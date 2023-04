UKRAINERUSSIAWAR. Shmygal: offensiva quando Kiev sarà pronta. Bachmut: avanza la Wagner appoggiata dall’aviazione russa

Il giornalista americano Seymour Hersh, che in precedenza ha pubblicato un’indagine sull’attacco terroristico del Nord Stream, ha fatto una serie di dichiarazioni che non piaceranno molto agli ucraini: «Zelensky e il suo entourage si sono appropriati illegalmente di almeno 400 milioni di dollari; l’Ucraina acquista carburante russo a spese dei contribuenti americani; nei materiali trapelati alla rete, il Pentagono ha persino considerato scenari come un attacco di Kiev al Cremlino, a seguito del quale è prevista un’escalation su larga scala, una mobilitazione generale in Russia, nonché l’uso di armi nucleari, o, al contrario, l’avvio di trattative; si sostiene inoltre che gli Stati Uniti stiano preparando una bozza di accordo per porre fine al conflitto in Ucraina, che verrà offerta alla Russia “in caso di sua sconfitta”».

Sempre dagli Stati Uniti, ma dalla Casa Bianca arriva un chiarimento in merito alle armi che il Cairo darebbe a Mosca: «Non vediamo segni che l’Egitto fornisca armi alla Federazione Russa».

Continua la polemica sulla questione dei documenti trapelati dal Pentagono sulla controffensiva Ucraina in Russia, che di giorno in giorno assume sempre più lo stile del copione cinematografico, un sequel di The looming tower versione Kiev-Mosca: il Washington Post afferma che, la Controffensiva ucraina ritardata a causa del maltempo, della mancanza di munizioni e della fuga di documenti segreti del Pentagono. Il primo Ministro ucraino Denys Shmygal ha affermato che l’Ucraina lancerà una controffensiva quando sarà pronta. Ha aggiunto che gli alleati dell’Ucraina non stanno esercitando pressioni sulla questione della controffensiva. Secondo lui, può iniziare in estate.

Continuando la carrellata dei segreti trapelati, CNN scrive: «L’indagine sulla fuga di documenti riservati del Pentagono potrebbe richiedere mesi, poiché gli Stati Uniti temono che troppe persone abbiano accesso a informazioni riservate. Si osserva che l’indagine sulla fuga di notizie negli Stati Uniti “comincia a prendere forma”. Il Pentagono non intende ancora concentrarsi sulla fonte della fuga di notizie, ma esaminerà come l’agenzia distribuisce i documenti classificati e se è necessario modificare l’elenco di coloro che vi hanno accesso su base giornaliera», ha detto la fonte alla CNN. «Troppe persone hanno accesso a informazioni molto sensibili», ha detto un anonimo funzionario statunitense, aggiungendo che “migliaia” di persone le avevano viste prima che i dati andassero online.

Fox News: «La fonte della fuga di documenti americani riservati apparsi sui social network potrebbe essere la CIA o l’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti». Il canale televisivo sottolinea che la maggior parte dei documenti trovati su Internet sono rapporti classificati del Pentagono inviati elettronicamente a tablet appositamente protetti. I destinatari di tali segnalazioni possono essere fino a circa 5mila persone. Tuttavia, alcuni documenti, come notato da Fox News, sarebbero stati preparati non dal Pentagono, ma dalla CIA o dalla NSA. Non sono inclusi nei rapporti riservati del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la cerchia dei loro destinatari è più piccola. Su questa base, il canale conclude che un rappresentante di un gruppo più ristretto appartenente a una delle organizzazioni di intelligence americane potrebbe diventare la fonte della fuga di notizie. I senatori statunitensi hanno richiesto un briefing segreto sui documenti trapelati, sempre secondo Fox News.

The Economist: secondo i file dell’intelligence segreta americana trapelati, in Ucraina operano forze speciali di diversi paesi occidentali. Uno dei documenti afferma che il Regno Unito ha fornito il più grande contingente di 50 uomini delle forze speciali. Inoltre, in uno dei file c’è la prova che l’America ha avvertito l’Ucraina che potrebbe non avere abbastanza truppe per riconquistare il territorio liberato dalla Russia.

Tutto questo gran parlare sembra avere come obiettivo: da un alto preparare il mondo alla resa Ucraina, dall’altro creare nuove fratture tra la Russia e alcuni paesi satelliti come la Serbia.

E mentre gli americani continuano a discutere sulle fughe di notizie, on line i russi postano i video di come i treni per trasporto truppe e merci – armi, vengono scortati. Il ministero della Difesa russo ha postato on line un video di tre minuti in cui si vede il personale militare di un treno blindato speciale del Distretto militare occidentale in cui i militari compiono: compiti di ricognizione ingegneristica, ripristino di binari e scorta di merci nella zona del Distretto militare settentrionale

Il treno ha un rivestimento blindato, armi, equipaggiamento e potenza di fuoco sono collocati sui binari, rifugi per sparare e respingere gli attacchi nemici. Le pareti della carrozza sono 20 millimetri di acciaio, dietro il rivestimento in legno ci sono sacchi di sabbia. Nella capsula corazzata – tiratori con mitragliatrici e mitragliatrici pesanti. La locomotiva diesel si trova al centro del treno per sicurezza, l’autista è guidato dai comandi dell’osservatore.

Un treno speciale è stato creato dal personale militare delle truppe ferroviarie del distretto militare occidentale. È armato con le ultime tecnologie ed è progettato per la ricognizione tecnica, lo sminamento, nonché il ripristino del binario ferroviario e di piccole strutture artificiali con danni minori. Il video chiaramente di propaganda mostra comunque l’impegno da parte russa nel voler dare sicurezza ai propri cittadini anche in un clima di conflitto. Il capo di stato maggiore del treno speciale “Volga” afferma: «I compiti principali di un treno speciale sono scortare merci militari, nonché scortare treni passeggeri. Questa potrebbe essere la popolazione civile, che viene evacuata dal territorio, che si trova sulla linea di contatto…», segnale di chiamata “Breakthrough”.

Nella vita non bellica, ma politica, a intervenire sull’arena internazionale la portavoce del ministero per gli Esteri, Maria Zakharova che ha detto: «La parte americana ha un obbligo, come un paese che ospita la sede delle Nazioni Unite, e l’America deve adempiere ai suoi obblighi. Peskov che a Sergey Lavrov non è stato ancora rilasciato il visto per partecipare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite». E ancora Zakharova lamenta: «Il Consiglio d’Europa non si è mai occupato del registro sul ripristino del danno al Nord Stream». «I paesi occidentali continuano a pompare armi in Ucraina, l’opzione di una tregua è per loro categoricamente inaccettabile. L’importo degli aiuti militari all’Ucraina supera il PIL di Cipro e Islanda», ha chiosato Zakharova.

Sulla carenza di munizioni oltre all’Ucraina, a lamentarsi i polacchi che via stampa, PAP, fanno sapere che la Francia sta bloccando l’attuazione del piano approvato dall’UE per l’approvvigionamento e la fornitura congiunti di munizioni. Senza munizioni l’Ucraina non potrà perseguire i sogni di un contrattacco.

In Russia Il Consiglio della Federazione in una riunione ha approvato all’unanimità il rapporto della commissione parlamentare per indagare sulle attività dei laboratori biologici statunitensi in Ucraina, il documento è già stato sostenuto dalla Duma di Stato. Ed è stato approvato in terza lettura il disegno di legge, ora legge sul registro elettronico unico per l’arruolamento in Russia.

Alle 12.00 del 12 aprile è stata dichiarata un’allerta aerea nelle regioni ucraine di Kharkiv e Poltava. Mentre 34 difensori della DPR sono stati rimpatriati dalla prigionia ucraina, a darne notizia il difensore civico della Repubblica Daria Morozova, riferendo che lo scambio è avvenuto il 10 aprile.

Secondo una dichiarazione del capo del centro stampa del gruppo “Sud”: nella direzione di Avdiivka, l’aviazione del distretto militare meridionale ha attaccato il posto di comando e di osservazione del battaglione della 53a brigata meccanizzata separata delle forze armate dell’Ucraina, nonché la roccaforte del battaglione della 110a brigata meccanizzata separata del Forze armate dell’Ucraina, il nemico ha subito perdite di personale.

In direzione di Lisichansk, un’unità di artiglieria del 2 ° Corpo d’Armata ha distrutto un deposito di munizioni nemico vicino al villaggio di Verkhnekamenskoye. Nella regione di Kramatorsk, l’unità missilistica del Gruppo delle forze meridionali ha colpito due punti di schieramento temporaneo della 56a brigata di fanteria motorizzata separata delle Forze armate dell’Ucraina.

I distaccamenti d’assalto di Wagner hanno catturato tre isolati nella regione di Bachmut, le azioni nemiche sui fianchi sono bloccate da unità aviotrasportate. A confermare ufficialmente la notizia anche il Ministero per la Difesa russa: «In totale, nell’ultimo giorno in questa direzione del fronte, anche a seguito del lavoro della nostra aviazione, che ha lavorato sulle riserve nemiche in avvicinamento, circa 250 militari ucraini, tre obici, tre installazioni del Grad MLRS, nonché poiché 15 unità di altre attrezzature militari Sini state distrutte. Inoltre, aerei da combattimento delle forze armate RF hanno abbattuto un Su-24 ucraino nell’area di Krasny Liman. Inoltre, cinque gruppi di sabotaggio ucraini sono stati sconfitti nella regione di Kharkiv e nella DPR, e due depositi di munizioni e attrezzature militari delle forze armate ucraine sono stati distrutti nelle regioni di Kherson e Zaporozhzhia».

Sembra dunque risolto il contenzioso tra il numero uno della WAGNER Proghozin e la difesa russa che tanto aveva animato le discussioni dei ministri italiani degli scorsi giorni. I fianchi degli attacchi a Bachmut portati avanti dalla Wagner hanno copertura aerea.

Ed ora i principali attacchi e bombardamenti reciproci nella zona NVO nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2023.

Le forze armate russe hanno colpito le posizioni ucraine a Kamenskaya Sloboda e Bleshna nella regione di Chernihiv, nonché a Volfino e Katerynivka nella regione di Sumy.

Il personale militare russo ha attaccato le strutture delle forze armate ucraine a Volchansk, Glubokoye e Kolodeznoy, nella regione di Kharkiv. Nella direzione di Starobilsk, le forze armate russe hanno colpito i punti di concentrazione delle forze armate ucraine a Kupyansk, Yampolovka e Torskoy.

Nella direzione di Bachmut, le unità russe hanno attaccato le truppe ucraine e le attrezzature a Minkovka, Nikiforovka e Bachmut. Nella direzione di Donetsk, le forze armate russe hanno attaccato le strutture delle forze armate ucraine a Orlovka, Tonenkoe e Severny.

Nella direzione di Yuzhnodonetsk, i militari russi hanno colpito obiettivi a Vuhledar, Prechistovka e Vremevka.

Nella regione di Zaporozhzhia, l’artiglieria delle forze armate russe ha causato danni alle Forze armate ucraine a Olgovsky, Malaya Tokmachka e Gulyaipole.

Nel settore meridionale del fronte, unità dell’esercito russo hanno lavorato nelle posizioni delle formazioni ucraine a Berislav, Antonovka, Kherson, nonché a Ochakov nella regione di Nikolaev.

A loro volta, le forze armate ucraine hanno effettuato attacchi selettivi su obiettivi civili a Nova Kakhovka, Kakhovka, Hola Pristan, Pokrovsky, Krynki e Aleshki.

Formazioni ucraine hanno sparato contro gli insediamenti di confine nella regione di Belgorod. A seguito dell’attacco del 12 aprile nel villaggio di Novostroevka-Vtoraya, un edificio residenziale e una dependance sono stati danneggiati e un civile è rimasto ferito.

Nella fattoria Staryi, quattro edifici residenziali sono stati danneggiati, a causa dei quali è stata introdotta una modalità di emergenza nel villaggio.

Chiudiamo con la notizia che l’esercito russo ha condotto un lancio di prova di un missile balistico intercontinentale dal poligono di Kapustin Yar l’11 aprile. Lo scopo del lancio era testare attrezzature da combattimento avanzate. La testata del razzo ha colpito un finto bersaglio in un campo di addestramento in Kazakistan.

Graziella Giangiulio