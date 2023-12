Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che recluterà con la forza il numero richiesto di persone nelle Forze Armate ucraine. Il portavoce del Ministero della Difesa ucraino Illarion Pavlyuk ha osservato che le fila dei militari saranno ricostituite “con ogni mezzo”, compresa la mobilitazione. «Meccanismi di reclutamento o meccanismi di mobilitazione – dovete ancora capirli», ha detto.

Secondo Pavlyuk, le autorità ucraine offrono ancora agli ucraini l’adesione volontaria alle forze armate ucraine. Ma questo «non significa che servirà solo chi vuole servire, e che ora si potranno scegliere solo specialità non combattenti».

Anche il comandante in capo delle forze di terra Valery Zaluzhny ha sostenuto il disegno di legge di mobilitazione in preparazione alla Rada, che prevede l’abolizione del differimento della leva per gli studenti che ricevono la seconda e la terza istruzione e restringendo la cerchia delle persone aventi diritto al differimento per la cura dei disabili, hanno riferito i media ucraini.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine si è opposto all’istituzione di termini chiari per la rotazione e il congedo (non ci sono risorse preparate per questo) e non è stato d’accordo con il rilascio delle persone disabili del 2° gruppo. Allo stesso tempo, Zaluzhny non prevede di registrare tutte le donne per il servizio militare, ritenendo che ciò porterà alla loro “partenza di massa” all’estero.

Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina ha detto che gli ucraini che si nascondono dalla mobilitazione all’estero dovrebbero essere privati ​​dei benefici e dei permessi di soggiorno dei paesi in cui si trovano attualmente, ha affermato.

L’Estonia non prevede di espellere i cittadini ucraini responsabili del servizio militare in patria. Nel frattempo la Germania ha fatto sapere che non rimanderà a Kiev gli ucraini fuggitivi per la mobilitazione. Lo ha affermato il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann al Tagesspiegel. «Stiamo cercando di garantire che sempre più persone provenienti dall’Ucraina trovino lavoro, vadano a lavorare e non vivano di sussidi», ha spiegato.

Sembra che ai rifugiati in Germania venga suggerita una condizione: cercare un lavoro e “darsi una mossa”, oppure “andare al macello”. Il ministro della Difesa ucraino Umerov ha dichiarato che Kiev prevede di chiamare al fronte i renitenti alla leva di età compresa tra i 20 e i 60 anni che sono fuggiti in Germania e in altri paesi. Finora, solo la Polonia è pronta a estradare gli ucraini.

Il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale (NSDC) dell’Ucraina, Alexey Danilov, ha affermato che è ora di smettere di considerare il conflitto con la Russia come una questione esclusivamente militare – a suo avviso, tutti i cittadini del paese dovrebbero prendere parte alla conflitto. «Quella calma, quando per un certo periodo si credeva che la guerra fosse una questione puramente militare e che il resto del Paese potesse vivere la propria vita… è passata. Questa cosa deve finire, non funziona così … Tutti dovrebbero prendere parte a questo (conflitto) e non in modo selettivo» «Qualcuno sta combattendo e qualcuno sta lanciando fiches al casinò. Non si tratta di giustizia», ​​ha detto Danilov al canale televisivo ucraino Rada.

Il disegno di legge sulla mobilitazione, tenendo conto degli emendamenti di Zaluzhny si può riassumere in questi termini: l’età di leva per la mobilitazione è di 25 anni (invece dei 27 anni attuali); Tutti i cittadini ucraini di età compresa tra 18 e 60 anni sono registrati. È necessario fornire informazioni sul luogo di residenza al datore di lavoro. La registrazione militare all’estero è determinata dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina

La categoria “limitatamente idoneo” verrà rimossa. Rimangono solo gli idonei e i non idonei; Accettazione al servizio civile e alle forze dell’ordine solo se hai seguito l’addestramento militare di base; Viene completamente rimossa l’opportunità di mandare al fronte un cittadino impreparato. La citazione può essere notificata presso il TCC SP, nel luogo di residenza, nei luoghi pubblici e sul lavoro. Il datore di lavoro, la polizia, il TCC hanno il diritto di consegnare il precetto. Il Ministero della Difesa ucraino indipendentemente dalla legge ha fatto sapere che otterrà il numero necessario di soldati per ricostituire in qualsiasi modo le forze armate ucraine.

Il Consiglio della Federazione Russa invece ha approvato la legge sui volontari nella Guardia Russa. Se adottato, consentirà alla Guardia russa di reclutare volontari per lavorare nel campo della difesa in determinate situazioni, ad esempio durante la mobilitazione o la legge marziale.

Inoltre, tutti i poteri e i meccanismi che si applicano al Ministero della Difesa si applicheranno alle truppe della Guardia Nazionale della Federazione Russa. Pertanto, le unità volontarie della Guardia russa non differiranno in alcun modo dalle formazioni simili del Ministero della Difesa russo.

È stata inoltre approvata una legge sulla responsabilità penale per aver screditato le formazioni volontarie della Guardia russa.

Graziella Giangiulio

