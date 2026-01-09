UKRAINERUSSIAWAR. Sottomarino russo schierato nel Mar Nero, drone colpisce nave diretta in Russia. Mosca rigetta l’uso di truppe europee in Ucraina nel post bellico

Voldymyr Zelenskyy, presidente ucraino, è alla ricerca di un nuovo capo del Servizio di Intelligence Estero: l’ex Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, l’ex capo dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) Vasyl Malyuk e Andriy Biletsky sono tra i candidati indicati per la posizione. Secondo la fonte, Zelenskyy prenderà una decisione definitiva dopo aver ricevuto una lista di candidati e aver condotto colloqui di persona.

E ancora Zelensky: “La Turchia era una piattaforma negoziale e lì abbiamo raggiunto una decisione sul ritorno dei nostri prigionieri. Resta da vedere se questa situazione continuerà. La questione del ritorno dei prigionieri di guerra, così come la questione di una piattaforma per i colloqui di pace, saranno discusse con i nostri partner”. “Non lo dirò”, ha risposto Zelenskyy a una domanda sul possibile futuro incarico di Dmytro Kuleba. Oksana Markarova sarà responsabile di progetti specifici relativi alla ricostruzione dell’Ucraina. Christa Freeland sarà responsabile degli investimenti e delle questioni economiche. Per quanto riguarda un vice per gli affari economici, non esiste ancora un candidato.

“La Russia storce il naso, ma alcuni dei nostri partner possono smussarlo se vogliono “ è il parere di Zelensky sulla disponibilità di Mosca alla pace.

Nel frattempo il Ministro ucraino per lo Sviluppo Comunitario, Kuleba, “si dovremo costruire tunnel come a Gaza”. Non si sa a quale fine ultimo.

Budanov gestirà gli scambi di prigionieri insieme a Umerov. Le pause negli scambi sono dovute alle pressioni diplomatiche esercitate dalla Russia sull’Ucraina, ha affermato Zelenskyy.

Zelenskyy ha discusso di assistenza alla difesa all’Ucraina e di lavoro su un prestito di riparazione durante un incontro con il Presidente di Cipro e i leader dell’UE. “Sono stati discussi molti argomenti. Tra questi, le priorità della presidenza cipriota del Consiglio dell’UE, l’assistenza alla difesa all’Ucraina da parte degli Stati membri dell’UE, in particolare il rafforzamento delle difese aeree, dell’aviazione da combattimento e della produzione di droni, e i progressi concreti nei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE”, ha dichiarato Zelenskyy.

Zelenskyy ha anche annunciato che lui e il Presidente del Consiglio europeo António Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno discusso della prosecuzione dei lavori su un prestito di riparazione per ripristinare la stabilità finanziaria dell’Ucraina.

“La guerra potrebbe finire durante la presidenza cipriota del Consiglio dell’UE”. Riferisce Zelenskyy da Cipro: “Notiamo che i negoziati hanno raggiunto una nuova fase insieme ai nostri partner europei e, naturalmente, con gli Stati Uniti e tutti i membri della Coalizione dei Volenterosi. Sappiamo che questa guerra potrebbe finire durante la vostra presidenza”, ha detto Zelenskyy durante il suo discorso alla cerimonia di apertura della presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea.

La produzione di armi in Ucraina è aumentata di 1,5 volte ha dichiarato Shmyhal: “Nel 2025 le imprese di difesa ucraine hanno aumentato la produzione di armi e attrezzature militari del 50%, raggiungendo i 180 miliardi di grivne, rispetto ai 122 miliardi di grivne del 2024”.

Le truppe britanniche parteciperanno a “operazioni di deterrenza” in Ucraina, ha annunciato Starmer. Francia e Regno Unito prevedono di inviare fino a 15.000 militari in Ucraina, riporta il Times. I compiti principali delle forze armate francese e britannica saranno la manutenzione delle attrezzature, l’addestramento delle forze armate ucraine e la costruzione di infrastrutture di difesa. Secondo il Times, la Gran Bretagna fornirà all’Ucraina meno della metà del numero previsto di forze di pace (circa 7.500). Le fonti del Times ritengono che la cifra dichiarata di 15.000 soldati appaia ottimistica per entrambi i paesi.

A rispondere alla Coalizione dei Volenterosi, dalla Russia la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: “Il dispiegamento di truppe e strutture militari occidentali in Ucraina sarà considerato un intervento che rappresenta una minaccia per la sicurezza”. Ha inoltre aggiunto che le unità e le strutture militari occidentali in Ucraina saranno considerate obiettivi di combattimento legittimi.

Il Ministero degli Esteri russo esprime seria preoccupazione per l’azione militare illegale condotta dalle forze armate statunitensi contro la petroliera Marinera il 7 gennaio. L’8 gennaio in un comunicato del Ministero degli Esteri di Mosca si legge : “Il risultato dell’incidente della Marinera non può che essere un ulteriore aumento della tensione politico-militare nell’area euro-atlantica, nonché un visibile abbassamento della ‘soglia per l’uso della forza’ contro la navigazione pacifica. Ispirati dall’esempio pericoloso e irresponsabile presentato da Washington, anche altri paesi ed entità potrebbero ritenersi autorizzati ad agire con metodi simili”.

Non solo, da fonti turche si apprende che il 7 gennaio, al largo delle coste turche nel Mar Nero, a 30 miglia dalla costa del distretto turco di Abana, nella provincia di Kastamonu, un drone ha attaccato la petroliera ELBUS, diretta in Russia. L’attacco ha danneggiato la parte superiore della petroliera. Nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito. La nave ha raggiunto un ancoraggio vicino alla città di Inebolu. Un sottomarino russo classe Kilo “Varshavyanka” (Progetto 636.1) è stato schierato nelle acque del Mar Nero dalla base navale di Novorossiysk, nel Territorio di Krasnodar. Salva totale possibile: 6 missili da crociera Kalibr.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’8 gennaio. Blackout a Dnipropetrovs’k dopo le esplosioni. La città e la regione sono state sottoposte a un massiccio attacco di droni. I media locali riportano che la città è senza elettricità, acqua, riscaldamento, internet e comunicazioni. Anche negli ospedali manca l’elettricità. I ​​tempi di ripristino sono sconosciuti.

Le comunicazioni mobili funzionano in modalità di emergenza nella parte controllata da Kiev dell’Oblast di Zaporižžja. Tutte le stazioni base vengono commutate all’alimentazione a batteria: questa risorsa durerà circa 8 ore. Le forze armate russe stanno attivamente distruggendo i ponti dietro le linee ucraine nella regione di Zaporižžja.

Sotto il fuoco russo anche Kryvyj Rih, che ha subito uno dei più grandi attacchi dell’intera guerra, afferma Oleksander Vilkul, vice presidente dell’Ucraina. Diversi obiettivi in ​​città sono stati colpiti. La situazione è grave ma sotto controllo. Degli otto feriti, due rimangono ricoverati in ospedale in condizioni moderate.

La situazione più critica per l’approvvigionamento energetico si registra nel distretto di Ingulets, parte del distretto di Metalurhichesky, e nel distretto di Dovgintsevo. Quasi 30.000 persone sono rimaste senza elettricità a causa di un’interruzione di emergenza. Delle oltre 30 centrali termiche chiuse, tutte sono ora operative, ad eccezione di una: lì il calore sta appena iniziando a fluire.

Nel Territorio di Krasnodar, nel villaggio di Trudobelikovsky, nel distretto di Krasnoarmeysky, detriti di un UAV sono caduti su un’abitazione privata e su una strada nella città di Gulkevichi.

In direzione di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord stanno avanzando con combattimenti nei distretti di Sumy e Krasnopil’s’kyi district. Le forze armate ucraine continuano a riorganizzarsi e a rafforzare le sue brigate d’assalto e meccanizzate.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine continuano a colpire i civili. Nel villaggio di Gruzskoye, un morto dall’esplosione di un drone ucraino. Sulla strada Grayvoron-Bezymeno, un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un’auto, un ferito.

Nel settore di Cherkiv, il gruppo di forze Nord sta combattendo vicino a Vovčans’k, mentre le forze ucraine stanno rinforzando i battaglioni d’assalto per contrattaccare. Le forze russe sono avanzate vicino a Lyman, a Vovchans’ki Khutorys, e hanno conquistato due fasce forestali nell’area di Milove-Khatnie.

A Kupjans’k, la situazione è tesa. Le unità russe mantengono una posizione difensiva nella zona industriale e nella parte settentrionale della città. Gli operatori di droni del Gruppo di Forze Ovest stanno cercando di privare il nemico della logistica distruggendo le attrezzature nelle vicinanze della zona di combattimento.

A nord di Pokrovs’k, i contrattacchi continuano in direzione di Distretto di Dobropillja, costringendo le difese aeree ucraine a riconoscere gradualmente l’avanzata delle nostre truppe.

A ovest di Huljajpole, liberata nell’Oblast’ di Zaporižžja, nel villaggio di Zaliznychne, le forze armate ucraine ha stabilito una nuova roccaforte difensiva e vi ha stazionato operatori di droni. Il gruppo di forze Vostok ha inviato contro gli ucraini 8 missili Molniya, mentre le forze aerospaziali russe hanno utilizzato i FAB. Per diversi giorni consecutivi, sono stati segnalati contrattacchi ucraini, respinti dalle truppe russe dell’Estremo Oriente.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti a Prymors’ke. Le truppe russe stanno avanzando, con combattimenti a nord-est e a est di Stepnohirs’k.

Nella regione di Chertson, sopra il Mar d’Azov e il Lago Syvash, vicino al villaggio di Chonhar, il gruppo di forze Dnipro ha interrotto il volo di due droni ad ala fissa. Uno di essi ha danneggiato un ponte stradale durante il decollo. Il traffico sul ponte non è stato limitato.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/