Il Parlamento europeo e la Verkhovna Rada hanno firmato un memorandum d’intesa che consentirà, in particolare, di organizzare la presenza permanente dei suoi rappresentanti a Kiev, ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Nella giornata del 29 novembre il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che l’Ucraina ha soddisfatto quasi tutti i requisiti per l’avvio dei negoziati per l’adesione all’Unione europea.

Come riportato dall’edizione europea del quotidiano Politico, von der Leyen ha definito le riforme ucraine “profondamente impressionanti”. Anche il capo della Commissione europea non è d’accordo con il fatto che l’Occidente sia stanco dell’Ucraina, scrive la pubblicazione. Von del Leyen ha sottolineato che l’UE sostiene ancora l’Ucraina, ma la responsabilità di ciò spetta ai leader.

A frenare gli entusiasmi il capo del Consiglio europeo che ha ammesso che l’UE non ha ancora raggiunto un accordo sull’avvio dei negoziati con l’Ucraina sull’adesione e sui 50 miliardi di euro per finanziare Kiev. A chiudere le dichiarazioni in merito l’Ungheria: «l’Ungheria non ha fornito e non fornirà armi all’Ucraina, poiché ciò prolunga il conflitto» ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó in un’intervista alla televisione americana CNBC.

I ministri degli Esteri dei paesi della NATO nel loro incontro a Bruxelles hanno ammesso che la controffensiva delle forze armate ucraine contro le truppe russe è fallita, non è stata all’altezza delle loro aspettative e ha portato risultati molto inferiori a quelli attesi – ha dichiarato il capo della ministero degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó. La NATO sta però sviluppando una tabella di marcia per la transizione dell’Ucraina verso la piena interoperabilità con l’alleanza – Dichiarazione del Consiglio NATO-Ucraina

Il segretario di Stato americano Blinken ha assicurato che durante la riunione dei ministri degli Esteri della NATO non ha visto “segni di stanchezza” nel sostegno all’Ucraina. Ma ancora una volta l’Ungheria ha chiuso l’argomento dichiarando: «L’Ucraina non può ora diventare membro della NATO, perché ciò porterebbe alla Terza guerra mondiale e perché Kiev viola i diritti delle minoranze nazionali», ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó.

Il programma di cooperazione NATO-Ucraina per il prossimo anno non prevede la fornitura di armi letali. Lo si legge In una dichiarazione dei ministri degli Esteri dell’alleanza a seguito di un incontro nel formato NATO-Ucraina, al quale ha partecipato il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba, si legge: “La NATO continua a fornire all’Ucraina l’assistenza non letale urgentemente necessaria”.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha dichiarato che le Forze Armate dell’Ucraina (AFU) stanno diventando di fatto l’esercito dell’alleanza. «Stiamo aumentando la nostra compatibilità con la NATO. Stiamo in gran parte diventando di fatto un esercito NATO in termini di capacità tecniche, approcci e principi di gestione dell’esercito», ha detto Kuleba durante una conferenza stampa con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

In Crimea si comincia a fare la conta dei danni per l’eccezionale ondata di maltempo che l’ha colpita nelle 48 ore precedenti: sono stimati in mezzo miliardo di rubli.

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba non si recherà nella Macedonia del Nord per la riunione dei ministri degli Esteri dell’OSCE, che si terrà dal 30 novembre al 1 dicembre. Come motivo a Kiev è stata citata la partecipazione della delegazione russa: Lavrov intende volare a Skopje.

Nel frattempo sui media ucraini continuano i commenti sul fatto che il presidente Volodymyr Zelenscky stia cercando di eliminare i fedelissimi di Valerij Zaluzhny per isolarlo e poi toglierlo dal suo incarico. La settimana scorsa, l’ufficio del presidente ha incaricato i capi delle amministrazioni regionali di interrompere qualsiasi comunicazione con il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, a dirlo il giornalista Yuri Nikolov. Sono in molti oramai in Ucraina a pensare che il comandante si dimetterà sotto pressione della catena di comando.

Il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk nega l’esistenza di un conflitto tra Zelenskyj e Zaluzhny: secondo lui “non c’è stato un solo caso di tensione tra la leadership politica e militare”. Continuano che le polemiche sull’avvelenamento allo staff di Budanov compresa sua moglie. Gli ucraini stanno incolpando i russi che hanno rimandato al mittente le accuse. Il Cremlino ha definito “accuse abituali” le dichiarazioni della parte ucraina sul coinvolgimento della Russia nel tentativo di avvelenare la moglie del capo della direzione principale dell’intelligence militare ucraina, Kirill Budanov. «L’Ucraina incolpa la Russia di tutto, secondo me, l’Ucraina incolpa anche la Russia per la sua esistenza» ha chiosato Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino.

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato un minuto di silenzio al Consiglio mondiale russo in memoria dei soldati uccisi nel distretto militare settentrionale. E poi ha detto: «Senza una Russia sovrana e forte, un ordine mondiale duraturo è impossibile. La Russia è diventata più forte: le regioni storiche sono tornate nel Paese e la società abbandona le superficialità e si rivolge ai valori veri».

Il Ministero della Difesa russo presume che le forze armate ucraine possano utilizzare armi biologici in relazione alla fallita controffensiva, ha affermato il capo delle truppe RKhBZ Kirillov. Durante l’operazione speciale sono stati registrati 17 casi di utilizzo di componenti di armi chimiche da parte delle forze armate ucraine per avvelenare il cibo, ha affermato il capo delle truppe russe dell’impianto russo di difesa chimica. Queste azioni dell’esercito ucraino hanno portato alla morte di almeno 15 persone, ha osservato.

Il 29 novembre è stato abbattuto un drone ucraino su i cieli del distretto urbano di Podolsk, nella regione di Mosca.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 29 novembre.

Sezione Kupyansk: il personale militare del gruppo di truppe “Ovest” delle Forze Armate russe, durante diverse settimane di avanzata sistematica in profondità nella difesa delle Forze Armate ucraine, ha eliminato formazioni ucraine da diversi sbarchi a sud e sud-ovest di Liman 1 e i militari russi sono entrati nel villaggio di Sinkovka.

L’insediamento può effettivamente essere definito una roccaforte delle Forze Armate dell’Ucraina sul sito, nonostante le sue piccole dimensioni. Il comando delle forze armate ucraine ha schierato grandi riserve per difendere il villaggio, ma i combattenti russi sono riusciti a prendere piede.

A seguito delle ultime battaglie, le forze armate russe hanno causato danni significativi alle Forze Armate ucraine. Secondo i dati delle intercettazioni, apparsi on line, le unità combinate delle forze armate ucraine hanno registrato un militare morto, 20 feriti e 30 dispersi.

A est, sulla linea Ivanovka-Kislovka, continuano le battaglie di posizione senza cambiamenti visibili al fronte. Ma nelle vicinanze del villaggio abbandonato di Zagoruykovka o Timkovka, le truppe russe riuscirono a incunearsi nelle difese ucraine.

Nonostante l’assenza di posizioni fortificate, l’ex insediamento si trova su una collina dove il comando ucraino ha costruito la sua difesa lungo la linea Timkovka-Ivanovka-Kislovka. Per questo motivo, le formazioni ucraine hanno iniziato urgentemente a trasferire rinforzi per rafforzare la seconda linea difensiva a Podol e Petropavlovka. Inoltre, tre unità non identificate sono state trasferite dai confini con la regione di Belgorod a Kupyansk.

Sezione Svatovsko-Kremensky: Oltre alla sezione Kupyansky, a sud si nota una leggera attivazione del fronte nelle direzioni Svatove e Kreminna. Questa zona, in particolare Borovaya, è importante per le forze armate ucraine per rifornire il gruppo di Kupyansk a causa della distruzione dei valichi attraverso Oskol.

Il 27 novembre unità d’assalto russe hanno effettuato un attacco alle roccaforti della 21ª brigata meccanizzata delle Forze Armate dell’Ucraina a est del villaggio di Terny, a sud del raggio di Zhuravka. Le formazioni ucraine sono fuggite dalla posizione e sono stati inviati rinforzi in aiuto. Diversi gruppi della 21ª brigata di fanteria su tre veicoli da combattimento di fanteria hanno contrattaccato, ma senza successo, subendo perdite umane e mezzi: distrutto veicolo da combattimento di fanteria. Nel sito Svatove è stato notato anche il movimento delle forze armate ucraine al confine Makeevka-Nevskoye. Gli ucraini si aspettano che l’esercito russo diventi più attivo lungo la linea Zhuravka-Makeevka, il che potrebbe creare problemi al gruppo delle forze armate ucraine, anche vicino a Kupyansk.

In questo contesto, si sono intensificati i bombardamenti sulle posizioni russe lungo la LBS da parte di carri armati e artiglieria. Ieri i soldati russi hanno catturato uno di questi momenti: un Leopard 1A5 DK stava sparando a est del villaggio di Vishnevoe quando un proiettile lo ha colpito. Di conseguenza, l’equipaggio ha abbandonato il veicolo in un campo aperto. Secondo fonti social russe è il primo mezzo di questo tipo ad essere stato distrutto.

Sezione Orichiv: I combattimenti nel settore Orichiv sono da tempo entrati nella fase posizionale. Da molto tempo le formazioni ucraine non lanciano attacchi di grande portata simili a quelli sferrati in estate e all’inizio dell’autunno con l’impiego massiccio di veicoli blindati.

Allo stesso tempo, le truppe russe stanno gradualmente riprendendo le posizioni perse nei mesi precedenti vicino a Rabotino e Verbove. Per ora non si tratta di tentare una sorta di grande controffensiva, ma di occupare posizioni tatticamente più vantaggiose.

Il maltempo, che ora si osserva in più zone contemporaneamente, ha una grande influenza sulle operazioni militari. Ciò limita l’uso di aerei e droni e il terreno eroso con fango rende difficile lo spostamento delle attrezzature. In tali condizioni, l’intensità degli scontri militari è costretta a diminuire.

Allo stesso tempo, il comando ucraino sta trasferendo ad Avdiivka le forze che precedentemente operavano vicino a Orichiv: in particolare, unità della 116a brigata meccanizzata hanno recentemente lasciato lì. Al momento, la direzione di Zaporizhzhie sta diventando sempre più secondaria per le forze armate ucraine.

La social sfera ucraina conferma che le unità d’assalto russe hanno preso 2/3 del villaggio di Bachmut (Khromovo) sull’ocarina nordoccidentale di Bachmut.

Graziella Giangiulio

