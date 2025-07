UKRAINERUSSIAWAR. Starlink ko sul fronte ucraino. I russi attivano il fronte di Zaporižžja. Zelensky si rimangia la riforma dell’anticorruzione e chiede soldi per armi e militari

Gli Stati Uniti approvano la vendita di un nuovo pacchetto militare da 330 milioni di dollari all’Ucraina, fonte US Defense Security Cooperation Agency. Il pacchetto include 150 milioni di dollari di attrezzature per la riparazione degli obici M109 e 180 milioni di dollari di attrezzature per la difesa aerea. Il 24 luglio, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di sistemi HAWK e M2 Bradley e relative attrezzature di riparazione all’Ucraina per un valore di 322 milioni di dollari.

Nella giornata del 24 luglio un altro volo con munizioni per le forze armate ucraine è arrivato da New York a Lublino, non a Rzeszow. Non era incluso nel programma di arrivo per Lublino. Secondo The Telegraph, “l’Ucraina ha già ricevuto un’installazione Patriot e ulteriori missili intercettori dalla Germania”. “In precedenza, gli Stati Uniti avevano sostenuto la vendita di due pacchetti di aiuti militari all’Ucraina per un valore complessivo di 330 milioni di dollari e avevano anche approvato la vendita di sistemi HAWK e veicoli da combattimento per la fanteria M2 Bradley all’Ucraina per 322 milioni di dollari”.

L’Ucraina riceverà un altro sistema IRIS-T dalla Germania, a dirlo l’ambasciatore ucraino in Germania. Oleksiy Makeyev ha affermato che la Germania continua a fornire i sistemi di difesa aerea IRIS-T di cui l’Ucraina ha bisogno. Secondo lui, sette sistemi sono già stati consegnati e l’ottavo è in arrivo.

Volodymyr Zelensky, afferma che l’Ucraina deve trovare 65 miliardi di dollari all’anno: “40 miliardi di dollari sono il deficit, 25 miliardi di dollari sono la produzione di droni. Ha anche chiarito che sta chiedendo all’Occidente soldi per gli stipendi delle forze armate ucraine, dato che sono “armi”. “In precedenza, gli europei si rifiutavano di dare soldi per gli stipendi dei nostri militari, solo per le armi. Ma a quanto pare i nostri militari possono essere proprio quest’arma che protegge tutti”, ha detto Zelensky.

In altre dichiarazioni ha detto: “ha concordato con Trump che gli Stati Uniti acquisteranno droni da noi. È importante preparare questo accordo per 10-30 miliardi di dollari”. “Per la Russia, il successo condizionale è la regione di Dnipropetrovsk, perché possono trarne vittorie informative. Sono interessati anche a Sumy. Non possiamo scambiare civili, devono essere rilasciati. Stiamo attualmente cercando un formato basato su liste. Sia da parte nostra che da parte loro”.

“La Germania ha dato conferma ufficiale all’Ucraina della sua disponibilità a fornire due installazioni Patriot, la Norvegia un’altra. In totale, l’Ucraina chiede 10 installazioni. L’azienda tedesca HENSOLDT riceverà oltre 340 milioni di euro per la fornitura di un numero imprecisato di radar TRML-4D e SPEXER all’Ucraina per rafforzare la difesa aerea”.

Infine Volodymyr Zelensky ha presentato alla Rada un disegno di legge che vieta al Procuratore Generale di impartire istruzioni alla NABU e alla Procura Specializzata Anticorruzione. Le agenzie anticorruzione hanno confermato che il documento ripristina tutti i poteri procedurali e le garanzie di indipendenza delle strutture, si chiude così il tentativo del governo di gestire le agenzie anticorruzione.

La Russia ha spostato i sistemi di guerra elettronica più vicino al confine estone. In una conferenza stampa, il Ministro degli Interni estone Taro ha dichiarato che l’esercito russo ha installato ulteriori sistemi di disturbo dei segnali nell’area di Kingisepp (Oblast’ di Leningrado), situata a 20 chilometri dal confine russo con l’Estonia. Si precisa che si tratta dei sistemi utilizzati dalla Russia nella zona ucraina per interferire con i segnali di navigazione dei droni. Allo stesso tempo, ciò crea seri ostacoli per i sistemi GPS utilizzati da aerei commerciali e navi. Nei prossimi anni, la Flotta del Mar Nero sarà rafforzata, anche con sistemi robotici ha riferito il consigliere del presidente russo Patrushev in un’intervista a RIA Novosti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30. I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 105 droni ucraini durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa. Nove regioni russe sono state attaccate. Secondo il Ministero della Difesa, il maggior numero di droni è stato abbattuto “sul territorio della regione di Belgorod: 26 droni sono stati distrutti. 25 sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, 23 sulla regione di Rostov e otto sulla regione di Krasnodar. Cinque droni sono stati distrutti nel Territorio di Stavropol. Tre droni sono stati distrutti sopra le regioni di Kursk e Tambov. Due droni di difesa aerea sono stati abbattuti sopra la regione di Voronezh e uno sopra la regione di Orël. Nove droni sono stati distrutti anche sopra il Mar d’Azov”.

Secondo le fonti ucraine nella notte tra il 24 e il 25 luglio lungo tutta la linea del fronte, la corrente elettrica ha smesso di funzionare e anche Starlink non ha funzionato. E mentre la società dichiarava lo stop alle funzioni di Starlink, l’esercito ucraino ha smentito Starlink annunciandone il funzionamento. Dal sito web dell’azienda e da post X di Elon Musk, però si sa che Starlink ha smesso di funzionare in tutto il mondo.

Il numero delle vittime dell’attacco con drone a Sochi è salito a 13 persone – il quartier generale operativo di Kuban. Colpita la stazione, Timashevsk rimasta senza corrente.

Attacchi notturni delle forze armate russe hanno colpito obiettivi nemici a Balakliya, nella regione di Charkiv, Pavlohrads’ke e Dnipropetrovs’k.

Nel tratto di confine di Kursk, nelle direzioni di Tetkino e Glushkovo, gli ucraini stanno cercando di accumulare riserve per riprendere gli attacchi, riferisce il gruppo di forze Sever russo. Nella regione, un drone ucraino ha colpito un camion nei pressi del villaggio di Mokrushino, nel distretto di Belovskyj, unferito. Le forze armate ucraine hanno attaccato un’abitazione privata nel distretto di Ryl’sk, un morto.

In direzione di Sumy, dopo la presa di Varachino da parte delle Forze Armate russe, il nemico ha lanciato tre contrattacchi senza successo nelle vicinanze di Varachyne, del villaggio di Sadky e di Yunakivka.

Nella regione di Belgorod 12 attacchi di droni hanno colpito in 12 diverse località.

Dalla direzione di Kupjans’k, giungono segnalazioni isolate di unità in avanzata russe verso la città da nord.

In direzione di Kostjantynivka, le unità d’assalto del 33° reggimento fucilieri motorizzati della 20a divisione fucilieri motorizzati della Guardia russa hanno completato la presa di Yablunivka. I combattenti del 33° reggimento fucilieri motorizzati hanno continuato la loro offensiva, sfondando le difese ucraine e irrompendo ad Oleksandro-Kalynove, iniziando a sgomberare l’insediamento. Gli ucraini hanno vacillato in questa direzione del fronte. L’uscita per il bacino idrico di Kleban-Bykske è vicina.

Vicino a Pokrovs’k e Myrnohrad, il Ministero della Difesa russo segnala la presa degli insediamenti di Novoekonomichne e Zvirove DPR. Il capo dell’amministrazione militare-civile di Donetsk ha annunciato ordini di evacuazione obbligatoria per tutte le famiglie con bambini dalla città di Dobropillya e dagli insediamenti vicini, come mostrato nella mappa sopra.

In direzione Sud di Donetsk, il gruppo di forze Vostok russo ha preso Zelenyi Hai (DPR). Ma ancora si sta combattendo.

Il fronte di Zaporižžja è entrato in una fase attiva, affermano i canali ucraini. Le Forze Armate russe stanno avanzando in direzione di Stepnohirs’k. Il 24, le forze armate russe sono state avvistate nell’area della Scuola di Musica per Bambini di Stepnohirs’k, secondo quanto riportato dal nemico.

Graziella Giangiulio

