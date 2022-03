UKRAINERUSSIAWAR. Senza grano russo e ucraino l’Europa guarda altrove invano

La guerra tra i due maggiori esportatori di grano del mondo, Russia e Ucraina, ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi e sollevato i timori nei paesi importatori in Europa, Asia, Medio Oriente e Africa di potenziali carenze nel corso dell’anno. Insieme, Russia e Ucraina rappresentano più di un quarto del commercio globale di grano e quasi un quinto del mais, riporta Bne IntelliNews. Gli acquirenti di grano stanno ora guardando ai produttori di secondo livello come il Kazakistan, la Polonia e la Romania, così come i fornitori più piccoli dell’Europa centrale e sudorientale, per colmare parte della carenza – ma questo non sarà sufficiente a compensare la perdita di grano russo e ucraino.

La guerra in Ucraina ha già portato alla chiusura dei porti del Mar Nero e del Mar d’Azov alla navigazione. Kherson è stata catturata dalle forze russe subito dopo l’invasione, Mariupol assediata è il sito di una catastrofe umanitaria in corso e Odessa potrebbe diventare il prossimo obiettivo della Russia se Mariupol cadesse. Con la guerra in corso, la stagione della semina primaverile non potrà andare avanti in gran parte del paese.

Anche la fornitura della Russia è in bilico. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca sta colpendo l’Occidente con delle contro-sanzioni. I dettagli non sono ancora stati annunciati, ma Putin prevede di vietare l’esportazione di materie prime russe fino alla fine del 2022.

Il decreto di Putin dell’8 marzo permette “misure economiche speciali” fino al 31 dicembre 2022, comprese le restrizioni alle importazioni ed esportazioni di beni e/o materie prime verso i paesi che saranno determinati dal governo russo. A parte le sanzioni alle nazioni occidentali, il ministero dell’Economia ha detto il 10 marzo che la Russia prevede di sospendere le esportazioni di grano, meslin, segale, orzo e mais verso l’Unione economica eurasiatica fino alla fine di agosto. Facendo questo, la Russia aumenterebbe effettivamente l’offerta interna, aiutando a prevenire un’impennata dei prezzi. La gran parte delle spedizioni russe sono state interrotte dalla guerra.

I prezzi del grano sono già saliti al di sopra dei livelli che hanno scatenato le proteste della primavera araba nel 2011. Molti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono fortemente dipendenti dal grano ucraino, tra cui Egitto, Libia, Yemen e Libano. Stanno ora cercando fonti alternative, così come i paesi importatori di grano dell’Europa sud-orientale come l’Albania e la Macedonia del Nord.

La guerra e la conseguente perturbazione dei mercati globali del grano arriva in un momento particolarmente brutto, poiché segue la siccità nella regione mediterranea dello scorso anno, anche se il ministro dell’Agricoltura cinese ha avvertito di un cattivo raccolto di grano invernale.

In cima alle questioni legate al tempo, l’impennata dei prezzi del petrolio, dei fertilizzanti e di altri input agricoli dalla metà del 2021, causata dalla ripresa dell’economia globale dalla pandemia, aveva già spinto in alto i prezzi del grano prima dell’invasione russa. L’indice dei prezzi alimentari della Food and Agriculture Organization ha raggiunto un livello record a febbraio. Con i prezzi che cambiano ogni giorno, non è ancora chiaro fino a che punto i prezzi più alti per il grano e altri cereali compenseranno i prezzi più alti dei fattori produttivi per gli agricoltori.

Il raccolto di grano della Polonia l’anno scorso è stato in linea con la tendenza a lungo termine, scendendo solo del 3% a 34,44 milioni di tonnellate, il secondo miglior risultato della storia. La parte più grande del raccolto – il grano tenero – era di 12,12 milioni di tonnellate, o il 35,2% della produzione totale, l’anno scorso. Non ci sono previsioni esatte sul raccolto della Polonia nel 2022, tuttavia, poiché la situazione del mercato era già abbastanza volatile prima della guerra e sta solo diventando più volatile ora.

Le esportazioni di grano della Polonia l’anno scorso sono state di 8,58 milioni di tonnellate, un calo del 6,3% rispetto al 2020. La Polonia ha esportato soprattutto grano in Germania, il 42% delle esportazioni totali, con l’Arabia Saudita e l’Algeria rispettivamente al 13% e 11% circa. Spagna e Paesi Bassi erano al 7% ciascuno, Marocco al 4%, Sudafrica al 3% e Turchia al 2%. L’interruzione delle esportazioni dall’Ucraina e dalla Russia, causata dalla guerra, potrebbe aprire i mercati del Medio Oriente e del Nord Africa ai produttori polacchi.

La Lituania, invece, deve affrontare carenze di fertilizzanti di cui ha bisogno.

Gli agricoltori locali si stanno anche preparando al divieto delle esportazioni di fertilizzanti russi. La Lituania dovrà importare fertilizzanti da paesi lontani come Canada, Cile e Marocco; il governo lituano ha tagliato il contratto con Belaruskali, un importante esportatore di fertilizzanti a base di potassio bielorusso.

Il Kazakistan è stato il quarto più grande esportatore di grano della regione nel 2020, ma la siccità ha reso vane le sue speranza di crescita nel settore.

Nursultan prevede 7,3 milioni di tonnellate di consegne di grano per questa campagna di vendita, iniziata il 1° luglio 2021, al di sopra delle 6,5 milioni di tonnellate vendute nella campagna precedente, ma al di sotto delle 9 milioni di tonnellate che la nazione centroasiatica spera di esportare nel prossimo anno, riporta Interfax il 17 febbraio, citando dati del ministero dell’Agricoltura kazako.

Dopo l’invasione russa, il Kazakistan ha iniziato ad aumentare le sue esportazioni di grano attraverso la Trans-Caspian International Transport Route, Tcitr per aggirare le rotte legate alla Russia. La vendita di grano alla Turchia è il profitto più immediato che il Kazakistan può ottenere attraverso la Tcitr.

Contrariamente al Kazakistan, il raccolto di grano della Romania del 2021 ha raggiunto un massimo di 14 anni con 11,3 milioni di tonnellate, con una produzione in ripresa dopo la siccità del 2020. Nonostante la crisi attuale, il governo rumeno ha deciso di non vietare le esportazioni di grano.

Antonio Albanese