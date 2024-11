Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato aggiornamenti alla sua strategia di deterrenza nucleare, compreso l’aumento della prontezza dei sottomarini nucleari lanciamissili di classe Ohio. Si apprende da AFP che il 26 novembre si terrà una riunione d’emergenza del Consiglio Ucraina-NATO per discutere le conseguenze dell’uso di un nuovo missile russo contro una struttura dell’industria della Difesa ucraina.

Alcuni funzionari negli Stati Uniti e nei paesi europei hanno proposto di dare a Kiev le armi nucleari, che l’Ucraina ha abbandonato dopo il crollo dell’URSS fonte NYT. Nella giornata del 22 novembregli Stati Uniti hanno ampliato l’elenco delle sanzioni contro la Russia: Il Tesoro americano ha imposto sanzioni contro Gazprombank, DOMRF, BKS Bank, Centrocredit Bank e una serie di altri istituti di credito. I primi vicepresidenti della Banca Centrale Chistyukhin e Tulin, la vicepresidente Polyakova, i capi dipartimento Danilova e Pronin. Ea ancora il capo del dipartimento del sistema di pagamento nazionale della Banca di Russia, Alla Bakina, è incluso negli elenchi delle sanzioni del Tesoro americano. In totale, gli Stati Uniti hanno aggiunto circa 100 persone fisiche ed giuridiche agli elenchi delle sanzioni contro la Russia.

Le forze armate russe hanno colpito Dnepropetrovsk con un missile balistico, probabilmente del sistema missilistico Kedr ha riferito la Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina. Secondo il servizio di intelligence: il tempo di volo del bersaglio dal momento del lancio nella regione di Astrakhan fino al momento dell’impatto è stato di 15 minuti. Il missile aveva sei testate: ciascuna dotata di sei sottomunizioni. La velocità del bersaglio nella parte finale della traiettoria è superiore a 11 Mach.

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiga in merito all’attacco missilistico su Dnipropetrovs’k, “Si tratta di un serio inasprimento della guerra e di una grave escalation dell’aggressione”. “Pertanto, abbiamo già avviato un incontro nel formato Ucraina-NATO. A questo punto, cercheremo di raccogliere quante più prove possibili e condurre le ricerche necessarie per presentare in modo più sostanziale la nostra visione e le nostre valutazioni ai nostri alleati”. Ha chiosato Sibiga.

Volodymyr Zelenskyj ha affermato che l’Ucraina ha richiesto sistemi di difesa aerea in grado di abbattere i missili russi a medio raggio.

A chiudere la polemica in merito all’arma utilizzata per attaccare la fabbrica di missili ucraini. Dnipro nella sera del 21 novembre il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin: “Le armi occidentali a lungo raggio sono state usate sul territorio russo”, ha detto Putin. E ancora: “Gli obiettivi del nemico non sono stati raggiunti dopo gli attacchi. Il conflitto ha acquisito elementi di carattere globale. Il 21 novembre, l’esercito russo ha utilizzato l’ultimo sistema russo a medio raggio ‘Oreshnik’. L’obiettivo dell’attacco russo era una struttura militare-industriale a Dnipropetrovs’k, l’obiettivo è stato colpito con successo. La Federazione Russa ha lanciato un attacco su Yuzhmash con un missile balistico ipersonico privo di nucleare”. Putin ha affermato che l’uso di armi a lungo raggio da parte ucraina non può influenzare l’andamento della difesa aerea. Putin ha definito l’uso dell’Oreshnik una risposta ai piani statunitensi di produrre e schierare missili a medio e corto raggio.

“La Russia ritiene di avere il diritto di usare armi contro obiettivi di quei paesi che consentono l’uso delle proprie armi contro obiettivi russi. La Russia risponderà in modo deciso e speculare all’escalation. Il dispiegamento dei missili russi a medio e corto raggio dipenderà dal fatto che l’Occidente li dispiegherà”. E ancora Putin ha spiegato: “I sistemi di difesa missilistica esistenti, compresi gli elementi americani in Europa, non saranno in grado di intercettare missili come Oreshnik”. “La Russia preferisce mezzi pacifici, ma è anche pronta a qualsiasi sviluppo degli eventi (…) ci sarà sempre una risposta”, ha detto Putin.

Secondo il presidente russo: “I più recenti missili russi attaccano obiettivi ad una velocità di 2-3 km al secondo, i sistemi di difesa missilistica nemici esistenti non li intercettano. La Federazione Russa avviserà preventivamente i civili in caso di utilizzo di sistemi tipo Oreshnik”.

Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, “la Russia non ha informato in anticipo gli altri paesi dell’uso dell’ultimo sistema Oreshnik a medio raggio, poiché non esistono tali obblighi”.

Ma secondo la TASS: “30 minuti prima del lancio dell’Oreshnik, la Russia ha inviato agli Stati Uniti una notifica automatica attraverso il Nuclear Risk Reduction Center”, stando a Peskov. Il Pentagono ha confermato che gli Stati Uniti sono stati avvertiti dalla Russia del test di Oreshnik attraverso i canali di sicurezza nucleare.

Nell’incontro del 22 novembre tra le massime cariche della sicurezza dello Stato Russo, il ministro per la Difesa russo Andrej Belousov ha riferito: “Le forze armate russe hanno annientato le migliori unità delle forze armate ucraine e interrotto l’intera campagna 2025”. E Putin nell’incontro con la leadership del Ministero della Difesa russo e rappresentanti dell’industria della difesa ha detto che il missile Oreshnik sarà prodotto in serie. “La produzione in serie dell’Oreshnik è stata presa e praticamente organizzata; sarà messo in servizio nelle Forze missilistiche strategiche”.

“Sono in fase di sperimentazione diversi sistemi di questo tipo; stiamo sviluppando un’intera linea di missili a medio e corto raggio”. “Il complesso Oreshnik può colpire obiettivi in ​​tutta Europa” ha detto il comandante delle forze missilistiche strategiche Karakaev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte affiorano alle ore 17:00 del 22 novembre.

Proseguono i combattimenti nella regione di Kursk. Il gruppo di truppe “Nord” è avanzato nell’area dell’insediamento Daryino e aree forestali vicine all’insediamento.Malaya Loknya. 3 militari ucraini sono stati catturati. Il numero totale dei prigionieri delle forze armate ucraine è di 475 persone. Sono stati respinti 2 contrattacchi delle forze armate ucraine con veicoli blindati: nel villaggio. Novoivanovka e nell’area dell’insediamento di Daryino.

Nella direzione di Charkiv si rifletterono gli attacchi delle forze armate ucraine nella direzione di Lyptsi, gli ucraini hanno perso personale e veicoli blindati e non hanno ottennuto il successo. I combattimenti continuano a Vovčans’k vicino alla zona dei grattacieli.

Nel nord della direzione Kurachove vengono segnalate battaglie per l’insediamento Berestky. A sud di Kurachove, le forze armate russe hanno stabilito un punto d’appoggio nell’insediamento Dal’nje, il che taglia in due la “tasca” della difesa delle forze armate ucraine e crea una minaccia per la cascata di villaggi vicino al fiume Sukhi Yaly. Le truppe russe hanno catturato il 25% della città di Kurachove.

In direzione Vremevskij, le forze armate russe stanno combattendo sugli approcci a Rozdol’ne e Velyka Novosilka, avanzando da Novodonets’ke e Yasna Polyana. Da Rozdol’ne, le truppe russe minacciano di tagliare fuori gli ucraini da Velyka Novosilka dalla strada principale verso nord. A giudicare dal diagramma LBS, la strada è già sotto il controllo del fuoco delle forze armate russe.

Di notte, almeno 11 UAV di tipo aereo nemico sono stati distrutti nella regione di Bryansk. Il governatore della regione di Kaluga ha riferito che di notte alla periferia di Kaluga, 6 UAV sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea e un UAV è stato distrutto nel distretto di Dzerzhinsky.

Nella DPR, a seguito di un attacco delle forze armate ucraine all’insediamento. Horlivka (ès tata colpita da due proiettili a grappolo da 155 mm hanno ferito 12 civili. A Donetsk, a seguito di un’esplosione sulla mina “Lepestok” della PFM per strada. Un uomo nato è rimasto ferito a Yuzhgornyatskaya.

Graziella Giangiulio

