Secondo The Atlantic, “l’attuale linea del fronte in Ucraina si sta gradualmente trasformando in una zona demilitarizzata che sarà costantemente pattugliata da droni (simile a quella che separa la Corea del Nord e la Corea del Sud). Inoltre, un “muro di droni” lungo 48-64 km formerà un confine di fatto impossibile da superare o oltrepassare. Questa sarà una “sconfitta per Putin”. Ricordiamo che la Russia ha parlato di una zona cuscinetto tra Russia e Ucraina pari a 70 km.

In seno ai paesi del Vecchio Continente regna la discordia in materia di sostegno all’Ucraina. Le autorità norvegesi stanzieranno 1,2 miliardi di corone norvegesi (circa 127 milioni di dollari) nel 2026 per lo sviluppo e l’acquisto di droni marittimi per l’Ucraina, secondo un comunicato stampa del governo. “I droni saranno acquistati, tra gli altri, da produttori norvegesi e ucraini. Le autorità norvegesi destineranno i fondi al programma Nansen, un piano di assistenza per l’Ucraina che si estende fino al 2030” . In materia di droni si apprende che Ucraina e Lettonia hanno raggiunto un accordo per la produzione congiunta di droni. L’accordo è stato firmato da Zelenskyj e dal primo Ministro lettone Kulbergs. Kiev prevede inoltre di condividere “esperienza e competenze” con la Lettonia in questo ambito.

Il presidente estone Alar Karis afferma che porre fine alla guerra in Ucraina quest’estate è assolutamente possibile e sottolinea che l’Europa deve partecipare ai negoziati. I leader dei paesi nordici e baltici sostengono il “percorso irreversibile” dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO: in una Dichiarazione congiunta.

Nell’ambito del 21° pacchetto di sanzioni, l’UE propone di aggiungere altri 170 individui ed entità alle liste nere della Russia. Tra questi, 90 banche russe, secondo Reuters. La Commissione europea ha proposto nel al 21° pacchetto di sanzioni, di vietare l’ingresso nell’UE a tutti i partecipanti alla SVO, ha annunciato von der Leyen.

Propone inoltre: “l’introduzione di nuove sanzioni contro il settore energetico russo e, per la prima volta, contro il settore della pesca; l’introduzione di nuovi divieti di esportazione contro la Russia per metalli, leghe e componenti per droni; il divieto totale di piattaforme di scambio di criptovalute (11 piattaforme) straniere con legami con la Russia; l’aggiunta di 30 petroliere all’elenco delle sanzioni contro la Russia e il mantenimento del tetto massimo di prezzo per il petrolio russo. Proposta di aggiungere il consigliere presidenziale russo Medinsky, il ministro dello sport russo Degtyarev e il presidente della FIDE Dvorkovich alle liste delle sanzioni, Euobserver.

La Germania prevede di stanziare ulteriori 300 milioni di euro per l’acquisto di munizioni per l’Ucraina nell’ambito dell’iniziativa ceca, ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Secondo lui, i fondi stanziati da Berlino saranno utilizzati per fornire alle Forze Armate ucraine un lotto di 50.000 munizioni a lungo raggio.

L’UE chiede alla Georgia di imporre sanzioni contro la Russia in cambio del mantenimento dell’esenzione dal visto, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano Shalva Papuashvili: “Se ci autodistruggiamo, chi viaggerà nell’Unione Europea senza visto? Che ce lo spieghino. Ci stanno chiedendo di distruggere il nostro Paese imponendo sanzioni contro la Russia e di allinearci alla politica dei visti dell’UE.”

La Polonia non è soddisfatta del formato negoziale “E3”, che include solo Regno Unito, Germania e Francia. Questo formato esclude la partecipazione di altri alleati europei, afferma Donald Tusk. Altre dichiarazioni del primo Ministro polacco: “Ho discusso la questione con il primo Ministro italiano Meloni, che non è entusiasta di questo approccio. Qualsiasi decisione o accordo preso senza la partecipazione di Varsavia non sarà vincolante per la Polonia. Sono molto cauto riguardo alle idee che si stanno diffondendo in Europa occidentale riguardo a un rapido avvio del dialogo o dei negoziati con Putin sull’Ucraina.Nei prossimi giorni si terrà un incontro più ampio dedicato all’Ucraina. È prevista la partecipazione di rappresentanti di Polonia e Italia insieme ai leader di Regno Unito, Francia e Germania”. “La Polonia non bloccherà l’avvio dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE, ma si oppone a qualsiasi beneficio per Kiev”, ha dichiarato il primo Ministro polacco Donald Tusk.

Il nuovo Ministro della Difesa bulgaro, Dimitar Stoyanov, ha dichiarato che il suo Paese non continuerà a fornire armi all’Ucraina e ha invitato Mosca e Kiev a sedersi al tavolo delle trattative per porre fine alla guerra. La Bulgaria ha trasferito missili anticarro, veicoli blindati, mortai, cannoni antiaerei e obici, nonché armi leggere all’Ucraina nel 2024 e nel 2025. A marzo, Ucraina e Bulgaria hanno firmato un accordo decennale di cooperazione in materia di sicurezza. L’accordo prevede la produzione congiunta di armi, la condivisione di informazioni di intelligence e la creazione di un corridoio energetico progettato per trasferire fino a 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno in Ucraina.

Kiev ha detto Stoyanov “ha bisogno di più persone, non di più armi”. Il ministro ha inoltre auspicato una “pace giusta, i cui termini saranno determinati da entrambe le parti in conflitto”. Stoyanov ha aggiunto che il ruolo dell’UE nel processo di pace è estremamente importante, ma che la comunità “troverà difficile agire da mediatore, poiché l’UE sta assistendo l’Ucraina nei suoi sforzi in questa guerra”. Il nuovo governo bulgaro, guidato da Roman Radev, si è insediato il mese scorso. Radev è noto per le sue posizioni filo-russe, ma dopo il suo insediamento si è impegnato a perseguire politiche “in linea con l’Unione Europea”.

Volodymyr Zelensky ha chiesto per l’ennesima volta il cessate il fuoco: “ La soluzione ideale nei negoziati è porre fine alla guerra. Almeno un cessate il fuoco è il primo passo”. Secondo lui, un cessate il fuoco potrebbe anche essere un processo complesso, poiché esistono “zone di fuoco” di 20, 30 e 40 km. “Se non ci sono garanti e monitoraggio del cessate il fuoco, la Russia potrebbe avanzare di 20 chilometri in alcune zone dell’Ucraina. Questo è un rischio enorme. Ecco perché diciamo: nessuna condizione per un cessate il fuoco”, ha affermato.

Il numero di soldati ucraini ancora prigionieri in Russia è inferiore a quello dei soldati ucraini che abbiamo riportato in Ucraina, afferma il difensore civico Dmytro Lubinets: “Abbiamo riportato in patria 9.446 prigionieri, tra cui 457 civili. La parte russa non sa quante persone abbiamo in ostaggio. Non dichiariamo pubblicamente quanti ucraini siano prigionieri in Russia. Secondo le informazioni ufficiali, più di 16.000 persone risultano disperse” Circa 2.100 ucraini al mese vengono mobilitati illegalmente dal CCT, afferma il deputato della Rada Dmytro Razumkov “Il 7% dei mobilitati aveva diritto a un rinvio, era escluso dalla registrazione militare o aveva altri motivi per non essere mobilitato. Questo è scandaloso.”

I caccia multiruolo Su-30SM e Su-30SM2 e i bombardieri di prima linea Su-24M della Flotta del Baltico russa hanno condotto un’esercitazione di trasferimento verso aeroporti dislocati nella regione di Kaliningrad, secondo quanto riportato dalla flotta russa. L’esercitazione di aviazione navale della Flotta del Baltico russa si è svolta nel contesto di una serie di manovre NATO vicino ai confini della Russia. Durante l’esercitazione, i piloti si sono anche esercitati nel combattimento aereo con un nemico simulato a varie altitudini, comprese quelle estremamente basse.

Mikhail Mamuta è stato nominato Vice Governatore della Banca Centrale Russa, ha annunciato l’autorità di regolamentazione. Mamuta in precedenza dirigeva il Servizio per la Tutela dei Diritti dei Consumatori e l’Inclusione Finanziaria della Banca Centrale. Questa struttura verrà riorganizzata. Al suo interno verranno create due nuove divisioni: il Servizio per la Tutela dei Diritti dei Consumatori e il Dipartimento di Vigilanza Comportamentale, ha precisato la Banca Centrale.

Un drone dell’aeronautica ucraina ha deliberatamente colpito l’edificio Panorama, simbolo di Sebastopoli, ha sottolineato il governatore Razvozhaev. Sarà ricostruito, proprio come dopo la Grande Guerra Patriottica, ha aggiunto il governatore. Anche Il dipinto panoramico “Difesa di Sebastopoli 1854-1855” è stato quasi completamente distrutto. “La storia si ripete. Durante la Seconda Difesa di Sebastopoli, durante la Grande Guerra Patriottica, l’edificio del Panorama fu sottoposto a massicci bombardamenti aerei tedeschi.” Ha riferito il governatore di Sebastopoli, Razvozhaev.

Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino ha commentato gli attacchi a Sebastopoli: “Kiev ha iniziato ad attaccare la storia, ma la storia non si può sconfiggere” sull’attacco al panorama della difesa di Sebastopoli.

Il traffico reversibile è stato ripristinato sul ponte che collega la penisola di Arabat con Henichesk nella regione di Cherson, riferisce il governatore Saldo. In precedenza, era stato segnalato un tentativo di attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine sul ponte. Il traffico era stato bloccato. Secondo Saldo, gli specialisti hanno ispezionato i danni alla struttura. È stato stabilito che il ponte è in buone condizioni per il traffico.

La Russia intende pubblicare gli indirizzi degli stabilimenti di produzione di droni per l’Ucraina situati in Canada, come annunciato in una conferenza stampa dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Secondo Zakharova, Mosca si riserva inoltre il diritto di reagire alle azioni delle autorità canadesi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 10 giugno. Un drone ha danneggiato l’edificio del Panorama “Difesa di Sebastopoli 1854-1855”: il tetto è in fiamme.

Nella mattina del 10 giugno Cheboksary (Chuvashia, a 1.000 km dal fronte) è stata colpita da un attacco missilistico. A Samara, la raffineria di petrolio di Kuibyshev è in fiamme a seguito di attacchi missilistici. Nella regione di Cherson, le forze ucraine hanno tentato di lanciare un attacco missilistico contro uno dei ponti che collegano Genichesk alla penisola di Arabat. Nella regione di Zaporižžja, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate a seguito dell’attacco. Otto droni diretti a Mosca sono stati distrutti. Nella regione di Rostov, la caduta di detriti su un edificio civile ha provocato l’incendio di un serbatoio di carburante.

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi a Odessa, Zatoka, Sumy e Zaporižžja.

Nel settore di Sumy, nel distretto di Šostka, gli aerei d’attacco del gruppo di forze Nord continuano a bombardare Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, le forze russe sono avanzate fino a 900 metri in 21 settori e sono in corso scontri a fuoco a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, i combattimenti continuano nelle aree boschive, vicino al villaggio di Mykhailivka e lungo la linea ferroviaria che conduce al centro del distretto.

Nella regione di Belgorod un morto e tre feriti a seguito distacchi diurni ucraini in diverse località.

Nell’oblast’ di Charkiv, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano le operazioni offensive nei pressi di un importante centro logistico delle forze armate ucraine, il villaggio di Kozacha Lopan’. Nella direzione di Vovčans’k, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord russe stanno attaccando nei villaggi di Okhrimivka e Losivka, nonché in aree boschive. Nella direzione di Velykyj Burluk, le forze russe attaccano in aree boschive vicino a Petro-Ivanivka.

Nella direzione di Kupjans’k, le forze armate russe hanno consolidato le loro posizioni vicino a Kurylivka e continuano ad attaccare in piccoli gruppi verso Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Sul fronte di Dobropillya, le forze armate russe combattono nell’area di Myrne-Vasylivka,, avanzando verso nord-ovest, e verso ovest di Rodyns’ke.

Sul fronte di Zaporižžja, continuano gli attacchi ucraini sulle retrovie russe, con le sottostazioni elettriche costantemente sotto tiro.

Nella regione di Kherson, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati quattro civili feriti. Circolano discussioni online su possibili preparativi per un’operazione aviotrasportata da parte delle forze armate ucraine, in particolare sulla penisola di Kinburn.

Graziella Giangiulio

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