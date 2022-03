UKRAINERUSSIAWAR. Sospesi in Ucraina 11 partiti. Zelenskyj: legati alla Russia

Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj, il 20 marzo ha esteso la legge marziale in Ucraina di 30 giorni, la decorrenza parte dal 26 del mese corrente. All’interno di questo dispositivo di legge ha firmato un decreto sulla trasmissione unificata per tutti i canali televisivi ucraini sotto la legge marziale. Inoltre, sempre il 20 marzo è stato deciso di bloccare l’attività dei partiti di opposizione.

Le informazioni sull’operazione delle forze armate russe non devono trapelare ai cittadini in nessun caso. I media ora riportano esclusivamente notizie e racconti sull’invincibilità dell’esercito ucraino. Tutti i canali televisivi di notizie devono ora mandare in onda una maratona di 24 ore dal titolo: TEDINI NOVINI #UArazom.

In merito ai partiti, ad essere sospesi sono state 11 formazioni politiche. Il Consiglio di sicurezza nazionale e di difesa del paese li ha ritenuti legati alla Russia quindi illegali. La comunicazione ai media è arrivata durante l’ennesimo video messaggio, nel quale appunto si annunciava che il Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina ha “sospeso” qualsiasi attività di un certo numero di partiti politici durante la legge marziale.

La lista comprende: “Piattaforma dell’opposizione, per la vita” (Оппозиционной платформы за жизнь); Partito Shariya (Партии Шария), Nashi, Blocco dell’opposizione, Opposizione di sinistra, Unione delle forze di sinistra, Derzhava, Partito socialista progressista di Ucraina, Partito socialista di Ucraina, Socialisti e Blocco Volodymyr Saldo. Zelenskyy ha ribadito che i partiti sono stati vietati presumibilmente a causa dei loro legami con la Russia.

I primi due sono molto importanti, Piattaforma dell’opposizione, per la vita nasce nel 1999 e prende la sua forma attuale nel 2018 rappresenta la minoranza russa in Ucraina. Il suo leader è un oligarca ucraino Viktor Volodymyrovych Medvedchuk, attualmente accusato di alto tradimento e appropriazione indebita. Nello specifico, le autorità statali accusano sia Medvedchuk che il suo socio in affari, Taras Kozak, di aver trasferito alla Russia licenze di produzione di petrolio e gas situato nel Mare d’Azov in seguito all’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, che all’epoca venne sostenuta in dalla popolazione della penisola. Secondo il procuratore l’uomo rischia fino a 15 anni di carcere.

Il Partito Shariy detto anche il Partito di Shariy (in ucraino: Partito di Shariy; noto anche come Partito politico di Shariy e Blocco europeo di Anatoly Shariy) è un partito politico ucraino fondato dal giornalista e blogger ucraino Anatoliy Shariy nel 2015. Ufficialmente, il partito è posizionato come “libertario”. Viene dichiarato il riavvicinamento all’Unione Europea e lo status di non blocco. Si oppone al mercato fondiario, alla legalizzazione delle droghe leggere e alla prostituzione. La vicenda del leader e fondatore del gruppo è segnata da una lunga querelle con il partito di Zelenskyj. Il 4 luglio 2019, Shariy ha dichiarato nel suo video che il suo partito si stava opponendo al partito filo-presidenziale Servo del popolo, a causa del fatto che Vladimir Zelensky non era all’altezza delle aspettative. Nell’inverno del 2020 è scoppiato uno scandalo nei confronti del capo del partito, Antonina Beloglazova: è stato pubblicato un video del 2016 in cui Beloglazova, in particolare, si congratulava con gli abitanti della Crimea per il loro “ritorno in Russia” ed esprimeva il desiderio di incontrarsi con Vladimir Putin e membri del Movimento di Liberazione Nazionale di estrema destra”. Su iniziativa di Sharia Beloglazov, è stata rimossa dalla carica di leader del partito, mentre, secondo lui, “Beloglazova rimane nella mia cerchia, rimane una persona a noi vicina”. Da maggio 2020, la moglie di Shariy, Olga Bondarenko, è diventata la leader del partito.

Come notato dalla deputata popolare di Servo del Popolo Olga Sovgirya, la decisione finale sul divieto sarà presa dal tribunale, tuttavia, vista la persecuzione sistematica dell’opposizione già prima dell’inizio dell’operazione militare (Medvedchuk, NASH TV canale, ecc.), l’ulteriore destino della libertà di parola in Ucraina è già chiaro.

Sempre a seguito del prolungamento della legge marziale, in Ucraina sono iniziate le requisizioni delle eccedenze: la proprietà delle persone giuridiche, necessaria per soddisfare i bisogni del nostro Paese, viene sequestrata nei porti di Odessa. Parliamo innanzitutto di cibo. E ancora l’alienazione forzata o il sequestro di proprietà, secondo l’ordine del comandante in capo, il generale Valery Zaluzhny, dovrebbe essere fornito dal comando militare insieme all’amministrazione militare regionale di Odessa entro il 23 marzo di quest’anno. Nel corso del sequestro e della valutazione dei beni vengono redatti atti rilevanti. Il risarcimento del costo, secondo le dichiarazioni doganali, verrà effettuato successivamente. I prodotti alimentari sequestrati – carne, farina, cereali, frutta, verdura, dolciumi, acqua, olio e altri – saranno consegnati in tutte le regioni.

Graziella Giangiulio