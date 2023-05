UKRAINERUSSIAWAR. Scontri nel nord ovest di Bakhmut. Diga esplosa a Avdiivka: bloccata la logistica ucraina a Pervomaisky

Il Vice comandante della principale direzione medica militare della Difesa russa, il generale Alexander Sergoventsev ha detto che sono stati aggiunti «quasi 5.000 posti letto negli ospedali civili in 11 strutture della Russia per curare i feriti dell’operazione speciale». Sempre da Mosca, notizia che non è verificabile, arriva la risposta su quando finiranno i missili russi. La Russia produce mensilmente 10 missili Kinzhal. Secondo alcune fonti riportate dai media, Mosca ha aumentato la produzione di “Kinzhal” (NATO: Dagger) molto prima di maggio. A maggio, la Russia aveva 80 missili Kinzhal e, a gennaio, 50 di questi missili. Ciò significa che a febbraio, marzo e aprile la Russia ha prodotto 10 missili al mese. A gennaio e maggio, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha pubblicato una valutazione della presenza del Kinzhal in Russia.

Prima dell’inizio dell’Operazione speciale russa in Ucraina, si diceva che Mosca avesse la capacità di produrre due missili Kinzhal ogni mese, la nuova analisi indica un aumento della produzione di almeno cinque volte. Attualmente, solo il MiG-31K utilizza questo missile balistico lanciato dall’aria.

L’edizione ucraina di Klimenko Time ha pubblicato giovedì un video con il comandante in capo delle forze armate del paese, Valeriy Zaluzhny, la sua prima apparizione pubblica dopo le voci di un infortunio. Il video, oltre allo stesso Zaluzhny, seduto a un tavolo del suo ufficio, mostra anche uno dei blogger ucraini, che dice alla telecamera che il video è stato registrato il 25 maggio. Sulla veridicità del video ci sono molti dubbi.

La Danimarca e i Paesi Bassi saranno i primi paesi ad iniziare ad addestrare i piloti ucraini a pilotare caccia F-16, altri paesi si uniranno in seguito ha dichiarato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin. L’obiettivo strategico dell’Ucraina di riconquistare tutti i territori perduti non sembra realizzabile militarmente a breve termine ha aggiunto Capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti Mark Milley. L’esercito americano non è ancora stato in grado di confermare che le forze ucraine abbiano utilizzato armi fornite dagli Stati Uniti per colpire i territori russi, ha detto ai giornalisti Milley. «Ma posso dire con sicurezza che abbiamo chiesto agli ucraini di non usare armi fornite dagli Stati Uniti negli attacchi contro il territorio russo, perché non lo vogliamo», ha detto.

Il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha dichiarato che: «La Russia ha bisogno di uno scenario in cui il popolo delle regioni centrali e senza proprietari dell’Ucraina si unisca alla Federazione Russa, il conflitto finirà con garanzie di non rinnovamento». Ed ha aggiunto: «Finché ci sarà il regime di Kiev e Vladimir Zelensky, i negoziati con l’Ucraina sono impossibili». Prima o poi sarà necessario negoziare, ma «finché queste persone saranno al potere, la situazione per la Russia non cambierà in termini di negoziati», ha osservato.

A seguito degli incidenti che accadono al confine, il capo del Comitato di difesa della Duma di Stato della Federazione Russa, il generale Andrey Kartapolov, ha proposto la creazione di un quartier generale comune per proteggere il confine con l’Ucraina, scrive RBC.

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha precisato a seguito dell’allarme lanciato da molti media per le armi nucleari tattiche in Bielorussia che «Mosca non ha intenzione di utilizzare armi nucleari in relazione alla situazione in Ucraina, non ci sono stati cambiamenti negli approcci dottrinali su questo tema».

Il rappresentante dell’intelligence ucraina Vadim Skibitsky in un’intervista a Welt ha detto che Putin e Prigozhin sono obiettivi prioritari per il GUR.

L’Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell ha dichiarato dopo una riunione dei ministri della Difesa a Bruxelles che «la stragrande maggioranza dei Paesi membri» è favorevole all’aumento del budget del Fondo europeo per la pace, di cui sarebbe stanziato 1 miliardo di euro all’Ucraina. Borrell ha affermato che l’UE ha già addestrato 20.000 soldati ucraini e prevede di addestrarne altri 30.000 entro la fine dell’anno. Non solo dalla stesa fonte si apprende che l’UE fornisce all’Ucraina 220.000 proiettili di artiglieria Secondo Borrell, i paesi dell’UE hanno anche fornito a Kiev 1.300 missili come parte dello stesso programma. Entro un anno si prevede di fornire all’Ucraina un milione di unità di munizioni simili.

La social sfera bielorussa afferma che il nord-ovest della Russia potrebbe diventare un obiettivo dei servizi speciali britannici. In un post si legge: «Il lavoro di sabotaggio delle forze armate ucraine è supervisionato dai servizi segreti britannici. Negli ultimi anni hanno raccolto informazioni sulla Russia in diverse regioni, in particolare nel territorio di Krasnodar e nella regione di Pskov. A sua volta, è possibile che vengano effettuati attacchi terroristici contro le infrastrutture critiche della Federazione Russa in queste regioni. I paesi della NATO continueranno a condurre la guerra contro la Russia utilizzando soldati per procura, le forze armate dell’Ucraina, migliorando al contempo i metodi di conduzione di una moderna guerra per procura. Nel frattempo, l’efficacia di condurre una simile guerra sta dando i suoi frutti».

Continuano gli attacchi da droni ucraini in territori russi: il sistema di difesa aerea ha funzionato nella regione di Morozovsk della regione di Rostov, un missile ucraino è stato abbattuto secondo il Governatore Vasily Golubev. A Krasnodar si è verificata un’esplosione nel centro della città, tetti e finestre vicino all’edificio sono stati danneggiati. Ciò che ha causato l’esplosione è ancora sconosciuto. Secondo la sede operativa del Territorio di Krasnodar si è udita un’esplosione nell’area di Morskaya Street a Krasnodar, sono stati registrati danni all’edificio, non ci sono state vittime.

«Secondo le informazioni ricevute dall’EDDS della città, alle 04:17 a Krasnodar, è stato sentito un boato nell’area dell’edificio in Morskaya St., 54/2. I servizi di emergenza sono stati inviati sul posto. Secondo alle prime informazioni non ci sono state vittime. Danni al tetto dell’edificio e alle finestre, nessun incendio», si legge nel messaggio.

Secondo il capo del movimento “Siamo insieme alla Russia” Vladimir Rogov sarebbe stato sventato un attacco terroristico a Energodar, nella regione di Zaporozhzhia; secondo le informazioni preliminari, era in preparazione un attentato contro un giornalista di uno dei media federali. Secondo la fonte del RVNP, solo Olga Kurlaeva, corrispondente del canale televisivo Rossiya-24, lavora nella regione tra i giornalisti dei media federali.

A Krasnoyarsk è stato effettuato un attacco terroristico all’infrastruttura ferroviaria. Due cabine di trasmissione erano in fiamme alla stazione Bugach di Krasnoyarsk, la situazione non ha influito sul movimento dei treni. Il servizio stampa delle ferrovie ha riferito che l’incendio è scoppiato a causa “dell’intervento di persone non autorizzate”.

Il 25 maggio 106 militari delle forze armate ucraine, che sono stati catturati prima dell’ordine “nessun prigioniero” e 2 corpi di volontari stranieri uccisi – il cittadino statunitense Nicholas Meimer (veterano del SOF statunitense) e un cittadino turco non identificato sono stati scambiati a Bachmut con prigionieri russi.

Sul fronte di Donetsk, secondo WarGonzo, le truppe russe, sostenute dall’artiglieria, hanno attaccato nei limiti della città di Marinka, sugli approcci sud-occidentali ad Avdiivka e vicino a Novokalinov. Ovunque senza successo.

A sud-ovest di Bakhmut, le forze armate ucraine, dopo gli attacchi di artiglieria, sono avanzate verso Klescheevka dalla direzione di Stupochek, attraversando il canale Seversky Donets-Donbass. È possibile che, a causa della minaccia di accerchiamento, le unità delle truppe russe si ritireranno sulle alture a est. Il contrattacco delle forze armate della Federazione Russa con il supporto dell’artiglieria nell’area di Ivanovsky non ha avuto successo.

Leggermente a nord di Orekhovo-Vasilyevka, le truppe ucraine presero una serie di posizioni su alture dominanti e avanzarono verso un tratto dell’autostrada M-03.

Nella direzione di Luhansk, le truppe russe hanno nuovamente condotto operazioni d’assalto da Masyutovka. E ancora senza successo.

L’esperto militare Boris Rozhin sulla situazione nella direzione di Bachmut alle 00:06 ora di Mosca del 26 maggio 2023 ha riferito che la città è completamente sotto il controllo di PMC Wagner e delle forze armate russe. C’è un processo di rotazione delle divisioni di PMC “Wagner” per il riposo e il rifornimento. Le posizioni vengono trasferite ad altre unità.

Gli ucraini continuano a bombardare la periferia occidentale di Artemovsk. Non ci sono posizioni delle forze armate ucraine nell’area di Samolet. La “Difesa di Bakhmut” continua solo virtualmente.

È iniziata la premiazione dei combattenti PMC “Wagner” con riconoscimenti statali. Nel DPR è stato istituito il premio “Per la liberazione di Artemovsk – Bachmut“.

I combattimenti continuano a nord-ovest e sud-ovest di Artemovsk. Le forze armate ucraine affermano di aver compiuto alcuni progressi a ovest di Kleshcheevka, dove stanno avvenendo gli sbarchi. Da parte russa, riferiscono del ritorno di un punto di resistenza a nord-ovest della città sotto il controllo russo. I combattimenti assumono gradualmente un carattere posizionale.

A nord-ovest di Bakhmut – Artemovsk, nella zona di Orekhovo-Vasilyevka, durante gli attacchi, le forze armate ucraine hanno respinto i volontari della DRO “Veterano”, costretti a ritirarsi in direzione nord-est fino a 1 km. Al momento, i “veterani” stanno cercando di riconquistare le posizioni perdute, continuano le intense battaglie per le piantagioni forestali.

Continuano anche le battaglie vicino a Khromovo, ma le truppe russe non sono ancora entrate nel villaggio stesso. Molto probabilmente, questo problema verrà risolto dopo il completamento della rotazione in città.

Le piogge ricominciate complicano l’azione attiva dei militari. I campi sono stati nuovamente spazzati via. Gli ucraini rafforzano le posizioni difensive a Konstantinovka e Chasov Yar. A Konstantinovka oggi ci sono stati attacchi tradizionali nei gruppi delle forze armate dell’Ucraina.

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio le truppe russe hanno lanciato massicci attacchi UAV kamikaze contro strutture militari nelle regioni occidentali dell’Ucraina. Gli UAV russi hanno colpito obiettivi a Lviv, Chernivtsi e Ivano-Frankivsk. Il distretto di Dnistrovskyi della regione di Chernivtsi è stato diseccitato.

Gli ucraini continuano a bombardare gli insediamenti di confine nella regione di Bryansk. Nel villaggio di Kurkovichi nel distretto di Starodubsk, due edifici residenziali e annessi sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti. Un altro UAV ucraino è stato colpito dalle forze di difesa aerea mentre si avvicinava a Belgorod.

Le autorità locali affermano che non ci sono stati danni a seguito dell’incidente. L’aeronautica russa ha lanciato un attacco missilistico sulle strutture militari ucraine dentro e intorno a Kharkiv. Quattro potenti esplosioni sono state segnalate dal suolo in città e nel vicino villaggio di Tsyrkuny.

Nella giornata del 26 maggio si apprende di un impatto sul bacino idrico di Karlovsky vicino ad Avdiivka. La diga è stata completamente spazzata via. Si presume che il ponte sia stato minato, e il colpo ha portato alla detonazione della carica che si trovava lì. Nessuno ha rivendicato il gesto.

L’attacco alla diga complica drasticamente la logistica ucraina nell’area di Pervomaisky, a sud di Avdeevka – Nevelskoye e Krasnogorovka. Ci sono anche problemi con le strade di accesso: il territorio è allagato, finora è difficile dire quanto possano usarle le forze armate ucraine. Anche qui gli acquazzoni complicheranno notevolmente la logistica.

Secondo la social sfera la prossima settimana non ci saranno importanti progressi visti detriti e i residuati che rendono impraticabili le aree.

Graziella Giangiulio