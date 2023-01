Secondo la social sfera le riserve ucraine provenienti da Kanev e dalla regione di Kherson si sono spostate verso Soledar durante la notte. Se la notizia dovesse essere confermata le riserve di uomini ucraini è in via di esaurimento.

Per ora la notizia confermata è che gli ucraini restano nel calderone di Soledar e per loro resta solo la resa. Nella mattina del 12 gennaio i russi hanno attaccato posizioni ucraine a Keminna. Secondo i russi la resistenza ucraina a Soledar è completamente localizzata. Attualmente sarebbero in corso i rastrellamenti nelle aree passate sotto il controllo russo. La PMC Wagner è attiva nelle miniere e in altre comunicazioni sotterranee dove sono state create le roccaforti ucraine. Secondo quanto riferito dal teatro, non ci sono attacchi alla parte occidentale della città.

«La roccaforte dei militanti nelle vicinanze della Miniera 7. Continuano i combattimenti per la stazione ferroviaria di Sol. L’artiglieria e l’aviazione che stanno lavorando sulle posizioni nella zona tengono occupati gli ucraini», riporta un canale social, presumibilmente affiliato al PMC Wagner.

Secondo alcune notizie, Kiev intende inviare varie TRO da Odessa a Soledar per tentare di riprendere quanto perso, ma comincia a essere chiaro che gli ucraini non hanno dove portare forze più grandi, e quelle esistenti non saranno chiaramente sufficienti.

Oramai anche i media occidentali hanno riconosciuto le ingenti perdite ucraine nei pressi di Bachmut e Soledar, mentre gli esperti militari affermano che il comando ucraino si sta aggrappando a queste città bruciando le riserve. «Le forze ucraine stanno perdendo molti più soldati vicino a Bachmut rispetto alla parte russa», ha dichiarato un comandante dell’esercito ucraino, in anonimato, al Wall Street Journal. «Finora il rapporto tra le nostre vite e le loro è a favore dei russi. Se continua così, potremmo rimanere senza uomini», ha poi detto.

WSJ scrive anche che «i militari e gli analisti occidentali sono sempre più preoccupati che Kiev si stia “aggrappando tenacemente a una città di limitata importanza strategica” e che stia perdendo forze combattendo alle condizioni della Russia». Secondo gli analisti militari, nella situazione attuale, l’esercito ucraino farebbe meglio a ritirarsi su una nuova linea difensiva sulle alture a ovest di Bachmut: «Un tale raggruppamento può ancora consentire alle forze armate ucraine di mantenere la loro potenza di combattimento», si legge sulla social sfera.

Agli attacchi dei russi va aggiunto il nemico di sempre per chi si avventura contro i russi: il freddo. Molti militari sono stati colpiti da congelamento si sono riversati da Bachmut e Soledar alle strutture mediche vicine. I media occidentali hanno riportato un gran numero di amputazioni di arti congelati a causa della mancanza di normali uniformi invernali da parte dell’esercito ucraino. La catena di approvvigionamento dell’esercito è pienamente in linea con gli “standard NATO” ma, come hanno dimostrato gli ultimi giorni, non corrisponde alla situazione attuale.

Nella mattina del 12 gennaio sono tornati in azione i droni Lancet contro Grad MLRS. Le forze russe impiegano sempre più spesso i Lancet contro l’artiglieria e contro i missili Grad.

Sempre via social media si apprende che l’80% delle persone catturate sono volontari e mobilitati. Questa affermazione è vera solo per il periodo in cui i volontari divennero il corpo principale delle unità di fanteria. Prima di allora, ovviamente, solo i soldati a contratto venivano fatti prigionieri di guerra. Quando anche loro non erano più in numero, gli uomini mobilitati furono fatti prigionieri di guerra. Le perdite nelle unità di fanteria erano elevate, quindi quando gli uomini mobilitati costituivano a volte il 90% dell’organico (a volte c’erano 2-3 uomini in una compagnia quando il 24 febbraio arrivò, il resto erano morti, feriti gravi e “cinquecento uomini”), è chiaro che erano più spesso fatti prigionieri di guerra. La ragione principale è la carenza di comandanti militari. La seconda ragione è la mancanza di una motivazione adeguata.

Graziella Giangiulio