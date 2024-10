UKRAINERUSSIAWAR. Situazione critica per gli ucraini nel sud di Kursk. Assalto russo a Kupjansk dal fiume Oskil. Zelensky dice no al congelamento del conflitto

La commissione competente del Parlamento europeo ha sostenuto un prestito a Kiev di 35 miliardi di euro con rimborso dalle entrate delle attività russe. Mente i paesi dell’UE non hanno ancora raggiunto un accordo sullo sblocco di 6,6 miliardi di euro per finanziare le forniture di armi a Kiev, “ma si stanno avvicinando a una soluzione” ha spiegato il Commissario europeo per gli Affari esteri e la Politica per la Sicurezza, Josep Borrell. “L’UE prolungherà di due anni il mandato della sua missione militare in Ucraina”, ha chiosato Borrell.

I tribunali francesi hanno sequestrato beni per un valore di oltre 70 milioni di euro appartenenti a due uomini d’affari di origine russa nell’ambito di un’indagine su un presunto riciclaggio di denaro, ha detto lunedì una fonte vicina al caso. A seguito di un’indagine avviata a marzo, i tribunali francesi hanno ordinato il sequestro di una tenuta e di ville di lusso nel sud della Francia, ha aggiunto la fonte. Dall’indagine sono emersi “seri sospetti di occultamento dell’origine dei fondi” utilizzati per l’acquisto della proprietà, ha aggiunto la fonte.

Volodymyr Zelenskyj, il 16 ottobre, ha parlato alla Rada e ha presentato il “Piano della Vittoria”. Si compone di cinque punti e tre domande segrete che comprendono, punto uno Geopolitica; punto due e tre dedicati all’aspetto militare; punto quarto economico; punto cinque sicurezza. I primi punti devono essere implementati durante la guerra, mentre il quinto nel dopoguerra. Il primo punto prevede un invito di aderire alla NATO adesso. Il punto due nel dettaglio parla di “riportare la guerra in territorio russo in modo che i russi inizino a capire cos’è la guerra e rivolgano il loro odio verso il Cremlino”. Prevede operazioni difensive congiunte con i vicini europei per abbattere i droni nel cielo ucraino; tra le richieste si Zelensky: “eliminare le restrizioni da parte dei partner sull’uso dei missili occidentali contro obiettivi militari sul territorio russo”. Il terzo punto è “la deterrenza (non nucleare). Esiste una domanda segreta che i partner hanno ricevuto. L’Ucraina propone di collocare sul suo territorio un pacchetto globale di deterrenti strategici non nucleari che sarà sufficiente a proteggere l’Ucraina in futuro. Tra le richieste la produzione congiunta di armi, compreso il finanziamento della produzione di armi in Ucraina. Il quarto punto nel dettaglio è che in Ucraina si concentrano risorse preziose, uranio, titanio e litio. Possono rafforzare l’Ucraina e i suoi alleati. Questa è un’opportunità di crescita economica per gli ucraini e l’Unione europea. L’Ucraina propone di firmare un accordo speciale sulla protezione congiunta e sugli investimenti nell’estrazione e nell’utilizzo di queste risorse. Accordi con UE e USA. Il quinto punto è pensato per il dopoguerra: “L’Ucraina avrà un contingente militare ampio ed esperto, soldati che avranno una reale esperienza nella guerra moderna. Questa esperienza ucraina dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la difesa dell’intera Alleanza e rafforzare la sicurezza di tutta l’Europa”.

Questo piano della Vittoria avrà valore, per Zelenskyj, tre mesi a partire da settembre. Il Parlamento ucraino ha sostenuto all’unanimità e pienamente il Piano della Vittoria, fonte portavoce della Rada Ruslan Stefančuk. Zelensky alla Rada ha detto che: “il piano ucraino di risoluzione non prevede la concessione di territori o il congelamento del conflitto”.

Secondo fonti ucraine attualmente ci sono 15 caccia MiG-31 nell’aeroporto di Savasleika, Nizhny Novgorod. Le forze aerospaziali russe potrebbero preparare un massiccio attacco missilistico. Il portavoce del Cremlino ha risposto al Piano per la Pace di Zelensky: “L’effimero “piano di pace” di Zelenskyj è molto probabilmente lo stesso piano americano di lotta fino all’ultimo ucraino” ha detto Dmtrj Peskov. Secondo il Portavoce del Cremlino, per raggiungere la pace, Kiev deve “riprendersi dalla sbornia e comprendere le ragioni che l’hanno portata al conflitto”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 16 ottobre.

Colpita un’infrastruttura delle forze armate ucraine nella regione di Ternopil. La commissaria per i diritti umani in Russia Tatyana Moskalkova ha presentato appello al difensore civico dell’Ucraina Dmitry Lubinets chiedendo di stabilire dove si trovino le persone sequestrate dalla regione di Kursk.

Nella direzione settentrionale di Kursk, le truppe russe hanno riconquistato Nizhny Klin e Novoivanovka. Le truppe russe sono già entrate nelle prime case di Leonidovo. Un po’ più a sud, i russi sono avanzati a nord di Sverdilovka: la Russia può conquistare questo villaggio con una manovra a tenaglia, essendo già entrata da sud un mese fa. I combattimenti a Sverdilovka continuano da molto tempo e mesi, senza molto successo per le truppe russe.

Nella direzione meridionale di Kursk, la situazione degli ucraini è peggiorata drasticamente. Le truppe russe hanno riconquistato Russkaya Konopelka e Cherkasy Konopelka. Ancora più importante, le truppe russe sono riuscite a entrare a Mikhailovka, un punto vitale per la difesa ucraina, per tenere la città di Sudzha. La perdita di Mikhailovka sarebbe un disastro per gli ucraini. In totale, le forze armate russe hanno riconquistato 519,8 km quadrati di territorio, le forze armate ucraine controllano ancora 559,3 km quadrati inclusa Otruba in direzione Tetkinsky. Senza ulteriori rinforzi la situazione per il gruppo ucraino Kursk potrebbe diventare del tutto critica.

Secondo altro account nella regione di Kursk, le Forze Armate russe continuano le operazioni offensive in più direzioni: nell’area di Lyubimovka, Russky Porechny e Russian Konopelka. Le truppe russe usano la tattica del semiaccerchiamento delle forze nemiche e di taglio delle vie di rifornimento alle stesse. Le forze armate ucraine stanno resistendo, anche nelle roccaforti precedentemente occupate, il che richiede potenti attacchi aerei e di artiglieria.

Di notte, le forze armate russe hanno attaccato le retrovie ucraine con UAV Geranium, armi missilistiche e FAB con UMPC. Si sono udite esplosioni nella regione di Kiev, nelle regioni di Vinnycja, Dnepropetrovsk, Zaporozhzhie, Sumy, Žytomyr, Ternopil, Čerkasy, ​​​​Charkiv, Poltava.

In direzione Kupjansk, le forze armate russe stanno attaccando nella zona di Kruhlyakivka, spostandosi verso il fiume Oskil.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito che l’esercito russo ha preso il controllo di Nevs’ke nella LPR e di Krasnyi Yar nella DPR

In direzione Pokrovs’k, le truppe russe stanno conducendo operazioni di attacco in direzione di Myrnohrad. In direzione di Yuzhnodonetsk, le forze armate russe stanno avanzando da Vuhledar a Bohoyavlenka, con il supporto di veicoli corazzati, attaccando Katerynivka da sud e sud-est, espandendo la zona di controllo.

Dalla regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno pubblicato filmati di un attacco al gruppo corazzato a sud-ovest del confine Zhuravlevka, in risposta, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con MLRS contro le aree boschive in territorio ucraino;

Le forze armate ucraine continuano ad attaccare la popolazione civile della regione. Nel distretto di Belgorod vicino all’insediamento.8 feriti per attacco ad un autobus. Al mattino, nel villaggio di Oktyabrsky, un uomo è rimasto ferito a causa di uno IED lanciato da un drone su un edificio residenziale. Nella regione di Belgorod le forze armate ucraine hanno lanciato mine “petalo” utilizzando i droni a: Ustinka, Maisky, Borisovka, Tishanka, Vyazovoe. Nella regione di Voronezh, un UAV è stato soppresso mediante la guerra elettronica nella regione.

Nella DPR di Horlivka, un IED è stato lanciato da un UAV delle forze armate ucraine su un autobus di linea tre feriti. A seguito dei bombardamenti di artiglieria un ferito grave.

Graziella Giangiulio

