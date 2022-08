La mattina dell’11 agosto sul fronte ucraino le forze armate russe continuano ad avanzare sulle posizioni ucraine e si stanno avvicinando a Bachmut. L’esercito russo nella giornata dell’11 ha intensificato l’offensiva nei pressi di Seversk, pesanti combattimenti sono in corso a Soledar e Bachmut (Artemivsk) .

La notizia è confermata anche da Go and See: le Forze armate russe e il Fronte nazionale della DNR stanno prendendo d’assalto la linea di difesa ucraina di Seversk-Soldar-Bachmut (Artemivsk).

Mentre l’esercito russo si è trincerato alla periferia di Seversk e sta sviluppando la sua offensiva, a Bachmut (Artemivsk), i volontari del gruppo Wagner sono impegnati in battaglie di strada con le unità ucraine. D’altra parte, i combattenti dell’LNR stanno avanzando a Soledar in direzione dell’impianto refrattario di Bilokamensk. In città sono in corso anche scontri di piazza.

Vicino a Donetsk, l’esercito russo sta facendo ritirar gli ucraini a Peski. Nell’insediamento è in corso un’operazione di bonifica. Pesanti combattimenti sono in corso anche nei pressi di Marinka.

A partire dall’11 agosto i russi con i militari ucraini del Donbass stanno cercando riprendere d’assalto le fortificazioni ucraine. Secondo gli analisti il destino dell’intera regione dipende dalla loro distruzione i meno a seconda del punto di vista del Donbass o di Kiev.

Il 10 agosto, nel briefing serale, il Ministero della Difesa russo ha riferito che la 56a brigata ucraina ha perso la sua capacità di combattimento nell’area di Pesok, fino al 70% del suo personale è stato distrutto. Il VKS ha ucciso fino a cento mercenari e più di 20 pezzi di equipaggiamento a seguito di uno bombardamento della 93a brigata ucraina nell’area di Andriivka.

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto sette missili HIMARS nella regione di Kherson e 9 droni in un giorno. Il regime di Kiev sta pianificando un’operazione punitiva a Kharkov contro i cittadini fedeli alla Russia, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Nel frattempo si apprende dai media statunitensi che il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato: «Washington fornirà all’Ucraina attrezzature per la difesa militare per tutto il tempo necessario».

La situazione in direzione Soledar nella notte del 10 agosto le unità del 6° Reggimento Cosacco del NM LPR stavano tentando di sviluppare un’offensiva nelle direzioni della cava di gesso e dell’impianto refrattario di Belokamensky. I rapporti sull’istituzione del controllo da parte russo-donbass sull’impresa industriale erano prematuri.

Le forze russe e ucraine del Donbass stanno combattendo per Yakovlevka. Le unità del NM del DPR hanno compiuto notevoli progressi nella parte di Zaitsevo, occupata dalle Forze armate ucraine, a nord-ovest di Golmovsky. Diversi militari delle forze armate ucraine sono stati fatti prigionieri.

L’attacco a Kodema continua da est, da dove le Forze armate ucraine attaccano regolarmente Horlivka. La cattura dell’insediamento e del vicino Zaitsevo, sebbene non fermeranno i bombardamenti ucraini, costringerà l’artiglieria a lasciare posizioni vantaggiose per esso.

In un reportage del giornalista di guerra, Aleksandr Kots si legge che l’AFU lascia Peski, ma continua a bombardare con munizioni con mine a petali (mine antiuomo). L’Ucraina, secondo il giornalista, “sta abbandonando la linea da cui ha terrorizzato gli abitanti di Donetsk per otto anni. Per otto anni sono rimasti qui, a guardare la prima linea dell’esercito ucraino. Provocazioni, sparatorie notturne, combattimenti posizionali… E per tutti gli 8 anni, anche da Peski, gli artiglieri ucraini hanno “terrorizzato” i residenti di Donetsk e delle città vicine. Molti nel Donbass avevano voglia di fare a pugni e hanno preso d’assalto Peski con particolare passione”.

Il giornalista chiosa affermando: “Le Forze armate ucraine hanno raso al suolo con i proiettili ogni area popolata che hanno abbandonato. E Peski non fa eccezione. I combattimenti sono ancora in corso nel villaggio. Il nemico è aggrappato a una piccola area a nord-ovest di Peski, offrendo una resistenza focale. È già tagliata fuori dalla forza principale, ma continua a resistere. Nella migliore delle ipotesi, i resti della guarnigione sono destinati alla cattura. Dove, naturalmente, emergerà improvvisamente che non volevano combattere, sono stati costretti…”

Graziella Giangiulio