: “Divieto di manutenzione e altri servizi per petroliere GNL e rompighiaccio; Inserimento nella lista nera di 20 banche regionali russe; Divieto di forniture alla Russia di beni “dalla gomma ai trattori” e servizi di sicurezza informatica per un valore complessivo di 360 milioni di euro; Inserimento nella lista nera di 43 petroliere; Divieto di esportazione di materiali per la produzione di esplosivi; Divieto di acquistare metalli, prodotti chimici e minerali essenziali dalla Russia per un valore di 570 milioni di euro”.

“Questa settimana, i leader dell’UE terranno una serie di incontri chiave che potrebbero determinare il futuro della regione”, riporta Politico. “L’ordine del giorno include il sostegno all’Ucraina, la difesa, la competitività economica e il ruolo dell’UE nel mondo, in un contesto di indebolimento dei legami con gli Stati Uniti”. L’ex primo Ministro italiano Enrico Letta ha dichiarato alla rivista che i prossimi giorni dimostreranno se “l’Europa può invertire la rotta e diventare veramente unita, pienamente matura e indipendente”. Ha affermato che, proprio come la firma del Trattato di Maastricht nel 1992 “ha reso l’Europa ciò che è diventata negli ultimi 35 anni”, così ora i paesi dell’Unione “devono fare di nuovo lo stesso”.

Attacco massiccio alle infrastrutture energetiche ucraine per mano russa il 7 di febbraio. Ukrenergo ha attivato una richiesta di assistenza di emergenza dalla Polonia. Tutte le centrali nucleari nel territorio controllato dal governo ucraino sono state costrette a interrompere la produzione di energia, ha riferito la compagnia energetica nazionale Ukrenergo a causa degli attacchi alle sottostazioni elettriche che alimentano le centrali.

“I negoziati non sono vantaggiosi per l’Ucraina in questo momento. Se resistiamo fino alla primavera, la situazione sarà diversa. Dobbiamo fermarli sul campo di battaglia, ridurre le perdite e abbattere l’80-90% dei loro droni. Allora non sarà la Russia a dire “Restituiteci i territori”, ma l’Ucraina a dire “Restituiteci la centrale nucleare, il Kinburn Spit e Nova Kakhovka””, ha dichiarato Roman Kostenko, Segretario del Comitato per la Sicurezza Nazionale della Verkhovna Rada.

Gli Stati Uniti propongono a Ucraina e Russia di porre fine alla guerra entro l’estate e promuovono un calendario chiaro per i negoziati, ha affermato il presidente ucraino o Volodymyr Zelenskyy. “Gli americani affermano di voler concludere tutto entro giugno e faranno di tutto per porre fine alla guerra”, ha osservato. “Durante i colloqui del 4 e 5 febbraio ad Abu Dhabi, sono stati discussi gli aspetti tecnici del possibile monitoraggio del cessate il fuoco in caso di decisione politica di porre fine alla guerra, in particolare con la partecipazione degli Stati Uniti”.

E continua: “L’intelligence mi ha mostrato il “piano Dmitriev” per 12.000 miliardi di dollari di cooperazione economica tra Stati Uniti e Russia”. Secondo Zelensky , questi accordi potrebbero includere questioni relative all’Ucraina, in particolare la sua sovranità e sicurezza. “Stiamo dimostrando chiaramente che l’Ucraina non sosterrà nemmeno i probabili accordi tra le parti che ci riguardano senza di noi.”

Il ministero delle Finanze ucraino ha riferito che, a partire dal 2022, l’importo dell’assistenza finanziaria esterna per “l’esecuzione continua delle funzioni statali” ammonterà a circa 52 miliardi di dollari. Il denaro è stato destinato al pagamento di funzionari e impiegati pubblici per garantire “il funzionamento indipendente dell’apparato statale”.

Dalla Russia il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov: “Un nuovo round di colloqui sull’Ucraina avrà luogo presto”. Ha chiarito che non esiste ancora una data precisa per i nuovi colloqui. Il portavoce del Cremlino ha anche affermato che non ci sono piani per un nuovo round di colloqui negli Stati Uniti; secondo lui, non c’è stata alcuna discussione al riguardo.

La mattina del 7 febbraio, TASS diffonde la notizia che il generale Vladimir Alekseyev, che ha subito un attentato, ha ripreso conoscenza in ospedale. ”L’operazione ha avuto successo. Successivamente, Alekseev è stato indotto in coma farmacologico; ora ha ripreso conoscenza ed è cosciente. A questo punto, possiamo affermare con cautela che la minaccia alla sua vita è passata”, ha dichiarato la fonte dell’agenzia.

Anche il ministro per gli Affari Esteri ha parlato dei negoziati Russia – Ucraina, smentendo di fatto le notizie di accordi già fatti : “La Russia ha accettato la proposta degli Stati Uniti sull’Ucraina ad Anchorage e, se la affrontiamo da uomini, il problema dovrebbe essere risolto” Sergej Lavrov.

Una svolta sull’Ucraina è possibile solo se verranno rispettati gli accordi raggiunti ad Anchorage, hanno fatto eco le parole di Dmitrij Peskov. Ha sottolineato che il Cremlino non vuole entrare pubblicamente nei dettagli degli accordi raggiunti; le discussioni dovrebbero svolgersi a porte chiuse.

La flotta aerea russa conta quasi 3.000 unità, di cui oltre 1.200 velivoli, ha annunciato il Ministro dei Trasporti russo Andrei Nikitin durante un incontro in occasione della Giornata dell’Aviazione Civile. “Attualmente, la nostra flotta conta quasi 3.000 unità, di cui oltre 1.200 velivoli. Sono basati in 225 aeroporti”, ha dichiarato.

E sempre in materia militare la Russia esporta missili da crociera Kalibr ed è pronta a offrire ai suoi partner stranieri un’ampia gamma di armi, ha dichiarato il Direttore Generale di Rosoboronexport, Alexander Mikheev. “Per quanto riguarda i missili Kalibr per l’esportazione, fanno parte dei sistemi missilistici integrati Kalibr-PLE e Kalibr-NKE, installati su sottomarini e navi di superficie forniti da Rosoboronexport alle marine di diversi paesi”, ha dichiarato Mikheev in vista del World Defense Show 2026, che si terrà a Riyadh.

Tra il 7 e l’8 febbraio l’organizzatrice, l’esecutore materiale e un terzo complice dell’attentato contro il numero due del GRU, Vladimir Alekseyev, sono stati individuati e uno di loro arrestato a Dubai. Sabato sera, Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha riferito Dmitry Peskov. “Il leader russo ha ringraziato il presidente degli Emirati Arabi Uniti per l’assistenza fornita dalla parte emiratina nell’arresto dell’uomo sospettato del tentato omicidio del tenente generale Alekseyev”.

Il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) in conferenza stampa ha riferito: “A seguito delle misure investigative condotte nell’ambito del procedimento penale aperto dalla Commissione Investigativa in merito al tentato omicidio del Generale Vladimir Alekseyev, Primo Vice Capo della Direzione Principale dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe, il Servizio di Sicurezza Federale ha identificato i complici di questo crimine, i cittadini russi Viktor Vasin, nato nel 1959, detenuto a Mosca, e Zinaida Serebritskaya, nata nel 1971, partita per l’Ucraina”, ha sottolineato il PRC. Secondo l’FSB, anche il cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960, è stato arrestato a Dubai con l’assistenza di partner degli Emirati Arabi Uniti e consegnato alla controparte russa. “È l’autore diretto del crimine”, ha riferito l’FSB.

Secondo il Comitato Investigativo della Federazione Russa: “L’attentatore dopo Dubai sarebbe dovuto andare in Romania. Veniva pagato mensilmente in criptovaluta”. Secondo le indagini, Zinaida Serebritskaya, è sospettata di aver organizzato il tentato assassinio del Primo Vice Capo della Direzione Generale dello Stato Maggiore, Alekseyev, è fuggita in Ucraina. Viveva con Alekseyev nello stesso complesso residenziale. Secondo le informazioni provenienti dai social media di Serebritskaya, vive a Mosca almeno dal 2023, come dimostrano numerose foto scattate nel centro città, sebbene indossi gli stessi abiti. L’ultima volta che è apparsa online è stato due giorni fa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 9 febbraio. Nella regione di Belgorod si sta verificando un disastro umanitario a causa dei continui bombardamenti delle forze armate ucraine contro gli impianti energetici della regione, la cui frequenza ne impedisce il rapido ripristino. È stato deciso di drenare l’acqua dai radiatori per evitare che si rompano a causa del freddo. Le centrali di riscaldamento preinstallate sono in funzione e le autorità regionali sono in contatto con il centro federale.

Di notte, le forze russe hanno colpito le regioni di Dnipropetrovs’k e Odessa. A Odessa, sono state colpite infrastrutture portuali e di distribuzione del gas, e le difese aeree ucraine hanno colpito obiettivi civili. Inoltre, sono stati lanciati missili contro l’aeroporto di Vasyl’kiv, nella regione di Kiev.

Droni ucraini sono stati abbattuti nelle regioni di Tula e Kursk. Durante il giorno, le sirene hanno suonato nella regione di Krasnodar.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni e hanno ferito almeno tre persone.

All’incrocio del confine tra le regioni di Kursk e Bryansk, il gruppo di forze nord ha catturato un altro villaggio: Sydorivka nella regione di Sumy. In precedenza, le forze russe avevano attraversato il confine, causando problemi alle forze armate ucraine a Belaya Bereza e Komarovka. A sud-est, sono iniziati i combattimenti per Myropillya e gli ucraini stanno contrattaccando. Le forze armate russe hanno colpito una ferrovia nella regione di Sumy: una locomotiva e una linea aerea sono state danneggiate, secondo UZ.

Nel settore di Charkiv, l’avanzata del gruppo di forze Nord è testimoniata dai post nella social sfera ucraina; i combattimenti sono intensi, nonostante gli attacchi aerei e i missili Solntsepyok russo operino quotidianamente sulle truppe ucriane.

In direzione di Kostjantynivka, le fonti social ucraina riconosce l’avanzata da sud-ovest (a nord di Yablunivka) delle truppe russe.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, si verificano continui contrattacchi da parte delle forze armate ucraine in direzione di Ternuvate-Prymors’ke e Velykomykhailivka-Berezove, con veicoli blindati ucraini costantemente in fiamme.

Nella regione di Cherson, sono stati segnalati bombardamenti da parte delle forze armate ucraine in un mercato di Kachovka, che hanno ferito tre persone.

Graziella Giangiulio

