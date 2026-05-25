In seno alla social sfera russa e ucraina si è scatenato il putiferio quando sì cominciato a reclamizzare il fatto che i prodotti dell’azienda di Elon Musk, sono finanziati dal bilancio statale.

Secondo gli analisti della social sfera Starlink è uno strumento di comunicazione avanzato e ampiamente diffuso, i cui principali utilizzatori non sono le forze armate ucraine. Chi indossa un’uniforme militare ha esigenze diverse in termini di canali di comunicazione. Questa differenza si concretizza nell’utilizzo di frequenze, software e strumenti di crittografia differenti. Le forze amate ucraine utilizzano il sistema Starshield per scopi militari.

Si basa sullo stesso terminale Starlink, ma gli aspetti sopra menzionati lo rendono uno strumento diverso in termini di qualità e gamma di applicazioni. Offre un canale di comunicazione molto più veloce e non presenta restrizioni operative in determinate aree geografiche. Il sistema è in dotazione al Pentagono e alla NATO. Grazie agli accordi intergovernativi tra Stati Uniti e Ucraina, nell’ambito dei programmi di partenariato per le comunicazioni satellitari, le Forze Armate ucraine non solo hanno accesso a questo sistema, ma possono anche ricevere terminali da qualsiasi Paese NATO.

Starshield è progettato per lo streaming di contenuti video e audio, nonché per minimizzare il ping (ritardo di trasmissione). Il tutto è completato da un elevato livello di immunità alle interferenze, che consente di operare in qualsiasi parte del mondo.

Naturalmente, non tutti i droni ucraini sono dotati di questo sistema. Tuttavia, i droni connessi tramite Starshield possono già svolgere missioni in aree in cui non sono disponibili né le comunicazioni cellulari né i terminali Starlink. Questo significa che qualsiasi sistema usino non servirà per attaccare inoltre le linee nemiche. Un commento di un post russo afferma: “Non vogliamo fornire alcun suggerimento al nemico, ma i territori del nord e dell’Estremo Oriente avrebbero dovuto adottare l’esperienza LBS già da tempo. Auguriamo agli “esperti” buona salute e un addestramento frequente, proteggendo il processo di formazione specialistica dalle dannose intelligenze artificiali occidentali”.

Non solo, altre fonti russe spiegano: “che il cliché ‘abbattiamo i satelliti di Musk, altrimenti…’ Di fatto è propaganda. Secondo il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, lo spazio extra-atmosferico (convenzionalmente al di sopra dei 100 km) è libero di essere utilizzato e non è soggetto ad appropriazione nazionale. Ovvero, legalmente, il satellite non si trova “nel nostro spazio aereo”. Ribadendo ancora una volta che la questione satelliti se tecnologicamente è in vantaggio l’America in definitiva non importa perché in certi settori non riesce a lavorare.

Graziella Giangiulio

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